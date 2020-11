Bilan hebdo : le CAC40 de retour dans la zone des 5.500 pts

Bilan hebdo : le CAC40 de retour dans la zone des 5.500 pts









Crédit photo © Benoît Tessier / Reuters

(Boursier.com) — Avec un nouveau gain hebdomadaire de plus de 2%, de retour sur les 5.500 pts (5.495 pts en clôture), le CAC40 a poursuivi sa remontée fantastique de 1.000 pts en l'espace de 15 jours. L'euphorie a été entretenue par les espoirs de vaccins contre le coronavirus après les bonnes nouvelles en provenance des laboratoires Pfizer, Moderna et AstraZeneca. Si des inconnues persistent, la perspective de pouvoir commencer à vacciner les populations fin 2020 ou début 2021 constitue une avancée majeure vers un retour à la normale de l'activité économique dans le monde alors que la pandémie continue à sévir aux quatre coins de la planète.

Les valeurs qui avaient le plus souffert des mesures de restriction sanitaires et du confinement ont continué de remonter la pente, à commencer par les valeurs industrielles.

ECO ET DEVISES

La situation sanitaire reste en attendant, particulièrement préoccupante aux Etats-Unis. Les autorités sanitaires et de prévention ont ainsi demandé aux Américains de limiter les célébrations de Thanksgiving à de petits rassemblements et de ne pas voyager durant les vacances...

Les choses se compliquent aussi quelque peu pour la Fed, puisque dans une lettre à son président Jerome Powell, le Secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin a refusé d'étendre plusieurs des facilités de crédit d'urgence de la Fed. Mnuchin a estimé en effet que les programmes en question avaient atteint leur objectif, avec un retour des volumes d'émissions obligataires aux niveaux antérieurs au covid et un resserrement des spreads. Mnuchin a jugé par ailleurs que les banques disposaient de la capacité nécessaire pour répondre aux besoins de leurs clients.

Le Secrétaire au Trésor a même demandé à la Fed de restituer avant la fin de l'année les fonds non utilisés, évoquant un niveau de 455 milliards de dollars que le Congrès pourrait se réapproprier.

Cependant, la Fed a promptement rétorqué qu'elle préférait conserver intacte la série de programmes, qui jouerait encore un rôle important de filet de sécurité dans un contexte de vulnérabilité économique. Selon plusieurs médias américains, la bataille au sujet de l'allocation de ces fonds entre le Trésor et la Fed est croissante.

Le FMI, notant des progrès sur les vaccins, a estimé que le niveau élevé des prix des actifs était décorrélé de l'économie réelle, ce qui pourrait constituer une menace pour la stabilité financière. Le Fonds a demandé aux gouvernements et aux banques centrales de ne pas lever prématurément leurs soutiens. Un communiqué du G20 évoque pour sa part une reprise économique inégale, hautement incertaine et soumise à des risques élevés, concernant notamment le virus.

Le dollar termine ce soir à 1,1860/$. Le pétrole se cale sur les 44$ le brent.

LES VALEURS

Vallourec grimpe de 25% dans le secteur pétrolier, suivi d'autres "cycliques" comme Plastivaloire (+21%) et Haulotte (+20%)

SMCP remonte de 19% avec les valeurs du luxe, suivi de Trigano (+17%) et de Technicolor

Navya reprend 16% suivi de Technicolor et de TechnipFMC

Catana : +15% avec Tarkett, Rallye

Figeac : +12% avec Gl Events, Onxeo, P&V

Nexity : +10% suivi de AKKA, Claranova et CNP

Air France KLM reprend encore 9% avec Alstom après ses comptes, suivi de Cie des Alpes et de Carmila

Sopra Steria : +7% avec STM, Thales, FDJ et Safran

CGG grimpe encore de 7%. CGG a bénéficié du retour de l'appétit pour le risque dans les salles de marché ainsi que de la forte remontée des cours du brut dans l'espoir d'un redémarrage économique en 2021 avec l'arrivée de vaccins efficaces pour lutter contre l'épidémie de coronavirus.

A la baisse, Poxel redonne 12%, Albioma (-7%) avec EOS et Vetoquinol

Eutelsat retombe de 5% en compagnie de DBV et BioMerieux

Carrefour : -3% suivi de Bonduelle, Klepierre, Pernod Ricard et STEF