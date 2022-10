Bilan hebdo : le CAC40 poursuit sa folle remontada

(Boursier.com) — Et de quatre ! Le CAC40 enchaîne une quatrième semaine consécutive de progression avec un nouveau gain hebdomadaire de 3,94%, à 6.274 points ce vendredi soir. L'environnement est pourtant loin d'être idéal pour les places boursières et la chute des ex-GAFAM, après des résultats/prévisions décevants aurait, en temps normal, provoqué un net repli des marchés actions européens. Si Apple a offert une petite éclaircie dans un ciel bien chargé, Alphabet, Meta, Amazon et Microsoft ont eux été durement sanctionnés. La poursuite de l'envolée des prix à la consommation en Europe au lendemain d'un nouveau tour de vis de 75 points de base de la BCE n'est également pas très rassurante même si certains observateurs ont jugé le discours de Christine Lagarde moins 'hawkish' que prévu.

Le débat sur un possible ralentissement de la hausse des taux de la Fed, même si le scénario d'un relèvement de trois quarts de point mercredi prochain reste très largement privilégié, se poursuit également après une croissance américaine ressortie plus résiliente que prévu au troisième trimestre (donnée préliminaires) et une stabilisation de l'indice des prix PCE, le plus surveillé par la Réserve fédérale, à 6,2% en septembre.

La semaine a donc également été marquée par une avalanche de publications d'entreprises de part et d'autre de l'Atlantique. Des résultats assez mitigés, avec des avertissements mais aussi des relèvements de perspectives. Côté bonne nouvelle, on citera Casino, Carrefour, Safran, Airbus, Interparfums, Accor ou encore Rexel. Les présentations de Bic, Air France KLM ou de STMicro ont été plus durement accueillies.

Sur le marché des devises, le billet vert reste haut perché, bien qu'en retrait par rapport à la semaine précédente, avec un indice dollar de retour sur les 110 pts. Quant à l'euro, il évolue proche de la parité, autour des 0,994$. Le Bitcoin se négocie proche des 20.480$ tandis que le baril de Brent s'échange à 95,3$.

LES VALEURS

* Casino s'envole de près de 17%, soutenu par une activité dynamique au troisième trimestre, et surtout, quelques éléments rassurants sur sa dette. Le distributeur a fait état d'un chiffre d'affaires de 8,553 milliards d'euros au troisième trimestre, en hausse de 5,4% en données comparables. En France, les enseignes ont maintenu une bonne dynamique de croissance dans un environnement inflationniste, grâce à des mesures en faveur du pouvoir d'achat, avec un chiffre d'affaires en hausse de +3,9% en données comparables (+2,1% en données publiées en raison notamment d'une baisse des ventes de carburants). Sur le trimestre, l'EBITDA France, après loyers, progresse de +26% à 184 ME, tiré par la progression des ventes et la maîtrise des coûts. Pour l'année 2022, le Groupe a confirmé viser le maintien d'un niveau de rentabilité élevé et l'amélioration de la génération de cash-flow.

* Imerys grimpe de 13,7%, au plus haut depuis le printemps dernier en bourse de Paris, porté par son ambition d'extraire du lithium sur le site qu'il exploite à Beauvoir, dans le département de l'Allier, avec pour objectif de devenir "un acteur majeur" du secteur en Europe... "Imerys vise une production de 34.000 tonnes d'hydroxyde de lithium par an à partir de 2028, qui ferait du groupe un fournisseur de premier plan du marché européen des batteries et lui conférerait un rôle clé dans l'industrie mondiale du lithium". Le projet devrait nécessiter un investissement estimé à approximativement 1 milliard d'euros.

* OVHcloud gagne 12,7%. Le premier fournisseur européen de services de cloud computing a dépassé son objectif de revenus en 2022 avec un chiffre d'affaires de 788 ME, en forte croissance de 18,8%. La marge d'EBITDA ajusté ressort à 39% sur la base d'un EBITDA ajusté de 308 millions d'euros, en croissance de 17,4% en données publiées. Le bas du compte de résultat est en revanche toujours négatif avec une perte nette annuelle de 29 ME contre 32 ME sur l'exercice précédent. La trajectoire d'accélération est confirmée pour 2023 avec un objectif de croissance organique du chiffre d'affaires compris entre +14% à +16%, et une marge d'EBITDA en ligne avec 2022 grâce à des augmentations de prix progressives qui permettront de maintenir la rentabilité opérationnelle.

*Interparfums avance de 11,2%. Les investisseurs saluent la nouvelle révision à la hausse des objectifs annuels du parfumeur après un troisième trimestre record. La firme a enregistré un chiffre d'affaires proche des 200 ME sur les trois mois clos fin septembre, en hausse de 11,4% et de 6% hors effets de change. Compte tenu d'un bon niveau de ventes en octobre et d'un carnet de commandes toujours aussi élevé, le groupe vise désormais un chiffre d'affaires entre 640 et 650 ME pour l'année 2022, accompagné d'une marge opérationnelle qui devrait atteindre 17%, contre 'environ 16%' précédemment.

* Faurecia remonte de 11%. L'actualité autour de l'équipementier automobile a été marquée par plusieurs notes d'analystes à la suite de la publication trimestrielle de la société. Kepler Cheuvreux a réitéré son avis 'achat' et sa cible de 22 euros. Invest Securities a également confirmé son conseil 'achat' avec un objectif ajusté de 26,5 à 22,5 euros. Avant le CMD du 3 et 4 novembre et après une chute du titre de 65% depuis le premier janvier, ce n'est plus le moment de céder à la tentation de "jeter l'éponge" mais la capacité de conviction des dirigeants sera mise à rude épreuve, souligne le broker.

