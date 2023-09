Bilan hebdo : le CAC40 rebondit après la BCE

(Boursier.com) — Belle semaine de rebond pour le marché parisien avec un CAC40 qui s'adjuge 1,87% à 7.379 points ce vendredi soir. Les investisseurs ont bien accueilli la nouvelle hausse de taux d'intérêt de la Banque centrale européenne, espérant que ce soit la dernière du cycle de resserrement monétaire historique en cours. La BCE a relevé jeudi pour la dixième fois d'affilée ses taux d'intérêt, portant son taux de dépôt à 4% (un record) alors qu'il était encore négatif il y a 14 mois, face à des pressions inflationnistes persistantes. Mais alors que certains commencent déjà à anticiper le retournement de cycle et donc la prochaine baisse des taux, plusieurs responsables de l'Institution ont écarté cette possibilité. Le vice-président de la BCE, Luis de Guindos, a par exemple déclaré que les anticipations concernant une baisse de taux en juin 2024 n'étaient que des paris de marché qui pouvaient facilement s'avérer incorrects.

Le prochain grand rendez-vous des marchés aura lieu mercredi avec la décision de politique monétaire de la Fed. Les investisseurs anticipent toujours très majoritairement un statu quo de la Réserve fédérale à l'issue de sa réunion des 19 et 20 septembre. L'outil FedWatch fait ressortir une probabilité de 97%. Concernant la réunion suivante, la probabilité d'un maintien des taux entre 5,25 et 5,5% se situe à 68%, malgré les récentes données économiques solides et les chiffres un peu plus élevés que prévu des prix à la consommation et à la production.

La semaine a également été marquée par la nouvelle flambée des cours de l'or noir (+3%) avec un baril de Brent qui évolue au-dessus des 93$ ce vendredi soir. Les marchés mondiaux du pétrole seront confrontés à un déficit d'approvisionnement de plus de 3 millions de barils par jour au prochain trimestre, potentiellement le plus gros déficit depuis plus d'une décennie. Selon les dernières données publiées par l'OPEP, la contraction de l'offre de l'Arabie saoudite, dans un contexte de demande record, montre qu'elle ne fait qu'aggraver les déséquilibres actuels...

Sur le marché des devises, l'euro a souffert et est en passe d'accuser une neuvième semaine consécutive de baisse, soit sa plus longue série négative depuis sa création en 1999. La devise européenne a perdu plus de 5% face à la monnaie de l'oncle Sam par rapport à son sommet de mi-juillet. Elle se négocie autour des 1,07 dollar. Enfin, le Bitcoin évolue proche des 26.300$ sur Coindesk.

LES VALEURS

* SES-imagotag s'envole de 10% après la présentation de comptes semestriels en forte amélioration. La firme a fait état d'un profit net de 91,5 millions d'euros pour un chiffre d'affaires en hausse de 33% à 380,1 millions d'euros. L'EBITDA est de 43,5 ME, en croissance de 72%, soit une marge de 11,4%. Pour le semestre en cours, le groupe anticipe la poursuite d'une forte croissance, en ligne avec son objectif annuel de 800 ME de CA, ainsi qu'une nouvelle amélioration de sa rentabilité. Portzamparc évoque des résultats conformes à ses attentes et réitère son avis 'achat' sur le dossier. "Nous pensons que les résultats du premier semestre de SES-Imagotag seront un catalyseur positif à court terme pour le cours de son action, ce qui devrait à terme conduire à une baisse de l'intérêt des vendeurs à découvert (actuellement à environ 13% du capital), écrit Berenberg, à l''achat' sur la valeur.

* Ipsen bondit de 7,4%. Le groupe pharmaceutique, qui évolue sur un sommet de plus de quatre ans, a été dopé par une note d'UBS qui a relevé à l''achat' sa recommandation sur le dossier en visant 150 euros...

* BNP Paribas prend 5,2% avec Crédit Agricole (+6,1%). Les banques ont été recherchées après la nouvelle hausse de taux de la BCE.

* JCDecaux avance de 4,8%. Le flux acheteur sur le dossier est à relier à une note d'Oddo BHF qui a relevé à 'surperformer' son opinion sur la valeur. Le groupe a par ailleurs obtenu le renouvellement de son contrat des vélos en libre-service de la ville de Toulouse à la suite d'un appel d'offres et a été retenu pour déployer et exploiter les supports publicitaires intérieurs et extérieurs de l'Aéroport de Bordeaux.

