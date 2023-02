Bilan hebdo : le CAC40 prend plus de 3% !

(Boursier.com) — Au plus haut ! Après une légère semaine de consolidation, le CAC40 est reparti de l'avant. Malgré une très légère baisse ce vendredi, l'indice boucle la semaine sur un gain hebdomadaire de 3,06%, à 7.348 points ce soir. En touchant les 7.387 pts en séance jeudi, le CAC40 a effacé son précédent record du 5 janvier 2022 (7.385 pts).

Les derniers indicateurs de conjoncture ont pourtant ramené au premier plan la question de l'inflation et de la poursuite du resserrement des politiques monétaires des grandes Banques centrales. Les prix à la production aux Etats-Unis ont en effet progressé en janvier au rythme le plus soutenu en sept mois, tandis que les inscriptions au chômage dans le pays ont reculé de manière inattendue la semaine dernière, nouveau signe d'un marché du travail dynamique alors que la Fed s'emploie à freiner la demande pour juguler l'inflation. En zone euro, les prix à la production en Allemagne ont également augmenté plus que prévu en janvier sur un an, de 17,8%, tandis qu'en France, l'indice des prix à la consommation a été confirmé à 7,0% sur un an.

Les investisseurs financiers sous-estiment peut-être la persistance de l'inflation dans la zone euro, a d'ailleurs affirmé Isabel Schnabel, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. "Il y a un risque que l'inflation se révèle plus persistante que ce qui est actuellement évalué par les marchés financiers", a-t-elle déclaré dans une interview accordée à 'Bloomberg'.

Mais rien n'y fait, les investisseurs voient la vie en rose en ce début 2023. Les résultats d'entreprises servent de solide point d'appui au marché, avec de multiples publications de qualité, qui effacent, pour le moment du moins, les craintes inflationnistes et de récession. Pour n'en citer que quelques-uns, Air France KLM, Imerys, Orange, Verallia, Carrefour ou encore Safran ont délivré de solides résultats. Eutelsat, Bic et Teleperformance ont davantage souffert.

Sur le marché pétrolier, le brut retombe de 4% sur la semaine avec un baril de Brent qui évolue autour des 83$ ce vendredi soir. Sur le marché des devises, l'indice dollar est proche des 104 pts tandis que l'euro se stabilise face au billet vert, autour des 1,067$ entre banques après avoir touché la barre des 1,10$ dernièrement. Le Bitcoin remonte et se négocie proche des 24.000$ sur Coindesk.

LES VALEURS

* Atos s'envole de 15,2%. L'entreprise de services du numérique est entrée dans une nouvelle phase de discussions non exclusives avec Airbus en vue de conclure un accord technologique de long terme et de céder à l'avionneur européen une participation minoritaire de 29,9% dans sa future branche d'activités digitales et de cybersécurité Evidian. Le Conseil d'Administration d'Atos a décidé de poursuivre les discussions avec Airbus afin de mener un processus de due diligence et de négocier des conditions mutuellement satisfaisantes tant pour l'accord stratégique et technologique de long terme que pour la cession de la participation de 29,9% dans Evidian. "La combinaison des capacités d'Airbus avec la position de leader mondial d'Evidian en matière de services de sécurité managés et de supercalculateurs permettrait de créer un acteur européen de premier plan dans le domaine de la cybersécurité et dans la digitalisation du secteur de la défense, de la sécurité publique et des infrastructures nationales critiques ", affirme Atos.

* Verallia n'en finit pas de grimper en bourse. Porté par sa publication annuelle, le groupe spécialisé dans l'emballage pour les boissons et les produits alimentaires gagne 15% à 38,8 euros, sur un plus haut historique. Verallia a fait état d'une hausse de son chiffre d'affaires 2022 de 25,3% à 3,352 MdsE avec une progression du résultat net de 42,7% à 356 ME. Verallia se donne l'objectif d'atteindre en 2023 une croissance des revenus supérieure à 20% et un EBITDA ajusté d'environ 1 milliard d'euros. Par ailleurs, Verallia continuera sans relâche à mettre en oeuvre sa feuille de route RSE, dans la suite des succès obtenus en 2022.

* Air France KLM s'adjuge 14,5%, les opérateurs saluant la solide fin d'année de la compagnie aérienne. Sur les trois derniers mois de 2022, le groupe franco-néerlandais a enregistré un bénéfice net des activités poursuivies de 504 millions d'euros, contre un déficit de 126 ME un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires en hausse de près de 50% à 7,13 milliards d'euros, soit le plus élevé de l'histoire du groupe aérien. L'Ebitda est ressorti à 786 ME, en retrait de 5%. Des résultats supérieurs aux attentes des analystes. A noter par ailleurs, que pour la première fois depuis bien longtemps, AF a été plus rentable que KLM sur la période avec un profit opérationnel de 144 ME, soit une marge de 3,2%, contre un déficit de 2 ME pour le transporteur néerlandais. Sur l'ensemble de l'exercice, la société a réalisé un bénéfice net de 728 ME, contre une perte de 3,29 MdsE en 2021, pour des revenus de 26,4 MdsE, en hausse de près de 80% à change constant. Le résultat opérationnel a atteint 1,19 MdE, avec une marge opérationnelle à 4,5%, supérieure à celle de 2019 (4,2%) en dépit d'une forte hausse du prix du carburant.

