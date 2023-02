Bilan hebdo : le CAC40 consolide, Korian et Casino décrochent

(Boursier.com) — Le CAC40 consolide... enfin ! Bien qu'assez limité, le repli hebdomadaire atteint 2,18% pour l'indice parisien, à ,7.187 points ce vendredi soir. Après les plus hauts historiques touchés la semaine précédente, les investisseurs attendaient fébrilement les dernières statistiques relatives à l'inflation aux États-Unis. Et, comme redouté par de nombreux observateurs, l'inflation a accéléré le mois passé. L'indice d'inflation PCE, très suivi par la Fed, est en effet ressorti à +0,6% après +0,2% en décembre. Sur un an, l'indice PCE affiche une accélération à 5,4% contre 5,3% en décembre. L'indice "core PCE" a, pour sa part, progressé de 0,6% sur un mois et de 4,7% sur un an, des chiffres supérieurs au consensus.

De plus, le département du Commerce a indiqué que les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l'activité économique américaine, avaient progressé de 1,8% le mois dernier, après une contraction de 0,3% le mois précédent. Des données loin de confirmer un ralentissement de la première économie mondiale. Au contraire, elles donnent du grain à moudre à ceux qui anticipent une remontée prolongée des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Sur le marché obligataire, la réaction ne s'est pas fait attendre avec un taux du 10 ans américain au plus haut depuis 2007, à 4,8%.

Du côté des entreprises, les publications se sont poursuivies à un rythme effréné aux Etats-Unis mais aussi et surtout en Europe. A Paris, les résultats sont dans l'ensemble meilleurs qu'anticipés par les analystes même si, comme toujours, quelques déceptions sont à signaler. Du bon côté, on retiendra pêle-mêle Sopra Steria, Engie, Stellentis ou encore Saint-Gobain. A l'inverse, Korian, Worldline ou encore Nexity et Valeo ont souffert.

Sur le marché pétrolier, le brut perd à nouveau 2% sur la semaine avec un baril de Brent qui évolue autour des 81,5$ ce vendredi soir. Sur le marché des devises, l'indice dollar est proche des 105 pts tandis que l'euro recule encore face au billet vert, autour des 1,055$ entre banques après avoir touché la barre des 1,10$ dernièrement. Le Bitcoin se négocie proche de son niveau de fin de semaine dernière, autour des 23.100$ sur Coindesk.

LES VALEURS

* Sopra Steria signe la hausse de la semaine sur le SBF120 à la faveur d'un gain de 9%. Les opérateurs ont salué les comptes et la guidance supérieurs aux attentes de la société informatique. Le groupe a fait état d'un profit net de 247,8 ME en 2022, en hausse de 32%, pour un chiffre d'affaires en augmentation de 8,9%, dépassant les 5,1 MdsE. La croissance organique s'est élevée à 7,6%, au-delà de l'objectif révisé en hausse à 7% en octobre dernier avec un 4ème trimestre en croissance organique de 8%. Le taux de marge opérationnelle d'activité a atteint 8,9%, en progression de 0,8 point par rapport à 2021, en haut de fourchette de l'objectif compris entre 8,5% et 9%. Le flux net de trésorerie disponible a été très solide à 287,2 ME, soit 5,6% du chiffre d'affaires, dépassant l'objectif annoncé ("au moins 250 ME"). Plusieurs analystes ont salué ces annonces en revoyant leurs objectifs à la hausse sur le dossier.

* Seb grimpe de 8,5%, alors que le groupe de petit électroménager a dégagé en 2022 un résultat opérationnel d'activité de 620 ME, en baisse de 24% par rapport au plus haut historique de 2021 (813 ME). La marge opérationnelle s'établit à 7,8% des ventes, contre 10,1% en 2021 mais dépasse un peu le haut de fourchette attendu (de 7% à 7,5%). Seb cite un effet prix-mix très positif, de près de 600 ME, reflétant très majoritairement les hausses de prix passées pour contrer l'inflation et compenser des dépréciations de certaines devises émergentes, mais intégrant aussi la poursuite de l'enrichissement du mix-produit. Pour l'année 2023, après un premier trimestre qui verra un retrait du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel d'activité par rapport à un 1er trimestre 2022 élevé, le groupe anticipe un redressement progressif de ses ventes 'Grand Public', une forte croissance de son chiffre d'affaires Professionnel ainsi qu'une amélioration de sa marge opérationnelle globale sur l'ensemble de l'année.

