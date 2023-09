Bilan hebdo : le CAC40 limite ses pertes, Voltalia plonge

(Boursier.com) — Malgré trois séances dans le rouge, le marché parisien limite son repli hebdomadaire à 0,69%, à 7.135 points ce vendredi soir. Après la sortie des Banques centrales la semaine passée, les derniers jours ont été marqués par une envolée des taux obligataires, à l'instar du rendement des titres du Trésor américain à 10 ans qui a atteint 4,6%, son niveau le plus élevé depuis octobre 2007, avant un reflux en fin de semaine avec des chiffres rassurants du côté de l'inflation de part et d'autre de l'Atlantique.

Aux Etats-Unis, le département américain du Commerce a indiqué que l'indice d'inflation de base "core PCE", très surveillé par la Réserve fédérale, avait décéléré à 0,1% en août sur un mois après une augmentation de 0,2% en juillet. Sur un an, sa progression a été ramenée à 3,9%, contre 4,3% en juillet. "Ce sont de très, très bons chiffres. Même si la baisse n'est pas spectaculaire, elle va dans la bonne direction", a commenté Kim Forrest, directrice des investissements chez Bokeh Capital Partners. "Je suis très optimiste quant à la poursuite de la baisse de l'inflation et la Fed en tiendra compte dans son raisonnement sur les taux d'intérêt".

Dans la zone euro, l'inflation a ralenti davantage qu'anticipé en septembre. Selon les données initiales d'Eurostat, le taux d'inflation annuel dans la région est estimé à 4,3% sur le mois, contre 5,2% en août, et 4,5% de consensus. L'inflation n'avait plus été aussi 'faible' depuis près de deux ans. L'inflation annuelle 'core' ressortirait à 4,5% après 5,3% en août et contre un consensus de 4,8%. Ces données sont une bonne nouvelle pour la BCE même si la vigueur des prix reste nettement supérieure à l'objectif de l'Institution européenne.

En attendant la prochaine saison des résultats, mi-octobre, la trajectoire des taux d'intérêt des principales Banques centrales devrait continuer à alimenter les débats tout comme le "shutdown" (fermeture gouvernementale) américain qui semble désormais très probable.

Sur le marché pétrolier, le baril a poursuivi son rallye avec un Brent qui a dépassé la barre des 97$. Le marché reste porté par les dernières annonces de réduction de la production de l'Arabie saoudite et la Russie jusqu'à la fin de l'année alors que les perspectives de demande s'améliorent. La forte baisse des stocks de brut américains a également soutenu les prix de l'or noir ces derniers jours.

Du côté des devises, l'euro est resté chahuté, et se négocie sous les 1,06 dollar. Enfin, le Bitcoin évolue proche des 26.900$ sur Coindesk.

LES VALEURS

* Ubisoft grimpe de 4,5%. L'éditeur de jeux vidéo a été dopé par une note d'Exane BNP Paribas qui a rehaussé à 'surperformer' sa recommandation sur la valeur en visant 37 euros. Ubisoft s'attend par ailleurs à ce que le streaming transforme l'industrie du jeu vidéo, d'après une interview accordée au 'Financial Times' par le PDG du groupe, Yves Guillemot. Ce dernier a déclaré que lorsque Netflix avait annoncé pour la première fois qu'il allait se lancer dans le streaming, ses actions avaient beaucoup chuté à Wall Street et le groupe avait été largement critiqué. Mais aujourd'hui, ce qu'ils sont devenus est clair, et il devrait en être de même pour les jeux vidéo - Guillemot ajoutant que l'entreprise croit fermement que dans les 5 à 10 prochaines années, de nombreux jeux seront diffusés en streaming et seront également produits dans le cloud, ce qui a poussé l'entreprise à aller de l'avant avec l'accord Microsoft.

* Sopra Steria s'adjuge 4,2%. Le titre du groupe de services informatiques, qui évolue au plus haut depuis deux mois, est soutenu par une note de HSBC qui estime la société toujours attractive, même après son rallye de près de 40% cette année. "Sopra Steria offre un profil résilient de croissance des revenus et d'expansion des marges", écrit la banque. Elle juge la valorisation attrayante malgré les gains depuis le premier janvier. Sopra a le potentiel de surprendre positivement en termes de chiffre d'affaires et de marge, ainsi que d'autofinancer de nouvelles acquisitions grâce à son bilan solide, ajoute le broker.

* Nexans monte de 3,6%, alors que le groupe a décidé de mettre en place un programme de rachat d'actions portant sur un nombre maximum de 275.000 actions, conformément à l'autorisation donnée par la 17ème résolution de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 11 mai 2023, afin de satisfaire aux obligations découlant des plans d'actions gratuites et de performance au bénéfice des salariés et dirigeants mandataires sociaux. Par ailleurs, HSBC a ajusté la mire sur le câblier de 110 à 97 euros, tout en restant à l'achat, tandis que le groupe a annoncé fin juillet un EBITDA et un ROCE records "portés par un modèle unique de croissance basé sur la valeur".

* Arkema prend 3,1% après son Capital Markets Day. Le Groupe a profité de l'occasion pour annoncer qu'il vise une accélération de la croissance organique de son chiffre d'affaires à moyen terme, en capitalisant sur ses investissements industriels récents ou à venir sur des segments de marché en forte croissance. D'ici 2028, Arkema a pour objectif d'atteindre un chiffre d'affaires d'environ 12 milliards d'euros avec une marge d'EBITDA élevée d'environ 18%. La croissance organique moyenne est attendue autour de 4 % par an et la croissance organique moyenne de l'EBITDA de 7 à 8% par an sur la période 2024-28.

