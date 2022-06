Bilan hebdo : le CAC40 recule un peu

(Boursier.com) — Petite semaine de repli pour le CAC40 dans un marché toujours anxieux quant à l'avenir de l'économie mondiale sur fond d'inflation galopante et de politiques monétaires plus restrictives. Sur cinq séances, l'indice vedette parisien cède 0,47% à 6.485 points ce vendredi soir. Très attendus, les chiffres mensuels du travail aux Etats-Unis ont montré que l'économie américaine avait créé en mai plus d'emplois que prévu, tandis que le taux de chômage est resté stable à 3,6%, ce qui témoigne de la robustesse du marché du travail et pourrait inciter la Réserve fédérale américaine à accélérer la remontée de ses taux d'intérêt.

Elon Musk, le directeur général de Tesla, très suivi par la communauté financière, a jeté un froid jeudi en annonçant dans un courriel adressé aux cadres de l'entreprise vouloir réduire les effectifs du constructeur automobile de 10%, en raison, dit-il, d'"un très mauvais pressentiment" pour les perspectives de l'économie. Jamie Dimon, le PDG de JPMorgan Chase, a également estimé cette semaine que l'économie américaine était confrontée à des défis s'apparentant à un "ouragan".

Dans la zone euro, l'inflation a atteint des niveaux sans précédent au mois de mai puisque selon les données préliminaires d'Eurostat, le taux d'inflation annuel s'est établi à 8,1% dans la région. Dans cet environnement, Philip Lane, l'économiste en chef de la Banque centrale européenne, a affirmé dans un entretien accordé à 'Cinco Dias' : "je pense qu'il est important que la présidente de la BCE, Christine Lagarde, ait annoncé une feuille de route signalant la fin des achats nets de dette en juillet et des taux négatifs d'ici la fin septembre. C'est une décision ferme et appropriée, même s'il est tôt pour savoir ce qui va se passer ensuite, car cela dépendra de l'évolution de l'économie".

Sur le marché pétrolier, les cours du WTI et du Brent flirtent à nouveau avec les 120$ malgré l'annonce surprise de l'Opep+. Les membres du cartel ont accepté jeudi d'accélérer la hausse de production mensuelle du groupe de pays producteurs à 648.000 barils par jour en juillet et en août, contre une hausse mensuelle de l'ordre de 430.000 jusqu'à présent. Mais les investisseurs estiment que l'objectif de production pourrait être difficile à atteindre, plusieurs pays, dont l'Angola ou le Nigeria, n'ayant pas été en mesure de produire les quotas qui leur avait été assignés ces derniers mois. De fait, seuls l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis sont en mesure d'augmenter rapidement leur production.

Sur le front des valeurs, Faurecia été chahuté après le lancement de son augmentation de capital et Orpea a encore souffert après de nouvelles révélations accablantes visant le spécialiste de la prise en charge de la dépendance. A l'inverse, Aperam et Atos ont bénéficié de rumeurs de M&A. L'assouplissement de certaines mesures sanitaires prises en Chine afin de lutter contre la pandémie de coronavirus a permis au luxe de rebondir tandis que les résultats de Remy Cointreau ont été salués.

LES VALEURS

* Interparfums bondit de près de 10%. A l'image du secteur du luxe, le titre a profité de l'allègrement des restrictions prises par les autorités chinoises pour faire face à la pandémie de Covid-19 dans le pays. Kepler Cheuvreux a également réitéré son avis 'achat' sur le dossier ainsi que sa cible de 65 euros.

* CGG gagne 9,2%, porté par la vigueur des cours pétroliers. AlphaValue a par ailleurs remonté son objectif de 1,51 à 1,60 euro tout en restant à l''achat'.

* Euroapi grimpe de 7,5%. La société spécialisée dans la fabrication des molécules chimiques pour médicaments, détachée de Sanofi, a fait ses débuts sur le marché parisien le mois passé à un cours de 12 euros. Le titre continue à bénéficier du soutien d'analystes qui commencent à suivre le dossier, à l'image de la Société Générale qui a débuté le suivi avec un avis à l'achat et un objectif de 15,5 euros dans le viseur. La Deutsche Bank et Oddo BHF avaient déjà initié la couverture d'Euroapi avec un avis positif. L

* Remy Cointreau progresse de 5,5%, après sa publication annuelle. Le groupe de spiritueux a enregistré sur son exercice 2021-2022 un résultat opérationnel courant de 334,4 millions d'euros, en forte hausse de 39,9% en organique (soit +56,9% par rapport à 2019-20). La marge opérationnelle courante augmente de 2,3 points en organique à 25,5%, atteignant son plus haut historique. Le résultat net ajusté ressort à 228,1 ME, en progression de +53,9% en publié (+52,6% en organique), pour un chiffre d'affaires déjà connu de 1,31 milliard d'euros, en hausse de 30% en données publiées (+27,3% en organique), à 1,31 MdE. Le consensus 'Bloomberg', anticipait un résultat opérationnel de 324,2 ME et un résultat net ajusté de 218,4 ME. Parfaitement positionné pour profiter des nouvelles tendances de consommation et conforté par son avance sur son plan stratégique, Rémy Cointreau aborde l'année 2022-23 avec confiance.