*Icade avance de 4,4% après une publication plutôt positive par rapport aux attentes et aux messages communiqués lors du CMD de novembre. L'opérateur immobilier intégré a dégagé l'an passé un cash-flow net courant en hausse de 7% à 417 ME, en progression de 5,9% en euros par action (5,50 euros), pour un chiffre d'affaires IFRS en croissance de 9% à 1,8 MdE. Le groupe vise cette année un cash-flow net courant par action "stable à légèrement positif", hors effet des cessions 2023, et un dividende en ligne avec l'évolution du du cash-flow net courant avec un payout ratio d'environ 80% (sous réserve de la validation de l'assemblée générale de 2024). Icade, qui a par ailleurs annoncé la nomination d'un nouveau Directeur général au plus tard à l'occasion de l'assemblée générale du 21 avril 2023, a indiqué réfléchir à l'avenir d'Icade Santé, dont l'IPO semble avoir du plomb dans l'aile.

* Engie bondit de 3,9% après un point annuel de très bonne facture. Le groupe énergétique va augmenter son dividende de 65% après avoir vu ses résultats s'envoler l'an passé grâce à la flambée des prix du gaz naturel et de l'électricité causée par les perturbations de l'approvisionnement suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

* Stellantis (+3,1%) va lancer un programme de rachat d'actions d'une valeur maximale de 1,5 milliard d'euros après avoir dévoilé des résultats 2022 records. Le groupe, né en janvier 2021 de la fusion entre PSA et FCA, a enregistré l'an passé un bénéfice net de 16,8 milliards d'euros, en hausse de 26%, pour un chiffre d'affaires net de 179,6 milliards d'euros, en croissance de 18%, fruit d'une dynamique de prix nets solide, d'un mix véhicules favorable et d'effets de change positif. Le résultat opérationnel courant ressort à 23,3 MdsE, en hausse de 29%, matérialisant une marge de 13,0%, qui dépasse l'objectif de 12% prévu pour 2030. Des chiffres supérieurs aux attentes des analystes. Tous les segments contribuent à la croissance du chiffre d'affaires et des résultats, précise le constructeur automobile, dont le free Cash-Flow industriel a bondi de 78% à 10,8 MdsE.

A l'inverse, * Korian s'effondre de près de 22% à 7,17 euros, au plus bas historique. Le groupe a été lourdement (trop?) sanctionné après ses résultats annuels et des prévisions annuelles trop courtes. Le spécialiste de la prise en charge globale de personnes dépendantes a enregistré en 2022 un profit net de 66,9 millions d'euros pour des revenus de 4,53 MdsE (+5,6%). L'EBITDAR a atteint 1,091 MdE (taux de marge de 24,1%) et l'EBITDA 607 ME (taux de marge de 13,4%) dans un environnement marqué par l'accélération de l'inflation. Pour 2023, le management table sur une croissance organique de plus de 8% et sur un Ebitdar (Ebitda retraité des loyers) stable par rapport à 2022. Le groupe propose le versement d'un dividende de 0,25 euro par action, reflétant un taux de distribution de 50% du résultat net pre-IFRS16. Les résultats 2022 et les prévisions 2023 inférieurs au consensus devraient décourager le marché, affirme AlphaValue ('achat'). Néanmoins, la structure financière saine du groupe devrait (encore une fois) apaiser les inquiétudes des opérateurs, face à la dilution colossale (250x) et au bilan délabré d'un de ses grands concurrents, Orpea, qui a connu une profonde défaillance ESG.

* Casino recule encore de 15,6%, toujours plombé par un avenir incertain. Le groupe va-t-il bientôt devenir une holding vide et endettée s'interrogeait il y a peu Bryan Garnier. Ce dernier penche clairement vers cette possibilité après la confirmation des discussions entre le distributeur et Teract. Le courtier pense qu'en cas de rapprochement entre les deux entités, le groupe Casino deviendrait une nouvelle holding vide et endettée, similaire à Rallye, appelée à s'effondrer avec toutes les autres holdings de la galaxie d'ici début 2025.

* Euronext chute de 10,6%. A la suite des dernières rumeurs de marché, l'opérateur boursier a confirmé avoir soumis une offre indicative au conseil d'administration d'Allfunds et est en pourparlers actifs avec ses principaux actionnaires. Cette offre indicative est conditionnée, entre autres, à la conclusion d'un accord avec les principaux actionnaires existants d'Allfunds. Cette offre indicative est actuellement à l'étude par le Conseil d'administration d'Allfunds et Euronext se réserve le droit d'en modifier les termes. Il n'y a aucune certitude que cela conduira à la présentation d'une offre, précise Euronext. Allfunds a pour sa part indiqué avoir reçu une proposition d'offre publique non sollicitée, indicative et conditionnelle à un prix de 8,75 euros par action ordinaire. L'offre en numéraire et en actions consiste en 5,69 euros en cash et 0,04059 action nouvelle Euronext NV. A suivre.

