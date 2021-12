Bilan hebdo : le CAC40 prend plus de 3% !

(Boursier.com) — Belle semaine de hausse pour le marché parisien. Avec un gain de 3,3% (6.992 pts), le CAC40 réalise l'une de ses meilleures performances hebdomadaires depuis le mois de mars. Le reflux des craintes liées au variant Omicron a permis un retour de l'appétit pour le risque dans la foulée des dernières études scientifiques sur le sujet. Pfizer et BioNTech ont notamment publié mercredi les résultats d'une première étude en laboratoire qui ont montré qu'une troisième injection était efficace pour lutter contre le variant Omicron.

De quoi atténuer les craintes de plus pessimistes sur le front sanitaire alors que la politique monétaire va occuper le devant de la scène la semaine prochaine avec les réunions de plusieurs grandes Banques centrales. L'épidémie de Covid-19 préoccupe néanmoins toujours les opérateurs, en particulier en Europe où les mesures de restrictions sanitaires continuent de se durcir dans de nombreux pays, à commencer par la Grande-Bretagne.

Aux États-Unis, si l'indice des prix à la consommation (CPI) a ralenti à 0,8% en novembre après avoir grimpé de 0,9% le mois précédent, il affiche sur un an une accélération de 6,8%, la plus forte depuis juin 1982, après un gain de 6,2% en octobre. De quoi renforcer l'idée d'une accélération du 'tapering' de la Fed, qui pourrait être officialisée à l'issue de la réunion des 14 et 15 décembre.

La semaine a également été marquée par la nette remontée des cours de l'or noir (+7% environ pour le WTI) alors que le bitcoin se négocie sous les 47.500 dollars.

Sur le front des valeurs, Wavestone, Interparfums et bioMerieux ont rehaussé leur guidance annuelle alors que L'Oréal a racheté 4% de son capital à Nestlé et qu'EDF est confronté aux choix du gouvernement pour limiter la hausse des prix de l'électricité.

LES VALEURS

* Casino signe la hausse de la semaine sur le SBF120 à la faveur d'un gain de plus de 15%. Le distributeur a annoncé la cession définitive de 3% du capital de Mercialys pour un montant de 24 millions d'euros. Mais le groupe stéphanois a surtout été soutenu par la montée au capital de Vesa Equity Investment. Le véhicule d'investissement contrôlé par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky et son partenaire slovaque Patrik Tkac détient désormais 6,82% du capital et 5,05% des droits de vote de la société à la suite d'une acquisition d'actions sur le marché. Du côté des analystes, AlphaValue a remonté le curseur de 32,2 à 33,3 euros tout en confirmant son avis 'achat'.

* Wavestone grimpe de 7,6%, alors que le groupe a dégagé sur la première partie de son exercice 2020-2021 un résultat opérationnel courant de 31,8 ME, en progression de 122% sur un an. La marge opérationnelle courante semestrielle ressort ainsi à 14,6%, contre 7,7% sur la première moitié du précédent exercice, marquée par la crise sanitaire. Wavestone précise que ce niveau record de rentabilité opérationnelle pour un premier semestre témoigne de la bonne orientation de l'activité mais également de charges opérationnelles contenues, malgré l'accélération des dépenses en matière de recrutement et de ressources humaines. Wavestone vise désormais une marge opérationnelle courante voisine de 15% sur l'ensemble de l'exercice, contre 13% auparavant.

* Interparfums s'adjuge 7,3%, logiquement porté par le nouveau relèvement de sa guidance annuelle. Le parfumeur table désormais sur des revenus approchant les 550 ME en 2021, en progression de près de 50%, contre une prévision de 520-530 ME annoncée mi-novembre. La marge opérationnelle devrait pour sa part atteindre 16%, contre 15 à 16% visés auparavant. Les objectifs 2022 ont été confirmés.

* TechnipFMC s'offre un bond de plus de 7%, porté par le gain de deux gros contrats ainsi que par une note d'analyste. Le groupe parapétrolier, via Gulf Automation Services & Oilfield Supplies LLC, a remporté un accord-cadre majeur (plus d'un milliard de dollars) sur 10 ans pour les têtes de puits, les arbres et les services associés auprès d'Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Il a également décroché trois accords-cadres auprès de Petrobras pour un montant total allant de 500 millions à 1 milliard de dollars. Sur le front des analystes, Jefferies a rehaussé son conseil sur la valeur de 'conserver' à 'acheter' tout en ajustant son objectif de cours de 7 à 8 euros.

* bioMérieux progresse de 6,4%, logiquement porté par le nouveau relèvement de sa guidance annuelle. Le spécialiste du diagnostic in vitro table désormais sur une croissance de plus de 8% de son chiffre d'affaires en 2021, contre 4% à 7% auparavant, et sur un résultat opérationnel courant de plus de 780 millions d'euros, contre plus de 700 ME précédemment. Prenant acte de ces annonces, Midcap Partners a remonté le curseur de 138,5 à 141,5 euros et réitère son avis 'achat'.

