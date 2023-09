Bilan hebdo : le CAC40 pique du nez, la Société Générale chute

(Boursier.com) — Le beau rebond hebdomadaire précédent a laissé place à une nette consolidation du marché parisien. Au terme d'une semaine riche en actualité, le CAC40 recule de 2,63% sur cinq séances, à 7.185 points ce vendredi soir. Les Banques centrales ont encore occupé le devant de la scène, et notamment la principale d'entre elles, la Réserve fédérale américaine. Comme attendu, la Fed a opté pour le statu quo sur ses taux mais elle a aussi signalé qu'une hausse supplémentaire de 25 points de base est possible d'ici la fin de l'année, afin de s'assurer de ramener l'inflation vers l'objectif des 2%.

De plus, les responsables de la Fed s'attendent à ce que les taux ne reculent que de 0,5% l'an prochain à partir du pic potentiel de 5,5-5,75%, ce qui signifie que les taux resteront donc "plus élevés, plus longtemps". En juin, les membres de la Fed prévoyaient plutôt une baisse d'un point de pourcentage des taux en 2024 en comparaison du pic... Jerome Powell n'a pas fourni non plus de réconfort aux marchés, soulignant la solidité de l'activité économique et s'inquiétant de la hausse des prix du brut - qui complique évidemment la lutte contre l'inflation. Globalement, cette économie plus forte que prévu ou plus résistante signifie que "nous devons en faire plus avec les taux", selon le patron de la Fed.

En Europe, la Banque d'Angleterre et la Banque nationale suisse ont surpris en décrétant également des pauses dans leur cycle de resserrement monétaire, suggérant que la dynamique inflationniste ralentissait suffisamment. Mais la BoE a prévenu ne pas considérer la récente baisse de l'inflation au Royaume-Uni comme acquise, ajoutant être prête à relever de nouveau le coût du crédit si nécessaire. Du côté de la BCE, plusieurs responsables, comme Joachim Nagel et Martins Kazaks, ont également mis en garde contre des pressions inflationnistes persistantes, jugeant prématuré tout débat sur une baisse des taux. Dans ce contexte, les taux se sont fortement tendus sur le marché obligataire souverain à l'image du 10 ans américain qui a franchi jeudi la barre des 4,5% pour la première fois depuis 2007.

Sur le marché pétrolier, le baril a poursuivi son rallye avec un Brent qui a dépassé la barre des 95$ avant de reculer quelque peu. Le marché reste porté par les dernières annonces de réduction de la production de l'Arabie saoudite et la Russie jusqu'à la fin de l'année alors que les perspectives de demande s'améliorent. "Nous avons longtemps soutenu que le marché pétrolier serait de plus en plus tendu au second semestre 2023", a expliqué à 'Bloomberg' Arne Lohmann Rasmussen, responsable de la recherche chez A/S Global Risk Management. "Ce resserrement est maintenant arrivé, et ce n'est qu'une question de temps avant que nous assistions à un test de 100 dollars le baril".

Du côté des devises, l'euro est resté sous pression cette semaine, et se négocie sous les 1,07 dollar. Enfin, le Bitcoin évolue proche des 26.670$ sur Coindesk.

LES VALEURS

* Stellantis prend 2,3% et Renault gagne 0,5%. Le marché automobile européen est resté dynamique en août. Les ventes dans l'Union européenne ont augmenté de 21%, atteignant 787.626 unités, marquant le treizième mois consécutif de croissance. Bien que le mois d'août soit généralement un mois plus lent pour le secteur, des gains à deux chiffres indiquent que le marché européen continue à se redresser après le coup de mou de l'an passé lié notamment aux pénuries de composants, souligne l'Association des constructeurs automobiles européens. Des hausses à deux chiffres ont été enregistrées sur la plupart des marchés, y compris les trois plus grands : l'Allemagne (+37,3%), la France (+24,3%) et l'Italie (+11,9%). Au niveau des constructeurs, le groupe Renault (+22,3%) a encore très bien performé en août, tout comme Volkswagen (+21,2%) et BMW Group (+22,5%). Le mois a été plus difficile pour Stellantis (+6,4%), Mitsubishi (-7,2%) ou encore Hyundai (+6,3%).