* Société Générale gagne 4,7%. En amont du CMD du 18 septembre, Oddo BHF réitère son avis 'surperformance' sur la banque. Au-delà des annonces de ce rendez-vous, qui semblent en bonne partie déjà largement attendues par le marché, le broker estime que le re-rating du titre devrait provenir au cours des prochains mois des perspectives de fort rebond du RN en 2024 et en 2025. En plus de la montée en puissance des synergies déjà évoquées (banque de détail en France, LeasePlan...), l'analyste rappelle que la SG bénéficiera également notamment : d'une amélioration graduelle de la marge d'intérêt en France (sachant que l'impact négatif des anciennes couvertures de taux devrait graduellement disparaître au cours du S1 2024) et de la fin de la contribution au Fonds de Résolution Unique (coût de 658 ME au S1 2023). Le consensus table ainsi sur une hausse de son RN de respectivement 37% et 15% en 2024 et 2025 (+35% et +14% pour Oddo BHF).

A l'inverse, * Atos rend 6,2%. Une nouvelle voix s'est élevée contre le projet de restructuration de l'entreprise de services du numérique. En l'occurrence celle du fonds activiste CIAM. Dans une lettre adressée le 12 septembre au conseil d'administration d'Atos et à l'Autorité des Marchés Financiers, CIAM dénonce les conditions envisagées pour la cession de Tech Foundations à Monsieur Kretinsky ainsi que les irrégularités dans la communication et la gouvernance du groupe. Dans un entretien accordé à 'La Tribune', Bertrand Meunier défend au contraire son projet de restructuration. Il affirme que le repreneur de Tech Foundations (ndlr : Daniel Kretinsky) " va supporter l'intégralité du plan ". Il estime également que l'opération "permet la séparation des deux entités comme cela avait été annoncé ainsi qu'une forte réduction du niveau de risque pour Eviden". En outre, elle est "parfaitement cohérente avec notre projet de séparation, acte celle-ci et donc va clore un chapitre de l'histoire d'Atos".

* Remy Cointreau cède 4,9% tandis que Pernod Ricard perd 1,5%. Barclays a dégradé de deux crans, à 'sous-pondérer' les deux acteurs, sur la base de l'impact du déclin de la population de la tranche d'âge clé des 25-45 ans en Chine. La banque britannique explique qu'il s'agit du principal groupe démographique de consommateurs et que les ventes de spiritueux haut de gamme connaîtront probablement un ralentissement. Barclays modélise une baisse de 22% de la population de ce groupe d'âge d'ici 2035 en Chine. En outre, le pays devrait connaître un environnement économique plus lent, ce qui pourrait limiter la capacité des consommateurs à payer plus ou à échanger davantage. Le broker note que Pernod génère environ 15% de ses ventes et 20% de ses bénéfices en Chine. Pour Rémy Cointreau, ce sont environ 29% des revenus et 35% des profits qui sont réalisés dans le pays.

* Fnac Darty (-6%) a décidé du retrait de l'offre d'émissions obligataires senior de 300 millions d'euros, à échéance janvier 2029, compte tenu de conditions de marché insuffisamment attractives. Fnac Darty bénéficie d'une structure financière solide, sans échéance à court terme, et sans besoins immédiats de refinancements. En effet, en l'absence de l'émission, le Delayed-Draw Term Loan (DDTL), ligne de crédit bancaire non tirée de 300 millions d'euros, dédiée au refinancement des obligations senior arrivant à échéance en mai 2024, est maintenue dans sa totalité.

* Air France KLM recule de 3,8%, pénalisé par l'envolée des cours de l'or noir et une cascade d'avertissements sur résultats de la part des compagnies américaines.

* Ipsos cède 2,5% dans le sillage de son avertissement sur revenus. Pour l'exercice en cours, le spécialiste des études par enquêtes anticipe désormais une croissance organique comprise entre 3% et 4%, contre "autour de 5%" annoncé en début d'année. Le management évoque des conditions commerciales difficiles en Chine et un niveau d'activité inférieur à ses attentes avec les grands clients américains spécialistes de la technologie.