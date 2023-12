Bilan hebdo : le CAC40 grimpe encore, direction les sommets

(Boursier.com) — Quatrième semaine de hausse pour le marché parisien avec un CAC40 qui s'octroie 2,46% sur cinq jours, à 7.527 points ce vendredi soir. L'indice principal de la bourse de Paris porte ses gains 2023 à plus de 16% et n'est plus qu'à moins de 60 points des plus hauts du mois d'avril (7.581 points).

Les opérateurs continuent à parier sur un prochain 'pivot' de la Fed et de la BCE, et ce malgré des commentaires toujours assez bellicistes de membres de la Réserve fédérale, dont la prochaine réunion est programmée le 12 et 13 décembre, et des données économiques assez robustes comme en atteste les derniers chiffres de l'emploi aux Etats-Unis. La vision plus positive de la chose est de considérer que ce rapport éloigne le spectre d'un atterrissage économique douloureux... L'actualité entreprises a été dominée par les dernières annonces de Renault, le retour dans le CAC40 de Vivendi (au détriment de Worldline) ou encore la chute de Nokia après la perte d'un gros contrat aux Etats-Unis.

Sur le marché pétrolier, malgré un beau sursaut ce vendredi, les cours de l'or noir devraient aligner une septième baisse hebdomadaire consécutive (-4% actuellement), tout simplement la plus longue série négative depuis 2018. Les deux références mondiales sont tombées jeudi à leur plus bas niveau depuis fin juin sur des inquiétudes concernant une surabondance d'or noir et une faible demande chinoise.

Sur le front des devises, l'euro recule, autour des 1,075 dollar. Enfin, le Bitcoin grimpe encore et évolue tout près des 44.000$ sur Coindesk.

LES VALEURS

* Rexel avance de 6,6%. Le titre du spécialiste de la distribution professionnelle de matériel électrique a fait fi d'une note de JP Morgan qui a abaissé sa recommandation à 'neutre' tout en réduisant sa cible de 28 à 25 euros. La banque a modifié les notations du secteur européen des biens d'équipement dans le cadre de ses perspectives 2024. Elle affirme que le groupe est bien positionné pour bénéficier d'un certain nombre de moteurs de croissance structurels, mais la base de comparaison va s'élever en 2024, et il y a une concurrence pour les capitaux dans le secteur électrique, explique l'analyste.

* Kering gagne 5,3%. Le Conseil d'administration a décidé, lors de sa réunion du 7 décembre, le versement d'un acompte sur dividende au titre de l'exercice 2023, dont le montant a été fixé à 4,50 euros par action. Du côté des analystes, si Exane BNP Paribas a dégradé le groupe de luxe à 'neutre' en visant 440 euros (manque de catalyseurs à court terme), la Deutsche Bank a réitéré son avis favorable sur le propriétaire de Gucci.

* Legrand remonte de 5%, alors que le broker Cowen a initié le suivi de la valeur avec un conseil 'surperformance' et un objectif de 120 euros, tandis que JP Morgan reste 'neutre' avec un cours cible ramené de 96 à 93 euros.

* Renault s'adjuge 4,8%. Les partenaires nippons du groupe au loasange comptent bien investir dans Ampere, dont l'IPO pourrait avoir lieu l'année prochaine. Nissan et Mitsubishi ont en effet confirmé qu'ils investiraient respectivement jusqu'à 600 millions d'euros et 200 ME dans la nouvelle entité électrique de Renault. Nissan deviendra "un investisseur stratégique" dans Ampere, a déclaré à la presse Makoto Uchida, PDG du constructeur automobile japonais, ajoutant que l'entreprise pourrait utiliser les innovations issues de l'unité EV en matière de logiciels et de connectivité sur d'autres marchés en dehors de l'Europe. Nissan envisage également de prendre une participation dans l'activité d'économie circulaire de Renault, The Future Is NEUTRAL", selon une présentation du constructeur au losange. Renault a par ailleurs lancé un plan de transformation en profondeur de son système industriel. Ce plan vient soutenir la phase Révolution du plan stratégique Renaulution pour faire de Renault Group l'entreprise automobile de prochaine génération. Il vise une réduction des coûts industriels par véhicule à l'horizon 2027 de 30% sur le véhicule thermique et de 50% sur le véhicule électrique.

