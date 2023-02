Bilan hebdo : le CAC40 recule après une avalanche de résultats

(Boursier.com) — Semaine de prises de profit sur le marché parisien avec un CAC40 qui cède 1,44% à 7.130 points ce vendredi soir. Une évolution somme toute logique après un début d'année en fanfare. L'indice affiche d'ailleurs encore un gain de plus de 10% depuis le premier janvier. Si la semaine précédente était axée sur les Banques centrales, ce sont les résultats d'entreprises qui ont donné le 'la' ces derniers jours. Des comptes solides dans l'ensemble, malgré, comme toujours, quelques déceptions.

Sur le plan macro, l'annonce d'un ralentissement de l'inflation en Allemagne, sur un plus bas de cinq mois, est venue apporter un certain soulagement alors que la lutte contre l'envolée des prix à la consommation par les Banques centrales reste le sujet majeur du moment dans les salles de marché. Concernant l'inflation justement, le prochain grand test est prévu mardi prochain avec l'évolution des prix aux Etats-Unis en janvier.

Les investisseurs sont très partagés alors que les derniers commentaires de responsables régionaux de la Fed ont montré la détermination de la Réserve fédérale à lutter encore contre l'inflation en maintenant les taux à un niveau restrictif durant une période longue. Jamie Dimon a lui jugé que les investisseurs saluant la désinflation allaient peut-être trop vite en besogne. "Je pense juste que les gens devraient respirer profondément à ce sujet avant de crier victoire parce que les chiffres d'un mois semblaient bons", a déclaré le patron de JP Morgan dans une interview accordée à 'Reuters'.

Sur le marché pétrolier, le brut remonte de plus de 8% sur la semaine avec un baril de Brent qui évolue autour des 86,4$ ce vendredi soir. La Russie va réduire sa production de pétrole de 500.000 barils par jour le mois prochain, en représailles aux sanctions occidentales. Cette baisse, qui équivaut à environ 5% de la production de janvier, avait été évoquée à plusieurs reprises par le Kremlin depuis que l'Union européenne et le G-7 ont commencé à discuter du plafonnement du prix des exportations russes.

Sur le marché des devises, l'indice dollar est proche des 103,5 pts tandis que l'euro pique du nez face au billet vert, autour des 1,068$ entre banques après avoir touché la barre des 1,10$ dernièrement. Le Bitcoin retombe et se négocie proche des 21.700$ sur Coindesk.

LES VALEURS

* Orpea s'offre un copieux rebond de 31%. L'exploitant de maisons de retraite a annoncé que le Canadian Pension Plan Investment Board ("CPPIB") avait cédé sur le marché 7.424.188 actions entre le 2 et le 7 février. À la suite de cette opération, CPPIB (qui détenait 14,50% du capital et 24,16% des droits de vote de la Société) ne dispose plus que de 1.950.000 titres, représentant 3,01% du capital et 5,02% des droits de vote de la Société. Par ailleurs AlphaValue a dégradé le dossier à 'réduire' tout en abaissant sa cible de 5,53 à 3,06 euros.

* CGG prend 8,85% dans le sillage des cours du brut. Par ailleurs, le groupe et TGS ont été conjointement attributaires d'un projet d'acquisition et d'imagerie d'une étude sismique multi-clients OBN (ocean bottom node) haute densité dans les zones de Balder et Ringhorne du plateau continental norvégien (NCS). L'étude OBN de la Terrasse de Heimdal, située directement au nord de l'étude OBN d'Utsira en mer du Nord, couvrira une zone supplémentaire de 500 kilomètres carrés sous récepteurs (AUR), ce qui portera la couverture OBN multi-clients contiguë dans la région à 3.778 kilomètres carrés AUR.

* Ipsen grimpe de 6,9%, soutenu par une solide publication annuelle. Le groupe pharmaceutique a enregistré l'an passé un résultat net consolidé IFRS de 647,5 ME pour un chiffre d'affaires de 3,025 MdsE, en croissance de 8,5% à taux de change constant (14,4% en données publiées). Le résultat opérationnel des activités a progressé de 13,5% à 1,115 MdE. "Notre stratégie d'innovation externe, soutenue par un bilan solide et une forte génération de cash-flow, a permis d'accroître le nombre de médicaments potentiels dont nous disposons dans nos trois aires thérapeutiques, et nous avons l'ambition d'élargir davantage le portefeuille de produits en R&D. Avec le Groupe entièrement focalisé sur la Médecine de Spécialité, les perspectives sont prometteuses, et reflètent notre engagement à apporter plus de médicaments aux patients et à assurer la croissance durable d'Ipsen", déclare David Loew, Directeur général d'Ipsen.

* GTT gagne 6,4%, porté par de nouveaux contrats. Elogen, une société du groupe GTT, a notamment annoncé la signature d'un contrat avec CrossWind, joint-venture entre Shell et Eneco qui développe le projet éolien offshore Hollandse Kust Noord (HKN), pour la conception et la fabrication d'un électrolyseur à membrane échangeuse de protons (PEM) d'une puissance de 2,5 MW.

