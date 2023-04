Bilan hebdo : le CAC40 grimpe encore, au plus haut historique

(Boursier.com) — 7 .533 points ! C'est désormais le nouveau record absolu du CAC40 (en séance). Un niveau touché ce vendredi par l'indice parisien qui grimpe encore de 2,66% sur la semaine, à 7.520 points ce soir, un record pour une clôture. Depuis le premier janvier, le CAC40 affiche un impressionnant gain de 16,3%. La publication de plusieurs indicateurs montrant un ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis a alimenté l'espoir d'une fin imminente du durcissement monétaire de la Fed alors que les premiers résultats trimestriels à Paris, LVMH et Hermès en tête, entretiennent la dynamique positive. Alors que le rythme de publications va accélérer la semaine prochaine, JP Morgan, Citi et Wells Fargo ont idéalement lancé la saison outre-Atlantique. Sur la place parisienne, Orpea et Nicox se sont distingués.

Sur le marché pétrolier, le brut prend environ 1,5% sur la semaine avec un baril de Brent qui se négocie à 86,5$ à Londres. Sur le marché des devises, l'indice dollar évolue autour des 101 pts tandis que l'euro s'échange proche des 1,10$ entre banques. Enfin, le Bitcoin gagne encore du terrain, proche des 30.240$ sur Coindesk.

LES VALEURS

* Orpea s'envole de près de 40%. Un groupe d'actionnaires minoritaires de l'exploitant de maisons de retraite a rassemblé suffisamment de soutien pour convoquer une assemblée générale extraordinaire dès la semaine prochaine, selon un mail vu par 'Bloomberg'. L'Association Des Actionnaires Minoritaires d'Orpéa aurait recueilli des votes pour des actions représentant environ 6% du capital de la société. Un évènement qui permettrait aux actionnaires actuels de faire part de leur mécontentement alors que la direction d'Orpea n'a, à l'heure actuelle, programmé aucune AG malgré les multiples opérations financières prévues dans son plan de restructuration : plusieurs augmentations de capital successives conduisant à une dilution extrême des actionnaires actuels sont notamment envisagées.

* Soitec grimpe de 8% malgré son avertissement sur résultats. Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs continue d'anticiper pour l'exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires en croissance d'environ 20% à périmètre et taux de change constants, et une marge d'EBITDA autour de 36%. En revanche, comme déjà communiqué au marché, l'absorption des stocks à travers l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du marché des smartphones devrait durer pendant tout le premier semestre de l'exercice 2023-2024. Dans ce contexte, Soitec anticipe un chiffre d'affaires 2023-2024 stable à périmètre et taux de change constants (avec un recul de 15% sur le premier semestre suivi d'un rebond sur la seconde partie de l'année) et une marge d'EBITDA autour de 36%. Ce retard va peser sur la feuille de route 2026. Alors que le groupe isérois avait dans le viseur 2,3 Mds$ de facturations, il réduit son ambition à 2,1 Mds$. En revanche, la marge d'Ebitda est toujours annoncée à 40% (sur la base d'un taux de change euro/dollar de 1,10).

* LVMH évolue sur des niveaux inédits en Bourse avec un titre qui grimpe de 7,7% à 893 euros. Il faut dire que le numéro un mondial du luxe a nettement dépassé les attentes des analystes au premier trimestre en dévoilant des revenus de 21 MdsE, en hausse de 17% (+17% en organique, contre +8% de consensus). L'activité Mode & Maroquinerie a encore une fois soutenu la tendance avec une croissance interne de 18%.

* Hermès (+5% à 1.976 euros) évolue aussi au plus haut historique en Bourse. Les investisseurs ont logiquement salué la nouvelle publication de choix du sellier qui a 'explosé' les attentes au premier trimestre. "Après un très bon quatrième trimestre, nous avons eu un trafic robuste, même légèrement supérieur au début de 2023", a déclaré à la presse le directeur financier Eric du Halgouet, cité par 'Bloomberg'. La société a notamment mis en avant de " très bonnes " ventes pendant le Nouvel An chinois. Le dirigeant a précisé que les tendances jusqu'à présent ce mois-ci pour la Chine et les États-Unis semblent similaires à la performance du premier trimestre, ajoutant qu'Hermès voit une "belle dynamique" en Chine alors que la marque n'a pas connu de ralentissement aux États-Unis jusqu'à présent.

* EssilorLuxottica avance de 4,8%. Le numéro un mondial des verres optiques a été dopé par une note de JP Morgan qui a débuté le suivi de la valeur avec un avis 'surpondérer' et un objectif de 215 euros. La banque affirme que le groupe devrait continuer à faire mieux que son marché de référence grâce notamment aux synergies en cours issues des fusions et acquisitions.

A l'inverse, * Alstom chute de 6,5%, délaissé après une dégradation d'analyste. La Deutsche Bank a en effet abaissé à 'conserver' sa recommandation sur le dossier avec un objectif maintenu à 30 euros. Laurent Martinez, le CFO d'Alstom, quittera le groupe fin juillet pour devenir le CFO d'Orange. Si le broker estime que la confiance des investisseurs envers M. Martinez a pu être affectée par les difficultés du processus de due diligence sur l'acquisition de BT (Bombardier) et par les problèmes de trésorerie du groupe qui en ont résulté, son départ apporte néanmoins des incertitudes supplémentaires concernant la capacité du groupe à maintenir ses objectifs financiers actuels.

* Air France KLM abandonne 6% à l'approche de sa publication trimestrielle. Delta Air Lines et American Airlines ont envoyé des messages assez contrastés aux Etats-Unis.

* Verallia cède 2,3%. La pression vendeuse sur le dossier est à relier à une note de BNP Paribas Exane qui a dégradé le titre à 'neutre' avec une cible ramenée à 44 euros. Le courtier explique être "plus pointilleux" après la forte reprise du groupe et de son homologue Vidrala. La visibilité du secteur continue d'être bonne et le pouvoir de fixation des prix est solide compte tenu de la rareté du verre et de la croissance continue des volumes. Cependant, alors que Verallia devrait connaître un premier semestre robuste, des risques subsistent sur la seconde partie de l'année, comme des baisses de prix...