* Ubisoft progresse de 2,8%. La bonne nouvelle se rapproche pour l'éditeur de jeux vidéo dans la mesure où l'Autorité britannique de la concurrence et des marchés a ouvert la porte au rachat d'Activision Blizzard par Microsoft après les concessions proposées par ce dernier. Activision, le fabricant de "Call of Duty", a notamment accepté en août de vendre les droits de "streaming" de ses jeux à Ubisoft... Ce remède "répond de manière substantielle aux préoccupations antérieures", a déclaré le régulateur. "Bien que la CMA ait identifié des préoccupations résiduelles limitées concernant le nouvel accord, Microsoft a proposé des mesures correctives dont la CMA a provisoirement conclu qu'elles devraient résoudre ces problèmes", a ajouté le gendarme de la concurrence.

* Edenred avance de 0,9% après l'annonce de la signature d'un accord avec PagBem en vue de combiner ses actifs dans le marché brésilien du paiement du fret avec ceux de PagBem. Edenred sera actionnaire à hauteur d'environ 70% des activités fusionnées, la part restante étant détenue par les actionnaires actuels de PagBem. Edenred ne déboursera aucune somme dans le cadre de l'opération, qui comprend un mécanisme lui permettant d'atteindre une participation de 100%.

* Eutelsat (+0,6%). Le Conseil d'administration de la société a approuvé un programme de rachat d'actions ordinaires de la société portant sur un montant maximum de 381.804 euros soit 58.739 actions, représentant moins de 5% du capital social de la société.

A l'inverse, * ALD LeasePlan chute de 19%. La filiale de la Société Générale dédiée à la location automobile a été plombée par la présentation de 'PowerUP 2026'... Un nouveau plan stratégique qui n'a pas convaincu, tant du côté des opérateurs que des analystes. Exane BNP Paribas a d'ailleurs dégradé ALD à 'neutre' tout en coupant sa cible de 19 à 9 euros. "Notre thèse d'investissement n'est plus valable", écrit le broker. Les synergies attendues de la fusion seront probablement compensées par l'inflation et les dépassements de coûts...

* Orpea plonge de 13,6%. La Caisse des Dépôts et Consignations est convaincue que le groupe d'investisseurs qu'elle dirige réussira à prendre le contrôle du spécialiste des maisons de retraite. Eric Lombard, directeur général de la CDC, s'est montré assez confiant sur la restructuration de la société lors d'un point de presse organisé par l'Association française des journalistes économiques et financiers. Malgré les multiples appels de créanciers mécontents, le dirigeant estime qu'ils "devraient être terminés d'ici la fin de l'année". Si le plan de restructuration d'Orpea est validé, une assemblée générale des actionnaires sera organisée fin décembre, permettant au groupe d'investisseurs dirigé par la CDC d'en prendre le contrôle. Pour l'heure, la Caisse des Dépôts n'a aucun rôle de gouvernance et aucun argent placé au capital d'Orpea. Selon des propos repris par 'Bloomberg', Eric Lombard a souligné que l'Institution publique et ses partenaires mettront en place " tous les outils nécessaires " pour assurer le bien-être des patients dans les Ehpad et cliniques du groupe. La qualité des soins sera " la première priorité ". Celui qui est à la tête de la CDC depuis 2017 s'attend à ce qu'Orpea voit ses marges bénéficiaires diminuer à l'avenir. Il est peu probable que la société soit en mesure de verser des dividendes à ce stade ; pour autant, la Caisse des Dépôts ne cherchera pas à tirer " beaucoup " d'argent de cet investissement.

