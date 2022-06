Bilan hebdo : le CAC40 chute de 4,5% !

(Boursier.com) — Semaine de net repli pour le CAC40 dans un marché toujours anxieux quant à l'avenir de l'économie mondiale sur fond d'inflation galopante et de politiques monétaires plus restrictives... Sur 5 séances, l'indice vedette parisien cède 4,5%, de retour sous les 6.200 points, à 6.187 points ce vendredi soir en clôture.

Très attendus, les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis ont confirmé leur accélération, ce qui pourrait inciter la Réserve fédérale américaine à durcir encore le ton. Même constatation du côté de la BCE jeudi qui a musclé son discours et tracé le chemin en vue de plusieurs relèvements de taux d'ici septembre...

Les nouvelles sont donc tout aussi mauvaises outre-Atlantique, puisque l'indice des prix à la consommation a grimpé de 1% en comparaison du mois antérieur, contre 0,7% de consensus FactSet, portant l'inflation américaine à 8,6% sur un an contre 8,2% de consensus et 8,3% en avril. Hors alimentaire et énergie, l'indice des prix à la consommation a grimpé de 0,6% par rapport au mois précédent, contre 0,5% de consensus. La hausse hors alimentaire et énergie sur un an atteint 6%, contre 5,9% de consensus et 6,2% un mois avant.

Ainsi, l'inflation américaine au mois de mai, à 8,6%, atteint son plus haut niveau depuis 1981, douchant les espoirs récents de pic.

Les mauvais chiffres de l'inflation révélés ce jour compliquent donc encore davantage la tâche de la Fed, lancée dans un cycle de resserrement monétaire accéléré à coups de hausses des taux de 50 points de base. La marge de manoeuvre est inexistante pour la banque centrale américaine, qui doit composer avec un environnement particulièrement adverse après avoir maintenu ses taux bien trop bas, et bien trop longtemps. Dans un tel contexte, le risque d'un ralentissement économique plus prononcé s'accroît fortement. Les données FedWatch font désormais ressortir une potentielle hausse cumulée des taux de 215 points de base en 2022, avec un taux des fonds fédéraux voisin de 3% à fin décembre.

Sur le marché pétrolier, les cours du Brent flirtent à nouveau avec les 122$. L'euro retombe de son côté sur les 1,05/$. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 10 ans s'affiche à plus de 3%, 3,04%, et celui du '30 ans' à 3,13%.

LES VALEURS

DBV a grimpé de 60% après avoir annoncé un financement par placement privé d'actions (PIPE) d'un montant total de 194 millions de dollars américains (correspondant à 181 ME) provenant de la vente de 32.855.669 actions ordinaires, ainsi que de 28.276.331 bons de souscription préfinancés (pre-funded warrants).

Les actions ordinaires seront souscrites par les investisseurs à un prix par action ordinaire de 3 euros (correspondant à 3,22 dollars américains), et les bons de souscription préfinancés seront souscrits à un prix préfinancé de 2,90 euros (correspondant à 3,11 dollars) par bon de souscription préfinancé, correspondant au prix par action des actions ordinaires déduction faite du prix d'exercice de 0,10 euro par bon de souscription préfinancé. Le produit brut du financement PIPE totalise environ 194 millions de dollars, avant déduction des frais relatifs au placement privé. Le règlement-livraison du financement PIPE est soumise aux conditions usuelles et devrait avoir lieu le 13 juin 2022.

Les actions ordinaires pouvant être émises lors de l'exercice des bons de souscription préfinancés n'ont pas été enregistrées en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (1933 Securities Act), telle que modifiée, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis, sauf en vertu d'une déclaration d'enregistrement en vigueur ou d'une exemption aux exigences d'enregistrement applicable. La Société a accepté de déposer une déclaration d'enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission pour enregistrer la revente des actions ordinaires sous-jacentes aux bons de souscription préfinancés.

Maurel & Prom remonte de 12% dans le sillage du baril, avec Prodways (+7%) et Ab Science (+6%)

Adocia : +4% avec Valeo et Esi Group

Ramsay : +3% avec Renault, LFE, Faurecia et OVH

EDF : +2%, soutenu par le retour des espoirs de nationalisation... Selon 'Les Échos', la réforme d'EDF demeure donc prioritaire pour le gouvernement et bénéficierait d'un "nouveau souffle", grâce au contexte de crise énergétique. Pour éviter de s'attirer les foudres des syndicats ou de l'opposition, le président Emmanuel Macron aurait mis en avant un projet de nationalisation fédérateur.

Plusieurs fois reportée durant le précédent quinquennat, la réforme d'EDF semblerait donc aujourd'hui "inévitable", et le retour d'EDF à 100% dans les mains de l'Etat figurerait parmi les chantiers prioritaires du nouveau gouvernement attendus après les élections législatives, aux côtés de la lutte contre l'inflation et de la réforme des retraites. "On serait gagnant à le faire le plus rapidement possible", a indiqué une source au sein des pouvoirs publics, citée par Les Échos.

Euroapi : +2% suivi de 2CRSI, TechnipEnergies, CGG et Groupe Gorgé et TotalEnergies

A la baisse, MaisonduMonde retombe de 18% suivi d'Atos (-17%) et de Korian (-16%) sur de nouvelles plaintes contre le groupe.

Eramet : -15% avec Orpea (-12%) qui reste dans la tourmente suivi de SergeFerrari

Navya : -9% avec Casino, Rallye

Remy Cointreau : -8% avec P&V, Crédit Agricole, Covivio et Icade

Trigano : -7% suivi de Orange, Elis, BNP Paribas, Publicis, Carrefour et Seb