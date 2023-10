Bilan hebdo : le CAC40 chute avant une semaine surchargée

(Boursier.com) — Nouveau repli hebdomadaire pour le marché parisien, rattrapé par la guerre au Proche-Orient, l'envolée des taux obligataires et la poussée des cours du brut. Sur cinq séances, le CAC40 cède 2,67% à 6.816 points ce vendredi soir, au plus bas depuis la mi-mars. La situation continue de se dégrader en Israël, alors que l'Etat hébreu s'apprête à lancer une offensive terrestre dans la bande de Gaza et que les affrontements s'élargissent à la Cisjordanie et à la frontière avec le Liban.

"La situation actuelle au Moyen-Orient a déclenché une poussée de volatilité sur les marchés pétroliers et boursiers, obligeant les investisseurs à réévaluer leurs stratégies et se déplacer des actifs plus risqués vers des investissements jugés 'plus sûrs'", déclare à 'Bloomberg' Fawad Razaqzada, analyste de marché chez Forex.com.

Dans ce contexte, les investisseurs ont délaissé les actifs risqués pour se déplacer vers les valeurs refuge, or en tête. Sur le marché obligataire souverain, la semaine a été marquée par la flambée des taux à l'image du 10 ans américain qui a dépassé la barre des 5% pour la première fois depuis 16 ans après de nouveaux indicateurs de conjoncture résilients aux Etats-Unis et des déclarations guère réjouissantes de Jerome Powell.

"La vigueur de l'économie américaine et la persistance des tensions sur le marché du travail pourraient justifier de nouvelles hausses des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale", a affirmé le patron de la Fed. Pour que l'inflation revienne durablement à l'objectif de 2% de la Fed, il "faudra probablement une période de croissance inférieure à la tendance et un nouvel assouplissement des conditions du marché du travail".

Les derniers jours ont également vu le rythme des publications d'entreprises s'accélérer avec de bonnes, comme de moins bonnes surprises. Si Pernod Ricard a assuré, Renault, Rexel et L'Oréal ont déçu. La semaine prochaine, la moitié des entreprises cotées doivent publier leurs résultats aux Etats-Unis, et 30% de ces entreprises en Europe, selon les calculs de Barclays...

Sur le front des devises, l'euro tente de remonter vers les 1,06 dollar. Les cours du Brent s'octroient encore plus de 2% sur la semaine, proches des 93$. Enfin, le Bitcoin s'offre un gros rebond et évolue autour des 29.600$ sur Coindesk.

LES VALEURS

* Pernod Ricard avance de 5,6%. Le groupe de spiritueux a, comme attendu, connu un début d'exercice 2023-2024 difficile avec un repli de son chiffre d'affaires de 8% à 3,042 milliards d'euros, pénalisé par le repli de ses ventes aux Etats-Unis et en Chine. Le consensus était positionné à 3,07 MdsE. Pernod Ricard avait prévenu fin août d'un "démarrage plus modeste" au premier trimestre, après un exercice 2022-2023 meilleur que prévu, en raison du ralentissement en Chine et aux Etats-Unis. Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe anticipe des perspectives favorables en Chine et aux Etats-Unis et attend une "forte" croissance en Inde et dans le "travel retail". La direction table ainsi sur une croissance du chiffre d'affaires "diversifiée" pour son exercice 2023-2024 et réitère ses perspectives à moyen terme, à savoir une progression interne des ventes dans le haut d'une fourchette comprise entre +4% et +7%.

* Worldline grimpe de 5,5%, dopé par une actualité porteuse. Outre les rumeurs autour de l'Italien Nexi, le spécialiste des services de paiements électroniques bénéficie du soutien de Goldman Sachs qui a réitéré son avis 'achat' sur le titre malgré une cible abaissée de 45 à 39 euros. Citi a également confirmé son conseil 'achat' avec un objectif de 40 euros.

* Remy cointreau gagne 3,6% dans le sillage de son homologue français. Goldman Sachs a par ailleurs maintenu sa recommandation 'achat' sur le groupe de spiritueux, tout en ajustant son objectif de cours de 205 à 180 euros.