* Carrefour gagne 6,4%, à nouveau porté par des bruits de couloir autour d'une potentielle opération de fusion-acquisition. Le blog financier 'Betaville' affirme que Carrefour est "toujours en jeu" en tant que candidat à une opération de M&A et qu'un soumissionnaire pourrait encore tenter sa chance pour racheter l'entreprise dirigée par Alexandre Bompard. La spéculation est décrite comme 'uncooked' par 'Betaville', un terme qu'il utilise pour décrire des " potins de marché ". Reste que, fin septembre, le blog financier avait déjà fait état d'un intérêt pour Carrefour, quelques jours avant que la presse française ne révèle l'existence de discussions avec la famille Mulliez en vue de rapprocher Carrefour et Auchan.

* Lagardère remonte de 5,3%. Comme prévu, Vivendi va racheter la participation de 17,5% d'Amber Capital dans Lagardère et va lancer une OPA sur le solde du capital au prix de 24,10 euros par action. Le groupe contrôlé par Vincent Bolloré détiendra une participation de 45,1% dans Lagardère à la suite de la reprise de la participation du fonds britannique. "Cette opération n'impliquera aucun transfert de trésorerie de la part de l'une ou l'autre des parties, Amber Capital conservant les fonds qui lui avaient été remis par Vivendi à titre de gage-espèces ". La réalisation de cette opération devait intervenir avant le 15 décembre 2022, une fois les autorisations réglementaires requises obtenues.

* L'Oréal prend 5% alors que le groupe de Jean-Paul Agon a annoncé le rachat d'une part de 4% de son capital détenue par le groupe suisse Nestlé, soit 22,26 millions de titres, au prix de 400 euros par action, pour un montant global de 8,9 milliards d'euros. Ces actions seront acquises "exclusivement à des fins d'annulation, et seront annulées au plus tard le 29 août 2022", a précisé le numéro un mondial des cosmétiques. A l'issue de l'opération, Nestlé détiendra encore 20,1% du capital de L'Oréal, contre 23,3% actuellement, et la famille Bettencourt Meyers bénéficiera d'un effet relutif qui fera remonter sa part de 33,3% à 34,7% dans le capital.

A l'inverse, Avenir Telecom chute de 14,4% après ses résultats intermédiaires. Le groupe a confirmé que son exercice 2021-2022 doit être celui du rebond commercial, avec une croissance projetée des ventes de produits de téléphonie mobile et l'apport de l'activité dédiée aux ordinateurs portables. Toutefois, le Groupe est amené à reporter une partie des livraisons de commandes programmées au-delà de la fin de l'exercice en cours, du fait des retards de paiement de son principal client français qui lui a aussi annoncé des décalages de certaines de ses commandes fermes déjà passées compte tenu du contexte commercial tendu qu'il subit. À ce jour, Avenir Telecom estime pouvoir livrer pour environ 16 millions d'euros de commandes, sur les 22 millions d'euros déjà signés, avant le 31 mars prochain.

* Valneva recule de 3,2% malgré la signature d'un accord d'achat anticipé avec le Royaume de Bahreïn portant sur la fourniture d'un million de doses de son candidat vaccin inactivé contre la COVID-19, VLA2001, pendant une période de deux ans. Il s'agit du deuxième accord signé par la société pour VLA2001 depuis l'annonce de résultats positifs pour son essai clinique de Phase 3 "Cov-Compare".

* EDF cède 1,3%. Selon les informations du 'Figaro', le gouvernement envisageait de prendre des mesures supplémentaires pour empêcher les prix de l'électricité de trop augmenter dans un contexte de flambée des coûts énergétiques. Citant des sources proches du Premier ministre, le quotidien affirme que l'exécutif a élaboré ces derniers jours en urgence un plan B en trois étapes. La première consisterait à ne pas procéder à la réévaluation annuelle habituelle des prix réglementés de l'électricité en février alors que la formule utilisée pour la réévaluation prend en compte le prix du marché, qui a explosé. Un amendement à la loi de finances 2022 serait proposé jeudi pour permettre au gouvernement de ne pas appliquer cette formule. Par ailleurs, pour compenser le manque à gagner d'EDF lié à la non-application de la formule, les tarifs augmenteraient progressivement en 2023 sur 12 mois et un mécanisme de compensation pour les fournisseurs alternatifs d'électricité serait à l'étude. Enfin, le gouvernement souhaiterait obliger EDF à vendre davantage d'électricité nucléaire bon marché aux fournisseurs alternatifs au second semestre 2022 ou en 2023, ce qui éviterait à ces derniers de devoir payer des prix de marché (trop) élevés.