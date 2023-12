Bilan hebdo : le CAC40 gagne encore du terrain, tutoie les sommets

(Boursier.com) — Le rallye de noël se confirme pour le marché parisien : le CAC40 enchaîne une cinquième semaine de hausse avec un indice qui s'octroie 0,93% sur cinq jours, à 7.597 points ce vendredi soir. L'indice vedette parisien a touché un nouveau plus haut historique jeudi, à 7.654 points, et porte ses gains 2023 à plus de 17%.

Les opérateurs ont préféré le discours de Jerome Powell à celui de Christine Lagarde. La Fed a, comme prévu, maintenu mercredi soir ses taux entre 5,25% et 5,50% pour la troisième fois consécutive, tandis que son président a indiqué que le taux directeur "se rapprochait sinon avait déjà atteint son pic"... La question de quand il sera approprié de baisser les taux commence à se poser", a ajouté Powell, alimentant ainsi les espoirs de fin du cycle de durcissement. Si la BCE a aussi opté pour un statu quo sur ses taux, sa présidente a quelque peu refroidi les attentes du marché en indiquant que l'heure de la baisse des taux n'avait pas encore sonné. "Nous n'avons pas du tout discuté de baisse de taux, pas de débat sur cette question", a affirmé l'ancienne patronne du FMI.

Coté valeurs, Atos, Solvay et Vivendi ont animé le palmarès. Focus Home et Lumibird ont été sanctionnés.

Sur le marché pétrolier, les cours de l'or noir pourraient mettre fin à leur incroyable séquence négative (+0,8% actuellement pour le Brent). Sur le front des devises, l'euro remonte franchement face au billet vert, à environ 1,09 dollar. Enfin, le Bitcoin consolide et évolue sous les 42.000$ sur Coindesk.

LES VALEURS

* Atos s'envole de 32% après l'annonce de la montée au capital de Onepoint. La société a annoncé avoir franchi à la hausse, le 8 décembre, le seuil de 10% du capital de la société de services du numérique et détenir à ce jour 11,4% du capital et des droits de vote d'Atos. "L'augmentation de la participation de Onepoint s'inscrit dans sa logique d'actionnaire de référence d'Atos dans une vision long terme". Par ailleurs, selon les informations du 'Figaro', Airbus est en pourparlers avancés pour racheter les activités big data et cybersécurité (BDS) de la société de services du numérique. Citant deux personnes sans les nommer, le quotidien précise que le géant de l'aéronautique et le Conseil d'administration d'Atos ont entamé des discussions bilatérales, sans aucun autre acteur dans les négociations.

* SII flambe de 31,8%. La société a annoncé la conclusion d'un protocole d'investissement entre les membres du groupe familial de Bernard Huvé (fondateur et président du conseil de surveillance de SII), Eric Matteucci (président du directoire de SII), les autres membres du directoire de SII, la société SII Goes On et des fonds gérés ou conseillés par Blackstone Tactical Opportunities Advisors LLC, en vue du dépôt d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée. L'offre est formulée à un prix de 70 euros par action SII et sera ouverte pour une durée de 10 jours de négociation, et éventuellement suivie d'un retrait obligatoire, si les conditions sont réunies, notamment l'atteinte d'un seuil de 90% du capital et des droits de vote théoriques de la société.

* Solvay gagne 13,2%. Les analystes étaient nombreux à revenir sur le groupe belge désormais recentré sur la chimie de commodité, à la suite du spin-off de Syensqo (axé sur les matériaux et solutions de spécialité). Stifel a ainsi confirmé son avis 'conserver' sur la société. La cible est fixée à 28 euros. Malgré ce potentiel haussier, le broker constate un risque à court terme dû à l'excédent d'actions et à l'incertitude concernant les prix des contrats de carbonate de soude pour 2024. Solvay vise une croissance de l'EBITDA située à environ 5%. Berenberg ('achat') met également en avant le principal attrait de l''ancien', l'un des rendements de dividendes les plus élevés au sein de l'Euro Stoxx 600. Un rendement qui devrait être sûr même en tenant compte d'une baisse des prix du carbonate de sodium par rapport aux sommets précédents. Les autres business unit - notamment les peroxydes et la silice - sont également de solides générateurs de trésorerie dans lesquels Solvay occupe une position de leader.

