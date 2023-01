Bilan hebdo : le CAC40 ne signe pas la passe de trois

(Boursier.com) — Pas de troisième semaine de hausse pour le marché parisien mais un bilan qui reste clairement positif en ce début 2023. Sur les cinq dernières séances, le CAC40 consolide légèrement de 0,39% à 6.996 points ce vendredi soir. L'indice maintient ainsi un gain de 8% depuis le premier janvier. Les investisseurs restent convaincus d'un relatif rapide "pivot" des grandes Banques centrales après les signes de modération de l'inflation. Et ce malgré l'appel répété à la prudence des grands argentiers du monde lors du Forum de Davos.

Les derniers commentaires de responsables de la Fed ont ainsi signalé que la Réserve fédérale n'était pas encore prête à lever le pied ou à "pivoter", toujours trop préoccupée par l'inflation. Dans le même esprit, Christine Lagarde et Klaas Knot ont averti, du côté européen, que les investisseurs allaient sans doute vite en besogne dans leurs anticipations monétaires.

Sur le marché pétrolier, le brut a poursuivi sa remontée avec un baril de Brent qui gagne 1,8%, autour des 86,8$ ce vendredi soir. Sur le marché des devises, l'indice dollar est proche des 102 pts tandis que l'euro confirme sa solidité face au billet vert, autour des 1,082$ entre banques. Le Bitcoin a confirmé son regain de forme : la reine des cryptos se négocie proche des 21.200$ sur Coindesk.

Côté valeurs, Ubisoft est resté pénalisé par son dernier avertissement, Fnac Darty a souffert après avoir décalé ses objectifs financiers d'un an, Atos a subi des dégagements après son excellent début d'année boursier, alors que les résultats de Virbac ont été salués.

LES VALEURS

* CGG bondit de près de 10%. Outre la remontée des cours de l'or noir, le groupe parapétrolier a bénéficié d'une note de la SocGen qui a rehaussé à 'acheter' son opinion sur la valeur avec une cible ajustée de 0,91 à 0,92 euro.

* Dassault Aviation prend 8,2% avec Thalès (+6,6%). Le président Emmanuel Macron a annoncé vendredi qu'une enveloppe de 413 milliards d'euros serait allouée au budget de l'armée française pour la période 2024-2030, contre 295 MdsE entre 2019 et 2025. Le budget 2019-2025 avait été établi pour renforcer les capacités de l'armée après un sous-investissement chronique au cours des décennies précédentes, a indiqué le chef de l'État lors d'un discours sur la base aérienne de Mont-de-Marsan consacré à ses voeux à l'armée. Il a qualifié le nouveau budget 2024-2030 comme un plan de "transformation" visant à adapter l'armée à l'éventualité de conflits intenses, un scénario renforcé par la guerre en cours en Ukraine.

* Vallourec gagne 7%. Le groupe a récemment gagné d'importantes commandes auprès de LLOG Exploration Offshore, l'une des plus grandes sociétés privées d'exploration et de production des États-Unis, pour la livraison de 25.000 tonnes de tubes de conduite dans le cadre du projet de développement en eaux profondes Salamanca au large de la côte américaine du Golfe du Mexique. Le développement de Salamanca repose sur une unité de production flottante créée à partir de la remise à neuf d'une installation de production précédemment mise hors service, avec une capacité prévue de 60.000 barils de pétrole et de plus d'1 million de m3 de gaz naturel par jour.

* Air France KLM s'adjuge 6,8%. La compagnie a informé le gouvernement qu'elle ne participerait pas au processus d'appel d'offres pour l'acquisition d'une participation dans le transporteur ITA. Bien que toujours 'neutre' sur le dossier, JP Morgan a par ailleurs remonté son objectif de 1,30 à 1,55 euro. La banque voit de la place pour une augmentation des bénéfices des compagnies aériennes européennes "pour lancer 2023", soulignant qu'un environnement positif semble prévaloir à court terme. Oddo BHF a lui réitéré son avis 'neutre' (endettement élevé, consensus de FCF optimiste) avec une cible relevée de 1,3 à 1,65 euro.

