Bilan hebdo : le CAC40 corrige de 4% avec les banques et les pétrolières

(Boursier.com) — Le CAC40 a reperdu plus de 4% cette semaine, de retour à 6.925 points (-4,1%), dans un marché particulièrement chahuté par la crise bancaire venue des Etats-Unis et du Crédit Suisse...

Le secteur financier a souffert en bourse, même si l'intervention en urgence de la Banque nationale suisse pour venir à l'aide de Crédit Suisse a (un peu) calmé le jeu en fin de semaine.

Aux Etats-Unis aussi, les autorités de régulation sont montées au créneau pour tenter d'éteindre la propagation de la crise parmi les banques régionales... Après la faillite de SVB et de Signature, First Republic Bank reste sous haute surveillance malgré les soutiens de ses pairs.

SVB Financial, la maison-mère de la Silicon Valley Bank, s'est inscrite de son côté sous protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, une semaine après l'intervention des autorités US et leurs mesures d'urgence. La Silicon Valley Bank ne fait plus partie du périmètre, ses actifs et passifs ayant été transférés vers une nouvelle entité la semaine dernière suite à sa reprise par les autorités américaines. L'effondrement de cette banque californienne des startups et du capital-risque constitue la deuxième plus grande faillite bancaire de l'histoire américaine derrière Washington Mutual.

En Europe, la BCE a annoncé pour sa part une hausse de 50 pts de base de ses taux directeurs jeudi. L'autorité monétaire a aussi revu ses prévisions d'inflation en baisse, tout en restant supérieur à l'objectif des 2% pour les années à venir : Elle table ainsi désormais sur une inflation de 5,3% en moyenne cette année dans la zone euro, contre 6,3% prévu en décembre dernier... Commentant les décisions de la BCE, Christine Lagarde a considéré qu'il n'y avait "pas de compromis entre les prix et la stabilité financière, tout en restant "déterminée à lutter contre l'inflation", ajoutant que "le secteur bancaire était dans une situation bien plus solide qu'en 2008". La patronne de la BCE a poursuivi en estimant qu'elle "ne voyait pas la nécessité d'étudier des outils alternatifs, pour le moment"...

Rappelons que la BCE avait déjà réhaussé ses trois taux d'intérêt directeurs de 50 points de base en février dernier, tout en prévoyant de continuer à les relever... Les taux d'intérêt des opérations principales de refinancement, de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt avaient été relevés à, respectivement, 3%, 3,25% et 2,5% le 8 février dernier.

Sur le marché pétrolier, le baril de brut a rechuté lourdement de 10$ sur des craintes ravivées de récession, à 72$ le brent, tandis que l'euro se tient stable face au billet vert, autour des 1,06$ entre banques en attendant la prochaine réunion du comité de la Fed mardi et mercredi qui viennent... Pour les analystes de marchés, la Réserve fédérale va poursuivre de façon plus mesurée son mouvement de resserrement monétaire mercredi prochain, à l'occasion de la réunion de son conseil du 22 mars, avec une hausse des taux anticipée d'un quart de point, tandis que le contexte bancaire reste fragile outre-Atlantique. Un relèvement de 25 points de base porterait ainsi l'objectif de taux des fonds fédéraux de 4,75% à 5%, tandis que la probabilité d'un statu quo monétaire est de seulement 1 pour 5.

L'outil FedWatch du CME Group anticipe par ailleurs pour le rendez-vous suivant du 3 mai une fourchette de 4,75-5% (probabilité de 49%) ou une fourchette de 5-5,25% (39% de chances). Pour le 14 juin, la plus grande probabilité est celle d'une fourchette 4,75-5% (à 43%), devant l'hypothèse d'une fourchette 4,5-4,75% (33% de probabilité).

Les analystes sont aussi plus nombreux désormais dans ces conditions à anticiper une baisse de taux à partir de l'été prochain. Les taux de la Fed sont globalement attendus sous les 4% pour terminer l'année...

LES VALEURS

Le secteur pétrolier corrige de façon spectaculaire dans le sillage du brent avec CGG (-23%), Vallourec (-20%) Schlumberger (-15%) et TotalEnergies (-8%).

Le secteur bancaire chute aussi avec Société Générale (-17%) avec BNP Paribas (-15%) et AXA (-11%), Crédit Agricole (-9%)

L'automobile souffre aussi avec ALD (-20%), Aramis (-17%), Faurecia (-17%), Valeo (-15%), Renault(-12%)

Vantiva recule de 13% avec Mersen, Plastic Omnium, Alstom, BigBen

Guillemot cède 11% avec Atos, Air France KLM et Rexel

A la hausse, le groupe Bolloré remonte de 8%. La direction a annoncé son intention de mettre en oeuvre une offre publique d'achat simplifiée de Bolloré visant ses propres actions. L'offre entre dans les prévisions du programme de rachat autorisé par l'assemblée générale mixte des actionnaires de Bolloré SE du 25 mai 2022. Elle porte sur 288.607.076 actions Bolloré SE, représentant 9,78% de son capital social, avec en cas de dépassement de cette limite une réduction des ordres proportionnelle au nombre d'actions présentées. Le prix envisagé est de 5,75 Euros par action Bolloré dividende 2022 attaché...

JC-Decaux reprend 5% avec Neoen, Dassault Systemes, Ubisoft et Savencia (+3%).