Bilan hebdo : le CAC40 remonte un peu, l'euro flanche

(Boursier.com) — Tout le monde attendait vendredi 16h05 et le discours de Jerome Powell dans le cadre du symposium de Jackson Hole. Le président de la Réserve fédérale n'a pas réservé de mauvaise surprise en affirmant que la Fed est prête à augmenter encore ses taux d'intérêt, si nécessaire, et a l'intention de maintenir les coûts d'emprunt à un niveau élevé jusqu'à ce que l'inflation soit sur une voie convaincante vers l'objectif de 2% : "nous sommes prêts à augmenter encore les taux si cela est approprié, et avons l'intention de maintenir notre politique à un niveau restrictif jusqu'à ce que nous soyons convaincus que l'inflation baisse durablement vers notre objectif".

Malgré tout, le CAC40, qui évoluait en assez nette hausse avant l'intervention de Powell, a piqué du nez dans le sillage de Wall Street. L'indice termine néanmoins la semaine sur un gain hebdomadaire de 0,91%, à 7.230 points ce vendredi soir. La poursuite de la hausse des rendements obligataires a également marqué les marchés financiers ces derniers jours : le taux des Treasuries US à dix ans a atteint un pic de 16 ans mercredi à 4,336% tandis que le rendement du 2 ans, plus sensible à la politique monétaire, évolue au-dessus des 5%.

L'actualité entreprise est restée très clairsemée en cette fin août. Ubisoft a néanmoins fait parler en s'offrant les droits exclusifs mondiaux de diffusion en continu des jeux d'Activision Blizzard (sous réserve de l'approbation du régulateur britannique), tandis que Aures Technologies a plongé.

Sur le marché pétrolier, le baril de Brent cède moins de 1% à 84,3$, toujours pénalisé par les inquiétudes persistantes sur la demande chinoise. Sur le marché des devises, l'indice dollar évolue autour des 104,2 pts, tandis que l'euro retombe sous les 1,08$ face au billet vert. Le dollar devrait ainsi signer sa sixième hausse hebdomadaire d'affilée. Enfin, le Bitcoin a encore été chahuté et se négocie sous les 26.000$ sur Coindesk.

La semaine prochaine, les opérateurs surveilleront attentivement la publication des données sur l'emploi aux Etats-Unis et les chiffres d'inflation en zone euro, entre autres.

LES VALEURS

* Nanobiotix s'envole de 26%. La société leader en nanomédecine a bénéficié d'un joli coup de pouce dans la mesure où Jefferies a repris le suivi du dossier avec un avis 'achat' et un objectif de 13 euros. Le broker met en avant le partenariat de la firme avec Johnson & Johnson's Janssen pour la thérapie expérimentale contre le cancer NBTXR3. "Nous sommes enthousiasmés par le vaste potentiel du NBTXR3 dans le traitement des cancers solides", déclare le courtier, ajoutant que le partenariat "fournit une validation externe de poids" et "une grande force pharmaceutique" pour le traitement.

* Casino 10,7%. Vendredi dernier, Moody's apposé désignation "défaut limité" à probabilité défaut (PDR), la faisant ainsi passer de 'C-PD' à 'C-PD/LD'. Toutes les autres notations ne sont pas affectées et la perspective reste 'négative'. L'agence rappelle que le groupe s'est retrouvé en situation de défaut à la suite de l'expiration du délai de grâce de trente jours sur le paiement d'un coupon qui était dû le 17 juillet, associé à une souche obligataire de 400 ME arrivant à échéance en janvier 2026. La désignation 'défaut limité' se produit lorsqu'un émetteur n'effectue pas de paiement sur un instrument de dette spécifique, précise Moody's. Casino est en train de restructurer sa structure capitalistique dans le cadre d'une procédure de conciliation en cours avec ses créanciers financiers qui a débuté le 25 mai dernier.

