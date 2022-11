Bilan hebdo : le CAC40 remonte encore, cinquième semaine de hausse !

(Boursier.com) — Jusqu 'où ? Le CAC40 enchaîne une cinquième semaine dans le vert en ce début novembre avec un gain hebdomadaire de 2,29%, à 6.416 points ce vendredi soir. Malgré le nouveau tour de vis de 75 points de base de la Fed et sa détermination à poursuivre le durcissement monétaire pour maîtriser enfin l'inflation, les indices européens ont poursuivi leur marche en avant. Des spéculations sur un assouplissement des mesures anti-Covid en Chine et une nouvelle vague de résultats d'entreprises globalement solides (il y a quand même quelques déceptions) ont soutenu la tendance.

Les chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis, toujours très surveillés dans le contexte actuel, ont montré que l'économie américaine a créé plus de postes qu'attendu en octobre mais aussi que le taux de chômage a augmenté à 3,7%, contre 3,5% le mois précédent, tandis que la progression du salaire horaire moyen est revenue à 4,7% sur un an, après +5% en septembre.

Sur le marché des devises, le billet vert reste haut perché, bien qu'encore en repli par rapport à la semaine précédente, avec un indice dollar de retour sur les 111 pts. Quant à l'euro, il évolue proche de la parité, autour des 0,989$. Le Bitcoin se négocie proche des 20.900$ tandis que le baril de Brent s'échange à 97,6$.

L'actualité de la semaine a également été marquée par la nouvelle hausse de taux de la Banque d'Angleterre. Sans surprise, la BoE a relevé son taux directeur de 75 points de base pour le porter à 3%. Elle n'avait plus opté pour un tel mouvement depuis 1989. Si la trajectoire des taux devrait rester haussière pour que l'inflation revienne durablement à l'objectif, la Banque a averti que le pic devrait être inférieur à celui anticipé par les marchés financiers... Une déclaration qui a provoqué une forte rechute de la livre sterling.

Les publications d'entreprises ont encore été nombreuses cette semaine, de part et d'autre de l'Atlantique. En France, on retiendra les solides comptes de BNP Paribas et de la Société Générale, tout comme la belle publication de JCDecaux. A l'inverse, CGG, Nexans et Legrand ont souffert.

LES VALEURS

* Orpea rebondit de près de 27%. Tombé sur des plus bas historiques, le titre de l'exploitant de maisons de retraite s'est offert un beau sursaut dans l'espoir de voir les deux nouveaux actionnaires secouer le navire chancelant. Après avoir acquis plus de 5% du capital du groupe, le concert formé de la société familiale Mat Immo Beaune, spécialisée dans les maisons de retraite, et la firme d'investissement axée sur le non coté, Nextstone, demande la nomination de deux administrateurs indépendants au Conseil d'administration d'Orpea. Selon les informations du 'Figaro', les deux acteurs souhaitent également la création d'un comité ad hoc chargé de la cession d'actifs où ces deux administrateurs siégeraient. Ils réclament aussi la convocation d'une assemblée générale des actionnaires, avec l'idée que cette dernière se tienne "le plus tôt possible".

* JCDecaux s'envole de 17,7% après la publication de revenus trimestriels plus élevés qu'anticipé. Sur les trois mois clos fin septembre, le groupe a vu son chiffre d'affaires ajusté progresser de 14,4% à 808,4 millions d'euros. En organique, la croissance ressort à 9%, ce qui dépasse la prévision de la direction d'environ +7%. En ce qui concerne le quatrième trimestre, JCDecaux a indiqué continuer à enregistrer une dynamique commerciale solide malgré la poursuite des restrictions de mobilité en Chine. Il table sur un taux de croissance organique autour de 3% par rapport au quatrième trimestre 2021. Oddo BHF juge cette prévision assez prudente. Il pense que le momentum publicitaire reste très correct et que le groupe pourrait dépasser cette guidance malgré un effet de base difficile sur le T4 (+29,5% l'année passée).

* Kering (+8,6%) serait proche de doubler Estée Lauder dans la course à la reprise de Tom Ford. Selon les informations dévoilées par le 'Wall Street Journal', le groupe français serait en discussions avancées pour racheter la marque américaine. Un accord pourrait être conclu prochainement bien qu'il n'y ait aucune garantie qu'une transaction aura bien lieu, précise le quotidien financier.

* Vallourec remonte de 7,5%, avec Technip Energies (+7,1%). Le compartiment a été soutenu par la nette hausse des cours de l'or noir cette semaine sur des espoirs d'assouplissement des restrictions mises en place contre la pandémie de coronavirus en Chine.

* BNP Paribas s'adjuge 7,1% après une solide publication trimestrielle. La banque du Boulevard des Italiens a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes de la place, les activités de marché ayant compensé un recul des revenus dans les financements et une hausse des charges. Le groupe financier a dégagé sur les trois mois clos fin septembre un bénéfice net en hausse de 10,3% à 2,76 milliards d'euros, pour un produit net bancaire de 12,311 MdsE, en croissance de 8% sur un an (+4,9% à périmètre et change constants). Le résultat d'exploitation atteint 3,507 MdsE, en amélioration de 6,9% (+4,5% à périmètre et change constants).

