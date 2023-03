Bilan hebdo : le CAC40 gagne plus de 4% !

(Boursier.com) — Le marché parisien boucle un mois de mars, pourtant très agité, en beauté. Sur la semaine, le CAC40 engrange 4,38%, à 7.322 points ce vendredi soir. Le calme retrouvé sur le secteur bancaire, les investisseurs continuent à miser sur la prochaine fin du resserrement monétaire des grandes Banques centrales. Des espoirs renforcés par des données montrant un ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis en février ainsi qu'en Europe en mars. La tâche de la BCE est toutefois ardue puisque l'inflation 'core' a atteint de nouveaux sommets dans la zone euro tandis que les disparités entre pays sont également encore très fortes.

Sur le marché pétrolier, le brut s'est fortement redressé avec un baril de Brent qui évolue autour des 79,4$ ce vendredi soir, en hausse de plus de 6% sur la semaine. L'or noir a été porté par la perturbation des exportations irakiennes via la Turquie en raison d'un conflit entre l'Irak et la région semi-autonome kurde tandis que les stocks de brut américains ont fortement diminué la semaine passée. Sur le marché des devises, l'indice dollar est proche des 102 pts tandis que l'euro poursuit sa remontée face au billet vert, autour des 1,087$ entre banques. Le Bitcoin est resté recherché et se négocie proche des 28.400$ sur Coindesk.

Sur le front des valeurs, les banques ont fait parler avec l'affaire 'CumCum', Atos a fortement rechuté alors qu'Airbus n'investira finalement pas dans Evidian, tandis que Casino a regagné un peu de terrain.

LES VALEURS

* Casino s'offre un copieux rebond de 16%. Il est vrai que le titre avait fortement décroché au cours de la semaine précédente, notamment plombé par l'abaissement de sa notation crédit par Moody's, et ce alors que le marché est de plus en plus inquiet pour l'avenir du distributeur, confronté à un mur de dette. Pour tenter de rassurer, le groupe a annoncé le lancement, et son succès, d'un plan de rachat d'obligations de 100 ME : il s'agit d'obligations émises par sa filiale détenue à 100% Quatrim arrivant à échéance en janvier 2024.

* Faurecia bondit de 12,2% et porte ses gains depuis le premier janvier à plus de 40%. Le titre de l'équipementier a continué à être soutenu par plusieurs notes favorables d'analystes. On citera notamment les avis positifs de JP Morgan et de la Deutsche Bank.

* Air France KLM grimpe de 10,3%. La compagnie aérienne a été dopée par plusieurs notes favorables d'analystes : après Exane BNP Paribas ou la SocGen, la Deutsche Bank a, à son tour, revu à la hausse sa recommandation sur le dossier. La DB conseille en effet désormais d''acheter' le titre en visant 2,30 euros contre 1,75 euro précédemment. Barclays a également publié une étude favorable au secteur aérien européen.

* Plastic Omnium gagne 10%. Le flux acheteur sur l'équipementier automobile est à relier à une note de JP Morgan qui a rehaussé à 'neutre' son opinion sur la valeur avec un objectif ajusté de 16 à 17 euros. La banque s'attend à une augmentation de la production mondiale de véhicules légers cette année et à une croissance plus élevée de la rentabilité de la division éclairage du groupe dirigé par Laurent Favre. Après de récentes réunions avec plusieurs équipementiers et fournisseurs en Europe, JPM cite "une confiance accrue dans le fait que les niveaux de production globaux en Europe peuvent être maintenus jusqu'à la fin de l'année malgré les événements macro et géopolitiques incertains". Parmi les équipementiers, Faurecia, Vitesco, Stabilus et Schaeffler sont les choix favoris de JPM.

* BNP Paribas remonte de 9,4% avec tout le secteur bancaire. La banque française a par ailleurs lancé la première tranche de son programme de rachat d'actions prévu pour 2023 pour un montant maximum de 2,5 milliards d'euros. La banque prévoit le lancement d'une seconde tranche au second semestre 2023 portant ainsi le montant maximal total à 5 milliards d'euros, dont 4,04 milliards d'euros dans l'intention de compenser l'effet de la dilution du bénéfice net par action liée à la cession de Bank of the West le 1er février 2023.

* Veolia s'adjuge 8,7%, également soutenu par des notes de broker. Kepler Cheuvreux a notamment revalorisé le dossier de 32 à 35 euros, tout en restant à l''achat'.

* Societe Générale gagne 4,5% malgré l'affaire du "CumCum". Le parquet national financier (PNF) a fait savoir mardi qu'il avait réalisé des perquisitions dans les locaux de cinq établissements bancaires et financiers situés à Paris et à la Défense (SocGen, BNP Paribas, Exane, Natixis et HSBC) dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale Les perquisitions interviennent dans le cadre de cinq enquêtes préliminaires ouvertes en décembre 2021 du chef de blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée et pour certaines de fraude fiscale aggravée, relatives au schéma de fraude dit "CumCum". Cette fraude consiste pour un actionnaire étranger d'une société cotée en France à transférer temporairement, autour de la date de versement du dividende, les titres qu'il détient à un établissement bancaire français, afin d'éviter le paiement de la retenue à la source appliquée sur le paiement de ce dividende.

A l'inverse, * Graines Voltz s'effondre de plus de 30%, plombé par son avertissement. Fortement affecté par la sécheresse précoce qui sévit en Europe, et en particulier en France, la société a "constaté une baisse subite du carnet de commandes et des livraisons sur les mois de février, mars et avril, qui représentent à eux seuls plus de 50% du chiffre d'affaires de l'exercice". Les difficultés également engendrées par les coûts d'énergie élevés ont conduit Graines Voltz à désormais anticiper une activité en recul, à périmètre constant, sur l'exercice. De ce fait, le groupe table sur une stabilité de son activité, à périmètre courant (c'est-à-dire en incluant le chiffre d'affaires d'André Briant Jeunes Plants sur les 5 premiers mois de l'exercice), pour l'exercice en cours, alors qu'il prévoyait, dans sa dernière communication, une croissance de son activité de 5 à 10%.

* Orpéa rechute de 14,7% après l'annonce de l'ouverture, en date du 24 mars, d'une procédure de sauvegarde accélérée. L'ouverture de cette dernière a notamment pour objectif de permettre la mise en oeuvre par la société de son plan de restructuration conformément aux accords trouvés dernièrement avec une partie des créanciers et ses principaux partenaires bancaires. Comme indiqué à plusieurs reprises par Orpéa dans ses précédentes communications, la mise en oeuvre des augmentations de capital envisagées dans le cadre du plan de restructuration financière, qui devraient être achevées au cours du 2e semestre 2023, entraînera une dilution massive pour les actionnaires existants.

* Atos décroche de 14,3%. Les derniers bruits de couloir autour du potentiel investissement d'Airbus dans Evidian ont été confirmés : l'avionneur européen a indiqué qu'il ne poursuivra pas les discussions entamées le mois dernier avec Atos concernant une prise de participation minoritaire de 29,9% dans sa future branche d'activités digitales et de cybersécurité. Les deux parties continuent néanmoins de discuter d'autres options et poursuivent le travail concernant un partenariat stratégique et technologique de long terme entre Airbus et Evidian.