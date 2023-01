Bilan hebdo : le CAC40 confirme son superbe début d'année

(Boursier.com) — Le marché parisien poursuit sur sa lancée ! Le CAC40 engrange encore 2,37% sur cinq séances, à 7.024 points ce vendredi soir. Avec une hausse qui atteint 8,6% depuis le premier janvier, la place parisienne a clairement défié tous les pronostics en cette première quinzaine de 2023. Les chiffres très attendus des prix à la consommation aux Etats-Unis sont ressortis globalement "en ligne" avec les anticipations (favorables) des économistes, matérialisant une poursuite du ralentissement de l'inflation, à 6,5% sur un an après un sommet à 9,1% en juin. De quoi renforcer les espoirs d'une attitude moins belliciste de la Fed au cours des prochains mois.

Cependant, le dynamisme du marché du travail aux Etats-Unis, avec des inscriptions hebdomadaires au chômage ayant affiché jeudi un recul inattendu, continue de susciter la prudence, certains analystes estimant qu'il faudra encore resserrer le coût du crédit pour observer un impact sur l'emploi et les salaires.

Sur le marché pétrolier, le brut a effacé ses pertes de la semaine précédente avec un baril de Brent qui prend plus de 8%, autour des 85$ ce vendredi soir. Sur le marché des devises, l'indice dollar est proche des 102 pts tandis que l'euro gagne encore du terrain, autour des 1,082$ entre banques. Le Bitcoin retrouve également des couleurs : la reine des cryptos se négocie proche des 19.270$ sur Coindesk.

Côté valeurs, Ubisoft a chuté après un gros avertissement. A l'inverse, Atos a confirmé son excellent début d'année boursier, tout comme LVMH (au plus haut historique) et Orpea.

LES VALEURS

* Intrasense s'envole de 31,4%. Le spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale a annoncé l'entrée à son capital du groupe Guerbet, à hauteur de 39%, par le biais d'une augmentation de capital réservée d'un montant total de 8,8 ME à un prix d'émission de 0,44 euro par action, soit une prime de 34,15% par rapport au dernier cours de bourse d'Intrasense. A la suite de cette prise de participation, Guerbet prévoit de déposer prochainement, sur une base volontaire, un projet d'offre publique d'achat portant sur le solde des actions Intrasense, au même prix.

* Atos signe encore une fois la meilleure performance hebdomadaire sur le SBF120 avec un titre qui avance de 18% à 13 euros, de retour sur ses niveaux de l'été dernier. Alors que sa valorisation boursière a fondu de trois quarts l'an passé, l'ESN a débuté le nouvel exercice sur les chapeaux de roue avec un titre qui affiche un gain d'environ 43% depuis le premier janvier. Le groupe continue de surfer sur la spéculation qui entoure Evidian, sa branche d'activités digitales et de cybersécurité qu'il prévoit de scinder.

* SES-imagotag bondit de 12,7%. Le groupe est entré en négociation exclusive en vue de l'acquisition de la société française In The Memory, spécialisée dans l'analyse de données et les outils décisionnels pour le commerce. Le protocole d'intention signé par les deux sociétés prévoit l'acquisition par SES-imagotag de 100% des actions de Memory, payée en numéraire. La réalisation de l'opération, dont le montant n'a pas été dévoilé, devrait avoir lieu dès ce mois-ci.

* Air France-KLM s'adjuge 9,7%, soutenu par une actualité sectorielle favorable et plusieurs notes d'analystes. Davy Research a tout d'abord rehaussé à 'neutre' sa recommandation sur la valeur en visant 1,42 euro. UBS est de son côté passé à l''achat' sur l'action tout en remontant son objectif de 1,75 à 2 euros. "Avec le potentiel de révisions à la hausse au niveau du consensus, nous considérons le cours actuel comme un point d'entrée attrayant", affirme la banque helvète. Enfin, Citi a réitéré son avis 'achat' et sa cible de 1,85 euro.

* Orpea flambe de 8,9%. L'agitation reste forte autour de l'exploitant de maisons de retraite et de sa restructuration. Selon nos confrères des 'Echos', la Caisse des Dépôts et les investisseurs institutionnels dans son sillage (mutualistes et/ou assureurs) "sont prêts à apporter au moins la majorité du milliard et demi d'euros espéré par le groupe", en échange d'environ la moitié du tour de table et de la majorité au sein du Conseil d'administration. Le quotidien précise que la CDC et ses partenaires "prévoient de demander une dérogation à l'Autorité des marchés financiers pour ne pas avoir à déclencher d'OPA".

Face à la spéculation autour de son action, le management du spécialiste de la prise en charge de la dépendance a rappelé être engagé dans une restructuration financière drastique impliquant une capitalisation de 3,8 milliards d'euros de dettes non sécurisées de la société Orpea SA et une augmentation de capital comprise entre 1,3 et 1,5 MdE. Des mesures qui entraineront une dilution massive pour les actionnaires existants qui décideraient de ne pas y participer. La direction a également précisé que les discussions avec ses créanciers financiers et des investisseurs tiers sont toujours en cours dans le cadre de la procédure amiable de conciliation ouverte par le Président du Tribunal de Commerce. Cette réaction a provoqué un véritable tollé de la part des actionnaires de la société. Concert'O, le concert regroupant le groupe familial Mat Immo Beaune et le groupe Nextstone, s'est notamment insurgé contre ce communiqué de presse d'Orpea, "dont le but semble être d'impacter à la baisse son propre cours de bourse".