* Aperam (+3,9%). A la suite des bruits de couloir faisant état d'un intérêt d'Aperam pour Acerinox, le groupe scindé d'ArcelorMittal en 2011 confirme avoir entamé des négociations avec la firme espagnole : "Aperam confirme que des discussions très préliminaires avec Acerinox concernant une éventuelle transaction qui pourrait aboutir à un regroupement des deux entreprises ont été engagées récemment. Ces discussions n'en sont qu'à leur début et aucun accord n'a été conclu quant à l'étendue, la structure ou les termes d'une éventuelle transaction. Il n'y a aucune certitude qu'un tel accord sera conclu ou, le cas échéant, à quelles conditions. Aperam informera le marché, conformément à ses obligations légales, dès qu'il sera tenue de le faire".

* Atos avance de 3,9%. Depuis de longs mois, la société de services du numérique est régulièrement portée par des rumeurs de rachat. Mercredi, c'est encore une fois le site 'Betaville' qui évoquait une offre imminente sur tout ou partie du groupe dirigé par Rodolphe Belmer. Bryan Garnier ne semble guère envisager une opération sur Atos à court terme et réitère son avis 'vendre' sur le titre. L'analyste continue à penser qu'il est peu probable qu'une offre publique d'achat amicale ait lieu avant longtemps, car il estime qu'il y a une très longue route avant qu'Atos ne soit définitivement redressé. En outre, il ne voit pas la direction prendre la décision de vendre ses joyaux de la couronne, à savoir les activités Big Data & Services, car elle sera le principal moteur de croissance et de rentabilité au cours des deux prochaines années.

A l'inverse, * Korian perd 7,3%, emporté par la nouvelle baisse d'Orpea.

* Orpea cède 6,7% après les nouvelles graves accusations visant l'ancienne direction du spécialiste de la prise en charge de la dépendance. Après le scandale initial lié à la parution de son livre enquête "Les Fossoyeurs" paru fin janvier, Victor Castanet détaille, dans un long article dévoilé par 'Le Monde', diverses pratiques 'assez folles' de plusieurs anciens cadres du groupe : dépenses informatiques faramineuses via des sociétés-écrans, séminaires tous frais payés, opérations financières douteuses avec des sociétés n'appartenant officiellement pas à la galaxie Orpea, conflits d'intérêts, ou encore création d'une filiale en Russie détenue à hauteur de 9% par RDIF Investment Management, "un fonds souverain russe inconnu du grand public mais pas du Trésor américain, qui l'a récemment qualifié de 'caisse noire du président Vladimir Poutine'".

* Faurecia rend 6,3% après le lancement d'une augmentation de capital de 705 millions d'euros. L'opération doit refinancer partiellement l'acquisition de Hella en permettant de rembourser une partie du crédit-relais en place. Faurecia mettra en vente du 9 au 17 juin, 3 actions nouvelles pour 10 existantes au prix unitaire de 15,5 euros par action nouvelle, avec maintien du DPS.

* GTT décroche de 5%. Le titre de la société d'ingénierie spécialisée dans les systèmes de confinement pour le transport par voie maritime et le stockage en conditions cryogéniques du GNL a subi des prises de profit appuyées après avoir aligné 11 séances consécutives de progression, avec plus de 21% de gains à la clef. De loin la plus longue série haussière du titre depuis son arrivée sur la place parisienne en 2014.

* Fnac Darty abandonne 4,4%, plombé par une dégradation d'analyste. Bryan Garnier a en effet abaissé sa recommandation sur le titre à 'neutre' tout en ramenant son objectif de 60 à 45 euros. Dans une étude, le broker analyse les raisons sous-jacentes des avertissements sur résultats émis par un certain nombre de géants américains de la distribution en mai. Celles-ci indiquent que l'arbitrage des dépenses de consommation pourrait être déclenché en Europe dès le second semestre 2022. Les prévisions pour l'exercice 2022 ne tenant clairement pas compte de ces éléments, le courtier est de plus en plus prudent sur la distribution spécialisée, ses estimations étant désormais inférieures aux attentes du consensus pour toutes les actions couvertes en 2022, et surtout 2023.