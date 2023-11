Bilan hebdo : le CAC40 progresse encore !

(Boursier.com) — Au terme d'une semaine calme, tronquée par les fêtes de Thanksgiving aux Etats-Unis, le CAC40 progresse de 0,81% à 7.293 points ce vendredi soir. La dynamique positive s'est ainsi poursuivie sur le marché parisien avec un indice à moins de 300 points désormais de ses plus hauts du mois d'avril. Les investisseurs continuent à miser sur un prochain pivot à venir de la part des Banques centrales alors que les économies américaines comme européennes (surtout elle) montrent de sérieux signes de ralentissement.

Le marché pétrolier a lui été agité par le report inattendu de la prochaine réunion de l'Opep, au 30 novembre. L'Arabie Saoudite a fait part de son mécontentement à l'égard des niveaux de production des autres membres de l'OPEP, et les spéculations vont bon train depuis. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés sont confrontés à une situation de plus en plus fragile alors que le brut est en baisse d'environ 18% par rapport à son pic de septembre sur fond de ralentissement de la demande mondiale. Sur cinq séances, le baril de Brent affiche néanmoins une légère hausse d'environ 1,5% à 82 dollars.

Du côté des entreprises, Orpea et Clariane ont encore été fortement chahutés alors que les prévisions d'Interparfums ont été saluées.

Sur le front des devises, l'euro remonte et se rapproche des 1,10 dollar. Enfin, le Bitcoin repart de l'avant et évolue au-dessus des 38.200$ sur Coindesk.

LES VALEURS

* Aperam rebondit de 8,9%. Exane BNP Paribas est repassé à 'surperformer' sur le dossier en visant un cours de 34 euros.

* Interparfums avance de 7,6%. Fort d'un plan de lancements riche en nouvelles initiatives sur l'ensemble des marques du portefeuille qui viendra soutenir l'activité en 2024, le parfumeur a indiqué tabler sur une nouvelle augmentation de son activité en 2024 avec un objectif de chiffre d'affaires de 880-900 ME. Philippe Benacin, PDG de l'entreprise, a déclaré : "après une croissance très rapide au cours de ces dernières années, avec des ventes passées de 500 à 800 ME, nous constatons aujourd'hui des signes de ralentissement sur certains marchés. Pour autant, nous anticipons une croissance de l'ordre de 10% à 12% en 2024, notamment portée par la première année d'activité des parfums Lacoste, marque sur laquelle nous concentrons beaucoup d'efforts et d'attention mais également par un marché mondial de la parfumerie, certes moins dynamique, mais toujours positif et de taille importante".

* Lectra grimpe de 7,3%. Le titre du groupe spécialisé dans les logiciels et systèmes de découpe automatique de cuir ou textile a été dopé par une note de BNP Paribas Exane qui a relevé à 'surperformer' sa recommandation sur la valeur en visant 35 euros. Malgré ce beau sursaut, l'action affiche encore un passif de près de 20% depuis le début de l'année.

* Wendel gagne 5,9%. Dans une note, Oddo BHF affirme que le contexte actuel de faiblesse injustifiée des cours de Bourse de Wendel et Bureau Veritas parait offrir une opportunité unique de réduire l'exposition à BVI et de créer de la valeur. Il s'agirait d'une OPA de Wendel-Participations sur Wendel, financée par un dividend recap de BVI, de Stahl (le groupe l'ayant déjà fait en 2016) et de Wendel, ainsi qu'une cession d'un bloc de 4,5% de BVI. L'analyste estime que WP devrait être en mesure d'offrir une prime de 35% sur le cours actuel de Wendel. Cela induirait une décote de 35% sur l'ANR de Wendel, un niveau un peu supérieur à l'historique de longue période (plutôt 30%, mais dans un environnement de taux mieux orienté qu'aujourd'hui) mais qui permettrait d'offrir une fenêtre de liquidité intéressante aux actionnaires (y compris les actionnaires familiaux détenant des actions Wendel en direct). La possibilité d'une OPA au prix de 100 euros justifie la recommandation 'surperformance' du courtier et un objectif au même niveau sur Wendel.

