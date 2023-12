Bilan hebdo : le CAC40 monte encore, Orpea s'effondre

(Boursier.com) — Nouvelle semaine de hausse pour le marché parisien avec un CAC40 qui s'octroie 0,73% sur cinq séances, à 7.346 points ce vendredi soir. Les opérateurs continuent à jouer le scénario d'un prochain 'pivot' de la BCE et de la Fed alors que l'économie montre de sérieux signes d'essoufflement, notamment en Europe, et que la détente au niveau des prix à la consommation s'est confirmée en novembre de part et d'autre de l'Atlantique.

A Wall Street, les opérateurs parient que la Banque centrale baissera ses taux dès mai 2024, voire dès le mois de mars, ce qui est jugé trop optimiste par certains responsables de politique monétaire. Jerome Powell s'est lui-même opposé à ces attentes croissantes en matière de baisse des taux d'intérêt au premier semestre 2024, affirmant ce vendredi que le Comité agirait avec prudence avec des coûts d'emprunt à leur plus haut niveau depuis 22 ans, mais conserverait la possibilité de les augmenter davantage. "Il serait prématuré de conclure avec certitude que nous avons atteint une position suffisamment restrictive, ou de spéculer sur le moment où la politique pourrait être assouplie", a déclaré le président de la Réserve fédérale. "Nous sommes prêts à resserrer davantage notre politique si cela devient approprié". Après avoir atteint ce stade si rapidement, le FOMC avance prudemment, alors que les risques d'un resserrement insuffisant et excessif deviennent plus équilibrés", a ajouté le premier banquier mondial.

Sur le Vieux continent, malgré les appels répétés à la prudence de la part des membres de la BCE, les investisseurs anticipent aussi un premier assouplissement monétaire de l'Institution dans les prochains mois. Même Goldman Sachs prévoit maintenant une première baisse des taux directeurs de la Banque centrale européenne au deuxième trimestre 2024, contre une prévision précédente au troisième trimestre.

"Les marchés célèbrent le ralentissement plus fort qu'attendu de l'inflation en zone Euro et aux Etats-Unis depuis la fin de l'été, alors que dans le même temps la croissance économique ne s'effondre pas", écrivent les stratégistes de LBPAM, qui estiment que le ralentissement de l'inflation en zone euro permettra à la dynamique des prix d'atteindre la cible des 2% dans la seconde partie de 2024, un an avant les projections de la BCE.

Sur le marché pétrolier, les cours affichent une légère hausse sur la semaine. A l'issue d'une réunion confuse, conclue sans communiqué commun, l'Arabie saoudite, la Russie et d'autres membres de l'OPEP+ ont convenu d'une baisse 'seulement volontaire' de la production de 900.000 bj, en plus de la prolongation des réductions de production déjà en place. Les délégués avaient auparavant discuté de nouvelles diminutions de production allant jusqu'à 2 mbj. Goldman Sachs a qualifié la décision des producteurs de pétrole de " réponse temporaire " et de " difficile à mettre en oeuvre ".

Sur le front des devises, l'euro remonte reste au contact des 1,10 dollar. Enfin, le Bitcoin repart de l'avant et évolue au-dessus des 38.400$ sur Coindesk.

LES VALEURS

* Eurazeo flambe de près de 12% après son Capital Markets Day au cours duquel le groupe a dévoilé ses objectifs stratégiques pour la période 2024-2027. Son ambition est de créer l'acteur de référence de la gestion d'actifs privés en Europe sur les segments du mid-market, de la croissance et de l'impact. Ces évolutions stratégiques vont ainsi permettre au groupe "de générer une croissance dynamique et régulière de nos revenus, associée à une progression de notre rentabilité opérationnelle". Au niveau de la gestion d'actifs, Eurazeo prévoit sur la période 2024-2027 une croissance de ses encours supérieure à la croissance du marché, attendue à 11% par an au niveau mondial. Le Groupe compte générer environ 4 MdsE de capital excédentaire sur la période 2024-2027 avec environ 7 MdsE de cessions. Enfin, le groupe compte utiliser le capital excédentaire en privilégiant le retour aux actionnaires avec une flexibilité stratégique accrue. Il prévoit un retour aux actionnaires de 2,3 MdsE sur 2024-2027 avec environ 800 ME en dividendes ordinaires (dividende 2024 en hausse de 10%) ; 1,5 MdE de rachats d'actions, soit 200 ME par an d'achats au fil de l'eau, complété par des achats en fonction du calendrier de cessions ; tandis que le reste du capital excédentaire généré donnera au Groupe une flexibilité stratégique accrue dans un marché en consolidation.

