Bilan hebdo : le CAC40 rebondit un peu, Atos chute

(Boursier.com) — Grâce à une belle dernière séance, le marché parisien clôture la semaine sur un gain hebdomadaire de 0,60% à 7.465 points ce vendredi soir. La publication des très attendus chiffres de l'inflation aux Etats-Unis n'a pas vraiment changé la donne (ils sont ressortis légèrement plus forts que prévu) tandis que la hausse moins importante qu'anticipée des prix à la production est venue renforcer les anticipations des opérateurs. Selon le baromètre FedWatch, la probabilité d'un statu quo monétaire de la Fed le 31 janvier se situe à plus de 93%, tandis que le marché anticipe désormais à plus de 78% un premier assouplissement le 20 mars.

La semaine a également été marquée par le feu vert de la SEC au lancement de fonds négociés en bourse (ETF) adossés au bitcoin, un tournant pour la principale cryptomonnaie au monde et pour le secteur dans son ensemble. Le régulateur américain a autorisé les gestionnaires de fonds à lancer une dizaine d'ETF qui permettront aux investisseurs de s'exposer à la reine des cryptomonnaies sans avoir à la posséder directement. Le Bitcoin se négocie autour des 44.330$ ce soir sur Coindesk.

Du côté des entreprises, la saison des trimestriels a débuté à Wall Street avec les premières annonces de plusieurs grandes banques américaines. Des résultats diversement appréciés.

Sur le marché pétrolier, les cours de l'or noir se sont redressés au cours des deux dernières séances (-1% malgré tout sur la semaine pour le WTI), soutenus par les vives tensions au Moyen-Orient. Les États-Unis et leurs alliés ont lancé des frappes aériennes contre les rebelles Houthis au Yémen, en représailles aux attaques contre des navires occidentaux.

Enfin, sur le front des devises, l'euro reste proche des 1,10$ face au billet vert.

LES VALEURS

* Nexans flambe de plus de 14%. Il faut dire que Berenberg a débuté le suivi du câblier à l''achat' avec une cible de 98 euros. Depuis 2018, la nouvelle équipe de direction a réalisé des progrès substantiels dans l'amélioration de la rentabilité et de la génération de flux de trésorerie alors que le groupe bénéficie de la tendance actuelle à l'électrification. À la suite de l'annonce d'annulations potentielles de certains projets éoliens offshore aux États-Unis, le cours de l'action de la société a chuté d'environ 8% en 2023. Le broker estime que cela offre un point d'entrée intéressant pour les investisseurs, alors qu'il se dit optimiste quant aux perspectives à long terme de la société. JP Morgan a par ailleurs ajusté le curseur de 87 à 89 euros tout en restant 'neutre'.

* Teleperformance gagne 7,3%. Le spécialiste des centres d'appels bénéfice d'une note de BNP Paribas Exane qui a repris le suivi de la valeur à 'surperformer' en visant 205 euros. L'analyste affirme que l'action baigne désormais dans trop de pessimisme. Il note que l'entreprise a " prouvé à maintes reprises " qu'elle pouvait se réinventer et trouver de nouvelles voies de croissance... L'intégration de Majorel et la prochaine journée investisseurs pourraient donner un nouvel élan.

* Airbus grimpe de 6,8%, sur un nouveau plus haut historique. Le géant européen a dépassé son objectif de livraison pour l'exercice 2023 et a enregistré des commandes nettes/brutes record. Airbus a en effet livré 735 avions (expéditions les plus élevées depuis l'exercice 2019) contre une guidance de 720 unités et un consensus Visible Alpha de 723. La firme a également enregistré un record de 2.094 commandes nettes/2.319 commandes brutes l'an passé. Le carnet de commandes s'élève actuellement à 8.598 avions. Comme le souligne Stifel, inutile de dire qu'Airbus a battu sans effort Boeing tant en termes de commandes brutes (1.456) que de livraisons (527). Lors de la conférence de présentation de ces données, la direction a souligné que la situation de la chaîne d'approvisionnement s'améliore (ce qui pourrait indiquer que la crise de la mer Rouge n'affecte pas Airbus) et que les problèmes du GTF n'auront pas d'impact sur les livraisons de 2024. " À notre avis, il n'y a pas grand-chose à redire", conclut le broker, à l''achat' sur le dossier.