A l'inverse, * Technip Energies décroche de 10%, chahuté après les révélations du 'Monde'. Sur son site internet, le quotidien "révèle comment l'entreprise d'ingénierie a limité ses pertes financières en retardant sa sortie du chantier de l'usine Arctic LNG 2 après le début de l'invasion russe en Ukraine". Le journal rappelle que Technip Energies jouait gros puisque "le contrat qu'il a remporté pour superviser l'ingénierie et la construction du projet, en Russie et en Chine, s'élève à plus de 7 milliards d'euros". Cette nouvelle méga-usine de liquéfaction de gaz devrait permettre d'augmenter de 60% les capacités d'exportation de GNL de Moscou d'ici 2026. Technip Energies a répondu en indiquant avoir "travaillé avec les autorités compétentes et s'est conformé aux sanctions imposées de manière progressive par l'Union européenne, les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Compte-tenu de la complexité et de la multiplicité des sanctions, l'entreprise a réalisé une analyse rigoureuse de tous les équipements exportés, dont les milliers de composants des deux modules de type utilités livrés après mai 2022, afin d'appliquer les codes douaniers appropriés... Technip Energies a agi en responsabilité dans le cadre du projet ALNG2 en respectant, par ordre de précédence, les sanctions internationales, et ses obligations contractuelles".

* Euroapi perd encore 9,4% après avoir été lourdement sanctionné la semaine passée dans la foulée des déceptions chiffrées. Le gros avertissement sur ses résultats ne passe toujours pas et les analystes continuent de réviser en baisse leurs prévisions à l'image de Berenberg qui a coupé sa cible de 16,9 à 6,6 euros, tout en restant à l'achat. Le fabricant de principes actifs pharmaceutiques table désormais sur une croissance annuelle comprise entre +3% et +5%, contre +7% à +8% précédemment.

* Renault trébuche de 8,3% après la présentation de comptes trimestriels un peu courts par rapport aux attentes du marché. Au 3ème trimestre, le chiffre d'affaires du constructeur ressort à 10,5 milliards d'euros, en hausse de 7,6% (+13,8% à taux de change constants) mais légèrement inférieur aux anticipations des analystes (10,77 MdsE). Les ventes affichent une progression de 6,1% dans le monde et de 15,3% en Europe. Le constructeur a réitéré ses perspectives financières 2023, à savoir une marge opérationnelle entre 7% et 8%; un free cash-flow supérieur ou égal à 2,5 milliards d'euros; avec une marge opérationnelle du Groupe du second semestre supérieure à celle du 1er semestre, qui s'élevait à 7,6%.

* STMicroelectronics abandonne 8,3% dans une actualité " sectorielle " dominée par la prudence d'Ericsson et de Nordic Semiconductor, ainsi que le renforcement des restrictions à l'export de puces des États-Unis vers la Chine. Washington a en effet décidé de restreindre la vente de puces Nvidia conçues spécifiquement pour le marché chinois dans le cadre de nouvelles mesures visant à bloquer l'accès à la Chine à une technologie considérée comme essentielle pour le développement de l'IA et 'de pointe' pour l'usage militaire. Les contrôles plus stricts cibleront particulièrement les puces Nvidia A800 et H800, a déclaré un haut responsable américain.

* Rexel se replie de 7,4% malgré la confirmation de ses objectifs 2023. Le distributeur de matériel électrique a dévoilé un chiffre d'affaires trimestriel de 4,67 milliards d'euros, en hausse de 2,6% à jours constants. Le consensus tablait sur une progression un peu plus marquée de 3%. Les volumes sont en hausse de +2,3% sur un effet de base élevé lié aux produits d'électrification et à un environnement de marché plus contrasté, démontrant la force du positionnement de Rexel sur ses marchés. L'environnement de prix reste favorable sur les produits hors-câbles, en hausse de +1,3% sur le trimestre. Les objectifs 2023 ont donc été confirmés avec une croissance résiliente, une profitabilité soutenue et une forte génération de trésorerie grâce aux plans d'actions stratégiques du groupe. En bonne voie pour réaliser ses ambitions 2025, Rexel a précisé qu'une actualisation de la feuille de route stratégique sera présentée lors d'une journée investisseurs qui se tiendra en juin 2024.