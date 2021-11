Bilan hebdo : le CAC40 bat tous les records à plus de 7.000 pts !

(Boursier.com) — Le marché parisien a progressé de 3% cette semaine, le CAC40 pulvérisant ses records historiques qui dataient de septembre 2001 ! L'indice phare de la bourse de Paris termine à 7.040 pts, alors que Wall Street continue aussi de voler de record en record, les banques centrales se montrant toujours aussi peu pressées de resserrer la vis monétaire malgré le risque inflationniste, à l'image de la Réserve Fédérale cette semaine. Pendant ce temps, les publications trimestrielles des entreprises ont continué de rassurer la communauté financière...

ECO ET DEVISES

L'indicateur le plus marquant cette semaine a été publié ce vendredi : L'économie américaine a créé plus d'emplois qu'attendu en octobre, l'impact du variant Delta du coronavirus sur l'économie continuant de s'estomper...

Le département du Travail a ainsi fait état de 531.000 emplois non-agricoles créés le mois dernier et il a révisé en nette hausse les chiffres de septembre, à 312.000 contre 194.000 annoncé initialement, et ceux d'août, à 483.000 contre 366.000.

Les économistes prévoyaient en moyenne 450.000 créations de postes en octobre, leurs estimations s'échelonnant entre 125.000 et 755.000.

Les Etats-Unis continuent de souffrir de pénuries de main-d'oeuvre malgré la réouverture des établissements scolaires et l'arrêt début septembre de plusieurs dispositifs d'indemnisation du chômage.

Le rapport mensuel sur l'emploi a confirmé néanmoins la tendance à l'accélération de la reprise au début du quatrième trimestre, déjà suggérée par les derniers chiffres de la confiance du consommateur et de l'activité dans le secteur des services, alors qu'au troisième trimestre, le variant Delta avait fait tomber la croissance à son plus bas niveau depuis plus d'un an. Le taux de chômage a reculé à 4,6% en octobre après 4,8% le mois précédent.

Le nombre de personnes disposant d'un emploi aux Etats-Unis est cependant encore inférieur de près de quatre millions à son niveau de février 2020, avant l'éclatement de la crise mondiale du coronavirus, alors que 10,4 millions d'offres d'emploi restent non pourvues. On estime à environ 5 millions le nombre de personnes qui ont quitté le marché du travail depuis le début de la pandémie...

Sur les devises, l'euro revient à 1,1535/$. Le pétrole pointe à 82,60$ le brent, alors que l'OPEP tente toujours de contenir sa production après sa dernière réunion de jeudi...

LES VALEURS

Atari remonte de 22% avec 2CRSI. Sur le 1er semestre de l'exercice 2021/22 (du 1er mars 2021 au 31 août 2021), le groupe 2CRSI a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 89,8 millions d'euros, en progression de +14,4% par rapport au 1er semestre de l'exercice 2020/21, une performance portée par une belle dynamique commerciale du Groupe qui a plus que compensé la perte du client Blade.

La filiale Escape Technology spécialisée dans les effets visuels (+75%) et Boston Server & Storage Solutions, qui progresse de 55%, réalisent de belles performances. Les 10 premiers clients représentent 46% du chiffre d'affaires de la période pour un montant total de 41 ME (49% en 2020).

Air France KLM : grimpe de 14% avec la réouverture des frontières. JC Decaux aussi remonte de 13% et SMCP.

CGG : +10% avec Jacquet Metals et Accor qui profite aussi de la réouverture de l'activité.

Klepierre : +8% avec ADP, STM, Nacon, SES Imagotag

Gl Events : +7% suivi de Alten, Bureau Veritas

ALD : +6% avec Dassault Aviation, Pharmagest, Hermes et Infotel

Transgene : +5% suivi de Veolia, Capgemini et Valeo

A la baisse, Gensight rechute de 23% avec Erytech (-17%) et DBV (-10%)

Valneva : -7% suivi de Verimatrix et de S30

Virbac : -6% suivi de Eramet, Inventiva, Xilam

Ateme : -5% avec Lysogène, Teleperformance, Xilam

Rallye : -4% avec Groupe Gorgé et Elior.