* TotalEnergies s'adjuge 5,5% après la présentation de résultats record l'an passé, porté par la flambée des prix du pétrole et du gaz. Sur l'exercice, le groupe de Patrick Pouyanné réalise un résultat net total ajusté de 36,2 milliards de dollars, multiplié par deux sur un an, pour des revenus de 281 Mds$ (205,86 Mds$ un an plus tôt). L'Ebitda ajusté est ressorti à 71,58 Mds$, en progression de 69%. Les résultats du géant de l'énergie sont ressortis globalement conformes aux attentes des analystes. RBC considère par exemple ce rapport comme 'neutre', affirmant que les bénéfices, l'augmentation des dividendes et les perspectives sont "largement conformes" aux anticipations du marché.

* Renault avance de 4,1% et porte ses gains depuis le début de l'année à près de 30% après la présentation de la refonte de l'Alliance avec Nissan et Mitsubishi. Par ailleurs, le constructeur a annoncé que la contribution de Nissan à ses propres résultats est estimée à 174 millions d'euros sur le quatrième trimestre. La contribution totale de Nissan aux résultats annuels de Renault s'élève maintenant à 526 millions d'euros. Il faut remonter à 2018, avant l'apparition des difficultés financières des deux groupes et la chute de Carlos Ghosn, pour retrouver une contribution supérieure.

* BNP Paribas progresse de 3%. L'établissement de la rue d'Antin a relevé plusieurs objectifs financiers à horizon 2025 et a annoncé prévoir un plan de rachats d'actions de cinq milliards d'euros à la suite de la cession de la filiale américaine Bank of the West. Le groupe a également profité de sa publication annuelle pour démentir tout intérêt pour Orange Bank. "Nous avons déjà indiqué à plusieurs occasions que nous ne sommes pas intéressés par l'acquisition d'une participation ou une possible acquisition d'Orange Bank", a fait savoir Jean-Laurent Bonnafé, lors d'une conférence de presse téléphonique suivant la présentation des comptes 2022 de la banque. Le quotidien 'Les Echos' affirmait la semaine passée que BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale étudiaient toutes les trois un possible rachat de la banque en ligne de l'opérateur télécoms, "en vue de remettre une offre définitive aux alentours de début mars".

A l'inverse, * Soitec retombe de 11%, avec Wordline (-8,6%) et OVH (-4,8%). Semaine compliquée pour la tech sur fond de remontée des taux d'intérêt.

* Kering trébuche de 6,5% et ramène ses gains à un peu plus de 21% depuis le début de l'année. Le géant du luxe a annoncé vendredi dernier la nomination de Raffaella Cornaggia à la tête de Kering Beauté. La création de cette division doit permettre à l'entreprise de soutenir Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Pomellato et Qeelin dans le développement de cette catégorie qui constitue une extension naturelle de leur univers: "Kering est en effet convaincu de pouvoir créer de la valeur pour le Groupe et pour ses Maisons, en tirant parti de l'identité unique de chacune d'entre elles, en pleine cohérence avec leur stratégie et leur positionnement".

* Carrefour abandonne 6,7%. La pression vendeuse sur le distributeur est à relier à une note d'Exane BNP Paribas qui a dégradé le dossier à 'sous-performer' avec un objectif ajusté de 16,5 à 16 euros. Bryan Garnier a de son côté réitéré son avis 'neutre' et sa cible de 19 euros. À la suite de la confirmation des discussions entre Casino et Teract, le risque de M&A entre Carrefour et Casino s'atténue. Cependant, le courtier continue à voir des risques sur le retour aux actionnaires, notamment alimentés par une faible visibilité sur le pic de l'inflation alimentaire et le phénomène de 'down trading' du côté des consommateurs.

* Société Générale recule de 5,7%. La banque a publié des résultats meilleurs que prévu au quatrième trimestre et a confirmé ses objectifs à l'horizon 2025. L'établissement de la Défense a dégagé sur le dernier trimestre 2022 un résultat net de 1,16 milliard d'euros, en recul de 35% en raison des provisions pour risque de crédit multipliées par près de 5 dans un environnement économique incertain. Sur la période écoulée, le produit net bancaire est de 6,88 milliards d'euros, en hausse de 4%. La SocGen se retrouve par ailleurs dans le viseur de la Securities and Exchange Commission. Le gendarme boursier américain a inclus l'établissement de la Défense dans son enquête sur le secteur afin de savoir si son personnel a utilisé des canaux de communication non autorisés pour leurs communications professionnelles.

* ArcelorMittal perd 5,4% après avoir dévoilé des comptes en net repli au quatrième trimestre 2022 avec un profit net limité à 261 millions de dollars contre 4,045 Mds$ un an plus tôt, pour des revenus en retrait de 19% à 16,89 milliards de dollars. L'EBITDA a atteint 1,26 Md$ contre 5,05 Mds$ un an auparavant. Le consensus tablait sur un résultat net de 358 M$, des ventes de 15,96 Mds$ et un EBITDA de 1,26 Md$. La baisse des prix de l'acier, les coûts élevés de l'énergie, entraînés par la guerre en Ukraine, et des dépréciations d'actifs sur ses actifs ukrainiens ont pesé sur les résultats. Les expéditions trimestrielles d'acier ont diminué de 6,9% à 12,6 millions de tonnes par rapport au troisième trimestre en raison d'une baisse de la demande due au déstockage. ArcelorMittal a mis en garde sur les perspectives de la demande d'acier, notant que les 'malheurs' du secteur immobilier chinois et le resserrement de la politique monétaire pourraient peser sur la consommation cette année.