Bilan hebdo : le CAC40 limite la casse après l'emploi américain

(Boursier.com) — Malgré un gros rebond vendredi, le CAC40 essuie une troisième baisse hebdomadaire consécutive. Sur cinq séances, l'indice parisien abandonne 1,70% à 6.168 points. La publication du rapport mensuel sur l'emploi suggérant un ralentissement du marché du travail aux Etats-Unis a redonné du baume au coeur des investisseurs qui espèrent que la Fed n'aura pas besoin de procéder à un troisième tour de vis de 75 points de base à la fin du mois afin de calmer les pressions inflationnistes. Selon le baromètre FedWatch du CME, les marchés évaluent désormais cette probabilité à 56%, contre 75% jeudi, signe malgré tout que rien n'est joué. D'autant que la Fed a bien fait comprendre qu'elle entendait avant tout lutter contre l'inflation record, au risque d'une "certaine souffrance économique", pour reprendre les termes employés par Jerome Powell à Jackson Hole.

"Le marché du travail reste solide, sans être trop dynamique, et les prix fléchissent, ce qui correspond à un scénario d'un potentiel atterrissage en douceur de l'économie. Nous avons juste besoin de plus de données pour voir si c'est vraiment le cas", affirme Anthony Saglimbene, responsable de la stratégie de marché chez Ameriprise Financial.

Sur le marché des changes, la monnaie unique est repassée au-dessus de la parité face au dollar ce vendredi, profitant d'une éventuelle hausse de taux moins prononcée que redouté de la Fed lors de sa prochaine réunion. A l'inverse, le marché table de plus en plus sur un resserrement de 75 pb de la BCE la semaine prochaine.

Du côté des matières premières, le baril de brut affiche une perte de plus de 5% sur la semaine (88,2$ pour le WTI). Les craintes de baisse de la demande sur fond de ralentissement économique, voire de récession en Europe, continuent à peser sur les cours. L'once d'or s'échange autour des 1.715$ et le Bitcoin évolue proche des 22.320$ sur Coindesk.

LES VALEURS

* Euroapi grimpe de 7,4% après avoir dévoilé un chiffre d'affaires semestriel en hausse de 10,1% à 483,8 millions d'euros, porté par la contribution positive de l'activité API Solutions (+6,5%) et la solide performance de l'activité CDMO (+22,2%) liée à la forte dynamique des grosses molécules. Le résultat net consolidé est ressorti à 16,7 millions d'euros et la trésorerie nette à 20,2 ME. Dans le contexte actuel, Euroapi reste confiant dans sa capacité à atteindre ses objectifs financiers de moyen terme.

* Renault prend 7,2%. Le constructeur automobile chinois Geely Automobile Holdings et un groupe pétrolier pourraient devenir actionnaire de référence de la future entité dédiée aux moteurs thermiques de Renault. C'est ce qu'affirmait 'Reuters' mercredi en citant deux sources proches du groupe au losange. Selon 'Le Monde' du jour suivant, ce pétrolier serait tout simplement le géant saoudien Aramco, "avec qui Renault pourrait travailler sur l'après-pétrole et les carburants de synthèse". Renault conserverait 40% de la division 'historique', Geely entrerait au même niveau, et le colosse saoudien à hauteur de 20%. Nissan n'y prendrait ainsi pas part. "Le schéma final n'est pas verrouillé et d'autres pistes existent pour les constructeurs partenaires", précisait toutefois hier l'une des sources de l'agence.

* Société Générale gagne 6,9%. Outre la poursuite de la remontée des taux obligataires, la banque de la Défense a aussi été soutenue par une note de Bank of America qui a rehaussé à l''achat' sa recommandation sur la valeur en visant 35 euros contre 28 euros précédemment. BoA estime que le titre offre un beau potentiel alors que la valorisation actuelle est perçue comme déprimée. Son conseil positif sur le dossier s'appuie sur un meilleur profil de risque qui se traduit par des retours sur capital plus élevés et un potentiel de fusions et acquisitions important.

* Eutelsat Communications prend 3,2% alors que sa directrice financière, Sandrine Téran, a annoncé sa décision de quitter ses fonctions d'ici la fin du mois de novembre afin de se consacrer "à d'autres projets professionnels". Elle était directrice financière du groupe et membre du comité exécutif depuis janvier 2017.

* Arkema avance de 3,1%. L'entreprise a finalisé l'acquisition de la firme mexicaine Polimeros Especiales, renforçant ainsi l'offre du Groupe dans les solutions sans solvant et sa position dans cette région en forte croissance. La firme est un fabricant clé d'émulsions dans la région, réalisant un chiffre d'affaires d'environ 40 millions de dollars en 2021 et employant 230 personnes.

* Air France-KLM progresse de 2,5%. La compagnie a été choisie par le gouvernement italien, au sein du consortium formé avec Certares (en tant que partenaire financier) et Delta Air Lines, pour mener des négociations exclusives en vue de l'acquisition potentielle de d'une participation détenue directement par le ministère de l'Economie et des Finances italien dans ITA. Si cette opération était conclue, AF-KLM deviendrait un partenaire commercial et opérationnel de la compagnie aérienne italienne. A ce stade, le transporteur franco-néerlandais n'investit pas dans le capital d'ITA. Toutefois, le groupe pourrait envisager à moyen terme de prendre une participation minoritaire dans ITA.

A l'inverse, * Eramet et Aperam plongent respectivement de 19% et 5,9% dans le sillage des matières premières sur fond de craintes de net ralentissement de l'économie mondiale.

* bioMérieux chute de 15,3% malgré une solide première partie d'exercice et une légère révision à la hausse des objectifs annuels. Comme pour l'ensemble du secteur, la publication donne une impression positive, affirmait Oddo BHF. Mais la question de la visibilité et des milestones à publier est plus "nuancée"... La Société Générale a de son côté dégradé le dossier à 'conserver' tout en ramenant son objectif de 126 à 101 euros.

* OVHcloud perd plus de 7%. L'annonce du prochain départ de Yann Leca, Vice-Président Exécutif et Directeur Financier de la société, continue à peser sur le titre. Morgan Stanley a par ailleurs réitéré son avis 'sous-pondérer' tout en abaissant sa cible de 13,25 à 12 euros.

* Hermès recule de 4,9%. Outre l'annonce par Chengdu, l'une des principales villes chinoises, de mesures de confinement touchant 21,2 millions d'habitants, le secteur a également été pénalisé par une note de HSBC qui a dégradé plusieurs grands noms de l'industrie en raison d'une plus grande prudence sur les perspectives à court terme. La banque a ainsi abaissé sa recommandation sur Hermès à 'conserver' avec une cible remontée de 1.350 à 1.500 euros. La valorisation "ne semble pas particulièrement bon marché" après le rallye qui a suivi le creux de juin.

* ArcelorMittal (-1,4%) appuie sur le frein. Le numéro un mondial de l'acier va mettre au ralenti certaines activités de trois de ses aciéries alors que les coûts énergétiques élevés et la baisse de la demande rendent la production non rentable. Les installations situées à Brême et à Hambourg en Allemagne seront partiellement fermées à la fin du mois, et un haut fourneau de l'usine des Asturies, en Espagne, sera également arrêté. "La hausse exorbitante des prix de l'énergie a un impact massif sur la compétitivité de la production d'acier", affirme le sidérurgiste dans un communiqué. "Cela est aggravé par la faiblesse de la demande et des perspectives économiques négatives".