* Worldline bondit de 10,5%, porté par des rumeurs d'entrée au tour de table du Crédit Agricole. Selon les informations de 'Bloomberg', la banque envisagerait de prendre une participation dans le spécialiste des paiements afin de soutenir son partenaire mis en difficulté par la dégradation de la conjoncture économique. Le Crédit Agricole cherche à jouer un rôle dans le renforcement de l'entreprise, dont la valeur de marché est d'environ 4,3 milliards d'euros, précise l'agence. Les deux groupes ont annoncé en avril l'ouverture de négociations exclusives en vue de créer une coentreprise spécialisée dans les services de paiement pour les commerçants en France. Les délibérations sont en cours et il n'y a aucune certitude quant à la forme que pourrait prendre une transaction. Il est possible que d'autres institutions financières françaises cherchent également à jouer un rôle dans l'avenir de Worldline, selon 'Bloomberg'.

* Voltalia grimpe de 8,3%. Le groupe est lauréat dans le cadre d'un appel d'offres de la Commission de régulation de l'énergie de 3 projets éoliens en cours de développement, pour une capacité totale de 73 mégawatts. Le premier projet lauréat sera situé en Côte d'Or (Bourgogne-Franche-Comté) avec 10 éoliennes, d'une puissance totale de 33,6 mégawatts. Le second sera situé dans les Deux-Sèvres (Nouvelle-Aquitaine) avec 7 éoliennes, d'une puissance totale de 26,1 mégawatts. Enfin, le troisième lauréat sera situé dans l'Indre (Centre-Val de Loire) avec 5 éoliennes, pour une capacité de 13,5 mégawatts.

* Stellantis progresse de 6,9%. Les immatriculations de voitures neuves en France ont progressé en novembre : +14% en rythme annuel, selon les données communiquées vendredi par la Plateforme automobile (PFA). Les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis, qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont reculé le mois dernier de 3,84%.

* ArcelorMittal prend 5,2%. La filiale sudafricaine de l'aciériste va tailler dans ses effectifs. Compte tenu d'une économie moribonde, ArcelorMittal South Africa va fermer ses activités de production d'aciers longs et supprimera jusqu'à 3.500 emplois. L'unité d'acier long de la société produit du matériel de clôture, des rails, des tiges et des barres utilisés dans les secteurs de la construction, de l'exploitation minière et de l'industrie manufacturière. ArcelorMittal produit également des produits de fonderie, des aciers plats et des produits tubulaires. "Le conseil d'administration et la direction d'ArcelorMittal Afrique du Sud ont atteint ce point après avoir épuisé toutes les options possibles", a déclaré le DG, Kobus Verster. " Nous avons le devoir de veiller à ce que l'entreprise reste pérenne à long terme, dans l'intérêt de la société et de ses parties prenantes".

* STMicroelectronics grimpe de 4,6%. Le spécialiste des semi-conducteurs a bénéficié d'un soutien de poids puisque JP Morgan a relevé à 'surpondérer' sa recommandation sur la valeur en visant 52 euros, contre 46 euros auparavant. Le marché est largement positif sur le dossier puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 18 analystes sont à l''achat', 4 à 'conserver' et seulement 2 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 54,97 euros.

A l'inverse, * Orpéa s'effondre (logiquement) de 93,2% à 0,016 euro après avoir dévoilé les résultats de sa première augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. L'opération, réalisée au prix unitaire de 0,0601 euro par Action Nouvelle (soit 0,01 euro de valeur nominale et 0,0501 euro de prime d'émission), a permis à l'exploitant de maisons de retraite de lever 3,88 milliards d'euros via l'émission de 64 629 157 149 actions nouvelles. Cet appel au marché s'inscrit dans le cadre du plan de sauvegarde accélérée arrêté par le Tribunal de commerce spécialisé de Nanterre le 24 juillet et avait pour objectif l'apurement (par conversion en capital et/ou remboursement) de l'intégralité de l'endettement non sécurisé de la Société, d'un montant d'environ 3,9 milliards d'euros. À l'issue de l'Augmentation de Capital d'Apurement, les créanciers non sécurisés détiendront 98,05% du capital de la Société. Deux autres augmentations de capital sont encore programmées dans le cadre du plan de sauvegarde accélérée.

