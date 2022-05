Bilan hebdo : le CAC40 remonte vigoureusement

(Boursier.com) — Très belle semaine pour le marché parisien. Sur cinq séances, le CAC40 remonte de 3,7% à 6.516 points ce vendredi soir. Les opérateurs ont été rassurés par les dernières données économiques qui semblent confirmer que l'inflation aux États-Unis a désormais atteint un pic tandis que les dépenses de consommation restent vigoureuses. La publication du compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine laisse par ailleurs penser que la Fed pourrait freiner, voire suspendre, le rythme de son resserrement monétaire dans le courant de l'année, éloignant ainsi les craintes de récession. Signe du regain d'optimisme sur les marchés, le Vix, le fameux 'indice de la peur' est revenu sur la barre des 25.

Du côté de la BCE, Christine Lagarde a indiqué cette semaine que l'Institution était probablement en bonne position pour sortir des taux négatifs d'ici la fin du troisième trimestre. Alors que l'inflation atteint des niveau historiques dans la zone euro, les commentaires de la présidente de la BCE suggèrent que la Banque pourrait procéder à deux augmentations de 25 points de base de ses taux lors de ses deux prochaines réunions en juillet et septembre et ainsi faire passer ces derniers en territoire positif d'ici la fin du mois de septembre.

Malgré ce sursaut hebdomadaire, qui permet à Wall Street de mettre fin à sa plus longue série baissière depuis 2001 (7 semaines de recul consécutifs), une rechute des indices n'est pas à exclure la semaine prochaine. Les préoccupations liées aux conséquences de la guerre en Ukraine, à la flambée des prix et aux politiques monétaires plus restrictives sur l'économie mondiale et les entreprises sont en effet encore bien présentes.

Sur le marché pétrolier, le WTI (contrat à terme de juillet) se négocie autour des 114$ sur le Nymex, tandis que le Brent de la mer du Nord d'échéance juillet évolue près des 117,5$. Les cours du pétrole ont bénéficié de l'anticipation d'une solide demande de carburants aux Etats-Unis, où la saison des congés d'été approche, ainsi qu'en Chine, où les restrictions liées au Covid sont progressivement levées.

Après ses récents déboires, le bitcoin peine toujours à retrouver le seuil des 30.000$, s'inscrivant proche des 28.700$. Il reste loin de son record de novembre 2021 à près de 69.000$.

LES VALEURS

* Compagnie des Alpes flambe de plus de 21%, les investisseurs ayant logiquement salué le relèvement de la guidance annuelle après des résultats semestriels nettement supérieurs aux attentes des analystes. "Alors que le retour à un niveau de chiffre d'affaires et d'EBO d'avant crise était attendu en 2022/2023, le niveau dynamique de l'activité conjugué aux efforts du Groupe pour contenir les coûts et accélérer la mise en oeuvre d'initiatives visant à favoriser la demande, permettent d'envisager, dès cet exercice, un chiffre d'affaires et un EBO supérieurs à ceux de l'exercice de référence 2018/2019", a indiqué le management.

* Faurecia (+9,6%) pourrait se séparer de certains actifs 'non essentiels' après avoir finalisé le rachat de l'Allemand Hella GmbH. Selon des personnes au fait de la question citées par 'Bloomberg', l'équipementier automobile travaille avec des conseillers sur l'éventuelle vente de son unité de contrôle des émissions et de la division 'applications spéciales' de Hella. La première pourrait rapporter environ 500 millions d'euros, tandis que la seconde pourrait être valorisée jusqu'à 1 milliard d'euros, selon les sources de l'agence. Les délibérations sont en cours et aucune décision finale n'a été prise.

Alstom s'adjuge 8,6%. Jefferies affirme que le sentiment des investisseurs vis-à-vis d'Alstom est en train de devenir positif après que l'action eut chuté de 44% au cours de l'année dernière. Le fabricant de trains affiche une hausse d'environ 25% par rapport à l'indice 'Stoxx Europe Industrial Goods & Services' sur le mois écoulé, et la direction a fait part de sa confiance dans l'atteinte du niveau de FCF anticipé par le consensus sur l'exercice 2023. La récente journée investisseurs a par ailleurs montré que l'entreprise a une meilleure maîtrise du carnet de commandes issu de sa fusion avec Bombardier Transport, et la plupart des vents contraires sont désormais compris, comme l'accumulation du fonds de roulement et l'impact de l'exposition à la Russie. A l''achat' sur le dossier, Jefferies ajuste sa cible de 36 à 35 euros.

* Credit Agricole gagne 8,3% après les derniers propos de Christine Lagarde qui ouvrent la voie à une première hausse de taux de la BCE en juillet.

