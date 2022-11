Bilan hebdo : le CAC40 ne s'arrête plus !

(Boursier.com) — C 'est noël avant l'heure sur la place boursière parisienne. Grâce à un nouveau gain hebdomadaire de 0,76% (à 6.645 pts ce soir), le CAC40 enchaîne une septième semaine consécutive de hausse ! La chute du pétrole, l'accent mis par la Fed sur le risque d'une révision à la hausse du taux terminal, la vive remontée des cas de Covid en Chine après l'assouplissement des restrictions mises en place par le pouvoir local, l'incertitude macroéconomique élevée avec un risque majeur de récession en Europe ou encore les tensions géopolitiques persistantes autour de l'Ukraine n'ont pas fait le poids face aux anticipations de 'Pivot' de la Fed après le ralentissement de l'inflation le mois dernier aux Etats-Unis.

Pourtant, le marché de l'emploi et les dépenses des ménages montrent peu de signes d'affaiblissement malgré la hausse extraordinaire des taux d'intérêt au cours de l'année écoulée. " La Fed est clairement préoccupée par le fait que la spéculation sur le 'pivot dovish' pourrait saper ses efforts de resserrement, ce qui pourrait expliquer pourquoi elle reste si ferme dans son message hawkish", affirme Craig Erlam chez OANDA.

L'actualité de la semaine financière a également été dominée par la descente aux enfers de la plateforme FTX et l'onde de choc qui a suivi sur le compartiment. Le Bitcoin se négocie sous les 16.700$ ce soir. Sur le marché des devises, le billet vert tente de stabiliser après la chute de la semaine passée : l'indice dollar reste bien ancré sous les 107 pts. L'euro se négocie toujours au-dessus des 1,03$ entre banques. Enfin, sur les matières premières, le baril de Brent s'échange autour des 87$, en baisse de près de 10% sur la semaine !

Côté entreprises, Teleperformance, Orpea ou encore Somfy ont fait parler.

LES VALEURS

* Somfy s'envole logiquement de 21,75% à 144,4 euros après l'officialisation de l'OPAS lancée par la famille Despature. Actionnaire majoritaire du groupe savoyard, la famille a décidé de lancer une offre sur le solde du capital qu'elle ne détient pas encore à hauteur de 143 euros par titre. Et ce afin de sortir la valeur de la cote. Si l'offre représente une prime de 20,6% par rapport au cours de clôture précédent l'annonce, certains observateurs la jugent un peu 'chiche'. Le marché semble du même avis puisque le titre évolue au-dessus du niveau offert, mais encore bien en-deçà des 180 euros du début d'année.

* Teleperformance rebondit de 18,2% après avoir pris la décision de se retirer du segment le plus offensant de son activité de modération de contenu (Trust and Safety), au coeur de " l'affaire colombienne ". "Après avoir consulté au cours des derniers jours l'avis d'une grande majorité de ses actionnaires et de la communauté financière concernant la perception de son activité de modération de contenu (Trust and Safety), Teleperformance annonce avoir décidé de se retirer du segment le plus offensant de cette ligne de service", a annoncé le management.

* Technip Energies grimpe de 6,5%, dopé par une note d'Exane BNP Paribas qui a rehaussé à 'surperformer' sa recommandation sur le dossier tout en remontant sa cible de 13 à 19 euros. Le courtier affirme que la sous-performance de la société de services énergétiques est "tout simplement injustifiée". "Beaucoup d'excuses" pour ignorer le dossier d'investissement cette année, mais bon nombre de ces problèmes sont désormais résolus. Une série de vents favorables structurels sous-tendent des perspectives plus solides pour 2023, ajoute le courtier.

* Plastivaloire (+5,9%) a réalisé un 4e trimestre (juillet-septembre 2022) très solide avec un chiffre d'affaires de 185,4 millions d'euros, en hausse de +29,7% (+27,3% à taux de change constant). Après avoir été fortement perturbée depuis mi-2021 par les 'Stop & Go' dus aux pénuries de composants électroniques, l'activité retrouve progressivement un niveau plus normatif comme anticipé. La performance du 4e trimestre porte le chiffre d'affaires annuel 2021-2022 à 704,2 ME, soit une croissance de +4% (+3,7% à taux de change constant). Plastivaloire dépasse ainsi son objectif fixé autour de 680 ME et réalise le 2e chiffre d'affaires annuel le plus élevé de son histoire.

* JCDecaux s'adjuge 5,1%. Le flux acheteur sur le spécialiste de la communication extérieur est à relier à une note d'UBS qui a rehaussé à l''achat' sa recommandation sur la valeur. La banque suisse parle d'un ratio rendement/risque attractif alors que l'action price actuellement une récession en Europe et ne valorise pas une reprise en Chine. L'objectif est relevé de 16,9 à 20,4 euros.

