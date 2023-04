Bilan hebdo : le CAC40 de plus en plus haut !

(Boursier.com) — Le CAC40 continue à regarder de l'avant. Sur cinq séances, il affiche un gain de 0,76%, portant son avance depuis le premier janvier à 16,7%. A 7.577 points ce vendredi soir à la clôture, l'indice parisien termine tout simplement cette cinquième semaine consécutive de progression sur un nouveau plus haut historique ! La saison des trimestriels est bien lancée de part et d'autre de l'Atlantique avec des bonnes mais aussi quelques mauvaises surprises. A Wall Street, on notera les déceptions Tesla, AT&T, Goldman Sachs ou encore Netflix. A l'inverse, les résultats de Procter & Gamble, d'Abbott, de Baker Hughes ou de United Airlines ont été bien accueillis. Dans l'Hexagone, L'Oréal, EssilorLuxottica et Bureau Veritas ont assuré, contrairement à Nokia et OVHcloud ou Virbac. Le rythme de publications va encore accélérer la semaine prochaine...

Côté macroéconomique, les dernières statistiques américaines n'ont fait que renforcer la crainte d'une récession prochaine de la première économique mondiale. Mais les investisseurs veulent voir le bon côté des choses : une récession mettrait un terme au resserrement monétaire de la Fed et validerait le dernier tour de vis sur les taux directeurs début mai. L'outil FedWatch montre toujours l'hypothèse dominante d'une hausse de taux d'un quart de point le mois prochain, portant les taux entre 5 et 5,25%. Mais, alors que les marchés maintiennent leur scénario d'une dernière hausse avant une pause monétaire puis un pivot plus tard cette année, les responsables de la Fed qui se sont exprimés cette semaine ont quant à eux maintenu une posture très prudente, plaidant soit pour un pic de taux un peu plus élevé, soit pour un maintien durable des taux, ou bien encore pour les deux. Le débat devrait continuer à animer les prochaines semaines.

Sur le marché pétrolier, le brut rend environ 5,5% sur la semaine avec un baril de Brent qui se négocie à 81,5$ à Londres. Sur le marché des devises, l'indice dollar évolue autour des 101,5 pts tandis que l'euro s'échange proche des 1,10$ entre banques. Enfin, le Bitcoin retombe, proche des 28.050$ sur Coindesk.

LES VALEURS

* Orpea s'envole de 21%. L'Association Des Actionnaires Minoritaires d'Orpéa (ADAMO), qui revendique plus de 5,5% du capital du groupe, a demandé "solennellement" la tenue sans délai d'une assemblée générale des actionnaires. Mais le conseil d'administration d'Orpea a indiqué quelques heures plus tard n'avoir reçu aucune demande formelle de convocation d'une AG, a indiqué mardi à 'Reuters' une porte-parole du groupe. Si une telle demande devait être formulée, le conseil d'administration l'examinerait en prenant compte de l'intérêt social et de la solidité du plan, a-t-elle ajouté. L'ADAMO nous a précisé "avoir écrit à Laurent Guillot et Guillaume Pépy vendredi dernier pour leur dire que l'association entendait demander la nomination d'un administrateur au tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir la tenue d'une AG". Elle estime que la société n'a pas d'autre choix que d'organiser une AG et parle de "passage en force" de la direction en pointant la dilution subie par les actionnaires d'Orpea : "quelle que soit la restructuration, il n'est pas concevable qu'avec 100 actions d'Orpea aujourd'hui, un actionnaire se retrouve in fine avec 1 action du nouvel Orpea".

* Bolloré bondit de 10,3%. Le conglomérat a indiqué avoir reçu du Groupe CMA CGM une offre d'achat spontanée pour ses activités de commission de transport et de logistique regroupées dans Bolloré Logistics, sur la base d'une valeur d'entreprise cash free / debt free de 5 milliards d'euros. A la suite de cette offre, le Groupe Bolloré et le Groupe CMA CGM sont entrés en négociations exclusives afin de permettre la réalisation d'une phase d'audit confirmatoire et la tenue de négociations contractuelles pour que CMA CGM puisse remettre, le cas échéant, une promesse d'achat correspondant à cette offre autour du 8 mai 2023. Bolloré et CMA CGM communiqueront en temps voulu sur la conclusion de leurs discussions. Par ailleurs, le Conseil d'administration de Bolloré a donné son feu vert au projet d'offre publique d'achat simplifiée de la société visant ses propres actions, annoncé le 14 mars. Cette offre publique portera sur 288.607.076 actions Bolloré représentant 9,78% de son capital social.

* Interparfums gagne près de 9%. Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 214,6 ME, en hausse de 32,1% à taux de change courants et de 29,4% à taux de change constants. Confiant pour les prochains mois, le management anticipe désormais des revenus autour de 770 ME sur l'ensemble de 2023 contre 750 ME auparavant.

* Ubisoft remonte de 8,3%, porté par le retour de la consolidation dans le secteur. Rovio Entertainment, le créateur finlandais d'Angry Birds, un des plus grands succès sur mobile, est en effet sur le point d'être repris par Sega Sammy Holdings. Ce dernier a proposé environ 706 millions d'euros dans le cadre d'une offre en numéraire pour mettre la main sur l'entreprise scandinave. Barclays a par ailleurs augmenté sa cible de 19,75 à 23,25 euros tout en restant à 'pondération en ligne' sur le titre.

* Getlink prend 5,5%. La firme a publié un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 126% sur un an à 507 millions d'euros, dopé par la contribution de son nouveau réseau ElecLink opérationnel depuis mai 2022 qui permet l'échange de l'électricité entre la France et le Royaume-Uni. Ce dernier a ainsi contribué à près de la moitié du chiffre d'affaires trimestriel du groupe, soit 231 millions d'euros. Getlink se dit confiant dans sa capacité à dépasser son objectif de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de 910 millions d'euros en 2023.

