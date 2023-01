Bilan hebdo : le CAC40 débute l'année en pleine forme

(Boursier.com) — Les investisseurs ne pouvaient rêver d'un meilleur départ. Cette première semaine de l'année se boucle sur un gain de près de 6% pour le CAC40, à 6.861 points ce vendredi soir. Les interrogations de la fin 2022 n'ont pas disparu mais les opérateurs ont abordé l'année avec optimisme, préférant retenir le verre à moitié plein plutôt que la partie vide. Sur le Vieux continent, le taux d'inflation annuel de la zone ralentirait à 9,2% en décembre, après un pic de 10,1% en novembre. Le marché tablait sur un ralentissement moins marqué à 9,5%. Une bonne nouvelle... sauf que dans le même temps, l'inflation annuelle 'core', qui exclut les éléments les plus volatiles, aurait atteint le niveau record de 5,2% après 5% en novembre, et contre un consensus logé à 5,1%. Or, c'est sur cet indicateur que devrait se focalisera la BCE lors de sa prochaine réunion de politique monétaire...

Même constat aux Etats-Unis, où les très attendus chiffres de l'emploi de décembre ont confirmé la solidité du marché du travail avec notamment un taux de chômage de retour au niveau pré-pandémie et au plus bas depuis... 1969 ! Mais les opérateurs ont surtout retenu que les salaires avaient moins progressé qu'anticipé... De quoi laisser espérer que la Fed opte pour une hausse de taux moins agressive d'un quart de point le mois prochain, plutôt qu'un relèvement d'un demi-point. Dans le même sens, l'annonce d'un plongeon de l'indice ISM des services en décembre semble montrer que la politique restrictive de la Fed commence à produire ses effets. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une hausse de taux de 25 points de base le 1er février, à l'issue de la prochaine réunion monétaire de la Fed, se situe désormais à 73% environ (37,5% il y a un mois), contre 26,8% pour un geste de 50 pb.

Malgré la réouverture de l'économie chinoise, les craintes de récession ont fortement pesé sur les cours du brut cette semaine avec un baril de Brent qui perd plus de 6%, autour des 80$ ce vendredi soir. Sur le marché des devises, l'indice dollar est proche des 104 pts tandis que l'euro se maintient au-dessus des 1,06$ entre banques. Le Bitcoin se négocie autour des 16.800$ sur Coindesk.

LES VALEURS

* Atos s'envole de 22,3%. Alors que sa valorisation boursière a fondu de trois quarts l'an passé, l'ESN a débuté le nouvel exercice sur les chapeaux de roue. Dès le 2 janvier, l'action de la société dirigée par Nourdine Bihmane s'envolait de 20% sur des rumeurs d'une prise de participation minoritaire d'Airbus au capital d'Evidian, la branche d'activités digitales et de cybersécurité d'Atos, que le groupe va scinder. Mais alors que le gouvernement français considèrerait que l'influence et le pouvoir allemands au sein d'Airbus seraient trop forts pour permettre la vente des activités de cybersécurité d'Atos à l'entreprise, Guillaume Faury a voulu mettre les points sur les 'i' au micro de 'BFM Business' : "Airbus est une entreprise européenne, avec une grande présence en France, avec des activités qui sont (...) pour la défense de la France et pour des intérêts extrêmement souverains et on sait gérer ça. Donc, je n'accepte pas d'entendre qu'on n'est pas suffisamment français pour des activités de cybersécurité ou autres".

* Faurecia bondit de 20,5%. Massacré en 2022, l'équipementier automobile a été recherché pour cette première semaine de l'année. Morgan Stanley et AlphaValue ont par ailleurs réitéré leur avis positif sur le dossier.

* Renault flambe de 15,6%. Le constructeur aurait engagé une étude de faisabilité pour lancer et produire en Inde une version électrique de sa petite Kwid, ont dit à 'Reuters' deux sources proches du dossier, alors que le groupe au losange entend repartir à l'offensive sur ce marché automobile, le plus dynamique au monde. L'étude réalisée par Renault montre que le constructeur automobile français poursuit ses projets de véhicules électriques, même si les négociations avec son partenaire Nissan Motor concernant l'investissement dans une unité de véhicules électriques qu'il prévoit de séparer de ses autres activités traînent en longueur.

* Saint-Gobain gagne 14,7%. Le groupe, via sa filiale Chryso, a finalisé l'acquisition de Matchem au Brésil et signé un accord exclusif en vue d'acquérir IDP Chemicals en Egypte. Les acquisitions de Matchem et d'IDP Chemicals vont donc permettre à Saint-Gobain de renforcer sa position dans la chimie du bâtiment, notamment dans les adjuvants pour béton qui sont essentiels dans la décarbonation de la construction. Barclays a par ailleurs confirmé son avis 'surperformer' et rehaussé sa cible de 55 à 61 euros.

* Casino grimpe de 13,1%. Le distributeur a finalisé la réorganisation juridique de ses activités en France, sous une société holding commune qui sera dénommée CGP Distribution France. À la suite de l'information et de la consultation des institutions représentatives du personnel des filiales concernées, les entités du périmètre Monoprix ont déjà été placées sous cette société holding détenue à 100% par Casino, Guichard-Perrachon. Pour le marché, cette démarche est destinée à favoriser l'entrée potentielle d'investisseurs dans cette nouvelle structure.

* Air France KLM prend 11,4%. Ryanair a dopé le secteur cette semaine. Evoquant une demande plus forte que prévu pendant la période de Noël, le groupe irlandais table désormais sur un bénéfice net 2022-2023 compris entre 1,325 et 1,425 milliard d'euros, contre un objectif précédent d'au moins 1,2 milliard d'euros. Ryanair a souligné que les réservations et les tarifs pendant la période des fêtes avaient bénéficié d'une demande refoulée, les personnes pouvant voyager librement pendant la période pour la première fois en trois ans. Le transporteur français a par ailleurs indiqué que Nathalie Stubler, actuellement Présidente de Transavia France, a été nommée Conseillère spéciale sur la stratégie de décarbonation du Groupe. Olivier Mazzucchelli, actuellement Président de HOP!, compagnie régionale d'Air France, a été choisi pour la remplacer au poste de Président de la compagnie à bas-coûts de l'entreprise. Enfin, Hervé Boury, actuellement Directeur général adjoint Opérations de Transavia (France), occupera le poste de Président de HOP!. Ces nominations prendront effet le 16 janvier.

A l'inverse, * SES-imagotag retombe de 9%. Le leader des étiquettes électroniques a été victime de prises de bénéfices après son très bel exercice 2022.

* Trigano recule de 5%. Le spécialiste des véhicules de loisirs, qui a vu son chiffre d'affaires reculer de 8,2% au 1er trimestre de son exercice 2022-2023, a également fait les frais d'une note de Kepler Cheuvreux qui a dégradé le dossier à 'conserver' avec un objectif maintenu à 130 euros. Le marché reste néanmoins très positif sur le titre puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 8 analystes sont à l''achat' et donc un à 'conserver'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 154,24 euros.

* Bic se replie de 4,9%. Parmi les grands gagnants du dernier exercice, le roi du briquet a également été délaissé pour cette première semaine de négociations à Paris.