* Seb avance de 4,4%. Le groupe de petit électroménager a réalisé nouveau placement privé de type Schuldschein, d'un montant de 650 ME réparti en quatre maturités de 3, 5, 7 et 10 ans. Seb indique que cet emprunt a été fortement sursouscrit, avec un livre d'ordres composé de 37 investisseurs français et internationaux de très grande qualité. Le montant du financement a ainsi été augmenté, d'un montant initialement prévu de 200 ME, à 650 ME. Le groupe compte notamment utiliser ces ressources pour refinancer de la dette arrivant à maturité en décembre 2023 et en 2024.

* Air France-KLM grimpe de 3,9%. Le Conseil d'administration de la compagnie a nommé par cooptation Florence Parly en tant qu'administratrice, en remplacement d'Isabelle Parize. Cette cooptation sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée générale du groupe. Cette nomination s'inscrit dans la perspective de la succession d'Anne-Marie Couderc en qualité de Présidente du Conseil d'administration, au plus tard à l'issue de l'Assemblée générale 2025 statuant sur les comptes de l'année 2024. Par ailleurs, en amont d'une conférence organisée par Morgan Stanley, Delta Air Lines a réaffirmé ses prévisions de bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année. Lors de la présentation de son entreprise, le président Glen Hauenstein a déclaré que la demande de voyages pendant les vacances de Noël semblait forte après un Thanksgiving record. Le transporteur constate une augmentation de la demande de voyages d'affaires depuis Thanksgiving, a souligné le dirigeant.

A l'inverse, * Nokia chute de 7,8% après la confirmation de la décision d'AT&T de faire appel à Ericsson pour moderniser son réseau sans fil américain. Pour Ericsson, déjà responsable d'environ deux tiers du réseau américain d'AT&T, l'accord représente une victoire significative sur son rival, qui représentait l'autre tiers des activités d'AT&T. Selon 'Bloomberg', le projet pourrait s'élever à près de 14 milliards de dollars sur cinq ans. Nokia a indiqué être au courant des projets d'AT&T de s'engager dans un déploiement Open RAN en collaboration avec d'autres fournisseurs au cours des cinq prochaines années. En conséquence, le groupe nordique s'attend désormais à ce que les revenus d'AT&T dans les réseaux mobiles diminuent au cours des 2-3 prochaines années. AT&T a représenté 5 à 8% des ventes nettes des réseaux mobiles depuis le début de l'année 2023. Les mesures déjà annoncées par Nokia pour réduire sa base de coûts devraient atténuer en partie l'impact de la décision d'AT&T. Nokia s'attend à ce que les réseaux mobiles restent rentables au cours des années à venir, mais cette décision retarderait néanmoins jusqu'à 2 ans le calendrier d'atteinte d'une marge opérationnelle à deux chiffres.

* Ubisoft, qui a annoncé la sortie d'Avatar: Frontiers of Pandora sur Ubisoft+, PlayStation5, Xbox Series XS et PC via Ubisoft Connect, cède 6,2% sur la semaine. Du côté des analystes, la SocGen a réitéré son avis 'vendre' et sa cible de 19 euros. Le marché est partagé sur le dossier puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 11 analystes sont à l''achat', 8 à 'conserver' et 4 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 30,8 euros. Ubisoft abandonne près de 8% depuis le premier janvier contre une hausse de 16% pour le CAC40.

* Vallourec rend 5,9%, pénalisé par la chute des cours de l'or noir.

* CGG recule de 5,1% dans le sillage des cours du brut. BNP Paribas Exane reste par ailleurs neutre sur le dossier avec un objectif de cours ramené de 1 à 0,80 euros.

* Remy Cointreau cède 0,3% alors qu'UBS a dégradé le groupe de spiritueux à 'neutre' tout en coupant sa cible de 162 à 113 euros. Le titre pourrait évoluer latéralement avec des ventes organiques négatives attendues au premier semestre de l'exercice 2025. Il devrait y avoir une histoire de restockage aux États-Unis à partir du second semestre 2025/FY26, mais la valorisation par rapport aux pairs n'est pas bon marché, selon la banque.