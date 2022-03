Bilan hebdo : le CAC40 recule de 1%

(Boursier.com) — L 'heure de la pause pour le marché parisien. Après deux belles semaines de rebond, le CAC40 consolide légèrement de 1,01% sur cinq séances, à 6.554 points ce vendredi soir. Alors que la guerre en Ukraine est entrée dans son deuxième mois, le marché semble désormais dans une phase attentiste. Profitant de la visite de Joe Bidden en Europe, les pays occidentaux se sont engagés à Bruxelles à renforcer leur aide à l'Ukraine tout en imposant de nouvelles sanctions contre la Russie.

Le ministère russe de la Défense a indiqué vendredi que ses forces allaient désormais se concentrer sur une "libération" complète du Donbass, région de l'est de l'Ukraine, précisant qu'il s'agissait d'une des options de départ de leur "opération spéciale"...

Reste désormais à connaître l'impact de cette guerre et de ces représailles sur l'économie mondiale et les entreprises alors que les matières premières campent sur des niveaux très élevés, à l'image du baril de Brent qui se négocie au-dessus des 115$. D'autant, que dans cet environnement, les grandes Banques centrales, Fed en tête, sont contraintes de durcir le ton pour faire face à l'envolée de l'inflation.

En attendant, certaines sociétés exposées directement à la Russie voient déjà rouge, à l'instar de Renault, contraint de quitter son deuxième marché face à la pression populaire et à l'appel du président ukrainien. A l'inverse, les sociétés liées aux matières premières comme Eramet et les groupes de Défense tels que Thalès continuent à être recherchés.

LES VALEURS

* Eramet flambe de 22,8%, au plus haut depuis mai 2018. Le groupe minier continue à surfer sur la vigueur du cours des matières premières depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Alors que 5 des 6 analystes suivant le dossier répertoriés par 'Bloomberg' sont positifs sur la valeur, Oddo BHF a revalorisé le titre de 140 à 185 euros tout en confirmant son avis 'surperformer' : "la firme devrait profiter d'un momentum de résultat favorable dans le manganèse, les sables minéralisés et le nickel. De plus, la réactivation du projet Lithium permet au groupe de cristalliser de la valeur".

* Vallourec bondit de 15,6%. La firme a choisi Philippe Guillemot pour succéder à Edouard Guinotte à la tête du groupe. Au terme d'un processus de sélection externe mené par un comité spécial du Conseil d'Administration, le Comité des Nominations et de la Gouvernance a décidé de sélectionner l'ancien patron d'Elior Group pour le poste de PDG. Philippe Guillemot, nommé pour un mandat de quatre ans, avec effet immédiat, aura pour mission d'accélérer l'exécution du plan stratégique global de la société. Oddo BHF a par ailleurs revalorisé le dossier de 13 à 14,5 euros tout en maintenant son avis 'renforcer'. Les tensions actuelles sont un facteur de soutien indéniable pour une accélération plus rapide qu'anticipé des investissements dans le non conventionnel en Amérique du Nord, dans le pétrole dans un premier temps et dans le gaz dans un second temps, explique l'analyste. Dans cette phase de démarrage d'un nouveau supercycle pour les services pétroliers, le broker pense que le levier sur les marges du groupe est bien plus important que ses pairs.

* Dassault Aviation s'envole de 11%. La Grèce va s'offrir six Rafale neufs additionnels. Ce nouveau contrat, qui fait suite à l'acquisition par la Grèce de 18 Rafale en janvier 2021, portera à 24 le nombre de Rafale exploités par l'Armée de l'Air grecque. En tant que pays européen et membre de l'OTAN, la Grèce est un allié stratégique majeur de la France. Dassault Aviation est honoré par la décision du gouvernement grec de procéder à cette nouvelle commande de Rafale, qui prolonge près de cinquante ans de partenariat ininterrompu.

* Thalès prend encore 7,1%, portant ses gains depuis le premier janvier à plus de 55%. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a transformé le dossier d'investissement autour des acteurs de la Défense, créant des "opportunités à tous les niveaux", selon Exane BNP Paribas, qui désigne le groupe français ('surperformer') comme son action préférée dans l'industrie. La guerre est "un rappel choquant" que des conflits conventionnels de haute intensité restent possibles, écrivent les analystes qui s'attendent à voir une hausse des dépenses mondiales de Défense pendant 4 à 5 ans.

* Air Liquide rebondit de 3,5% après la présentation de son nouveau plan stratégique à horizon 2025. Le management vise une croissance des ventes accélérée à un rythme de 5 à 6 % en moyenne par an. Une rentabilité des capitaux employés (ROCE) de plus de +10 % à compter de 2023 et la réduction des émissions de CO2 en valeur absolue démarrant à horizon 2025. Le géant des gaz industriels a également annoncé un programme de rachat de titres portant jusqu'à 1,2 million de pièces (0,25% du capital) à un prix unitaire initial de 150,74 euros.

A l'inverse, * Virbac chute de 11%. Malgré un beau sursaut ce vendredi, l'action signe la plus mauvaise performance hebdomadaire sur le SBF120. Le groupe de santé animale a réitéré ses perspectives 2022 et attend une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants comprise entre 5% et 8%. Le ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires" devrait de son côté se consolider autour de 15% à taux de change constants (avec un surinvestissement volontaire en R&D d'environ 1 point en pourcentage du chiffre d'affaires par rapport à 2021). Mais les investisseurs s'inquiètent des effets de l'inflation sur les résultats cette année alors que le groupe sera également confronté à une normalisation du marché vétérinaire.

* Atos retombe de 10%. 'Neutre' sur la valeur, UBS a abaissé sa cible de 35,5 à 27,5 euros. Le broker considère que le titre restera volatile jusqu'à la journée investisseurs de mai. Le marché est partagé sur le dossier puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 4 analystes sont 'positifs', 11 sont à 'conserver' et 3 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 31,75 euros.

* Valneva trébuche de 10% après l'annonce d'un chiffre d'affaires total de 348,1 millions d'euros en 2021, en hausse de 216%, incluant 94,8 ME provenant des ventes de produits et des 'Autres Revenus' (hors Covid), ce qui correspond à la partie haute de la fourchette de prévisions communiquée précédemment par la société, et 253,3 ME de revenus liés à la Covid-19 dans le cadre de l'accord (aujourd'hui résilié) avec le gouvernement britannique. La position de trésorerie est de 346,7 me au 31 décembre 2021. Valneva s'attend à un chiffre d'affaires total 2022 entre 430 et 590 ME, dont 350 à 500 ME de ventes du vaccin contre la Covid-19, sous réserve des approbations réglementaires et des livraisons de VLA20011.

* OVH abandonne 4%. Une pression vendeuse à relier à une note de Morgan Stanley qui a dégradé l'action du groupe de services de cloud computing à 'sous-pondérer' tout en réduisant son objectif de 22 à 20 euros. La banque évoque notamment une valorisation 'challenging'.

* Trigano cède 3,8% après son point semestriel. Si le groupe continue à bénéficier d'une demande toujours très forte pour les véhicules de loisirs et dispose ainsi de carnets de commandes records, il continue également à être confronté aux pénuries de bases roulantes qui ont affecté la production du premier semestre et pour lesquelles Trigano n'anticipe pas d'amélioration significative à court terme. Pour Oddo BHF, les fondamentaux du groupe sont bons (demande de Camping-Car, situation bilancielle) mais comme évoqué lors de la publication du T1 en janvier, l'horizon d'une normalisation des approvisionnements en châssis reste incertain et perturbera la croissance de l'exercice.