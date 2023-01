Bilan hebdo : le CAC40 repart de l'avant, STMicro en forme

(Boursier.com) — Le marché parisien est reparti de l'avant après avoir marqué une petite pause la semaine passée. Sur cinq séances, le CAC40 s'adjuge 1,45%, à 7.097 points ce vendredi soir. L'indice est désormais à moins de 300 points de son record historique en séance atteint à 7.384,86 points il y a un peu plus d'un an. En attendant la semaine prochaine et les réunions de la Fed, BCE et BoE (rien que ça !), les opérateurs ont trouvé dans les dernières données américaines une preuve supplémentaire que l'économie américaine pourrait connaître un atterrissage en douceur, plutôt que de basculer dans une sévère récession. Le nouveau ralentissement de l'inflation outre-Atlantique a renforcé ces espoirs puisque l'indice des prix à la consommation dit PCE, très suivi par la Fed, est ressorti en hausse limitée de 0,1% le mois dernier, comme en novembre. Sur un an, il progresse de 5% après 5,3% en novembre.

La réouverture de la Chine et les commentaires positifs de certains acteurs présents dans le pays à l'image de LVMH ont également soutenu la tendance, tout comme la décision de politique monétaire de la Banque du Canada qui a rehaussé ses taux de 25 points de base, tout en indiquant qu'elle marquerait probablement une pause dans son cycle de resserrement afin d'évaluer l'effet cumulé des relèvements passés. De quoi inspirer la Fed ?

L'actualité des derniers jours a également été marquée par une salve de publications d'entreprises. Des résultats diversement accueillis avec de très lourdes sanctions chez Intel, Elior, Maisons du Monde et Bigben mais aussi de bonnes surprises chez Visa, American Express ou encore STMicro et Nokia à Paris. Un premier aperçu malgré tout plutôt positif alors que le calendrier sera encore plus chargé au cours de la prochaine quinzaine.

Sur le marché pétrolier, le brut recule d'environ 1% sur la semaine avec un baril de Brent qui évolue autour des 87$ ce vendredi soir. Sur le marché des devises, l'indice dollar est proche des 102 pts tandis que l'euro reste ferme face au billet vert, autour des 1,085$ entre banques. Le Bitcoin a confirmé son regain de forme en ce début d'année : la reine des cryptos se négocie proche des 23.000$ sur Coindesk.

LES VALEURS

* Solutions 30 flambe de 18,4%. Le spécialiste des solutions pour les Nouvelles Technologies a dévoilé un chiffre d'affaires consolidé 2022 de 903 ME, en progression de +3,3% et de +1,2% en organique, avec une accélération de la croissance à 11,6% sur le quatrième trimestre (+10,1% en organique). Les prises de commandes de l'exercice atteignent près de 920 ME, un niveau historiquement élevé. Pour l'exercice 2023, la bonne dynamique de la fin d'année 2022 ainsi que l'excellente activité commerciale de l'exercice confortent les perspectives de retour à une croissance à deux chiffres permettant de franchir la barre du milliard d'euros de chiffre d'affaires. Solutions 30 vise désormais un chiffre d'affaires de l'ordre de 2,5 MdsE à moyen terme.

* STMicroelectronics s'envole de 14,8%, les investisseurs ayant salué la solide publication du spécialiste des semi-conducteurs. Au quatrième trimestre, la firme a fait état d'un chiffre d'affaires net de 4,42 milliards de dollars, d'une marge brute de 47,5%, d'une marge d'exploitation à 29,1% et d'un résultat net à 1,25 milliard de dollars, soit 1,32 dollar par action après dilution. Des résultats en nette amélioration sur un an et nettement supérieurs aux attentes des analystes. Sur le premier trimestre 2023, le management vise un chiffre d'affaires net de 4,2 milliards de dollars et une marge brute de 48%, contre 3,81 Mds$ et 45,2% anticipés par le consensus. Pour l'année complète, STMicro anticipe une croissance d'environ 4% à 11%.

* Faurecia bondit de 10%. Stifel reste à l''achat' sur l'équipementier automobile après que ce dernier eut finalisé le refinancement de l'acquisition de Hella. Au-delà de la volatilité potentielle lorsque le groupe dévoilera ses comptes 2022 (20 février) et 'guidera' pour l'année en cours, le courtier pense que Faurecia reste une bonne histoire de reprise/désendettement.

* Société Générale prend 8,7%. Ce n'est pas un secret. ALD doit se séparer de certaines activités pour obtenir le feu vert de Bruxelles pour son projet de rachat de Leaseplan. Selon les informations de nos confrères des 'Echos', BNP Paribas et Crédit Agricole "s'apprêtent à déposer une offre pour le portefeuille de six pays mis en vente par Société Générale". "Alors que la banque de La Défense a annoncé vouloir sceller l'opération d'ici à fin mars, BNP Paribas (avec sa filiale Arval) et Crédit Agricole (avec son partenaire Stellantis) veulent mettre la main sur l'ensemble des activités des six pays en jeu avec leurs contrats, leurs actifs et leurs salariés, et non se contenter de quelques acquisitions ciblées", précise le quotidien. Selon les sources de ce dernier, l'opération pourrait monter jusqu'à 500 ME pour l'ensemble du périmètre. Outre les deux établissements financiers nationaux, l'Espagnol Santander et les constructeurs Mercedes et BMW seraient en lice pour reprendre ces actifs de location automobile longue durée.

