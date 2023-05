Bilan hebdo : le CAC40 limite son retard hebdomadaire

(Boursier.com) — L 'indice CAC40 a affiché un repli de 0,8% cette semaine, à 7.433 points ce vendredi soir, à l'issue de 4 séances de bourse en raison du pont du 1er mai. La semaine a été marquée par les décisions de politique monétaire de la FED et de la BCE. Sans surprise, les deux institutions ont opté pour un nouveau tour de vis de 25 points de base, alors que l'inflation reste trop élevée de part et d'autre de l'Atlantique. En revanche, si la BCE a maintenu un ton volontariste, la Fed a comme prévu laissé envisager une pause monétaire... en attendant d'en savoir plus.

L'actualité de la semaine a encore été particulièrement riche avec d'innombrables publications d'entreprises.

Sur le marché pétrolier, le brut a encore perdu du terrain, environ 5$, avec un baril de Brent qui se négocie à 75$ à Londres. Sur le marché des devises, l'indice dollar évolue autour des 101 pts tandis que l'euro s'échange proche des 1,10$ entre banques. Enfin, le Bitcoin se négocie autour des 29.000$ sur Coindesk, sans grand changement...

LES VALEURS

Vilmorin bondit de 45% pour s'ajuster sur le prix d'offre de l'actionnaire de référence en vue d'une sortie de la cote boursière.

Valneva remonte de 35%, les opérateurs saluant la publication du fabricant de vaccin. Le management a confirmé sa guidance 2023, à savoir un CA de 220- 260 ME, dont 130-150 ME pour les ventes de produits et 90-110 ME d'autres produits opérationnels (intègre la cession du potentiel PRV attaché à l'approbation de VLA1553).

Evoquant une poursuite de la bonne dynamique, ODDO BHF a confirmé sa recommandation 'surperformance' à la suite de cette publication. Les prochains catalyseurs clés devraient être l'approbation de VLA1553 fin août 2023 et l'obtention /cession du Priority Review Voucher (PRV).

Le groupe a annoncé une bonne série de résultats au premier trimestre qui montrent que les ventes de produits clés sont stimulées par la reprise des voyages, note Kempen ('achat'). Les ventes d'Ixiaro et de Dukoral pourraient à nouveau atteindre les niveaux d'avant la pandémie cette année, selon le broker, qui souligne aussi que la position de trésorerie est "confortable", "bien que signalant une consommation de trésorerie quelque peu abrupte".

Solutions30 rebondit de 15% après une séquence de lourde baisse, tandis que SES Imagotag grimpe encore de 14%, après la publication de revenus trimestriels de 159 ME, en croissance de +32% sur un an. Les prises de commandes ont atteint 221 ME, en croissance de 30%. La direction affiche logiquement sa confiance dans l'atteinte des objectifs annuels (800 ME et rentabilité en hausse). Mais le groupe a surtout été recherché après l'annonce d'un nouvel accord avec Walmart pour le déploiement de la plateforme VUSION de dernière génération dans plusieurs centaines de magasins Walmart aux États-Unis. Ce contrat s'étendra sur plusieurs années, avec une première phase concernant 500 magasins qui interviendra au cours des 12 à 18 prochains mois, pour un total de 60 millions d'étiquettes électroniques, avec l'opportunité d'une extension plus large au sein du parc de magasins de l'enseigne.

Inventiva reprend 10% avec Akwel (+7%) et X-Fab (+6%) suivi de Vetoquinol, OVH et Eutelsat après ses comptes

Manitou reprend 4% avec Nacon, BioMerieux (+3%) et Esi Group

Soitec remonte de 2% après l'annonce d'un chiffre d'affaires record de 344 ME au 4ème trimestre 2022-2023, en hausse de 22% en données publiées et de 16% à périmètre et taux de change constants. Le chiffre d'affaires annuel atteint ainsi 1.089 ME, en hausse de 26% en données publiées, soit une croissance de 19% à périmètre et taux de change constants, en ligne avec l'indication " d'environ 20% " donnée il y a un an. Soitec continue d'anticiper pour l'exercice 2022-2023 une marge d'EBITDA autour de 36%. Pour ce qui concerne l'exercice 2023-2024, comme indiqué début avril, Soitec anticipe que son chiffre d'affaires soit stable à périmètre et taux de change constants par rapport à celui de l'exercice 2022-2023 et que sa marge d'EBITDA se maintienne autour de 36%.

A la baisse, Solocal continue de s'enfoncer (-43%) avec Rallye (-16%).

Teleperformance abandonne de nouveau 11% après son avertissement sur revenus et l'annonce du rachat de Majorel. Le géant des services aux entreprises a annoncé son intention de déposer une offre volontaire d'acquisition en cash et en titres sur l'intégralité des actions de Majorel, spécialiste des expériences client personnalisées. Le groupe français propose 30 euros par action, soit un montant total de 3 milliards d'euros, pour racheter la société basée au Luxembourg. Une offre qui matérialise une prime de 43% sur le dernier cours de clôture de Majorel.

TechnipEnergies recule de 10% dans le sillage de la baisse du baril, avec McPhy et M6, suivi de AB Science (-8%) et Sergeferrari (-7%)

Waga : -6% avec Imerys, Carrrefour (-5%) et Publicis