* Safran avance de 5,6%, au plus haut historique. Le motoriste et groupe de Défense a bénéficié de la bonne tenue d'Airbus, mais également de deux notes d'analystes. Barclays a revalorisé le dossier de 178 à 180 euros tout en maintenant son avis 'surpondérer'. "Nous nous attendons à ce que les résultats montrent une forte croissance du marché secondaire des moteurs civils avec des marges de propulsion proches du niveau de 2019", écrit la banque. Kepler Cheuvreux ('conserver') a de son côté augmenté son cours cible de 155 à 175 euros.

* Alstom s'offre une hausse de plus de 5%. Le géant du ferroviaire, qui a signé un contrat de plus de 500 millions d'euros en Arabie saoudite, aurait informé les analystes que les prises de commandes seront fortes au troisième trimestre. Selon les analystes d'Oddo BHF cités par 'Bloomberg', le groupe pourrait avoir enregistré plusieurs commandes représentant plus de 3 milliards d'euros de 'big tickets'. Ils voient des prises de commandes supérieures à 4,5 milliards d'euros au 3ème trimestre et un ratio book-to-bill supérieur à 1, indiquant une forte demande. Alstom dévoilera ses commandes et son chiffre d'affaires du 3ème trimestre le 24 janvier.

* Ipsos (+5,6%) a annoncé l'acquisition d'I&O Research, la plus grande entreprise d'études pour le secteur public aux Pays-Bas. La combinaison des deux équipes regroupera 250 professionnels et opérera sous la marque Ipsos I&O. Le groupe estime que cette organisation va générer de nouvelles opportunités commerciales pour les gouvernements et les institutions internationales comme la Communauté Européenne, les Pays-Bas se positionnant comme le cinquième plus grand marché d'études en Europe.

* Elis prend 5% après l'annonce de l'acquisition de la firme néerlandaise Moderna Holding. TP ICAP Midcap ('conserver') évoque une belle transaction bolt-on qui permet à Elis d'acquérir un important actif industriel capable de desservir l'ensemble du marché néerlandais. Moderna permettra à Elis de renforcer son offre locale de Workwear à destination de l'industrie et des services et apportera une offre de Linge Plat notamment à destination de l'hôtellerie. La transaction devrait être clôturée à la fin du 1er trimestre 2024 et apporter environ 50 ME de revenus en année pleine.

A l'inverse * Atos chute encore de 22,8%. Un gadin qui porte le repli du titre depuis le premier janvier à plus de 30%. Atos, qui pesait environ 8 milliards d'euros début 2021, vaut aujourd'hui moins de 580 ME en Bourse, au plus bas depuis octobre. Les dernières annonces de la société de services informatiques, et notamment l'ouverture de discussions avec Airbus en vue de lui céder BDS, sont loin d'avoir convaincues les opérateurs. Certains analystes affirmaient dernièrement que le marché s'était montré trop optimiste quant au prix auquel le groupe informatique pourrait vendre ses actifs pour consolider son bilan. Et ce alors qu'une augmentation de capital plane toujours au-dessus de l'entreprise. Ce plongeon fait en tous cas le bonheur des vendeurs à découvert puisque Atos est une des valeurs les plus 'shortées' de la place parisienne.

