Bilan hebdo : le CAC40 marque une pause

(Boursier.com) — Petite consolidation hebdomadaire pour le marché parisien. Bien que toujours très proche de ses plus hauts historiques, le CAC40 cède 0,41% sur cinq séances, à 7.934 points ce vendredi soir. Contrairement au Dax allemand qui aligne les records, l'indice français a le plus grand mal à s'affranchir de la barre psychologique des 8.000 points.

Après une semaine à nouveau marquée par de multiples publications d'entreprises, globalement bien accueillies pour celles du CAC40, les prochains jours verront le retour au premier plan des Banques centrales avec la BCE au programme jeudi et deux auditions du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, devant le Congrès et le Sénat. Après la publication d'un indice PCE conforme aux attentes jeudi, le prochain grand rendez-vous de l'agenda macro est programmé vendredi 8 avec les chiffres de l'emploi américain pour le mois de février.

Pour revenir à la micro, GTT, Bouygues, Fnac Darty ou encore Clariane se sont distingués cette semaine. A l'inverse, Euroapi et Nexity ont sombré alors qu'Air France KLM et Edenred ont été chahutés.

Sur le marché pétrolier, les cours de l'or noir remontent, avec un baril de Brent (+3%) de retour à 84$ à l'approche d'une réunion de l'Opep+ très attendue. Enfin, sur le front des devises, l'euro se maintient autour des 1,08$ face au billet vert et le Bitcoin bondit, proche des 61.500$ sur Coindesk.

LES VALEURS

* GTT s'envole de 13,5%, porté par de très solides résultats. A fin décembre 2023, le groupe dispose d'une très forte visibilité sur son chiffre d'affaires grâce au carnet de commandes de son activité principale. Celui-ci correspond à un chiffre d'affaires futur cumulé qui s'établit au niveau record de 1,815 milliard d'euros sur la période 2024-2029 (516 ME en 2024, 628 ME en 2025, 464 ME en 2026 et 206 ME de 2027 à 2029). En l'absence de reports ou annulations significatifs de commandes, GTT vise cette année : un chiffre d'affaires consolidé compris dans une fourchette de 600 à 640 ME ; un Ebitda consolidé compris entre 345 et 385 ME ; un objectif de distribution, au titre de l'exercice, d'un dividende correspondant à un taux minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé. En outre, le Conseil d'administration propose la distribution d'un dividende de 4,36 euros par action au titre de l'exercice 2023, en hausse de 40,6%.

* Clariane reprend 7,3%. Malgré l'absence de dividende cette année, le titre s'est distingué ces derniers jours. L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques a fait état d'une perte nette de 63 millions d'euros en 2023, contre un bénéfice de 52 ME un an plus tôt, malgré un chiffre d'affaires en croissance organique de 8,4% à 5,05 MdsE. L'EBITDA, hors IFRS16, est ressorti à 614 ME, en légère progression. Le ratio de levier étant supérieur à 3,5x au 31 décembre 2023, Clariane ne versera pas de dividende au titre de l'exercice 2023. En 2024, Clariane s'attend à une poursuite de la croissance organique de son chiffre d'affaires à un niveau supérieur à +5%, supportée par la progression régulière des volumes d'activité et la poursuite du réajustement des tarifs. Compte tenu de l'absence de contribution attendue des activités de développement immobilier en 2024, le niveau d'EBITDA hors IFRS 16 en base pro forma des cessions attendues, devrait rester stable en montant.

* Bouygues bondit de 5,4% après sa publication annuelle. Le conglomérat a enregistré en 2023 un bénéfice d'exploitation courant des activités de 2,41 milliards d'euros, en hausse de 19%, porté par la contribution d'Equasens. Le chiffre d'affaires a bondi de 26% à 56,02 milliards d'euros (+4% à taux de change et périmètre constants). "Dans un environnement économique et géopolitique incertain, et après une année de forte croissance, Bouygues vise pour 2024 un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel courant des activités (ROCA) en légère croissance par rapport à 2023", a indiqué Bouygues. Le groupe annonce par ailleurs le paiement d'un dividende de 1,90 euro par action au titre de l'année 2023, en hausse de 10 centimes d'euro par rapport à 2022.