* Nexity perd 10,5%. Le titre du groupe immobilier a souffert après la présentation de résultats 2022 globalement conformes aux attentes du marché et en ligne avec ses objectifs, mais une guidance clairement décevante. "L'inflation sur les coûts de construction, bien qu'à un niveau moindre que celui observé en 2022, sera cependant plus difficile à répercuter dans les prix de vente compte tenu de la baisse du pouvoir d'achat immobilier, ce qui impactera temporairement la rentabilité dans l'attente d'une stabilisation du coût du crédit. Grâce au backlog et à la récurrence des activités de Services, Nexity vise un chiffre d'affaires 2023 supérieur à 4,5 milliards d'euros, stable par rapport à 2022 hors activités à l'International, et un résultat opérationnel supérieur à 300 millions d'euros reflétant à la fois une phase d'ajustement du marché du logement neuf et un recentrage du portefeuille sur la France", a indiqué le management.

* Valeo trébuche de 9,2%, sanctionné après une prévision de flux de trésorerie disponible inférieure aux attentes. L'équipementier automobile table en 2023 sur une génération de cash-flow libre supérieure à 320 millions d'euros, alors que cette dernière est ressortie à 388 ME l'an dernier, avec un chiffre d'affaires compris entre 22 et 23 MdsE et une marge opérationnelle entre 3,2% et 4%. Morgan Stanley ('surpondérer') explique que certaines parties des perspectives pour 2023 semblent inférieures aux attentes du marché. Les prévisions de flux de trésorerie disponibles sont notamment bien en deçà du consensus.

* Atos abandonne 8,3%. Le fonds spéculatif TCI a adressé une lettre à Airbus exigeant qu'il renonce à son projet visant à reprendre 29,9% du capital d'Evidian. L'entreprise de services du numérique a annoncé la semaine passée être entrée dans une nouvelle phase de discussions non exclusives avec Airbus en vue de conclure un accord technologique de long terme et de céder à l'avionneur européen une participation minoritaire de 29,9% dans sa future branche d'activités digitales et de cybersécurité Evidian. Dans une lettre publique adressée au géant aéronautique, et dévoilée initialement par le 'Financial Times', Christopher Hohn, le célèbre dirigeant du fonds, déclare qu'Evidian est une "entreprise très endettée" et qu'y investir "diluerait la qualité des activités d'Airbus". TCI, qui détient plus de 3% du capital d'Airbus, ajoute que "ce serait du capital bloqué et une utilisation extrêmement inefficace des fonds des actionnaires".

* Eramet redonne 9,7% malgré l'annonce de résultats annuels historiques bien qu'un peu courts sur certaines lignes. Le groupe minier va proposer à l'Assemblée Générale du 23 mai le versement d'un dividende de 3,5 euros (3,85 euros de consensus) par action au titre de l'exercice 2022, en hausse de 40%. Dans un climat d'incertitudes géopolitiques et macro-économiques et compte tenu du contexte inflationniste actuel, le groupe devrait réaliser près de 600 ME d'investissements en 2023, hors activités en cours de cession et hors part financée par Tsingshan du projet Lithium. Des décisions seront prises en 2023 sur les grands projets de croissance, notamment Sonic Bay et Lithium phase 2, qui pourront entraîner des dépenses en capex dès 2023. Le montant de ces dépenses restera à évaluer en fonction de la date de prise de décision. Le management table également sur un EBITDA ajusté 2023 autour de 1,2 MdE, y compris la contribution proportionnelle de Weda Bay.

* Worldline se replie de 8,2% après la publication de ses résultats annuels. Des comptes perçus comme solides par la communauté financière, tandis que les prévisions du groupe ont laissé certains sur leur faim. Le spécialiste des services de paiement a enregistré l'an passé un EBO (excédent brut opérationnel) de 1,13 milliard d'euros, matérialisant une marge de 26%, en hausse de 110 points de base, pour un chiffre d'affaires de 4,364 MdsE, en croissance de 10,7% en organique. Le flux de trésorerie disponible a atteint 520 ME. Le management anticipe 8% à 10% de croissance organique du chiffre d'affaires en 2023, plus de 100 points de base d'amélioration de la marge d'EBO par rapport au pro forma 2022 et 46% à 48% de taux de conversion de l'EBO en flux de trésorerie disponible.