* Atos chute de 15,6%, alors que le groupe a fait un "point de marché" au vu des développements récents parus dans les médias et à la suite du changement de notation émis par S&P. L'agence S&P Global Ratings a revu sa notation de crédit d'Atos de 'BB' à 'BB-' avec perspectives négatives. Le groupe confirme pour sa part que l'impact sur les charges d'intérêts "est négligeable et devrait être d'environ 6 millions d'euros par an". Atos confirme également "qu'il dispose des liquidités nécessaires pour faire face à ses obligations financières au cours des douze prochains mois et qu'il travaille activement pour répondre aux échéances de dette en 2025", comme déjà indiqué le 16 octobre. Atos est par ailleurs en négociations exclusives avancées avec EPEI pour modifier et simplifier certains termes de la cession envisagée de Tech Foundations. Le groupe communiquera "en temps voulu" sur l'issue des discussions. A ce jour, Atos a procédé à toutes les notifications requises pour obtenir les autorisations réglementaires nécessaires et les a obtenues dans la plupart des juridictions clés. Atos étudie enfin "des initiatives complémentaires en vue du plan d'augmentation de capital et des échéances de la dette en 2025".

* Ubisoft abandonne 12,7%. L'éditeur de jeux vidéo a réalisé avec succès le rachat partiel de ses OCEANEs en circulation arrivant à échéance le 24 septembre 2024, pour un montant nominal d'environ 250 millions d'euros. Cela fait suite au succès du placement d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes à échéance 2031 par voie d'offre au public destinée exclusivement à des investisseurs qualifiés pour un montant nominal de 494,5 millions d'euros. Le prix de rachat par OCEANE 2024 a été fixé à 110,7 euros. Le règlement-livraison du Rachat est prévu le 6 décembre 2023 et est sous condition suspensive du règlement-livraison des Obligations. Les OCEANEs 2024 rachetées par la Société seront annulées conformément à leurs termes et conditions et à la loi et à la réglementation en vigueur.

* Clariane recule de 6,9%, une nouvelle fois emporté par la chute d'Orpea. L'Ex-Korian abandonne désormais près de 80% depuis le premier janvier et évolue au plus bas historique... Si la situation n'est pas autant précaire qu'Orpea, le dossier est néanmoins fragile. Compte tenu d'un endettement devenu excessif, le groupe a annoncé, mi-novembre, un vaste plan de restructuration de 1,5 milliard d'euros, comprenant une augmentation de capital, pour rétablir son accès au financement et renforcer sa structure financière. Dans le détail, l'exploitant de maisons de retraite compte réaliser l'an prochain une augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, pour un montant brut de 300 ME (avec la garantie de Crédit Agricole Assurances à hauteur de 200 ME), céder pour environ 1 milliard d'euros de produits bruts en 2024 et conclure un partenariat immobilier (portant sur les murs de 19 établissements sanitaires et médico-sociaux en France) d'un montant de 140 ME avec CA Assurances.

* Remy Cointreau cède 5,4%, après la publication de résultats intermédiaires en net repli. Les opérateurs semblaient, dans un premier temps, soulagés par le maintien de la guidance annuelle, abaissée le mois dernier, ainsi que par l'absence de mauvaises nouvelles. Néanmoins, les analystes estiment que la visibilité reste faible, avec des inquiétudes persistantes quant à une éventuelle reprise, compte tenu de la baisse de la demande américaine dans un contexte de stocks plus élevés et de fortes pressions promotionnelles de la part des concurrents.

* Alstom trébuche de 4,1%. Le géant du ferroviaire peine à relever la tête depuis son gros avertissement début octobre, suivi par l'annonce, il y a moins de 15 jours, d'un important plan de restructuration afin de restaurer son bilan. Dans le cadre de sa publication semestrielle, le groupe a annoncé le 15 novembre le lancement d'un programme de cession d'actifs compris entre 500 et 1 milliard d'euros, la suppression de 1.500 emplois et une éventuelle augmentation de capital. Concernant ces ventes d'actifs, 'BFM' croit savoir qu'Alstom envisage de vendre des unités aux États-Unis et en Chine, pour lesquelles il espère obtenir jusqu'à 1 milliard d'euros. En outre, l'augmentation de capital évoquée comme une éventuelle piste semble prendre de l'ampleur. Elle serait souhaitée par Henri Poupart-Lafarge, le patron d'Alstom. Selon une source bancaire de 'BFM', "il faudrait une augmentation de capital d'un milliard d'euros". Un possible appel au marché qui explique notamment la forte pression sur le titre ces dernières semaines.