Bilan hebdo : le CAC40 limite les dégâts, Atos remonte, Worldline et Sanofi chutent

(Boursier.com) — Semaine mouvementée sur le marché parisien. Sur cinq séances, le CAC40 cède 0,31% à 6.795 points ce vendredi soir. Le conflit au Proche-Orient, la nouvelle poussée des taux obligataires sur fond d'économie américaine beaucoup plus résiliente que prévu et une vague de publications d'entreprises assez mitigées ont animé les dernières séances. Sans oublier le statu quo de la Banque centrale européenne: pour la première fois depuis juillet 2022, et après 10 hausses consécutives, l'Institution a laissé ses taux de référence inchangés. Si cette décision était attendue, Christine Lagarde a souligné qu'il était totalement prématuré d'évoquer une potentielle baisse des taux tout en n'écartant pas un potentiel nouveau resserrement en cas de dégradation de la trajectoire d'inflation.

La Banque du Japon, la Réserve fédérale américaine et la Banque d'Angleterre seront à leur tour de sortie la semaine prochaine. "Bien que l'on ne s'attende pas à une augmentation des taux lors de la réunion de la Fed de la semaine prochaine, le FOMC reconnaîtra la force sous-jacente de l'économie, compte tenu d'un marché du travail toujours résistant, et pourrait juger approprié de suggérer que les conditions financières ne sont pas encore assez strictes pour freiner les dépenses de consommation", indique à 'Bloomberg' Quincy Krosby, stratège chez LPL Financial.

Du côté de la micro, une multitude de sociétés ont dévoilé leurs résultats de part et d'autre de l'Atlantique. A Wall Street, Amazon, Microsoft et Intel ont assuré en attendant Apple et Nvidia. A l'inverse, Alphabet, Meta, Chevron et Ford ont été sanctionnés. Dans l'hexagone, les grosses déceptions sont signées Worldline, Sanofi ou encore Rémy Cointreau. Au contraire, Sodexo, Valeo, Vinci, Ubisoft et Carrefour ont assuré.

Sur le front des devises, l'euro tente de remonter vers les 1,06 dollar. Le cour du Brent retombe de près de 4% sur la semaine, proches des 89$. Enfin, le Bitcoin s'offre encore un gros rebond et évolue autour des 34.000$ sur Coindesk.

LES VALEURS

* Atos. Semaine mouvementée pour le groupe de services informatiques qui termine finalement sur un gain hebdomadaire de plus de 27% ! Alors que des rumeurs de nationalisation ont pesé sur l'action en début de semaine, le point sur l'activité est venu quelque peu rassurer. Atos a vu son chiffre d'affaires reculer de 3% au troisième trimestre, pénalisé par sa division Tech Foundations (-7,2%) qui continue son plan de transformation. A l'opposé, la division Eviden, qui concentre les activités du groupe dans la cybersécurité et le big data, incluant l'IA générative, affiche une croissance organique de 2,3%. Atos a par ailleurs confirmé ses objectifs 2023, à savoir une croissance organique de 0,0% à 2,0% et une marge opérationnelle de 4% à 5%. Le groupe rappelle également que l'assemblée générale des actionnaires pour approuver la cession envisagée de Tech Foundations au groupe EPEI de Daniel Kretinsky devrait se tenir au deuxième trimestre 2024.

* Dassault Systèmes bondit de 11,5%, alors que l'éditeur de logiciels a revu sa guidance annuelle à la hausse après avoir fait part d'un chiffre d'affaires en progression de 11% à taux de change constant au troisième trimestre à 1,42 milliard d'euros. Ce résultat reflète une augmentation de 18% des revenus liés aux abonnements, due à une part croissante des grands contrats 3DEXPERIENCE et à l'adoption d'un modèle d'abonnement, a souligné Dassault Systèmes. La marge opérationnelle non-IFRS s'est inscrite à 31%, en amélioration de 50 points de base hors effets de change. Le management table désormais sur un bénéfice par action pour l'ensemble de l'année situé entre 1,19 euro et 1,21 euro, contre une prévision précédente entre 1,18 et 1,20 euro par action, associée à une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 8% et 9%. Le groupe se dit ainsi en bonne voie pour atteindre l'objectif du plan stratégique à 5 ans de doubler le BNPA en 2023, comme initialement prévu.

