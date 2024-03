Bilan hebdo : le CAC40 gagne plus de 1%, au sommet

(Boursier.com) — La pause du CAC40 n'aura pas duré bien longtemps. Après une légère temporisation la semaine passée, l'indice parisien est reparti de l'avant ces derniers jours, franchissant enfin la barre des 8.000 points. Sur cinq séances, il progresse de 1,18%, à 8.028 points ce vendredi soir. Dans le sillage de Wall Street qui aligne les records, dopé par la vague IA, le CAC40 a lui aussi effacé ses récents sommets.

Jeudi, la Banque centrale européenne a renforcé un peu plus la conviction des marchés d'une baisse des taux à venir, sans doute en juin, après avoir laissé ses taux directeurs inchangés, mais surtout réduit ses anticipations d'inflation pour 2024.

Aux Etats-Unis, Jerome Powell a indiqué aux législateurs de la Chambre des représentants que le pic de taux était sans doute atteint et que des baisses de taux étaient probables "à un moment donné" en 2024. La Fed devrait toutefois procéder avec prudence, lorsqu'elle évaluera si l'inflation ralentit de manière appropriée, selon son patron. Ce vendredi, les chiffres mensuels de l'emploi ont également été bien accueillis par les opérateurs.

Si les créations de postes ont accéléré en février aux Etats-Unis, signe de la robustesse du marché de l'emploi, le taux de chômage a progressé et, surtout, la croissance des salaires est ressortie inférieure aux attentes. Résultat, les marchés évaluent désormais à près de 80% la probabilité d'une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine en juin, contre 74,4% avant la publication du rapport sur l'emploi, selon l'outil 'FedWatch' du CME Group.

A lire aussi...

Sur le marché pétrolier, les cours de l'or noir reculent un peu avec un baril de Brent (-2%) de retour à 82$ après la prolongation d'un trimestre des coupes de l'Opep+, décidée le week-end dernier. Enfin, sur le front des devises, l'euro se rapproche des 1,10$ face au billet vert tandis que le Bitcoin accélère fortement, au plus haut historique, proche des 69.000$ sur Coindesk.

LES VALEURS

* Rubis bondit de 10,9%. Le groupe a dévoilé des comptes 2023 en forte progression et annoncé une hausse de son dividende. Pour 2024, le Groupe prévoit une normalisation dans la région des Caraïbes dans la Distribution d'énergies, après une croissance exceptionnelle en 2023. L'Europe et l'Afrique devraient maintenir la dynamique positive de 2023. La Production d'électricité renouvelable continuera à se développer conformément aux plans. En conséquence, l'EBITDA du Groupe devrait atteindre 725 à 775 ME. Le résultat net part du Groupe devrait rester stable malgré la première application de la Global Minimum Tax, dont l'impact est estimé entre 20 et 25 ME. Portzamparc évoque une publication solide et estime que le consensus devrait être revu en hausse. Le broker relève son objectif de 36 à 36,7 euros et reste à 'acheter'. La valorisation reste très faible avec un rendement de 8%, souligne la maison de bourse. De son côté, Gilbert Dupont passe à l''achat' en visant 31,5 euros.

* Technip Energies s'adjuge 9,1%, soutenu par plusieurs avis d'analystes.

* Spie gagne 7,3%, sur des plus hauts historiques, les investisseurs ayant salué la solide publication annuelle de la société. Le Groupe ayant atteint avec deux ans d'avance son objectif de marge d'EBITA pour 2025, il a revu à la hausse ses prévisions à moyen-terme d'ici 2025. Pour 2024, le management est également confiant sur une poursuite de l'amélioration de la profitabilité et devrait continuer de bénéficier d'un bon " pricing power " sur toutes les géographies et notamment en Allemagne.

* Elior prend 7,1% après l'annonce de la mise en place d'un programme de rachat d'actions. L'opération visera au maximum 10% du capital. Le prix maximum d'achat est de 10 euros par action de la société (hors frais d'acquisition), pour un montant maximum de 252.870.280 euros d'achats autorisés. La durée du programme de rachat est de 18 mois, à compter du 28 février 2024, soit jusqu'au 27 août 2025.