*Société Générale trébuche de 12,7% après que le directeur général de la banque eut dévoilé sa stratégie de moyen long terme. Les opérateurs se montrent déçus par plus d'un point : objectif de croissance de la rentabilité et des revenus revus à la baisse, manque de précisions sur les cessions d'actifs, moindre objectif de retour aux actionnaires... Slawomir Krupa, qui a pris les rênes de Société Générale en mai dernier succédant au mandat de 15 ans de Frédéric Oudéa, a déclaré avoir l'ambition de faire du groupe une banque "de premier plan robuste et durable" après des années de performances médiocres. La troisième banque française par capitalisation boursière vise ainsi un ratio de rentabilité des fonds propres tangibles (ROTE) de 9% à 10% en 2026, contre 5,6% déclaré à fin juin, grâce à l'amélioration de sa rentabilité et à la réduction de ses coûts. Elle vise en outre un coefficient d'exploitation inférieur à 60% en 2026, contre 75% au deuxième trimestre, avec une amélioration progressive à partir de 2024.

"Nous renforcerons le groupe en façonnant un business model simplifié. Nous prendrons les décisions nécessaires pour renforcer le capital et gagner en flexibilité, améliorer structurellement notre efficacité opérationnelle et maintenir notre gestion exigeante des risques au meilleur niveau", a déclaré Slawomir Krupa. Un discours qui n'a pas convaincu.

* Elior tombe de 10,6%. Un simple abaissement d'objectif semble être à l'origine de ce décrochage, signe de la forte volatilité sur l'action du groupe de restauration collective et de services. Toujours 'neutre' sur le dossier, UBS a ramené sa cible de 3,1 à 2,4 euros afin de refléter le dernier avertissement sur la marge d'EBITA ajusté de la firme, qui anticipe désormais une marge d'environ 1%, contre le bas de la fourchette précédente de 1,5 à 2%. "Nous nous attendons désormais à une reprise des marges plus lente, étant donné que l'inflation reste élevée, que les renégociations de contrats dans le secteur public français restent compliquées, que les coûts sont plus élevés pour certains nouveaux contrats et compte tenu du bilan d'exécution plus faible d'Elior par rapport à ses pairs", expliquent les analystes de la banque suisse.

* Alten se replie de 6,2%, plombé par l'annonce d'une forte baisse de ses comptes intermédiaires. Le résultat opérationnel d'activité s'élève à 188 ME, soit une marge de 9,2%, versus 11,4% un an plus tôt, et le bénéfice net recule de 20% à 111,1 ME. L'intégration de sociétés moins rentables; un taux d'activité inférieur à celui de 2022, une hausse des dépenses de structuration ainsi que la saisonnalité de l'activité expliquent le fléchissement de la marge opérationnelle par rapport à juin 2022. Même si le rythme de croissance ralentit, Alten devrait réaliser une croissance organique d'environ 10% en 2023, une marge opérationnelle d'activité satisfaisante et poursuivra sa stratégie de croissance externe ciblée.

* Hermès International cède 5,8%. Un flux vendeur à relier à une note d'Oddo BHF qui a dégradé le sellier à 'neutre' tout en réduisant son objectif de 2.100 à 1.967 euros. Dans une étude sur le luxe, le broker explique que le momentum sur les prévisions a clairement changé de sens ces dernières semaines dans le secteur avec le ralentissement avéré des demandes locales aux US et en Europe et une Chine continentale dont la reprise post Covid ne fonctionne que pour les clients les plus fortunés. Si Hermès et Moncler ont en commun d'avoir montré le meilleur momentum sur le premier semestre et sont perçues à ce titre comme les plus valeurs les plus attractives, le courtier trouve le niveau actuel d'attentes, en relatif, trop élevé. Oddo BHF ne discute pas le caractère résilient de la valeur mais aux niveaux d'attentes et de valorisation actuels, le titre devient plus exposé au ralentissement du secteur.