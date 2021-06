Bilan hebdo : le CAC40 de retour au-dessus des 6.600 pts

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le retournement de tendance observé la semaine dernière n'aura pas duré ! Le CAC40 est en effet reparti de l'avant cette semaine, dans le sillage des records à Wall Street, pour terminer à 6.622 pts, en hausse de 0,8%.

Wall Street pendant ce temps a donc renoué avec ses records sur le S&P500 et le Nasdaq, tandis que les opérateurs continuent à miser sur une croissance économique robuste en dépit des craintes inflationnistes... A ce sujet, les nouvelles sont plutôt rassurantes puisque l'indice des prix "core PCE", le baromètre de l'inflation privilégié par la Fed, est ressorti légèrement moins élevé qu'attendu en mai. La stabilité des dépenses personnelles de consommation sur le même mois est également plutôt bien perçue.

ECO ET DEVISES

Les marchés ont par ailleurs accueilli avec satisfaction l'annonce d'une avancée en vue du plan de rénovation des infrastructures aux Etats-Unis... Après des semaines de négociations, Joe Biden a ainsi annoncé qu'"un accord a été trouvé" avec un groupe bipartisan de sénateurs sur un package de 1.200 milliards de dollars sur huit ans, incluant 579 milliards de dollars de dépenses nouvelles, selon la presse américaine. Pour être adopté, ce projet bipartisan doit encore être en mesure de recueillir une majorité qualifiée de 60 voix sur 100 au Sénat (où les Démocrates ne disposent que de 50 sièges).

Sur le marché des changes, l'indice du dollar recule de 0,2% à 91,5 points face à un panier de 6 devises de référence, tandis que l'euro grappille 0,3% à 1,1975$. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 30 ans pointe à 2,122% (+2,4 pb) et celui du T-Bond à 10 ans avance de 1 pb à 1,5%.

Les cours du pétrole restent fermes sur leur pic de plus de deux ans, à 73$ le WTI sur le Nymex pour le contrat à terme d'août, alors que le baril de Brent de la mer du Nord (contrat d'août) pointe à 75,85$. Les deux variétés de pétrole ont enchaîné 4 semaines de hausse consécutive, et ont bondi de plus de 50% depuis le début de l'année pour le WTI et de 45% pour le Brent.

Si l'incertitude sur le calendrier du tapering (ndlr : réduction du montant des rachats d'actifs) reste forte, la principale inquiétude pour les marchés demeure donc l'évolution de l'inflation et le fait de savoir si cette dernière sera transitoire ou pas... Les débats à ce sujet restent nombreux, tant dans les salles de marché qu'au sein des Banques centrales, même si les dernières déclaration de la Fed ont plutôt rassuré sur un resserrement monétaire très progressif.

LES VALEURS

Europcar bondit de 15%, alors que le loueur est courtisé par certains constructeurs automobile, suivi de la Cie des Alpes qui rouvre ses parcs et ses stations, tandis que Solutons30 rebondit de 10%.

McPhy grimpe aussi de 10% avec Figeac Aero et Eramet du côté des valeurs industrielles, suivi de Plastivaloire qui a rassuré après l'annonce de ses comptes.

Teleperformance : +7% avec Odet, SQLI et Argan

Nokia monte de 6% aidé par Goldman Sachs, tandis que M6 et TechnipFMC progressent de 5%

Schneider s'adjuge 4% avec Essilor, Nexans, Capgemini et LafargeHolcim

Pernod Ricard gagne 3%, au sommet après une accélération de son activité plus forte que prévu ces derniers mois.

A la baisse, Transgene redescend de 15% après son augmentation de capital, Vallourec, dans le même cas, redonne 13% et Atari 12%

Believe perd 12% dans le sillage de son introduction en bourse avec SES imagotag (-10%) et DBV (-8%)

GTT : -7% suivi de SMCP, tandis que Iliad recule de 5% avec Air France KLM et Accor

Bouygues : -3% avec Innate et Orange.