* Airbus avance de 1,8%. Thai Airways International serait proche de passer une grosse commande de gros-porteurs auprès d'Airbus et de Boeing. Selon des personnes proches du dossier citées par 'Bloomberg', la compagnie asiatique devrait acquérir 80 avions long-courrier dans le cadre d'un accord qui comprendrait des commandes fermes, des options et des droits d'achat. Elle serait également sur le point de conclure un accord pour la location d'une douzaine de petits porteurs, précisent les sources. SMBC Aviation Capital a par ailleurs commandé 60 appareils supplémentaires de la famille A320neo, portant le nombre total d'appareils de ce type achetés directement à Airbus à près de 340 unités.

A l'inverse, * Orpéa chute encore de 50,9%. L'Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société se tiendra le vendredi 22 décembre à 9h30, au Comet Meetings Bourse, à Paris.

* Clariane plonge de 19%. Lors de sa séance plénière du 23 novembre, le Comité d'Entreprise de la Société Européenne (CESE) de l'entreprise a pris acte du "plan d'action de renforcement de la structure financière de la société", conduisant à l'augmentation des fonds propres et à la réduction de son endettement. Dans ce contexte, la Direction Générale du Groupe Clariane réaffirme son "engagement auprès du CESE de préserver l'emploi et la qualité des soins". Le CESE souhaite coopérer avec le Groupe pour soutenir ses employés dans le meilleur intérêt de toutes les parties prenantes face à la crise que subit le secteur.

* Valneva perd 8%. Le fonds américain Deep Track Biotechnology Master Fund a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 20 novembre, le seuil de 5% des droits de vote de la société, et détenir 8.065.000 actions Valneva représentant autant de droits de vote, soit 5,81% du capital et 4,97% des droits de vote. Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions sur le marché.

* Soitec cède 3,7%. Après que le groupe eut émis, comme prévu, un profit warning modéré pour l'exercice en cours 2024 (CA abaissé autour de -5% vs stabilité et marge d'EBITDA réduite à 35% vs stabilité à 36%), les analystes sont nombreux à revoir leur copie sur le dossier. Oddo BHF pense que la visibilité semble satisfaisante avec un carnet de commandes validant plus de 90% de l'objectif annuel (niveau assez comparable aux précédents exercices). La pression sur la marge est, quant à elle, maîtrisée par un effet mix-produits favorable, une bonne performance industrielle, un contrôle serré des coûts hors R&D et un effet de change positif. Le broker réitère ainsi sa recommandation positive sur Soitec en attendant l'annonce de nouveaux contrats (confirmant la poursuite de la pénétration des technologies) et alors que le groupe doit renouer avec la croissance dès le T4 (d'où des stocks élevés à fin septembre). L'objectif de cours est relevé de 180 à 195 euros.

* Teleperformance se replie de 3,2%. A la suite de la réussite de l'offre, le groupe détient 99.905.004 actions, représentant environ 99,91% du capital et des droits de vote de Majorel. Teleperformance va donc exercer son droit de mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire afin d'acquérir les 94.996 actions restantes qui n'ont pas été apportées à l'offre (Actions Restantes).

* Forvia redonne 2,3%. Dans le cadre d'une note sur les équipementiers automobiles, Barclays a pourant relevé à 'surpondérer' son opinion sur la valeur en visant 24 euros. Les analystes de la banque conservent leur vision négative sur le secteur automobile, mais ont une légère préférence pour les fournisseurs par rapport aux fabricants d'équipement d'origine (OEM), misant sur une trajectoire positive des résultats après des niveaux déprimés. Ils s'attendent à une normalisation des prix et des décotes pour les équipementiers, ce qui alimentera le récit d'un "pic de bénéfices" et rendra la réévaluation "insaisissable" jusqu'à ce que des signes de stabilisation apparaissent.