* Alstom progresse de 8,5% après un solide point trimestriel. Le groupe ferroviaire a fait état d'un chiffre d'affaires de 4,22 milliards d'euros sur les trois mois clos fin décembre, en hausse de 8%. "L'environnement de marché reste positif, les clients confirmant leurs plans d'investissement dans toutes les régions" a déclaré Henri Poupart-Lafarge, PDG de la société. Les commandes du troisième trimestre ont augmenté de +13% à 5,15 milliards d'euros, avec l'Europe qui constitue la plus grande part. Des données supérieures aux attentes du marché. Sur neuf mois, les revenus atteignent 12,3 milliards d'euros, également en hausse de 8%. Les perspectives pour l'année 2022-2023 et de moyen-terme 2024/25 ont été confirmées.

* OVHcloud gagne 5,3% après son point trimestriel. Le spécialiste du cloud a dévoilé un chiffre d'affaires de 216 ME pour son premier trimestre 2023, en hausse de 15,4%, et a confirmé l'accélération de sa croissance sur l'année 2023. Les axes stratégiques d'OVHcloud - souveraineté des données, cloud responsable et innovation - ont contribué à accélérer la croissance au premier trimestre, dans la continuité des trimestres précédents. Le management a confirmé son objectif de croissance organique comprise entre +14% et +16%, et d'une marge d'EBITDA en ligne avec 2022.

* JC Decaux remonte de 4,8% après la publication d'un chiffre d'affaires ajusté 2022 en hausse de 20,8% à 3,3 MdsE (+16,6% en organique). Le groupe a dépassé ses prévisions au quatrième trimestre avec une croissance organique de 5,1% (autour de +3% annoncé en novembre).

A l'inverse, Elior chute de 17,3% après un point trimestriel inférieur aux attentes des analystes. Le groupe de restauration collective sous contrat a enregistré un chiffre d'affaires de 1,225 MdE sur le premier trimestre de son exercice 2022-2023, en croissance organique de 11,7% (12,4% attendu), bénéficiant toujours d'un effet de rattrapage Covid (Omicron). La liquidité disponible atteignait 307 ME à fin décembre, contre 399 ME à fin septembre, un niveau "conforme " aux attentes du management, qui a réitéré ses anticipations pour l'exercice 2022-2023, à savoir : une croissance organique d'au moins 8%, une marge d'EBITA ajusté comprise entre 1,5% et 2%, et des dépenses d'investissement représentant entre 1,5% et 1,7% du chiffre d'affaires. "Nous ne prévoyons pas d'ajustements significatifs du consensus pour l'exercice 2022-23 à la suite de cette publication, mais le 'raté' du premier trimestre et la consommation de trésorerie pourraient mettre le titre sous pression après le récent très fort rallye (+85% sur 3 mois)", affirme Oddo BHF.

* Scor redonne 6,4% après l'annonce de la démission surprise du directeur général Laurent Rousseau, moins de deux ans après son entrée en fonction. Thierry Léger sera le prochain patron de la Scor à partir du 1er mai prochain. Il bénéficie de 25 ans d'expérience dans le secteur de la réassurance, à des responsabilités de premier plan (chez Swiss Re). Thierry Léger a la charge d'élaborer un nouveau plan stratégique engageant et ambitieux pour Scor, dont il esquissera les orientations et les principaux axes à l'assemblée générale de 2023. Sa mission sera de permettre à Scor de conforter sa place dans le tout premier cercle des réassureurs mondiaux, a précisé le groupe.

* Dassault Aviation cède 5,1%. L'action du groupe aéronautique a fait les frais d'une note de la SocGen qui a dégradé la valeur à 'conserver' avec un objectif ajusté de 163 à 166 euros. Exane BNP a également abaissé sa recommandation sur la valeur. Le marché reste malgré tout majoritairement positif sur Dassault Aviation puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 8 analystes sont à l''achat' et 5 sont 'neutres'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 180,7 euros.

* EssilorLuxottica perd 4,8%, alors que l'analyste d'Equita, Emanuele Gallazzi, a dégradé le numéro un mondial de l'optique à "conserver", anticipant une moindre dynamique de bénéfices et un potentiel de hausse "modéré". Le broker affirme qu'un momentum plus faible suggère d'attendre un meilleur point d'entrée, après avoir "affiné ses estimations à taux de change constants pour refléter les impacts du ralentissement macro" et la situation toujours complexe en Chine. L'objectif est ajusté de 177 à 179 euros.

* Ipsen rend 2,6%. Le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne du médicament (AEM) a recommandé de ne pas accorder d'autorisation de mise sur le marché au palovarotène expérimental comme traitement de la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP), maladie osseuse ultra-rare. Il n'existe actuellement dans l'Union européenne pour lutter contre la FOP que des traitements symptomatiques, qui ne diminuent pas la formation de tissu osseux extra-squelettique chez les patients atteints de cette pathologie. Ipsen va solliciter le réexamen de l'avis du CHMP, sur la base des données scientifiques issues du programme d'essais cliniques du palovarotène existants.