* Thales avance de 5,8% après une solide publication annuelle. Le géant de la Défense a fait état d'un résultat opérationnel en hausse de 10,9% pour un chiffre d'affaires en progression de 7,9% en données organiques à 18,4 MdsE, sous l'effet du rebond du marché de l'aéronautique civil. Pour la première fois depuis 2019, le résultat opérationnel dépasse le seuil des 2 MdsE, atteignant 2,132 MdsE, un record pour le groupe. La marge opérationnelle grimpe de 0,6 point pour passer à 11,6%. Thales indique par ailleurs que ses prises de commandes ont été légèrement supérieures à 2022, à 23,132 MdsE. Thales profite de cette publication pour dévoiler un "projet d'adaptation" de Thales Alenia Space, avec environ 1.300 postes concernés - dont 1.000 en France - qui seront redéployés à travers le groupe, citant une "demande structurellement plus faible" dans l'activité des télécommunications commerciales. Pour 2024, la firme anticipe une croissance organique comprise entre 4% et 6% avec des revenus entre 19,7 et 20,1 MdsE. Le groupe s'attend à un résultat opérationnel compris entre 11,7% et 12%, et à ce que les nouvelles commandes dépassent à nouveau son chiffre d'affaires. Thales versera un dividende de 3,40 euros par action au titre de 2023, après 2,94 euros sur l'exercice précédent.

* Coface avance de 4% après le lancement de 'Power the Core', son plan stratégique 2024-2027. Comme expliqué par Oddo BHF, ce plan est le 3ème du groupe sous la direction de M. Xavier Durand. Après un plan de redressement, puis un second plan axé sur la mise à niveau de l'efficacité de la société par rapport à ses pairs (qui est dans les faits désormais meilleure que celle de ses concurrents), le groupe rentre dans une nouvelle phase dans laquelle il vise à optimiser encore davantage sa rentabilité, tout en développant certains segments en assurance-crédit (clients, zones géographiques) ainsi naturellement que les métiers de l'information. Au travers du cycle, le management vise notamment un ratio combiné non actualisé d'environ 78%, en amélioration de 2 points par rapport au plan 'Build to Lead' ; un RoATE en moyenne de cycle de 11%, en amélioration de 1,5 point dans un environnement de taux d'intérêts équivalents aux taux actuels ; et un ratio de solvabilité dans le haut de la zone cible de 155%-175%, avec un taux de distribution égal à au moins 80% du résultat net consolidé.

A l'inverse, * Teleperformance chute de 22,5% après la présentation de résultats peu convaincants. La firme a fait état d'une croissance organique inférieure aux attentes pour 2023 et s'est dit "prudente" pour ses perspectives 2024. Pour l'exercice en cours, le groupe se veut donc prudent dans un contexte macroéconomique volatil et annonce un objectif de croissance organique compris entre +2% et +4%. La MOP devrait, quant à elle, progresser entre 10 pb et 20 pb sur une base pro forma (vs 14,9% en 2023), hors couts d'intégration de Majorel. Alors que le spécialiste des centres d'appel subit depuis plusieurs semaines les craintes entourant l'IA, Daniel Julien a déclaré à 'CNBC' que l'entreprise voyait une opportunité majeure dans l'intégration de l'IA dans ses services et qu'il y aurait toujours un espace pour la réassurance fournie par une interaction humaine. "Le jour où le client sera un robot, peut-être que l'IA remplacera les humains", a souligné le patron de Téléperformance. 'L'IA fait partie des solutions que nous proposons aux clients", a ajouté le dirigeant dans l'émission "Squawk Box Europe" de 'CNBC'.

*Clariane plonge de 16,5%. Le titre va sortir du CAC Mid 60 à la suite de la révision indicielle trimestrielle par Euronext.

* Euroapi rend 15%. Ce vendredi, Kepler Cheuvreux a dégradé le titre du fabricant de principes actifs pharmaceutiques (API) à 'conserver' en visant 3,5 euros. La SocGen, seul des six analystes qui suivent le dossier répertoriés par 'Bloomberg' encore à l''achat', a coupé son objectif de 10,5 à 5,2 euros. En début de semaine, c'est la Deutsche Bank qui avait abaissé sa recommandation sur le dossier à 'vendre', tout en coupant sa cible de 6 à 3 euros. Le titre de l'ex-filiale de Sanofi s'est effondré la semaine passée, abandonné après un nouvel avertissement massif sur ses résultats et une lourde perte annuelle.

* JCDecaux (-8,6%) a été fortement chahuté après sa publication annuelle. L'absence de dividende, la famille Decaux ayant fait le choix du renforcement du bilan plutôt que de la rémunération des actionnaires, et des prévisions un peu courtes par rapport aux attentes expliquent ce net repli de la valeur. Le management anticipe une croissance organique d'environ 9% au premier trimestre 2024 contre un consensus davantage proche de 10%.

* Ubisoft perd 7%, le titre de l'éditeur de jeux-vidéo venant d'aligner quinze séances consécutives dans le rouge, tout simplement la plus longue série baissière de son histoire. Pendant que le CAC40 évolue sur des plus hauts historiques, le groupe de la famille Guillemot porte ses pertes depuis le début de l'année à près de 15%. La pression vendeuse est notamment à relier à l'annonce, par Euronext, de la prochaine sortie du titre du CAC Next 20 et du CAC Large 60 à la suite de sa révision trimestrielle des indices.