* Fnac Darty avance de 4% après son point annuel... Prenant acte de cette publication, Bryan Garnier relève son conseil à 'neutre' et son objectif de 21 à 25 euros. Après avoir abaissé sa recommandation en septembre 2023 en raison d'un environnement de consommation qui se détériore et d'un consensus trop optimiste, Bryan Garnier estime désormais que le risque de baisse est limité (le FCF a surpris tout le monde et donne un plancher). Malgré une valorisation encore faible, à environ 9x EV/EBIT et un PE 2024 d'environ 7x, les incertitudes sur le calendrier d'une stabilisation/rebond de la consommation restent un frein important et empêchent le broker d'être plus optimiste.

* Sopra Steria progresse de 3,5%, sur des plus hauts historiques en Bourse, encore porté par l'annonce de bons résultats annuels et le projet de cession à Axway de la plupart des activités de Sopra Banking Software pour une valeur d'entreprise de 330 ME. Les analystes ont été nombreux à revoir leur copie sur le dossier après ces annonces à l'image de Morgan Stanley qui a remonté son objectif de 204 à 212 euros.

* Airbus prend 3,2% alors que Airbus Helicopters a bouclé l'édition 2024 d'Heli-Expo, tenu cette année en Californie, avec 155 engagements, dont 40 commandes fermes, pour une variété de ses hélicoptères multimissions. Les faits marquants du salon incluent un contrat historique avec THC portant sur jusqu'à 120 hélicoptères de différents types, avec une commande ferme de 8 H125 et 10 H145 dans le cadre de l'accord. Airbus Helicopters continue de se positionner comme leader sur le marché des services médicaux d'urgence par hélicoptère avec le H145 pour THC et jusqu'à 10 H145 pour le DRF Luftrettung. L'opérateur américain HealthNet Aeromedical Services a de son côté ajouté quatre H135 à sa flotte entièrement Airbus.

* Renault (+2,9%). Le groupe au losange a profité de la tenue du Salon de Genève pour annoncer le lancement de la R5 électrique et a obtenu le prix de la "Voiture de l'année" avec son Scenic. Oddo BHF ('surperformer') ressort conforté dans le potentiel commercial de l'offensive produits du groupe. En effet, s'il n'anticipe pas de croissance du marché européen cette année (voire même en 2025), l'attrait des nouveaux modèles du groupe, que ce soit chez Renault ou Dacia, dans l'électrique ou dans le thermique, devrait lui permettre de gagner des parts de marché. Au-delà de l'aspect commercial, ces modèles se démarquent également en matière de coûts, tirant profit des nouvelles plateformes du constructeur mais aussi de l'approche plus frugale en matière d'ingénierie, et devraient donc contribuer à la performance financière de l'entreprise.

A l'inverse, * Euroapi s'effondre de 41,3%, abandonné après un nouvel avertissement massif sur ses résultats et une lourde perte annuelle. Plombé par d'importantes dépréciations d'actifs, le fabricant de principes actifs pharmaceutiques (API) a essuyé un déficit net de 189,7 ME en 2023 pour un chiffre d'affaires de 1,013 milliard d'euros, en augmentation de 3,8% sur un an, et de +3,1% à taux de change constant. La marge brute a enregistré une baisse de 190 points de base en variation annuelle, atteignant 16,2%, et comprenant l'impact négatif de volumes décroissants et la hausse des prix de l'énergie et des matières premières. La société scindée de Sanofi table cette année sur un repli de son chiffre d'affaires compris entre 4% et 7% à base comparable en raison notamment d'une baisse des ventes à Sanofi, une marge de Core Ebitda se situant entre 6% et 9%, et un impact matériel des coûts de transformation et de début de restructuration, comprenant une sous-activité industrielle résultant de la mise en oeuvre du projet Focus-27.

* Nexity plonge de 29%, lourdement sanctionné après des résultats décevants, l'annonce d'un plan de restructuration et l'absence de dividende au titre de 2023. Il s'agit tout simplement de la plus forte baisse du titre sur une séance depuis son IPO. Sur l'exercice écoulé, le groupe immobilier a dégagé un résultat opérationnel de 246 ME contre 367 millions un an plus tôt pour un chiffre d'affaires de 4,273 MdsE, en retrait de 9%. Le résultat net part du Groupe au 31 décembre 2023 s'élève à 19 ME (-90%). Pour 2024, Nexity prévoit un résultat opérationnel positif marquant un point bas financier, tenant compte des plus-values de cessions, des coûts d'ajustement de l'offre à la nouvelle donne de marché et des coûts liés à la réorganisation.