* Nexans grimpe de 7,8%. Goldman Sachs a revalorisé le dossier de 116 à 119 euros tout en réitérant son conseil 'achat' tandis que HSBC a confirmé son avis 'achat' et sa cible de 110 euros. Le câblier a par ailleurs annoncé un investissement de 40 millions d'euros sur les trois prochaines années sur son site d'Autun, afin de pérenniser le savoir-faire du site, sa compétitivité industrielle et l'emploi en France. Cette annonce s'inscrit à un moment clé de la stratégie du Groupe qui réaffirme son engagement pour l'électrification du futur en France, berceau de l'entreprise depuis 120 ans.

* Rémy Cointreau gagne 7,4%. Le Conseil d'Administration du groupe de spiritueux a décidé de réduire le capital social par voie d'annulation de 1 million d'actions auto-détenues (soit 1,93% du capital social), comme annoncé dans le communiqué du 21 décembre relatif à la fin du programme de rachat d'actions.

* LVMH évolue au plus haut historique en Bourse avec un titre qui avance de 4,8% sur la semaine. Bernard Arnault a encore renforcé l'emprise familiale à la tête du groupe de luxe avec la nomination de sa fille Delphine comme PDG de Christian Dior Couture. Delphine Arnault, 47 ans, était directrice générale adjointe de Louis Vuitton depuis 2013 et avait auparavant travaillé de nombreuses années pour Dior. Sa nomination à la tête de Christian Dior Couture intervient après celle récente de son frère Antoine Arnault, fils aîné de Bernard Arnault, au poste de directeur général de Christian Dior SE, la holding de contrôle du géant du luxe français. Le géant du luxe a également fait part de la nomination de Pietro Beccari, qui dirigeait Christian Dior Couture depuis 2018, au poste de PDG de Louis Vuitton en remplacement de Michael Burke.

* Renault poursuit son très bon début d'année en bourse avec un titre qui prend encore 2,7% cette semaine. Avec un gain de 18% depuis le premier janvier, le constructeur automobile affiche la meilleure performance du CAC40 sur la période. Le titre a intégré la liste des grandes capitalisations européennes favorites d'Oddo BHF pour le premier semestre. L'analyste se dit "beaucoup plus" optimiste que le consensus sur la capacité de Renault à faire croître ses résultats et à améliorer ses performances financières malgré un environnement économique potentiellement moins favorable. Le broker est également optimiste quant au potentiel de la nouvelle organisation "disruptive" de Renault et sur les relations "plus pragmatiques" que le constructeur devrait entretenir avec Nissan à l'avenir.

A l'inverse, * Ubisoft plonge de 18,8% après son (gros) avertissement sur résultats. Évoquant un environnement plus difficile qui s'est notamment traduit par une performance inférieure aux attentes de "Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope" et "Just Dance 2023", le groupe a revu en forte baisse ses objectifs financiers. Ubisoft a également décidé de décaler, pour la sixième fois, le lancement du jeu "Skull and Bones", désormais attendu en début d'exercice 2023-2024. Le management anticipe, sur l'exercice en cours, un net bookings en baisse de plus de 10% par rapport à l'année précédente, contre un objectif précédent d'une croissance de plus de 10%, tandis que le résultat opérationnel non-IFRS, reflétant la baisse du net bookings, le report de Skull and Bones et la dépréciation accélérée d'environ 500 MEUR de la R&D capitalisée, est maintenant attendu dans le rouge à hauteur de -500 ME, contre +400 ME visés précédemment.

* Société Générale perd 3,3%. JP Morgan se montre prudent sur les banques françaises. Ces dernières seront confrontées cette année à une pression supplémentaire sur leurs marges domestiques en raison d'augmentations additionnelles des taux du Livret-A, d'un ralentissement des volumes de prêts et d'une 'retarification' des prêts toujours plus lente. Parmi les derniers avis d'analystes, le Credit Suisse a ajusté sa cible de 40 à 38 euros, tout en restant à 'surperformer' sur le dossier. KBW avait déjà dégradé le dossier à 'performance de marché' avec un objectif maintenu à 30,5 euros récemment. Le courtier estimait que la décote du groupe par rapport au secteur au sens large était "susceptible de se maintenir". Il évoquait un revenu net d'intérêts "sous pression" et une BCE plus belliciste qui ajoutait aux inquiétudes concernant le crédit et les opérations de leasing et de financement de voitures de la banque.

* Eurofins Scientific abandonne 2,6%. Il faut dire que le prestataire de services bio-analytique a été victime d'une double dégradation d'analyste dans la mesure où la Deutsche Bank a abaissé sa recommandation à 'vendre' tout en coupant sa cible de 80 à 58 euros, tandis que Jefferies a dégradé le dossier à 'sous-performer' avec un objectif ramené de 70 à 58 euros. Même avec une croissance organique 'core' de 6,5% en 2023, la banque allemande voit des risques sur les bénéfices en raison de la hausse des coûts et de l'incertitude quant à la capacité de la firme à augmenter les prix. En France, les baisses de prix du gouvernement devraient réduire la croissance des revenus 'core' de 0,5% et avoir un impact sur les profits, ajoute la DB.