* Thalès prend 4,2%, avec Dassault Aviation (+4,4%) et Safran (+3,6%). Les acteurs français du secteur ont été recherchés sur un risque d'extension du conflit en Ukraine après qu'un missile de fabrication russe eut fait deux morts en territoire polonais, déclenchant une série de consultations au sein de l'Otan. Au sommet du G20 à Bali, le président américain, Joe Biden, a toutefois rapidement déclaré que le missile n'avait probablement pas été tiré de Russie. Moscou a de son côté démenti que ses missiles aient touché le territoire polonais, évoquant "une provocation délibérée".

A l'inverse, * Technicolor Creative Studios s'effondre de 84%, sanctionné après son gros avertissement sur résultats. Si le spécialiste des effets visuels continue de bénéficier d'une forte demande de contenus originaux de la part de ses clients, notamment chez MPC et chez The Mill, cette demande se heurte à une capacité de production VFX qui est toujours impactée par un niveau d'attrition sans précédent en matière d'employés. Le management a identifié et mis en oeuvre de nombreuses actions, mais les améliorations attendues en matière de recrutement, d'attrition et d'efficacité ne se concrétisent pas au rythme prévu, ne permettant pas à Technicolor Creative Studios de délivrer dans les délais ou aux coûts initialement anticipés. Dans ces conditions, le groupe a divisé par deux ses anticipations 2022 d'Ebitda ajusté après loyers, de 120-130 millions d'euros précédemment à 45-65 ME aux taux budget (50-70 ME aux taux réels).

* Eutelsat chute de 19,2% après que le groupe eut franchi une nouvelle étape dans son projet de rapprochement avec OneWeb. À la suite de l'avis rendu par les instances représentatives du personnel sur le projet, le conseil d'administration d'Eutelsat a en effet validé l'opération. La réalisation de l'opération reste soumise aux conditions suspensives habituelles en la matière, en particulier les autorisations des autorités réglementaires compétentes.

* Orpea trébuche encore de 14,2% après de multiples annonces. Le spécialiste de la prise en charge de la dépendance, qui a demandé une procédure amiable de conciliation pour renégocier sa dette et annoncé des dépréciations, a confirmé qu'il envisageait de convertir 3,8 milliards d'euros de dettes non garanties en actions par le biais d'une émission de droits aux actionnaires existants. Le groupe espère également faire entrer 1,9 à 2,1 milliards d'euros d'apports de fonds nouveaux, sous la forme de nouvelles dettes garanties pour un montant cible de 600 millions d'euros pour couvrir ses besoins de financement jusqu'au début de l'été 2023, et d'une deuxième augmentation de capital. Laurent Guillot a précisé qu'il n'a pas l'intention de céder les actifs rentables du groupe, qui lutte toujours pour sa survie. Le nouveau directeur général d'Orpea a déclaré sur 'BFM Business' que la vente des activités qui génèrent des liquidités "ne résoudra pas le problème de la dette" pour le moment. "Nous sommes tellement endettés qu'une vente aggraverait même le problème", a ajouté le dirigeant. Ce dernier a souligné qu'Orpea avait du mal à trouver des acquéreurs pour ses biens immobiliers, ce qui explique en partie le plan de restructuration annoncé hier.

* Elior plonge de 12,8%. La pression vendeuse sur le titre du groupe de restauration collective sous contrat est à relier à une note de Barclays qui a dégradé la valeur à 'sous-pondérer' tout en coupant son objectif de 6 à 2 euros. La banque évoque les risques pesant sur le bilan de l'entreprise et le potentiel non-respect des covenants. Elle cite également une "visibilité nulle" sur l'examen stratégique en cours de l'entreprise... UBS a de son côté réduit sa cible de 3,3 à 3 euros avec un avis 'neutre' maintenu.

* Air France-KLM abandonne 9,4%. La compagnie aérienne a réalisé une offre d'obligations subordonnées de dernier rang à durée indéterminée, convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes, pour un montant nominal de 305,3 millions d'euros par le biais d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement, représentant environ 200 millions d'actions sous-jacentes. Le produit net de ce placement sera utilisé pour rembourser "les titres super subordonnés" détenus par l'Etat français. L'opération est forcément dilutive pour les actionnaires actuels du transporteur.

* Atos redonne encore 8,7% après être entré en négociations exclusives avec Lutech, un fournisseur italien de services et de solutions informatiques, pour la vente de ses opérations en Italie (" Atos Italia ") avec un paiement 100% en numéraire. L'entreprise de services du numérique n'a pas révélé le montant de la transaction mais a précisé qu'avec cette opération, 2/3 de son programme de cession d'actifs de 700 millions d'euros seraient sécurisés en moins de 5 mois...