* Carrefour bondit de 11,2%, les investisseurs ayant applaudi la belle publication du distributeur. Le groupe dirigé par Alexandre Bompard a fait état d'une hausse de 4,6% (à changes constants) de son résultat opérationnel courant à 2,38 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires en progression de 8,5% en données comparables à 90,8 MdsE, grâce à des gains de parts de marché dans tous ses pays clés. En France, où les hypermarchés ont été attractifs grâce à leurs offres à prix réduits en période de forte inflation, le résultat opérationnel courant a bondi de 10,2% à 834 ME. Le groupe a également enregistré une croissance record (+2,8%) de son cash-flow libre net à 1,26 milliard d'euros. Fort de ces résultats, Carrefour va augmenter son dividende de 8%, soit 0,56 euro par titre, et lancer un nouveau plan de rachat d'actions de 800 millions d'euros, après 750 ME réalisés en 2022 et 700 ME en 2021.

* Orange gagne 10,8%, soutenu par des comptes annuels globalement conformes aux attentes du marché et un nouveau plan stratégique, sans surprise, mais jugé rassurant par la communauté financière. "Je suis fière de pouvoir annoncer des résultats très solides qui confirment l'ensemble de nos objectifs sur l'année malgré le contexte de forte inflation et d'instabilité géopolitique", a commenté la directrice générale d'Orange, Christel Heydemann.

* Airbus grimpe de 10,3%, au plus haut depuis trois ans. Le géant de l'aéronautique a dévoilé des résultats robustes et des objectifs 2023 prudents mais globalement assez rassurants. Airbus s'est fixé un objectif de livraisons de 720 appareils en 2023, le même qu'il avait fixé à l'origine pour 2022, avant d'y renoncer. Le groupe vise aussi pour 2023 un EBIT ajusté d'environ 6 milliards d'euros et un flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions et financements-clients à environ 3 MdsE.

A l'inverse, * Bic rend 5,7%. Si le groupe a dévoilé des résultats 2022 globalement en ligne avec les attentes des analystes, la prévision d'un net ralentissement de la croissance cette année a pesé sur l'action. Après avoir vu son chiffre d'affaires progresser de 13,8%, à change constant, l'an passé, la direction a indiqué tabler sur une croissance comprise entre 5% et 7% sur l'exercice en cours, grâce à l'effet combiné de hausses de prix, du mix et des volumes. Par ailleurs, si la marge opérationnelle a rebondi au quatrième trimestre, le marché attendait davantage.

* Groupe ADP abandonne 4,9% après son point annuel. Si le gestionnaire des aéroports parisiens a dévoilé des résultats solides, les investisseurs pointent du doigt la hausse attendue des dépenses d'investissement. Avec un trafic en hausse de 72,6% sur un an, la société a enregistré un profit net de 516 millions d'euros en 2022, contre une perte de 248 ME un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires de 4,69 MdsE, en croissance de 68,8% (+62,9% hors intégration d'Almaty depuis mai 2021). Le groupe propose un dividende, au titre de 2022, de 60% du RNPG soit 3,13 euros par action, un niveau 3 fois supérieur au plancher cible de 1 euro.

* Ipsos recule de 4,6%, malgré une performance jugée solide, avec un niveau de profitabilité record, mais des prévisions jugées prudentes... Ainsi, la croissance sur l'ensemble de l'année s'est établie à 12%, dont 5,6% de croissance organique (et 5,8% d'effets change), malgré un contexte macroéconomique et géopolitique rendu difficile par la guerre en Ukraine, la politique 'zéro Covid' menée par le gouvernement chinois, les fortes poussées inflationnistes dans de nombreuses régions et le resserrement des politiques monétaires qui en a résulté. En excluant l'impact net temporaire des contrats liés au Covid, la croissance organique sous-jacente ressort à 8%. Le résultat net ajusté part du groupe a progressé de 11,1%, à 232,4 ME. Ipsos anticipe pour cette année une croissance organique de l'ordre de 5% et une marge opérationnelle de l'ordre de 13%.

* Teleperformance rend 4,5%. Le spécialiste des centres d'appel a publié un chiffre d'affaires annuel en hausse de 14,6% à données publiée à 8,15 milliards d'euros, avec un EBITA courant en augmentation de +17,8% à 1,262 MdE. Le management propose le versement d'un un dividende de 3,85 euros par action, en hausse de 16,7%, et prévoit pour 2023 une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 7% à données comparables. La marge d'EBITA courant sur chiffre d'affaires est anticipée en hausse de +20 pb pour atteindre 15,7%.

* FDJ cède 0,4% malgré l'annonce de résultats annuels solides et en ligne avec les attentes du marché. Certains semblent en fait trouver la guidance 2023 un peu juste alors que le management vise un chiffre d'affaires 2023 en progression entre 4% et 5% et un taux de marge d'EBITDA courant maintenu à environ 24%. Fort de ces résultats, le management propose le versement d'un dividende de 1,37 euro par action, en progression de 10%, soit un taux de distribution de 85%, en ligne avec les objectifs du groupe.