* Ubisoft gagne 7,1%. Si le groupe est tombé dans le rouge sur le premier semestre de son exercice 2022-2023, Citi et la Deutsche Bank ont réitéré leur avis positif sur le dossier, les deux brokers se montrant positifs sur les perspectives de l'éditeur de jeux vidéo.

* Société Générale progresse de 5,1% après une publication trimestrielle robuste et nettement supérieure aux attentes des analystes. Soutenue par ses activités de trading qui ont bénéficié de la volatilité des indices, la banque rouge et noire a dégagé sur les trois mois clos fin septembre un bénéfice net de 1,5 milliards d'euros, contre 1 MdE de consensus, pour des revenus en hausse de 2,3% à 6,86 MdsE (6,28 MdsE de consensus). Le troisième trimestre a été "marqué par une augmentation des revenus, une maîtrise continue des charges d'exploitation et un coût du risque contenu, tout en maintenant une politique de provisionnement prudente", a déclaré le directeur général de la SocGen, Frederic Oudea.

* LVMH prend 2,6% avec Hermès (+2,8%). Le secteur a été dopé par des rumeurs en provenance de Chine. Pékin pourrait en effet bientôt dévoiler de nouvelles mesures visant à assouplir sa politique zéro Covid, via notamment la mise en place d'un "plan de réouverture conditionnelle". Une capture d'écran non vérifiée circulant sur les réseaux sociaux affirmant qu'un vaste plan de réouverture était dans les tuyaux a par ailleurs déclenché une vive reprise des marchés boursiers chinois cette semaine.

A l'inverse, * CGG coule de 18%, sanctionné après des résultats inférieurs aux attentes des analytes et une révision à la baisse de sa guidance 2022. Le groupe parapétrolier a fait état d'un trimestre faible en raison de glissements de projets clients sur la fin d'année et 2023. Il a ainsi enregistré sur les trois mois clos fin septembre un chiffre d'affaires des activités de 217 M$, en baisse de 20% (-16% pro-forma sur un an), contre 253,3 M$ de consensus, et un EBITDAs des activités de 77 M$, en repli de 35%. Le cash-flow net est de -78 M$ sur la période, en raison notamment de 19 M$ de coûts cash liés à l'achat d'ION Software et de 40 M$ de variation négative du besoin en fonds de roulement et provisions principalement liés au segment SMO. CGG anticipe désormais un chiffre d'affaires des activités 2022 autour de 900 M$, stable sur un an en proforma. L'EBITDAs des activités est attendu autour de 380 M$, en hausse de 10% sur un an.

* Nexans trébuche de 9,8%. Le câblier a pourtant rehaussé sa guidance annuelle la semaine passée après avoir enregistré une croissance organique de 10,3% au troisième trimestre... Une mauvaise passe boursière difficile à appréhender donc même si une dégradation de Bank of America a lourdement pesé sur la valeur cette semaine. La banque a en effet abaissé sa recommandation sur la valeur à 'sous-performer' en visant 82 euros. Le broker affirme que les risques cycliques auxquels l'entreprise est confrontée ont été négligés par le marché.

* Air France KLM perd encore 6,5%. Le titre de la compagnie aérienne reste plombé par les dernières indications fournies lors de la présentation de ses comptes trimestriels. Le flux vendeur a par ailleurs été exacerbé par une note d'Exane BNP Paribas qui a dégradé le dossier à 'sous-performer' tout en réduisant sa cible de 1,3 à 1,1 euro. Pour ne rien arranger, le gouvernement de Giancarlo Giorgetti a annoncé la remise à plat du projet de privatisation d'ITA et la fin des "obligations d'exclusivité accordées le 31 août à Certares, Air France-KLM et Delta pour la vente d'ITA". Le ministère de l'économie a simplement précisé que des discussions se poursuivaient, sans fournir d'avantage d'informations.

* Legrand recule de 4,6%. Le spécialiste des infrastructures électriques a dévoilé des résultats sur neuf mois en progression et globalement en ligne avec les attentes du marché, et a confirmé ses objectifs annuels. Les analystes espéraient néanmoins un relèvement de la guidance tandis que certains pointent une croissance inférieure à celle des pairs. Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe a enregistré un résultat opérationnel ajusté de 1,240 milliards d'euros (12,1%) pour un chiffre d'affaires en hausse de 19,1% à 6,154 MdsE (+10,1% en organique). Avant acquisitions (à périmètre 2021), la marge opérationnelle ajustée atteint 20,4%, en repli de 1 point par rapport au niveau des neuf premiers mois de 2021. Le résultat net part du Groupe progresse de 16,1% à 812 ME.

* Imerys rend 2,3%, malgré la confirmation de sa guidance annuelle. Le spécialiste des minéraux industriels a fait état, au titre de son troisième trimestre, d'un chiffre d'affaires en hausse de 20,8% à 1,116 milliard d'euros (+13,3% en organique) avec un Ebitda en amélioration de 15%, à 193 millions d'euros. "Dans une conjoncture macroéconomique dégradée, particulièrement en Europe, notre discipline tarifaire alliée à une gestion rigoureuse des coûts devraient continuer à contrebalancer au quatrième trimestre la hausse de nos coûts de production et la décélération des volumes". Dans ce contexte, Imerys a confirmé sa prévision d'EBITDA courant pour l'année 2022, entre 690 et 710 ME (normes IFRS 5).