* Virbac s'envole de 6,5% après le relèvement de sa guidance 2023... Le groupe de santé animale a présenté un chiffre d'affaires de 314,8 millions d'euros pour le troisième trimestre, en nette progression de +7,8% à taux de change constants et de +3,3% en publié. Compte tenu de l'important rebond des ventes observé au troisième trimestre, d'une marge sur coût de production plus importante qu'attendue ainsi que du décalage confirmé de certaines dépenses en particulier de 'R&D', Virbac attend désormais une croissance du chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants dans une fourchette comprise entre 2% et 4% (entre 0% et 4% précédemment). Le ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires" devrait maintenant se consolider dans une fourchette comprise entre 13,5% et 14,5% à taux de change constants (12% et 13% précédemment).

* Ipsos remonte de 5,9% après avoir confirmé l'accélération de son activité au troisième trimestre. Le groupe affiche sur la période une croissance organique de 4,3% (après -2,8% au premier trimestre et 0,5% au deuxième trimestre) avec un chiffre d'affaires total en baisse de 2,2% à 588 ME. "Nous confirmons notre objectif de croissance organique compris entre 3 et 4% ainsi qu'une marge opérationnelle autour de 13%, montrant ainsi la résilience de notre modèle, notre capacité à maîtriser les coûts ainsi qu'à améliorer notre marge brute", a indiqué le management.

* Hermès grimpe de 5,7% après sa nouvelle performance de choix. Malgré le ralentissement de la croissance qui touche tous les acteurs du secteur, le fabricant des sacs Birkin et Kelly s'est donc encore démarqué sur les trois mois clos fin septembre. Sa capacité de production limitée crée un arriéré de commandes pour ses précieux sacs à main et un plus grand pouvoir de fixation des prix. Les ventes en Chine, à Taiwan, à Hong Kong et à Macao ont été " robustes " et se comparent à un trimestre particulièrement solide de l'année dernière, a déclaré le directeur financier Eric du Halgouet lors de la conférence de présentation. La société ne prévoit pas pour l'instant un retour en Europe des touristes chinois, qui privilégient les voyages régionaux. " Malgré un environnement mondial incertain, nous restons confiants " pour 2023, a ajouté le dirigeant cité par 'Bloomberg'.

* Carrefour échappe à la morosité ambiante avec un titre qui progresse de 5,6%. Le distributeur a affiché une bonne dynamique commerciale au troisième trimestre, dans un contexte de ralentissement de l'inflation. La croissance du chiffre d'affaires est de +9% à 23,629 MdsE en comparable (consensus de 7,47%) avec une forte progression des ventes de produits à marque propre, qui dépassent 35% des ventes alimentaires (+3pts vs T3 2022) et une accélération de la GMV e-commerce, en hausse de 31% au T3, dont +16% en France. Le Groupe a confirmé l'ensemble de ses objectifs financiers pour 2023, à savoir croissance de l'EBITDA, du Résultat Opérationnel Courant et du cash-flow libre net. Carrefour poursuit par ailleurs son programme de rachat d'actions de 800 ME en 2023, avec 664 ME réalisés au 20 octobre.

.

A l'inverse, * Worldline s'effondre de 52%. Le spécialiste des paiements a revu à la baisse ses perspectives pour cette année et a abandonné son objectif de croissance pour l'année prochaine. L'entreprise a déclaré qu'un ralentissement économique - en particulier sur son marché principal, l'Allemagne - pèse sur sa croissance et sa rentabilité. Le management table désormais sur une croissance organique annuelle de son chiffre d'affaires de 6% à 7%, contre 8% à 10% auparavant. Il prévoit aussi un repli de 150 points de base de sa marge d'excédent brut d'exploitation pour 2023 contre une prévision précédente d'une augmentation de 100 points de base. Afin de faire face à cet "environnement temporaire", Worldline a annoncé le lancement d'un plan de réduction de coûts prévoyant de réaliser de l'ordre de 200 millions d'euros d'économies en année pleine en 2025 avec une montée en puissance rapide au cours de 2024. La mise en oeuvre de ce plan aura un coût total estimé jusqu'à environ 250 ME.

* Clariane chute de 26,7%, au plus bas historique. Les opérateurs ont sanctionné la révision de la trajectoire d'endettement de l'opérateur de maisons de retraite. La société prévoit en effet désormais un levier financier d'environ 3,8x en décembre, contre une prévision précédente d'environ 3,5x. Cela est principalement dû à des investissements de croissance nette légèrement plus élevés en raison de la baisse des cessions d'actifs au cours du deuxième semestre, reflétant des conditions de marché défavorables, écrit Yi Zhong, analyste chez AlphaValue.

