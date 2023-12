Bilan hebdo : le CAC40 marque une pause pour Noël

(Boursier.com) — La superbe série s'arrête là. Pour pas grand-chose, une petite bûchette. Tout proche de ses plus hauts historiques, le CAC40 n'est pas parvenu à aligner une sixième semaine consécutive de hausse : il cède 0,37% sur cinq séances, à 7.569 points ce vendredi soir. A l'approche des fêtes de fin d'année, les variations de l'indice, comme les volumes d'échanges, ont été (très) limités ces derniers jours.

Alors que l'année devrait se conclure par un gain supérieur à 15%, grâce notamment à l'arrivée précoce du père noël dans les salles de marché, les quelques opérateurs encore présents sur le 'floor' ont limité les prises de risques. La publication, ce vendredi, d'un indice PCE américain en ralentissement plus marqué qu'anticipé n'a guère permis de réveiller le CAC40. Pendant ce temps, Wall Street est bien partie pour enchaîner une huitième semaine de progression, sa plus longue série positive depuis cinq ans (pour le S&P500).

Pas grand-chose à signaler du côté des valeurs. Casino a encore fait parler, Virbac a encore relevé ses objectifs, et Nexity a été recherché après une cession d'actifs. Le luxe a davantage souffert.

Sur le marché pétrolier, les cours de l'or noir rebondissent enfin (+4,5% sur la semaine), profitant de la situation tendue en mer rouge. Quatre des cinq plus grands armateurs mondiaux ont décidé ces derniers jours de dérouter ou de mettre à l'abri leurs bateaux, après une série d'attaques dans le détroit de Bab al-Mandab, qui relie le golfe d'Aden et la mer Rouge.

Sur le front des devises, l'euro gagne encore du terrain face au billet vert, à environ 1,10 dollar. Enfin, le Bitcoin est reparti de l'avant et se négocie au-dessus des 43.600$ sur Coindesk.

LES VALEURS

* Virbac bondit de 16,3%, les investisseurs saluant le relèvement des objectifs annuels. Compte tenu de "l'important rebond des ventes" observé sur le troisième trimestre et qui se poursuit au quatrième trimestre, d'une marge sur coût de production plus importante qu'attendue ainsi que du décalage de certaines dépenses en particulier de R&D (augmentation du ratio de dépenses R&D sur chiffre d'affaires de seulement 0,5 point environ par rapport à 2022), le groupe s'attend désormais à réaliser une croissance organique autour de 4% contre 2 à 4% précédemment. La marge opérationnelle ajustée est elle anticipée à environ 15% contre 13,5 à 14,5% jusqu'ici. Par ailleurs, à taux de change constants, la position de cash net à fin décembre 2023 devrait s'améliorer de près de 50 ME par rapport à la même position à fin décembre 2022, hors acquisitions et impact du plan de rachat d'actions. En 2024, le groupe envisage à ce stade une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants située entre 4 et 6% et un ratio de résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions (Ebit ajusté) sur chiffre d'affaires autour de 15% à taux de change constants. Après avoir lancé un avertissement début juillet, le groupe de santé animale avait déjà revu à la hausse sa guidance annuelle fin octobre.

* Nexity s'envole de 16,3% après l'annonce de son entrée en négociations exclusives en vue de la cession de 100% de ses activités de services aux particuliers à Bridgepoint. Une opération qui serait réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 440 ME et qui s'accompagnerait de la conclusion d'un accord de partenariat stratégique visant à pérenniser et amplifier les synergies existantes avec les activités de Nexity. A l'évidence, cette opération est une bonne opportunité pour réduire la dette du groupe avec un prix de cession qui semble valoriser correctement les activités de Services aux particuliers, affirme Oddo BHF. Elle donne la flexibilité financière pour s'adapter aux nouvelles donnes de marché avec un bas de cycle attendu pour 2024.

* Teleperformance bondit de 8,5%. Si l'action du numéro un mondial des prestations de services externalisés et de conseil aux entreprises dédiés à la gestion de la relation client affiche encore un bilan négatif de près de 40% depuis le premier janvier, elle vient d'aligner six séances consécutives de hausse. RBC Capital explique que la valeur a peut-être souffert de la crainte des investisseurs que les progrès de l'intelligence artificielle ne perturbent le modèle économique de la société. Mais les analystes de la banque estiment que le cours actuel ne tient pas compte du potentiel de Teleperformance à s'adapter et à capitaliser sur les nouvelles sources de revenus basées sur l'IA... RBC est à 'surperformer' sur le titre avec une cible de 210 euros.