* Ubisoft gagne 4,5%. L'éditeur de jeux vidéo a signé un accord lui octroyant les droits de Cloud Streaming de 'Call of Duty' et de tout autre titre d'Activision-Blizzard actuel ou à venir au cours des 15 années suivant l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft. Cet accord permettra à Ubisoft de proposer l'accès aux jeux d'Activision Blizzard en 'cloud streaming' à un plus grand nombre de joueurs dans le monde entier. Ces droits sont perpétuels. Ce deal, dont le montant financier n'a pas été dévoilé, permettra ainsi à Ubisoft de continuer à renforcer l'offre de contenu de son service d'abonnement Ubisoft+, ainsi que d'accorder des licences d'accès en streaming au catalogue actuel de jeux d'Activision Blizzard, ainsi que toute nouvelle sortie, aux entreprises de Cloud Gaming, aux fournisseurs de services et aux fabricants de consoles. Cet accord permettra d'élargir les possibilités d'accès pour les joueurs à l'ensemble des services de streaming.

* JCDecaux s'adjuge 2,75%. Le titre a été dopé par une note de la Deutsche Bank qui a relevé à l''achat' sa recommandation sur le dossier en visant 21 euros. Après la nette sous-performance de la valeur depuis mars, la banque voit une belle opportunité de se positionner sur un nom de grande qualité dans les médias à un moment où les inquiétudes cycliques se font pressantes. Le groupe est exposé à la Chine, mais le broker pense que les risques sont désormais intégrés dans les cours et que les investisseurs ne devraient pas laisser les préoccupations macroéconomiques à court terme occulter les perspectives structurelles haussières. Les Jeux Olympiques de Paris l'année prochaine pourraient générer une augmentation des revenus et l'exposition hors domicile de JCD offre une croissance attrayante à long terme, soutenue par la transition vers le numérique, les achats programmatiques et les tendances en matière de développement durable. Le courtier considère la consolidation comme un point positif : le bilan solide du groupe signifie qu'il est bien placé pour capitaliser sur les fusions et acquisitions.

* Société Générale prend 2,4% et signe une semaine entièrement verte. Berenberg a revalorisé le dossier de 25,5 à 30 euros tout en restant à 'conserver'. L'analyste explique que l'action a surperformé le secteur bancaire de 11% au cours du mois dernier (mais sous-performe de 15% depuis début 2022), sur fond d'optimisme croissant quant à la prochaine journée investisseurs (le 18 septembre). Morgan Stanley a de son côté rehaussé son conseil sur la valeur à 'surpondérer' tout en portant son objectif de 28 à 35 euros.

* Air Liquide avance de 1,4%. L'actualité autour du géant des gaz industriels a été marquée par une note de Berenberg qui a relevé à l''achat' sa recommandation sur le dossier tout en remontant sa cible de 165 à 178 euros. Le broker explique que le groupe a réussi à être " plutôt prudent " dans sa politique d'investissement au cours des derniers trimestres alors qu'il craignait que l'entreprise ne s'engage trop dans des investissements dans le domaine fragmenté de l'hydrogène propre et de l'ammoniac. Un bon carnet de commandes et des prix 'marchands' résilients devraient contribuer à stimuler la croissance des bénéfices avec une fiabilité " remarquable par son absence " dans le reste du secteur chimique, ajoute le courtier.

A l'inverse, * Aures Technologies plonge de plus de 38%. La société a indiqué se trouver dans une situation de trésorerie "très tendue", sans pour autant en préciser l'ampleur. Le fournisseur de terminaux connectés pour les points de vente anticipe pour l'exercice en cours, de nouvelles pertes, même si la baisse du chiffre d'affaires devrait être inférieure à celle du 1er semestre 2023. Ceci continue d'impacter les stocks, toujours à un très haut niveau, pesant ainsi fortement sur la trésorerie au-delà du 1er septembre 2023. Parallèlement, le groupe a engagé des discussions très avancées avec des partenaires industriels pouvant apporter des financements adéquats et des synergies opérationnelles.

* Worldline cède 2,3%. Le groupe est resté affecté par la dernière publication de la fintech néerlandaise Adyen et de sa violente chute à Amsterdam. La valeur a encore perdu plus de 10% cette semaine.