* Teleperformance chute de 16,4%, rattrapé par les craintes autour de l'IA après que Klarna eut communiqué sur son assistant IA. La fintech affirme que ce dernier, optimisé par OpenAI, a effectué l'équivalent du travail de 700 agents à temps plein et a eu 2,3 millions de conversations, soit l'équivalent des deux tiers des discussions du service client, au cours du premier mois suivant son déploiement. L'outil a également contribué à réduire les demandes répétées de 25% et à résoudre les problèmes des clients plus rapidement. Au niveau financier, l'assistant IA devrait entraîner une amélioration des bénéfices de la firme de 40 millions de dollars en 2024. Dans un communiqué, le numéro 1 mondial des prestations de services externalisés et de conseil aux entreprises dédiés à la gestion de la relation client a indiqué que l'activité actuelle du groupe ne reflète en aucun cas les conclusions négatives qui pourraient être tirées des évolutions technologiques évoquées dans la communication de Klarna. Il précise aussi que l'intelligence artificielle est déjà largement déployée dans les solutions offertes par Teleperformance, essentiellement pour gérer des processus simples pour le compte de ses clients.

* Air France KLM retombe de près de 10%. La compagnie franco-néerlandaise a essuyé une perte nette conséquente sur la fin d'année 2023, pénalisée par la situation géopolitique en Afrique et au Moyen-Orient et une hausse du cout unitaire, bien que partiellement compensées par la baisse du prix du kérosène. Les problèmes de chaîne d'approvisionnement qui ont obligé certains moteurs à rester dans les ateliers de réparation ont également pesé sur les trois derniers mois de l'année. Le résultat d'exploitation a ainsi baissé de 190 ME par rapport à l'année précédente, avec une perte de 56 ME, malgré un chiffre d'affaires en hausse de 6,7% (à taux de change constant) à 7,4 MdsE. Le coût unitaire du Groupe au SKO, à prix de carburant et change constants, est en hausse de 3,5% par rapport à l'année précédente dû à une hausse des coûts liés aux perturbations opérationnelles pour 70 ME et à l'impact non-cash lié au plan d'actionnariat salarié selon la norme IFRS 2 pour 30 ME. Sur l'ensemble de 2023, AF-KLM est néanmoins parvenu à améliorer sa marge opérationnelle de 1,2 point à 5,7% alors que son chiffre d'affaires s'est établi au niveau record de 30 MdsE, en hausse de 14% sur un an, porté par les ventes de billets. Le groupe a par ailleurs réduit sa dette nette de 1,3 milliard d'euros en 2023 à 5 MdsE.

* Worldline cède 5,3%, sanctionné après sa publication annuelle. Des comptes marqués par une perte nette part du groupe de 817 millions d'euros, en raison principalement d'une dépréciation pour écart d'acquisition ("goodwill") d'une valeur de 1,15 MdE liée à ses activités de services aux commerçants. L'EBE ajusté (précédemment EBO) est ressorti stable à 1,110 MdE, pour un chiffre d'affaires en hausse de 6% à 4,61 MdsE. Le flux de trésorerie disponible des opérations poursuivies a été de 355 ME, représentant un taux de conversion de l'EBE ajusté de 32,0%. Il y a quelques semaines, Worldline a annoncé la mise en marche de son plan 'Power24' dans le cadre duquel elle supprimera environ 8% de ses effectifs mondiaux, soit environ 1.400 postes, afin de réduire sa base de coûts d'environ 200 millions d'euros à partir de l'année prochaine. Le coût total de la mise en oeuvre du plan devrait s'élever jusqu'à environ 250 millions d'euros.

* Edenred abandonne 4,8% malgré des résultats records. Le groupe a confirmé ses objectifs pour 2024, fixés dans son plan stratégique Beyond 2022-2025, à savoir une croissance de l'Ebitda en données comparables supérieure à 12%, et dit s'attendre à la poursuite d'une forte croissance de l'activité dans toutes les régions et toutes les lignes de métiers. Les équipes de 'Bloomberg Intelligence' estiment que les investisseurs s'inquiètent toujours de la menace d'une amende en Italie. La direction a confirmé qu'elle s'attend à une réglementation en France cette année, "elle est détendue sur l'issue, le marché l'est moins".