A l'inverse, * Casino cède encore 4,6%. Le groupe stéphanois a annoncé la cession de la quasi-totalité de son parc d'hyper et supermarchés à Intermarché et Auchan sur la base d'une valeur d'entreprise fixe de 1,35 milliards d'euros (hors immobilier). La transaction porte sur 313 magasins, qui ont généré un chiffre d'affaires total de 3,6 milliards d'euros en 2022. L'ensemble des salariés des magasins transférés seraient repris par le Groupement Les Mousquetaires et Auchan. Les produits de l'opération permettront de soutenir la restructuration financière envisagée, l'investissement dans le périmètre maintenu, et l'accompagnement social pour les salariés concernés. L'accord semble positif pour la valorisation de Casino, étant donné que ces magasins ont constitué un problème majeur, selon AlphaValue. Cependant, le nouveau propriétaire pourrait vouloir réduire le nombre d'employés et une intervention politique n'est pas exclue compte tenu de la sensibilité et du risque associés à des pertes de milliers d'emplois.

* Kering perd 4,8%. Oddo BHF maintient son avis 'neutre' sur le groupe de luxe avec une cible abaissée de 443 à 423 euros. Sur la base de ses prévisions ajustées et aux cours de clôture du 14 décembre, le titre traite avec une décote sur la référence secteur LVMH revenue au voisinage de -30%, ce qui est assez proche des niveaux moyens observés depuis le ralentissement de Gucci à compter de 2019-2020. L'analyste ne pense pas qu'une reprise rapide de la dynamique soit de mise au niveau du groupe. La clientèle aspirationnelle devrait restée affectée par des conditions macroéconomiques plutôt défavorables sur une bonne partie de 2024 (ce qui devrait peser sur les principales marques du groupe à l'exception possible de Bottega Veneta) et le redressement de Gucci va prendre du temps. Bryan Garnier a de son côté dégradé le dossier à 'neutre' tout en coupant sa cible de 650 à 445 euros. Le broker reste sur la défensive pour 2024 dans un environnement bien plus difficile pour l'industrie du luxe avec des " marques de premier plan " Louis Vuitton, Dior, Moncler et Hermès clairement prêtes à surperformer leurs concurrentes.

* Hermes International recule de 4,1%. Morgan Stanley a réduit de 2% ses estimations de résultats 2024 sur le sellier. "Dans l'ensemble, nous continuons de nous attendre à ce qu'Hermès surperforme sensiblement le reste du secteur, quoique dans une mesure légèrement inférieure à celle initialement prévue", écrivent les analystes. La marque n'est peut-être pas totalement à l'abri des pressions exercées sur les consommateurs à revenus moyens, ajoute le broker, à 'surperformer' sur la valeur avec une cible de 2.000 euros.

* Getlink (-1,9%) a annoncé l'acquisition par Europorte d'une participation majoritaire dans Renofer, société spécialisée dans la maintenance et les travaux d'installations ferroviaires. Europorte, acteur majeur du fret ferroviaire et de la gestion d'infrastructures ferroviaires en France, a en effet signé un accord portant sur l'acquisition, par l'intermédiaire de sa filiale Socorail, de 67% des titres de la société Renofer. Renofer compte 18 salariés et a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 4.8 millions d'euros. Cette opération contribuera à apporter aux deux sociétés une nouvelle dynamique dans un domaine en plein essor, ainsi que de nouvelles perspectives de développement.

* Ubisoft (-0,8%). La pression vendeuse sur l'éditeur de jeux vidéo est à relier à une information venant de Chine dans la mesure où Pékin a dévoilé une série de nouvelles mesures visant à réprimer les pratiques qui encouragent les joueurs à dépenser plus d'argent et de temps en ligne. Entre autres choses, elles incluent une interdiction des récompenses pour les connexions fréquentes, les duels de joueurs forcés et une vague interdiction de tout contenu considéré comme violant les secrets d'État, rapporte 'Bloomberg'. L'administration de Xi Jinping cherche à lutter contre la dépendance aux jeux vidéo, accusant le divertissement en ligne d'être responsable de la montée de la myopie chez les jeunes, voire de divers maux allant du chômage au faible taux de natalité.