* Plastic Omnium plonge de 22,1%. L'équipementier automobile a lancé un avertissement sur ses résultats 2023 malgré le maintien de l'objectif d'un chiffre d'affaires économique 2023 en forte croissance sur un an et en surperformance par rapport à la production automobile mondiale. Dans un contexte marqué par une forte inflation, par des ralentissements de la production, principalement de véhicules électriques chez les constructeurs traditionnels, par des arrêts plus fréquents des chaînes d'assemblage, et par une intensification de la grève aux Etats-Unis, le Groupe vise désormais une marge opérationnelle comprise entre 370 et 390 millions d'euros, contre plus de 400 ME espérés précédemment. L'objectif de cash-flow libre est abaissé entre 190 et 210 ME, contre plus de 260 ME visés auparavant.

* Sanofi plonge de 17,6%. Au troisième trimestre, le laboratoire a fait état d'une baisse de 10,4% de son résultat opérationnel des activités, à 4,028 milliards d'euros, pour un chiffre d'affaires net de 11,964 MdsE (+3,2% à TCC). Le BNPA des activités est de 2,55 euros, en baisse de 11,5% à données publiées et de 2,1% à TCC, intégrant la perte d'exclusivité d'Aubagio. Le consensus tablait sur un bpa des activités de 2,63$ pour des ventes de 12,09 MdsE. La société a confirmé prévoir une augmentation autour de 5% de son BNPA des activités en 2023, hors effets de change. Ce dernier devrait néanmoins diminuer entre 1 et 4% en 2024 compte tenu d'un taux d'imposition attendu plus élevé et de l'augmentation des dépenses de recherche et développement avant de fortement rebondir de 2025. Sanofi a par ailleurs annoncé envisager la cotation de son activité "Santé Grand Public" à partir du quatrième trimestre de l'année prochaine, alors qu'il cherche à stimuler le développement de nouveaux médicaments.

* SES Imagotag trébuche de 17,3% après son pont trimestriel. Le groupe a dévoilé un chiffre d'affaires du troisième trimestre de 182,5 ME, soit une activité stable par rapport au record du T3 2022. La firme est néanmoins en bonne voie pour tenir son objectif de chiffre d'affaires de 800 ME, avec un CA T4 d'environ 240 ME, traduisant une croissance de l'ordre de 50% sur le seul T4 qui marque le début du déploiement WMT. Les prises de commandes devraient également rester dynamiques sur la période. Le groupe prévoit aussi un nouvel accroissement de sa rentabilité au second semestre. Pour l'année 2024, SES Imagotag anticipe la poursuite d'une forte croissance due, notamment, à l'accélération de son activité aux Etats-Unis.

* Interparfums recule de 10,4% après le 'simple' maintien de ses objectifs annuels. Le parfumeur a vu son chiffre d'affaires trimestriel progresser de 10% à 214,6 ME (+18% à devises constantes), et a réitéré sa guidance 2023 de revenus autour de 800 ME. "Si la croissance a été très soutenue depuis la fin de l'année 2021, nous constatons un ralentissement de cette forte dynamique depuis le milieu de l'été, nos distributeurs ayant désormais reconstitué leurs stocks avec l'amélioration des flux d'approvisionnement", ce qui incite le groupe à rester prudent "sur les prochains trimestres", a indiqué Philippe Benacin, le PDG d'Interparfums. Le management n'a pas fait de commentaires sur la marge.

* Fnac Darty se replie de 8,2%, sanctionné après son avertissement sur sa rentabilité. Le distributeur de produits culturels a dévoilé un chiffre d'affaires trimestriel de 1,84 milliard d'euros, en repli de 0,5% en données publiées et de 0,1% en données comparables alors que l'environnement de marché est toujours impacté par les pressions inflationnistes. Le Groupe est confiant dans sa capacité à réaliser un bon niveau d'activité au 4e trimestre 2023, porté par les grands rendez-vous commerciaux de fin d'année Black Friday et Noël. Grâce à la poursuite de ses plans de performance limitant l'inflation de ses coûts opérationnels, le résultat opérationnel courant du 2e semestre 2023 est attendu en ligne avec celui du 2e semestre 2022. Sur l'ensemble de l'année, le résultat opérationnel courant devrait en conséquence se situer autour de 180 ME, contre environ 200 ME précédemment.