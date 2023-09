Bilan hebdo : le CAC40 recule mais préserve les 7.200 pts

(Boursier.com) — Le CAC40 est redescendu d'un cran cette semaine, tentant tant bien que mal de s'accrocher à la barre des 7.200 points. Grâce à deux dernières séances un peu plus détendues, l'indice limite son repli hebdomadaire à 0,77%, à 7.241 points ce vendredi soir. L'ambiance était assez lourde dans les salles de marché sur fond d'indices de conjoncture déprimés en Europe et en Chine et, à l'inverse', de statistiques n'allant pas forcément dans le sens de la Fed aux Etats-Unis.

Les opérateurs ont été chagrinés en particulier par un ISM des services bien trop solide, ainsi que par des inscriptions au chômage inférieures aux attentes. De quoi confirmer la résilience de la première économie mondiale et mettre à mal l'espoir de voir la Fed mettre fin à son cycle de resserrement monétaire. D'autant que l'inflation reste obstinément élevée. "Il est certain que cette robustesse du marché du travail continue à inquiéter la Fed sur le fait de voir les salaires progresser encore trop rapidement par rapport à l'objectif d'inflation", confirment les stratégistes de LBPAM.

Le retour du baril de pétrole sur les 90$, après que la Russie et l'Arabie saoudite eurent décidé de procéder à de nouvelles coupes dans leur production, ne devrait pas arranger les affaires des Banques centrales. En attendant la Fed la semaine suivante, la BCE sera de sortie jeudi prochain. L'issue de la réunion reste très indécise tant l'équilibre entre croissance et hausse des prix apparaît difficile à trouver. "Officiellement, nous nous attendons à ce que la BCE ne bouge pas jusqu'à la fin de l'année, mais à l'heure actuelle, c'est presque du pile ou face", observe Jennifer Lee, économiste chez BMO Capital Markets.

Sur le marché des devises, l'euro est en passe d'accuser une huitième semaine consécutive de baisse après être tombé jeudi à un plus bas de trois mois, à 1,0686 dollar. Enfin, le Bitcoin reste chahuté et se négocie sous les 26.000$ sur Coindesk.

LES VALEURS

* Scor bondit de 4%, au plus haut depuis avril 2022. Les investisseurs saluent le nouveau plan stratégique du réassureur pour la période 2024-2026. Dans le cadre de 'Forward 2026', le management vise un taux de croissance de la Valeur Économique du Groupe de 9% par an (à taux d'intérêt et de change constants) et un ratio de solvabilité dans la plage optimale de 185% à 220%. Au niveau du retour aux actionnaires, la firme compte fixer le dividende de base pour l'exercice en cours à un niveau au moins égal au niveau du dividende de base de l'exercice précédent, et le compléter, à titre optionnel, par des rachats d'actions ou des dividendes spéciaux.

* Alten gagne 3,6%. Stifel a initié le suivi de la valeur à l''achat' en visant 170 euros. Le groupe d'ingénierie et conseil en technologies peut se targuer d'un historique convaincant de croissance rentable, explique le broker. Ce dernier pense que le titre offre un profil rendement/risque attrayant alors que la société bénéficiera de solides moteurs de croissance future, en particulier sur le marché américain, ouvrant la voie à une croissance continue des bénéfices à long terme. Le risque de baisse s'est considérablement réduit au cours des derniers mois, selon le broker, qui estime que les attentes du marché reflètent suffisamment le ralentissement économique.

* TotalEnergies prend %, dans le sillage des cours du brut. RBC Capital a par ailleurs remonté le curseur de 60 à 65 euros tout en maintenant son avis à 'performance sectorielle'.

* Orange (+3,5%) a un oeil sur le réseau fibre de TDF. La société française de télécommunications envisage de céder son activité fibre dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser l'unité plus d'un milliard d'euros. Confirmant une information récente de 'Reuters', 'Les Echos' indique que les propriétaires de TDF - Brookfield, PSP, APG et Predica - ont mandaté BNP Paribas pour se séparer de son réseau fibre. Orange Concessions est sur les rangs. "Si un processus était confirmé, nous regarderons le sujet avec attention ", a confirmé au quotidien la filiale d'Orange. Avec 750.000 prises, TDF est l'un des plus petits réseaux du pays. Pour autant, " c'est une infrastructure très bien construite et de qualité. Il est logique que tous les acteurs regardent ", explique une source du journal financier.