* TotalEnergies avance de 6,1%. Le géant de l'énergie a annoncé la signature d'accords avec Global Infrastructure Partners (GIP) pour l'acquisition de 50% de Clearway Energy Group (CEG), cinquième acteur des énergies renouvelables aux Etats-Unis. Le groupe français entend grâce à cette opération accélérer sa croissance dans le secteur des énergies renouvelables. "Dans le cadre de cette transaction, GIP recevra 1,6 milliard de dollars (1,5 milliards d'euros) en cash et une participation de 50% moins une action dans la filiale de TotalEnergies qui détient 50,6% dans SunPower", la filiale américaine du groupe français spécialisée dans le solaire résidentiel, précise la direction. Cette acquisition porte la capacité totale de TotalEnergies dans les énergies renouvelables aux Etats-Unis à plus de 25 gigawatts.

* Sodexo grignote 0,8% après avoir finalement renoncé à ouvrir le capital de son activité "Services Avantages & Récompenses". Le Conseil d'Administration du groupe de restauration collective a estimé qu'elle n'était pas suffisamment créatrice de valeur et a donc décidé de définir une nouvelle feuille de route pour accélérer le développement de l'activité, sans en dire davantage.

A l'inverse, * Maisons du Monde chute de 23,2%, logiquement sanctionné après son gros avertissement sur résultats. En raison de la nette dégradation de l'environnement macroéconomique et des conditions d'approvisionnement, le spécialiste des articles de décoration et de mobilier pour la maison n'anticipe plus qu'une marge d'EBIT 2022 de 5% ou plus, contre autour de 9% précédemment, alors que ventes sont attendues en baisse moyenne à un chiffre (" Mid-single digit negative ") contre une hausse espérée jusqu'ici. Le cash-flow libre devrait lui se situer dans une fourchette de 10 à 30 ME, contre 65 à 75 ME visés auparavant. Malgré la faiblesse de la demande, le Groupe est déterminé à soutenir le développement de ses ventes via des plans d'action court et moyen-termes. Il veille également à protéger sa rentabilité à travers un contrôle rigoureux des coûts, tout en poursuivant le développement de son plan moyen terme.

* Air France-KLM abandonne 11,6%, pénalisée par le prochain lancement d'une augmentation de capital de 2,256 milliards d'euros. Cette opération, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, consistera en l'émission de 1.928 millions d'actions nouvelles à raison de 3 actions nouvelles pour 1 action existante au prix unitaire de 1,17 euro. Les Etats français et néerlandais, qui possèdent respectivement 28,6% et 9,3% du capital du groupe, souscriront à cette opération afin de maintenir leur participation à son niveau actuel. La compagnie de transport maritime CMA CGM y participera à hauteur de 400 millions d'euros, comme annoncé la semaine dernière lors de la présentation de son alliance avec Air France-KLM. China Eastern Airlines (propriétaire de 9,6% du capital) et Delta Air Lines (5,8%) souscriront eux aussi mais verront leur participation diluée car ils n'investiront que le produit de la cession de droits de souscription vendus à CMA CGM.

* Publicis cède 5,2%. Le titre du groupe de communication a fait les frais d'une note de Morgan Stanley qui dégradé la valeur à 'sous-pondérer' avec une cible réduite de 54 à 48 euros. La décélération de la croissance du PIB mondial sera probablement similaire à celle qui a suivi l'éclatement de la bulle Internet, lorsque la croissance organique de WPP et de Publicis a chuté de 20 points de pourcentage et que les multiples ont été comprimés de 70%, affirme la banque. La croissance organique trimestrielle anticipée pour WPP et Publicis deviendra négative au second semestre 2022/début 2023, ajoute le broker.

* JCDecaux trébuche de 4,8%, plombé par une note de JP Morgan qui a dégradé la valeur à 'sous-pondérer' avec 16,6 euros dans le viseur. Pour la banque américaine, JCDecaux, Schibsted et Auto1 sont les trois noms à éviter dans le secteur européen au milieu des craintes de hausse des taux d'intérêt et d'affaiblissement des budgets des consommateurs. Selon le courtier, les budgets publicitaires sont rapidement réduits en raison des incertitudes macro, ce qui va rapidement se traduire par une pression à la baisse sur les flux de revenus liés à la publicité.

* Vallourec rend 3%. Une baisse à relier à une information de 'Bloomberg' qui a évoqué un placement privé de 13,7 millions de titres de la part de plusieurs fonds (Strategic Value Partners, Red Maple, Kings Forest, Rathgar et Queens Gate). Les actions auraient été cédées au prix unitaire de 12,2 euros, matérialisant une décote de 12,5% par rapport au cours de clôture précédent l'annonce.