* Valneva (-10%) a annoncé la vaccination du premier participant à son étude clinique de Phase 2 évaluant l'innocuité et l'immunogénicité de deux doses différentes de son vaccin à injection unique contre le chikungunya chez l'enfant. Valneva avait annoncé, il y a deux mois, des résultats positifs pour l'étude-pivot de Phase 3 chez les adolescents, confirmant l'immunogénicité et le profil d'innocuité observés chez les adultes. Il n'existe actuellement aucun vaccin approuvé contre le chikungunya pour les enfants, et le vaccin IXCHIQ de Valneva est actuellement le seul vaccin contre le chikungunya à avoir reçu une autorisation pour répondre à ce besoin médical non satisfait chez les personnes âgées de 18 ans et plus présentant un risque accru d'exposition au virus.

* Air France KLM trébuche de 8,9%, victime de la prudence de JP Morgan sur le dossier mais aussi du léger avertissement de Delta Air Lines. La banque américaine a réduit ses estimations d'Ebit pour la compagnie nationale avant les résultats attendus le mois prochain. Le courtier, à 'sous-pondérer' sur la valeur, a abaissé ses estimations d'Ebit pour 2023 de 1% et de 3% pour 2024 et 2025, principalement en raison de coûts unitaires hors carburant plus élevés. Il s'attend désormais à ce que les coûts unitaires, hors carburant, en 2023 se situent " vers l'extrémité supérieure " d'une augmentation d'un faible pourcentage à un chiffre, précédemment guidée.

* Ayvens (ex-ALD Leaseplan) perd 7,8%. Le groupe spécialisé dans le financement longue durée de véhicules a été sanctionné après avoir abaissé sa guidance 2023.

* Voltalia rend 7,1%. La société a dépassé ses objectifs 2023 de capacité totale (en exploitation et en construction) et de capacité en exploitation. Initialement fixé à 2,6 gigawatts en juin 2019, l'objectif de capacité totale avait été remonté à 2,8 gigawatts en octobre 2023. Désormais à 2,85 gigawatts, la capacité totale a été multipliée par 2,8 depuis juin 2019. La capacité en exploitation, dont l'objectif initial a été fixé à 2,3 gigawatts en octobre 2023, est au jourd'hui à 2,37 gigawatts. Depuis juin 2019, la capacité en exploitation a été multipliée par 4,4, grâce notamment à une croissance de +50,9% pendant la seule année 2023.

* Aperam redonne 7%. Oddo BHF a fait un point sur le dossier après être repassé 'neutre' sur le titre le 26 novembre en adoptant un point de vue plus positif sur l'ensemble du secteur (Investir au creux du cycle sur fond d'amélioration des fondamentaux secteur). L'analyste reste toutefois plus prudent sur Aperam vs Acerinox et Outokumpu en raison principalement du mix géographique, l'Espagnol et le Finlandais pouvant s'appuyer sur un marché US structurellement plus porteur et mieux protégé, le Luxembourgeois bénéficiant de son côté d'une position dominante sur le marché brésilien mais insuffisamment protégé des importations. Les dernières indications obtenues ne remettent pas en cause le scénario du courtier d'amélioration progressive des paramètres de marché. Toutefois l'ajustement de ses prévisions le conduit mécaniquement à dégrader son objectif de cours (basé sur un DCF) de 32 à 30 euros.

* Kering perd 3,1% et LVMH cède 2,3%. L'avertissement de Burberry n'est pas passé inaperçu. Le groupe britannique a abaissé ses prévisions de bénéfices annuels après la chute de ses ventes au mois de décembre. Le bénéfice d'exploitation ajusté devrait se situer entre 410 et 460 millions de livres sterling (entre 523 et 587 M$) sur l'exercice clos fin mars, contre une guidance antérieure de 552 à 668 M£. En novembre, Burberry avait averti que l'objectif de chiffre d'affaires de cette année pourrait être hors de portée en raison d'une faible dynamique de ventes. Cela signifiait que son bénéfice se situerait probablement à l'extrémité inférieure de sa fourchette guidée. Ce ne sera même pas le cas. La nomination de Daniel Lee à la tête de la création pour redynamiser la popularité de l'entreprise peine à porter ses fruits.