* Rexel prend 10,5% après avoir une nouvelle fois rehaussé ses objectifs 2022. Le groupe a dévoilé des ventes record au troisième trimestre, en hausse de +16,3% à jours constants à 4,82 MdsE, avec une accélération de la croissance des volumes portée par l'électrification et les nouvelles hausses de prix. Le groupe anticipe désormais, pour 2022, à périmètre et taux de change comparables : une croissance des ventes à jours constants d'environ 12% (contre 7%-9% précédemment) et une marge d'EBITA ajusté de 7,2%, incluant 70bps d'éléments non-récurrents (contre 6,7% dont 50bps d'éléments non-récurrents).

* Air Liquide s'adjuge 9,4% après une publication trimestrielle robuste. Le géant des gaz industriels a dévoilé, au titre de son troisième trimestre, un chiffre d'affaires de 8,247 milliards d'euros, en forte croissance de 41,3% en publié et de 8,3% sur une base comparable. Le consensus tablait sur des revenus de 7,69 MdsE. Avec un plan stratégique clair, ADVANCE, qui vient renforcer encore la résilience de son modèle économique, en 2022, en l'absence de perturbation significative de l'économie, Air Liquide est confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à change constant.

A l'inverse, Orpea plonge de 55%, au plus bas historique. L'action de l'exploitant de maisons de retraite a été abandonné par les investisseurs après l'annonce de l'ouverture d'une procédure amiable de conciliation visant à la renégociation de sa dette avec ses créanciers financiers. Le groupe a également indiqué anticiper des dépréciations d'actifs au 31 décembre 2022, liées à la revue stratégique en cours, comprises entre 2,1 et 2,5 milliards d'euros, avant imposition. Orpea avait déjà eu recours au printemps dernier à une procédure de conciliation pour renégocier sa dette, mais l'accord conclu mi-juin est désormais compromis par "l'environnement économique fortement inflationniste et les conséquences de la revue stratégique et financière en cours de finalisation". L'arrivée au tour de table de deux nouveaux actionnaires français ne semble pas suffisante pour rassurer les investisseurs. Pas plus que les analystes. Après Portzamparc et la SocGen, AlphaValue a dégradé le dossier à 'vendre'.

* Korian chute de 20%, emporté par la dégringolade d'Orpea. Le groupe a pourtant dévoilé un chiffre d'affaires en hausse de 4,8% au 3e trimestre, avec une croissance organique de +6,4%, confirme la dynamique de croissance du modèle économique du groupe. Si le groupe a réitéré ses prévisions pour l'exercice 2022, certaines hypothèses de vents contraires négatifs, tels que les effets des augmentations de salaire en Allemagne, inquiètent les investisseurs.

* Bic abandonne 14,6% après son point trimestriel. Si le groupe a fait état d'une forte croissance sur neuf mois avec un chiffre d'affaires de 1,707 milliard d'euros, en hausse de +1,6% à base comparable et de 13,8% à taux de change constants, sa marge brute a baissé de 2,5 points à 48,9% en publié, et de 2,8 points hors Inkbox. Le résultat d'exploitation ajusté augmente de 8% à 268,5 ME mais la marge recule de 210 pb à 15,7%. L'effet de levier opérationnel lié à la croissance du chiffre d'affaires (+4,2 pts) a été plus que neutralisé par la hausse des dépenses de soutien à la marque (-0,9 pt), et des dépenses opérationnelles (-1,6 pt) ainsi que par l'impact des récentes. Compte-tenu de la bonne performance du 3è trimestre, le management a néanmoins rehaussé sa prévision de croissance du 2022 entre +11 à +13% (à taux de change constants), contre +10% à +12% précédemment, dont 1 à 2 points provenant des acquisitions.

* Air France-KLM perd 8,1% malgré un net redressement des résultats au troisième trimestre. Les investisseurs s'inquiètent de l'impact de la spirale inflationniste sur la demande et des perturbations persistantes sur le hub de KLM à Amsterdam Schiphol. Certains pointent également du doigt la légère révision à la baisse des capacités pour les trois derniers mois de l'année alors que la compagnie prévoit d'exploiter 85% de ses capacités pré-pandémiques au 4e trimestre, contre un plan précédent de 85% à 90%. Pour le premier trimestre 2023, la montée en régime devrait néanmoins se poursuivre avec des capacités qui devraient représenter environ 90% du niveau de 2019.

* M6 rend 5,1%. La firme a dévoilé un chiffre d'affaires consolidé de 290,1 ME au 3ème trimestre, en baisse de -5,8%. Face à un effet de base défavorable, les recettes publicitaires diminuent de 8,2% dans un environnement économique incertain qui pèse sur les investissements publicitaires de plusieurs secteurs, qui subissent l'inflation des prix des matières premières et les difficultés d'approvisionnement. La baisse du chiffre d'affaires est compensée par les économies de coûts de programmes TV, l'optimisation des coûts de la Radio et la contribution de Stéphane Plaza Immobilier. M6 dégage ainsi une marge opérationnelle hors éléments non récurrents en croissance de +0,7 point, qui atteint 19,7% au 3ème trimestre 2022.