* Elior bondit de 11,8%. Il faut dire que le toujours très influent JP Morgan est repassé de 'sous-pondérer' à 'neutre' sur le groupe de services avec un objectif réhaussé de 2,30 à 3 euros. La banque estime que " le pire est derrière nous". Elle ne conseille néanmoins pas encore d'acheter le titre car la visibilité est limitée et la dynamique sous-jacente reste préoccupante. La nomination de Daniel Derichebourg en tant que DG et l'acquisition de Derichebourg Multiservices pourraient néanmoins conduire à une meilleure dynamique et à une reprise des marges, même s'il existe encore trop d'incertitudes.

* Arkema progresse de 8,7%. Le chimiste a été soutenu par une note d'UBS qui a relevé sa recommandation à 'acheter' tout en portant son objectif de 95 à 120 euros. La banque affirme que la reprise prévue des volumes devrait se traduire par une croissance de l'Ebitda sur la période 2024-2028, ce qui permettrait à la marge d'Ebitda 2028 d'être supérieure à celle de la cible de la direction. En outre, le titre offre un rendement des flux de trésorerie disponibles à deux chiffres et la décote par rapport aux pairs n'est pas justifiée, souligne UBS.

* Air France KLM décolle de 8,5%, au plus haut depuis février. En amont d'une journée investisseurs, le transporteur a indiqué viser une marge opérationnelle supérieure à 8% sur la période 2026-2028, contre une prévision de 7 à 8% sur 2024-2026. Un objectif à peu près conforme à celui fixé par la Lufthansa, qui souhaite également atteindre une marge d'au moins 8% en 2024. "Nous sommes désormais bien placés pour accélérer davantage et exploiter tout le potentiel des actifs de notre Groupe afin de générer une croissance soutenue et plus rentable", a déclaré Ben Smith, DG d'Air France-KLM. Grâce à une allocation de capital rigoureuse et à un programme de dépenses d'investissement ciblé, Air France-KLM continuera d'investir dans le renouvellement et la maintenance de la flotte pour améliorer sa performance économique, et réduire ses émissions de CO2 et les nuisances sonores. Pour cela, le Groupe estime des dépenses d'investissement nettes de 3,0 à 3,5 milliards d'euros par an entre 2024 et 2026 et 3,5 à 3,8 MdsE par an en 2027 et 2028. Sur la base d'une nouvelle accélération de son programme de transformation et d'un meilleur rapport coût-efficacité, le résultat opérationnel du Groupe devrait s'améliorer de 2 milliards d'euros au cours des cinq prochaines années pour l'ensemble des activités.

* Vivendi grimpe de 8%. Alors qu'un grand nombre d'observateurs tablaient sur un rachat du groupe de médias et de divertissement par Bolloré, Vivendi a surpris en annonçant étudier un projet de scission de la société en plusieurs entités qui seraient chacune cotée en Bourse. Un projet destiné à " libérer pleinement le potentiel de développement de l'ensemble de ses activités ". Concrètement, Canal+ et Havas pourraient retrouver le chemin de la bourse et une société d'investissement détenant des participations financières cotées et non cotées dans les secteurs de la culture, des médias et du divertissement serait créée. Ce projet de scission donnerait à l'ensemble des activités les moyens humains et l'agilité financière nécessaires à leurs développements, selon Vivendi. Par ailleurs, Vivendi étudieraient diverses options pour sa participation de 1,3 milliard d'euros dans l'ancien monopole italien des télécoms. Selon des sources proches du dossier citées par 'Bloomberg', Vivendi s'est entretenu avec des conseillers pour évaluer les options potentielles, notamment la vente de sa participation de près de 24%.