A l'inverse, * Casino rechute de 25,1%. Le distributeur a fait un point sur les délais de grâce relatifs à ses obligations. Dans le prolongement du communiqué du 25 août dernier, et à la suite de nombreuses questions de la part de porteurs obligataires, le groupe indique que : - s'agissant des obligations high yield non sécurisées émises par Casino, à maturité 2026 et 2027 : l'audience s'est tenue le 7 septembre et la décision du Président du Tribunal de commerce de Paris sera rendue le 3 octobre. Le Groupe communiquera à réception de cette décision ; - s'agissant des obligations EMTN à maturité 2026 et des TSSDI émis en 2005 : l'audience a été reportée au 10 octobre. Le Groupe communiquera dans la foulée de cette audience lorsque la décision sera rendue. Dans l'intervalle, toute obligation de paiement au titre des instruments concernés reste suspendue provisoirement.

* Orpea plonge de 16,5%. Le groupe a annoncé la nomination de Fabienne Dulac au Comité Exécutif comme Directrice générale adjointe à compter du 2 octobre. Aux côtés de Laurent Guillot, Directeur général du Groupe, Fabienne Dulac, précédemment CEO d'Orange France, sera en charge plus particulièrement de la Performance et de l'Innovation du Groupe et de la Zone France-Europe du sud (Espagne, Portugal, Italie) et l'Amérique Latine. Après avoir posé les bases de la transformation du Groupe et franchi les principales étapes de la restructuration financière, avec notamment l'arrivée au capital d'ici la fin de l'année d'un Groupement composé de la Caisse des Dépôts, CNP Assurances, la MAIF et MACSF, Orpea renforce ainsi son équipe dirigeante pour accélérer la nouvelle étape du Plan de Refondation initié en 2022.

* Interparfums trébuche de 10,3%. Un coup de bambou à relier, selon plusieurs spécialistes, à la nomination de Boet Brinkgreve à la tête d'une toute nouvelle entité chez le Suisse Richemont : 'Laboratoire de Haute Parfumerie & Beauté'. Cette baisse "est liée à l'annonce de la création chez Richemont du Laboratoire de Haute Parfumerie & Beauté", a ainsi expliqué à 'Bloomberg' Sarah Thirion, stratège chez TP Icap. "Richemont pourrait souhaiter réinternaliser les licences MontBlanc & Van Cleef qui représentaient 29% du chiffre d'affaires 2022 d'Interparfums", souligne l'analyste, tout en rappelant que la licence Montblanc a été renouvelée par ITP en avril dernier.

* Soitec et STMicro abandonnent respectivement 6,6% et 5% alors que la Chine envisagerait d'étendre l'interdiction de l'utilisation des iPhones dans les agences soutenues par le gouvernement et les entreprises d'État. Selon 'Bloomberg', plusieurs agences chinoises ont commencé à informer leur personnel qu'il ne pouvait plus apporter d'iPhone au travail. Ces actions de Pékin, qui réduit également sa dépendance vis-à-vis des logiciels et technologies américaines, menacent d'éroder la position d'Apple sur un marché représentant environ un cinquième de ses revenus et sur lequel le groupe conçoit la majeure partie de ses iPhones.

* Air France KLM recule de 5,9%, pénalisé par la vigueur des cours pétroliers. Le transporteur franco-néerlandais et Etihad Airways, la compagnie nationale des Emirats Arabes Unis, ont par ailleurs signé un protocole d'accord visant à renforcer leur collaboration dans les domaines du transport commercial de passagers, des programmes de fidélisation, du développement des talents, et de la maintenance aéronautique. Dans le cadre de ce partenariat, et sous réserve de l'obtention de autorisations réglementaires requises, Air France-KLM et Etihad envisagent d'étendre leurs accords de partage de code et accords interline instaurés en 2012. Dans un premier temps, plus de 40 nouvelles routes desservant des destinations en Europe, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et en Australie sont mises vente dès aujourd'hui, pour des voyages à compter de la saison d'hiver 2023.