* Vivendi s'adjuge 5%. La spéculation repart de plus belle après l'annonce de négociations exclusives entre le Groupe Bolloré et la CMA CGM autour de la reprise de Bolloré Logistics par le géant marseillais. Une opération qui pourrait gonfler le trésor de guerre du conglomérat et lui permettre de lancer une offensive sur Vivendi dont il détient déjà environ 29% du tour de table. Une possibilité qui prendrait clairement de l'épaisseur en cas de cession effective de Bolloré Logistics par Bolloré.

A l'inverse, Solutions30 s'effondre de 14,6%, délaissé après l'annonce d'une lourde perte annuelle malgré des revenus en progression. Sur l'ensemble de l'exercice 2022, le groupe a essuyé un déficit net de 50,1 ME, contre un bénéfice de 21,5 ME en 2021, pour un chiffre d'affaires consolidé de 904,6 ME, en progression de +3,5% (+1,4% en organique). L'EBITDA ajusté s'établit à 46,7 ME contre 82,4 ME un an plus tôt. La bonne performance des activités hors France, qui constituent le pilier de la croissance future, est masquée par la contre-performance des activités françaises. Malgré l'environnement actuel marqué par l'inflation et la hausse des taux d'intérêt, le groupe confirme attendre une croissance à deux chiffres en 2023, ce qui lui permettra de franchir la barre du milliard d'euros de chiffre d'affaires, avec une amélioration progressive de ses marges tout au long de l'exercice.

* Ipsos chute de 13,2%, sanctionné après une publication décevante. Le chiffre d'affaires de la société au 1er trimestre a atteint 532 millions d'euros, en retrait de 2,9% et de 2,8% sur une base organique. Le groupe a été pénalisé par de forts effets de base défavorables, le contexte mondial d'incertitudes qui a conduit certains clients à faire preuve d'attentisme dans leurs prises de décision fin 2022 et début 2023, et le redémarrage de la Chine suite à l'abandon de la politique zéro-Covid qui a conduit à de forts effets de décalages entre le carnet de commandes et les revenus du 1er trimestre. Dans un contexte soumis aux aléas des incertitudes mondiales et au-delà des effets de comparaison défavorables avec le 1er trimestre 2022, Ipsos reste malgré tout confiant dans sa capacité à réaliser, cette année, une croissance organique de l'ordre de 5% et une marge opérationnelle de l'ordre de 13%.

* Sartorius Stedim Biotech trébuche de 12,5%. Le fournisseur d'équipements et de services destinés à l'industrie biopharmaceutique a dévoilé des comptes en net repli au premier trimestre avec un Ebitda courant en baisse de 27,5%, à 220 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires de 726 millions d'euros, en recul organique de 18,4% à taux de change constant (-17,2% à taux de change constant en tenant compte des acquisitions). Comme prévu, la normalisation de la demande enclenchée au troisième trimestre 2022 s'est poursuivie au premier trimestre 2023 dans toutes les régions, alors que le chiffre d'affaires lié au Covid-19 a presque totalement disparu, a précisé le groupe. La direction a malgré tout confirmé ses prévisions pour l'exercice en cours, soit un chiffre d'affaires consolidé en hausse d'un pourcentage faible à un chiffre. La marge d'EBITDA courant du groupe devrait se situer approximativement au même niveau que l'exercice précédent (35%).

* Renault a beau avoir réalisé un très bon début d'année avec des ventes nettement supérieures aux attentes du marché, son titre abandonne 12,4%. Si le groupe a fait état d'une forte hausse de 29,9% de son chiffre d'affaires au premier trimestre à 11,498 milliards d'euros, porté par un rebond des ventes en volume et le maintien d'un fort effet prix, le marché s'inquiète de la durabilité de la stratégie de prix du constructeur pour sa Mégane E-Tech, un produit clé, à un moment où son rival américain Tesla réduit agressivement ses tarifs. Pour l'instant, Renault bénéficie toujours d'une demande refoulée. Bien que les prix deviendront probablement "un peu plus doux" au second semestre, ils resteront toujours positifs, a tenté de rassurer Thierry Pieton. Lors de la conférence de présentation, le directeur financier de Renault a indiqué ne pas prévoir de baisses de prix drastiques pour la Mégane E-Tech électrique même s'il continue de travailler sur la compétitivité de la voiture et de rendre le " montage financier le plus attractif possible".

* OVHcloud plonge de 12%, plombé par son avertissement sur résultats. Le spécialiste des services d'informatique dématérialisée a dévoilé un chiffre d'affaires de 439 ME sur le premier semestre 2023, en hausse de 15% (+12,8% en données comparables) avec un EBITDA ajusté de 156 ME, soit une marge de 35,4%. Le management table désormais sur une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 13% et 14% cette année, contre une prévision précédente de 14% à 16%. Cet objectif intègre la bonne performance du premier semestre et les évolutions récentes de la demande qui traduisent à court terme un décalage de certains projets de migration vers le cloud ou d'extension d'infrastructures existantes. Un plan de contrôle des coûts a été mis en place pour améliorer le taux de marge dès le second semestre 2023 et pour continuer à maîtriser les Capex. Dans ce contexte, OVHcloud vise une marge d'EBITDA ajusté supérieure à 36% sur l'exercice (contre proche de 39% précédemment) et des Capex récurrents et de croissance dans les bornes basses de leur objectif respectif de 16% à 20% et de 28% à 32% du chiffre d'affaires.