* Saint-Gobain (+7,7%) s'implante en Equateur. Le géant français a conclu un accord en vue de l'acquisition d'une part majoritaire de IMPTEK Chova del Ecuador - acteur de premier plan sur le marché de la chimie de la construction - marquant la première implantation industrielle de Saint-Gobain dans le pays. Acteur de référence sur le marché équatorien de la construction, IMPTEK opère une usine dans la région de Quito et emploie environ 120 personnes, pour un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros en 2023.

* Carmila (+7%), Argan (+7,3%) et Klepierre (+3,2%) ont profité de la nette détente des taux obligataires.

A l'inverse, * Focus Home plonge de 35,9%, délaissé après une publication décevante. Sur le premier semestre 2023/2024, le chiffre d'affaires de la société est ressorti en progression de 30% mais l'Ebitda a atteint -1,5 ME conbtre 10,9 ME sur le premier semestre de l'exercice précédent. La déception sur les ventes d'Atlas Fallen impacte la rentabilité du semestre, le nombre important de lancements ce semestre explique directement la hausse significative des dotations aux amortissements au sein de la marge brute et la hausse des frais marketing jeux par rapport à la même période de l'an dernier, a souligné le management. Aucune sortie de jeux majeurs n'est à prévoir sur le trimestre en cours, qui souffrira d'une base de comparaison défavorable, le troisième trimestre de l'an dernier ayant bénéficié des lancements réussis des jeux A Plague Tale: Requiem et Evil West.

* Lumibird recule de 7,3%, sanctionné après son avertissement. À quelques semaines de la clôture de l'exercice, l'objectif de chiffre d'affaires et de marge d'Ebitda pour l'exercice en cours ont été revus à la baisse. Le groupe vise désormais un CA 2023 de plus de 200 ME avec une croissance organique supérieure à 5% (vs de plus de 8% précédemment) et une marge d'EBITDA supérieure à 17% (contre plus de 20% précédemment).

* Carrefour rend 5,3%. Comme plusieurs groupes européens exposés à l'Argentine, le distributeur a été pénalisé par la décision 'choc' du nouveau président Javier Milei. Ce dernier a annoncé des réductions massives des dépenses publiques mais également une dévaluation du peso de 54% ! Le taux de change officiel de la monnaie argentine s'établit désormais à 800 pesos pour un dollar, contre 366,5 par dollar précédemment. La Banque centrale visera désormais une dévaluation mensuelle de 2%. "L'objectif est simplement d'éviter une catastrophe et de remettre l'économie sur les rails", a dit Luis Caputo, nouveau ministre argentin de l'Economie. Il a indiqué que le pays devait s'attaquer à un profond déficit budgétaire qu'il a estimé à 5,5% du PIB. "Nous sommes ici pour prendre le problème à la racine... Pour cela, nous devons mettre fin à notre dépendance au déficit budgétaire".

* Dassault Aviation trébuche de 3,2%, victime d'une note d'Oddo BHF qui a dégradé le dossier à 'neutre' tout en ramenant sa cible de 214 à 201 euros. Selon Cirium, seulement 20 Falcon ont été livrés au début du mois de décembre, ce qui laisse une charge de travail, aux yeux du broker, trop importante pour s'approcher de l'objectif de 35 livraisons cette année. La principale explication réside dans l'état toujours très perturbé de la chaine d'approvisionnement puisque la société indique ne pas déceler d'amélioration et souffrir de nombreuses pièces manquantes. Par ailleurs, si le 6X est entré en service le 30 novembre, il s'agit d'un appareil de démonstration et non pas d'une livraison commerciale. Le courtier adopte donc une vision plus prudente et réduit ses prévisions de livraisons de Falcon pour FY 23 mais également pour les exercices à venir afin d'intégrer des perturbations plus durables de la chaine.

* Safran perd 2,7%, victime de prises de profits. JP Morgan surpondère toujours le dossier avec un objectif de cours relevé de 175 à 215 euros dans un marché jugé encore porteur en 2024 vu le contexte géopolitique... Le titre avait été auparavant pénalisé par une note de la Deutsche Bank qui a dégradé le dossier à 'conserver', tout en abaissant sa cible de 176 à 170 euros.