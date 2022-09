Bilan hebdo : le CAC40 abandonne plus de 2%

(Boursier.com) — Le marché parisien est reparti en arrière cette semaine, accusant un repli hebdomadaire de 2,17% à 6.077 points ce vendredi soir. L'aversion au risque est à nouveau montée d'un cran après la publication de chiffres plus élevés que prévu du côté de l'inflation américaine au mois d'août. L'absence de nouveau signe de ralentissement des prix à la consommation au sein de la première économie mondiale a en effet remis en cause les scénarios les plus souples en matière de taux d'intérêt et de croissance. Les marchés tablent désormais largement sur un relèvement de 75 points de base des taux de la Fed mercredi prochain tandis qu'une hausse de 100 points, jusqu'ici absente des débats, est désormais loin d'être exclue.

En outre, deux des plus grandes institutions mondiales, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont indiqué jeudi soir s'attendre respectivement à un risque accru de ralentissement économique au troisième trimestre et à une récession mondiale l'an prochain. Vendredi, l'avertissement du géant de la logistique et livraison de colis Fedex, considéré comme un baromètre fiable de l'activité économique globale, est venu renforcer un peu plus la morosité ambiante.

En Europe, après le tour de vis historique de 75 points de base de la BCE la semaine dernière, les propos de plusieurs membres de la Banque centrale européenne vont dans le sens d'un nouveau resserrement monétaire important le mois prochain. Le vice-président de la BCE, Luis de Guindos, a par exemple déclaré vendredi que l'Institution de Francfort devra poursuivre sa remontée des taux d'intérêt car le ralentissement économique ou une éventuelle récession en zone euro ne seront pas suffisants pour parvenir à une maîtrise de l'inflation.

Dans ce contexte, les rendements obligataires se sont fortement tendus ces derniers jours à l'image de celui du Bund allemand à deux ans qui a touché un sommet depuis 2011 à 1,594%. Et le dollar a continué de profiter de son statut de valeur refuge pour encore gagner du terrain face aux principales devises mondiales. L'euro évolue proche de la parité ce vendredi soir.

Sur le front des matières premières, le baril de brut affiche une nouvelle légère baisse sur la semaine (86$ pour le WTI) et évolue proche de ses niveaux du début d'année. Les craintes de recul de la demande sur fond de ralentissement économique, voire de récession, continuent à peser sur les cours. L'once d'or s'échange autour des 1.675$ et le Bitcoin évolue proche des 19.700$ sur Coindesk.

Dans l'actualité entreprises, Orpea a connu une nouvelle semaine noire en Bourse alors que les laboratoires dédiés à la santé animale Virbac et Vetoquinol ont été sanctionnés après leurs derniers résultats.

LES VALEURS

* Renault grimpe de près de 9% avec Stellantis (+0,8%). Amélioration sur le marché automobile européen. Si en juillet, les immatriculations de voitures neuves dans l'Union européenne ont à nouveau diminué de 10,4% malgré une base de comparaison déjà faible causée par la pénurie persistante de semi-conducteurs, le marché européen des voitures neuves a renoué avec la croissance (+4,4%) en août, mettant fin à treize mois consécutifs de baisse. Cependant - avec 650.305 unités enregistrées - ce résultat reste bien en deçà des niveaux d'avant la pandémie, précise l'Association des constructeurs automobiles européens. Tous les marchés clés de l'UE ont contribué positivement à la croissance de la région, avec des gains solides en Italie (+9,9%), en Espagne (+9,1%), en France (+3,8%) et en Allemagne (+3,0%). Au niveau des constructeurs, Stellantis (+10,6%) a fait nettement mieux que Renault (-6,99%) dans l'UE.

* Mercialys gagne 4,9%. La foncière dédiée aux centres commerciaux a notamment été soutenue par une note d'Oddo BHF qui a relevé à 'surperformer' son opinion sur le dossier avec une cible ajustée de 9,8 à 102, euros. L'analyste note qu'après une rencontre avec le management, les dirigeants abordent cette rentrée en soulignant un manque de visibilité sur certains impacts du contexte inflationniste, comme beaucoup d'autres sociétés, mais se montrent également confiants sur la capacité de Mercialys à traverser cette période potentiellement difficile.