* Virbac bondit de 6,7%. La société azuréenne a fait état d'un chiffre d'affaires annuel à presque 1,22 milliard d'euros, en hausse de +14,3% (+9,6% hors effets de change), et a rehaussé ses objectifs 2022. "L'exceptionnelle performance du dernier trimestre, inattendue sur un marché en fort ralentissement, nous permet de légèrement dépasser le haut de notre fourchette de chiffre d'affaires en 2022", souligne Virbac. Le groupe anticipe à présent une marge opérationnelle courante 2022 (avant amortissement des actifs issus d'acquisitions) autour de 15% à taux de change constants (entre 14% et 15% précédemment) et un désendettement autour de 35 ME hors dividendes, à périmètre et taux de change constants (30 ME précédemment). Pour 2023, Virbac a confirmé sa prévision de marge opérationnelle courante entre 13% et 14% à taux de change constants, avec une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants attendue entre 4% et 6%.

* Technip Energies avance de 6%. Leader d'une coentreprise avec Samsung Engineering et Tecnimont (TST JV), le groupe français a remporté un contrat de services de pré-construction (PCSA) pour les infrastructures à terre du projet de développement gazier Hail & Ghasha à Abu Dhabi, aux Emirats Arabes Unis.

A l'inverse, * Atos décroche de 8,9%, après avoir vivement progressé au cours des deux premières semaines de l'année. L'ESN avait en effet débuté le nouvel exercice sur les chapeaux de roue avec un titre qui affichait un gain d'environ 43% sur la première quinzaine. Le groupe a donc logiquement subi des prises de profit ces derniers jours.

* Ubisoft chute de 7,6%. L'éditeur de jeux vidéo est resté plombé par son récent warning. Le titre a également subi les foudres de HSBC qui a abaissé sa recommandation à 'conserver' tout en coupant son objectif de 48 à 21 euros. Les attentes envers Ubisoft ont été 'réinitialisées' à la suite de l'avertissement sur les bénéfices de la société la semaine dernière, mais ses profits semblent toujours menacés par de nouveaux retards et annulations de jeux, affirme HSBC. La décote d'Ubisoft reflète son pipeline de jeux, des risques d'exécution et des titres principaux moins populaires que ceux des autres studios, détaille l'analyste.

* Fnac Darty perd 7,2% après son 'avertissement'. Dans un environnement moins porteur, marqué par un niveau d'inflation élevé et des tensions sur le pouvoir d'achat, le groupe a fait état de résultats préliminaires 2022 dégradés et a décidé de reporter d'un an son objectif de cash-flow libre opérationnel. "Après une génération de cash-flow libre opérationnel de 170 ME en 2021 et compte tenu du niveau de cash-flow libre opérationnel d'environ -30 ME en 2022, le Groupe estime peu probable d'atteindre son objectif de cash-flow libre opérationnel cumulé d'environ 500 ME sur la période 2021-2023. Par conséquent, le Groupe étend ce même objectif sur la période 2021-2024". Fnac Darty a néanmoins maintenu son ambition de générer un cash-flow libre opérationnel d'au moins 240 ME en rythme annuel à partir de 2025.

* Faurecia retombe de 6,1%, alors que Jefferies a dégradé l'équipementier à 'sous-performer' et a réduit sa cible de 22 à seulement 15 euros dans un marché automobile qui demeure en transition.

* Engie rend 6%. Le flux vendeur sur le groupe énergétique est à relier à une note de BofA Global Research qui a abaissé sa recommandation à 'sous-performer'. La banque affirme que le ratio rendement/risque est désormais "nettement orienté à la baisse en raison d'interventions réglementaires récemment défavorables". BofA estime qu'il est peu probable que les prévisions de bénéfices annuels soient relevées en raison de l'impact négatif des provisions nucléaires en Belgique et du plafonnement des prix de l'énergie en France. L'objectif est fixé à 12 euros.