* Airbus progresse de 2,5%. Le géant aéronautique a annoncé la nomination de Christian Scherer à la tête de l'activité Avions commerciaux. "Donner à Christian le rôle de DG d'Airbus Aviation Commerciale nous permettra de nous concentrer davantage sur le succès de notre activité Avions commerciaux tout en me permettant de consacrer mon temps à diriger Airbus dans un environnement mondial complexe et en évolution rapide", a déclaré Guillaume Faury, DG d'Airbus. Cathay Group a par ailleurs annoncé l'achat de 32 appareils supplémentaires de la famille A320neo, alors qu'il continue d'investir dans l'expansion et la modernisation de sa flotte. Cet accord porte le nombre total d'avions de la famille A320 neo commandés par le transporteur asiatique à 64 unités, dont 13 ont déjà été livrées.

A l'inverse, * Voltalia plonge de 25,5%, sanctionné après son avertissement sur résultats et la présentation d'une perte nette creusée au premier semestre. Le producteur d'énergies renouvelables a essuyé un déficit de 19,4 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année contre 4,6 ME un an plus tôt, reflétant le caractère saisonnier de la production électrique du parc de Voltalia, la surpondération des ventes de Services au second semestre 2023 par rapport au premier semestre et des éléments non récurrents. L'EBITDA s'établit à 56 ME, en hausse de 18 % (+17% à taux de change constants), pour un chiffre d'affaires de 198,9 ME, en très légère croissance par rapport au premier semestre 2022. L'objectif d'EBITDA normatif 2023, initialement compris entre 275 et 300 millions d'euros, est maintenant attendu à environ 275 ME, intégrant notamment des impacts de la coupure d'électricité généralisée au Brésil. Cet objectif représente néanmoins un doublement de l'EBITDA 2022.

* Bénéteau chute de 16% malgré le rehaussement de sa prévision de marge opérationnelle courante 2023. Le plaisancier a dévoilé des résultats semestriels en forte amélioration, anticipe un exercice record, confirme sa feuille de route 2025... mais le marché a sanctionné la prudence pour 2024. "Dans un contexte de forte hausse des taux d'intérêt et avec un niveau de stocks chez les concessionnaires de retour au niveau pré-covid en volume, un déstockage est attendu dans certains réseaux de distribution en 2024, notamment ceux très actifs sur les petites unités. Le Groupe, plus agile grâce aux mesures prises depuis 2019, continue néanmoins de s'adapter à l'évolution de ses marchés et poursuit sa feuille de route 2025 en matière d'excellence opérationnelle", a indiqué Bénéteau.

* Solutions30 abandonne 13% après s'être effondré de 16,8% vendredi dernier. La société européenne spécialisée dans les solutions pour les nouvelles technologies a confirmé ses objectifs annuels malgré l'annonce de résultats en retrait sur la première partie de l'exercice. Le management vise toujours un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros et une poursuite de l'amélioration des marges sur l'exercice. " Après le point bas du second semestre 2022, le redressement de la marge opérationnelle sur les six premiers mois de 2023 est mitigé avec, malgré le redressement opérationnel en France, l'impact des coûts de montée en charge en Belgique et des difficultés en Italie ", expliquait en fin de semaine passée TP ICAP Midcap ('achat'), qui a réduit sa cible de 4 à 3,8 euros.

* ALD cède 8,1%. Le titre de la branche de location de voitures longue durée de la Société Générale a vu sa capitalisation fondre de plus d'un quart depuis le 15 septembre, dernier jour de bourse avant qu'ALD ne présente son nouveau plan stratégique et révise à la baisse un important indicateur financier. En plus de l'inflation, ALD est confrontée à une augmentation imprévue des dépenses liées à une refonte du système informatique de Leaseplan, a déclaré à 'Bloomberg' Tim Albertsen. Le DG d'ALD a précisé que même s'il était au courant du projet lors du processus de 'due diligence', il n'avait réalisé à quel point les dépenses avaient bondi qu'après la conclusion de la transaction en mai. "Nous avons vu quelque chose dans la due diligence, et nous avons trouvé quelque chose de tout à fait différent à la clôture", a souligné le dirigeant.

* Kering cède 6,2%, Hermès perd 3,5% et LVMH abandonne 2,2%. Un à un les analystes revoient leur copie sur le secteur. Le dernier en date est Morgan Stanley : la banque d'affaires a réduit ses prévisions de bénéfices pour 2024 pour les entreprises de luxe européennes de 2 à 5%, alors que ses analystes s'attendent à un ralentissement de la demande, en particulier aux États-Unis et en Europe, la quasi-totalité de la croissance venant des ressortissants chinois. "C'est notre première révision à la baisse des prévisions sectorielles depuis l'été 2020", écrivent les équipes de la banque. Elles ont également réduit de 200 à 800 points de base leurs prévisions de croissance organique pour les 3ème et 4ème trimestres pour la plupart des entreprises, invoquant une demande plus faible. Morgan Stanley affirme néanmoins que cela est désormais largement anticipé par les investisseurs.