* Euroapi prend 4,2%. Introduit en Bourse en mai au prix de 12 euros, le spécialiste des principes actifs pharmaceutiques pour le compte des industriels de la santé a bénéficié du soutien de la Deutsche Bank qui a revalorisé le titre de 20 à 22 euros tout en confirmant son conseil à l''achat'. À la suite de résultats semestriels meilleurs que prévu, le dossier d'investissement est monté encore d'un cran dans la liste de préférences de la banque car il offre plusieurs caractéristiques qui devraient le rendre très attrayant pour les investisseurs.

* Technip Energies avance de 3,6%, également dopé par une note d'analyste. A l''achat', Citi a en effet revalorisé le titre du groupe d'Ingénierie et de Technologies de 15,5 à 17 euros. La banque estime que la société dispose d'une "abondance d'opportunités" pour remplir son carnet de commandes après avoir retiré le projet Russia Arctic LNG-2 de son portefeuille. Elle voit notamment de belles opportunités dans le GNL aux États-Unis et au Moyen-Orient. Quant à l'action, elle se situe environ 20% en dessous de ses sommets historiques, et la société reste décotée par rapport à ses pairs européens.

A l'inverse, Orpea chute de 32%, au plus bas depuis juin 2005. Le spécialiste des maisons de retraite et de la prise en charge a encore été vivement secoué cette semaine après avoir annoncé une baisse de sa rentabilité au premier semestre, et avertit d'une probable dégradation de cette dernière au second semestre. Si le groupe a vu son chiffre d'affaires augmenter de 10,9% à 2,295 MdsE sur les six premiers mois de l'année, son taux de marge d'EBITDAR a reculé à 18,5% (24,9% un an plus tôt). "Orpea a décidé d'anticiper la publication des résultats préliminaires du premier semestre pour des raisons de transparence, car les résultats 2022 seront probablement nettement inférieurs aux attentes du marché", a déclaré le directeur financier Laurent Lemaire lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes. La rentabilité opérationnelle est affectée par la réduction des mécanismes de compensation relatifs au Covid-19 et par la hausse des prix de l'alimentation, de l'énergie et des salaires. Chez les analystes, la SocGen a coupé son objectif de 36,5 à 18,5 euros tout en maintenant son avis 'conserver'. Oddo BHF ('neutre') estime que le titre reste entouré par trop d'incertitudes, ou du moins, beaucoup de freins à court terme (inflation, TO, pénurie, changements réglementaires possibles, pricing) qui limitent la visibilité sur la séquence prévisionnelle...

* Virbac décroche de 17,4%. Le laboratoire vétérinaire a pourtant dévoilé des résultats semestriels de bonne facture et a confirmé ses objectifs 2022. Seul l'objectif de désendettement pour l'année a été revu à la baisse (autour de 30 ME hors dividendes contre 60 ME précédemment) en raison de l'augmentation du besoin en fonds de roulement liée à la croissance de l'activité, à l'inflation, ainsi qu'à des décisions de management. Le ratio de "résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions" sur "chiffre d'affaires" a en revanche été confirmé autour de 15% à taux de change constants, et ce en dépit des impacts de l'inflation, et la guidance de croissance organique (entre 5% et 10%) a été réitérée.

* Atos perd 11,1%. Sycomore Asset Management, qui détient une part minoritaire du groupe anciennement dirigé par Thierry Breton, demande la démission de son président, Bertrand Meunier. Cyril Charlot, associé fondateur de la société de gestion, a également indiqué vendredi à 'Reuters' demander le remplacement des membres les plus anciens du conseil d'administration par des spécialistes du secteur. Sycomore AM juge que le projet de scission d'Atos est "trop ambitieux et trop complexe"...

* Dassault Systèmes trébuche de 8,6%, avec Worldline (-8,4%) et Capgemini (-7,3%). A l'image des grandes valeurs de la tech américaine, les valeurs technologiques sont délaissées sur fond d'envolée des taux obligataires.

* Air France KLM recule de 9%, notamment affectée par la grève des contrôleurs aériens vendredi. Alors que la direction générale de l'Aviation civile (DGAC) avait demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vols de 50% sur cette journée, Air France prévoyait d'assurer environ 90% de ses vols long-courriers et 45% de ses vols court et moyen-courriers.