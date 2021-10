Bilan hebdo : le CAC 40 retombe de près de 2%

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Semaine de consolidation pour le CAC40 qui cède 1,82% sur cinq séances, à 6.518 points ce vendredi soir. Les interrogations préoccupant les opérateurs depuis plusieurs semaines sont toujours bien présentes, même si l'une des plus récentes, le risque de "shutdown", a été surmonté par le Congrès américain qui a voté jeudi soir une loi permettant de prolonger le financement de l'Etat fédéral jusqu'au 3 décembre, évitant ainsi la fermeture des services fédéraux non essentiels, qui aurait pesé sur la croissance de la première économie mondiale. Reste que les querelles politiques aux Etats-Unis se poursuivent avec comme principal risque, un défaut sur la dette américaine...

Mais l'inquiétude grandissante dans les salles de marché vient clairement de la poursuite de la progression des prix à la consommation, tirés par le haut par l'envolée des prix de l'énergie. En zone euro, l'inflation a atteint en septembre son plus haut niveau depuis 13 ans et les indicateurs PMI définitifs pour le secteur manufacturier de la région ont montré que les difficultés dans la chaîne d'approvisionnement commençaient à freiner l'activité.

Une inflation plus longue et plus marquée de l'inflation pourrait contraindre les Banques centrales à agir plus fermement et/ou plus rapidement... De quoi effrayer les marchés, nourris depuis de longs mois aux abondantes liquidités déversées par les BC. En attendant, cette hausse de prix commence à se refléter sur le compartiment obligataire où les taux se sont nettement tendus, avant de repartir à la baisse en fin de semaine avec le retour de l'aversion pour le risque.

En Chine, le géant de l'immobilier Evergrande continue à faire parler, mais les autorités semblent vouloir éviter un effondrement du groupe surendetté en continuant d'injecter des liquidités dans le système financier.

Sur le front des valeurs, Eutelsat a bondi après avoir reçu une offre de rachat de Patrick Drahi, EDF et Engie ont été soutenus par la flambée des prix de l'énergie, tandis que les valeurs technologiques ont souffert avec la hausse des taux, le luxe payant sa forte exposition à la Chine.

LES VALEURS

* Eutelsat flambe de 22%. L'opérateur de satellites a repoussé une "proposition non sollicitée, préliminaire et non contraignante de Patrick Drahi concernant une transaction potentielle sur l'ensemble du capital social de la société" à hauteur de 12,1 euros par action, tout dividende attaché. Selon les informations publiées par les 'Echos', Eutelsat juge l'offre insuffisante mais laisse une voie ouverte. L'Etat, qui détient directement et indirectement environ 27% du capital d'Eutelsat, n'aurait également pas mis son veto à une telle opération.

* Catana s'envole de 10%, alors que le groupe nautique a indiqué " vivre une période exceptionnelle sur le plan commercial ". Privé de salons nautiques depuis 18 mois en raison de la crise sanitaire, Catana a pu faire une rentrée en force à l'occasion des premiers salons de la saison 2021/2022, à Cannes tout d'abord où l'ensemble de ses modèles a pu être proposé, puis à Gênes avant d'aborder cette semaine le Grand Pavois de La Rochelle. A ce jour, le carnet de commandes de la société atteint 252 ME, quatre fois supérieur à ce qu'il était un an plus tôt. Il se décompose en 142 ME pour l'exercice en cours 2021/2022 et 110 ME pour l'exercice suivant.

* EDF grimpe de 6,9%, dans le sillage des prix de l'électricité. Pour faire face à l'envolée des prix de l'énergie et tenter de préserver le pouvoir d'achat des Français, Jean Castex a annoncé hier soir sur TF1 un gel des tarifs réglementés du gaz pour les sept prochains mois ainsi qu'un plafonnement de la hausse des prix de l'électricité à 4% pour le consommateur jusqu'en février 2023. Pour absorber l'écart avec les prix du marché, le gouvernement prévoit une rétrocession d'une partie de la Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d'Electricité (TICFE). Le plafonnement va bénéficier aux abonnés du tarif bleu d'EDF, soit 70% des ménages. Oddo BHF affirme que ce mouvement tarifaire va permettre à EDF de profiter d'une hausse de ses prix de vente toujours très inférieure à la hausse des prix de marché mais bien supérieure aux 4% de hausse qui seront supportés par les ménages. Cette décision confirme la bonne orientation des résultats d'EDF pour l'année 2022.

* Atos prend 3,3%, dopé par une note d'analyste. HSBC est en effet passé à l''achat' sur le titre tout en rehaussant sa cible de 50 à 55 euros. Le marché est toujours assez partagé sur la valeur puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 6 analystes sont à l''achat', 12 à 'conserver' et 1 seul à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 47,93 euros.

A l'inverse, * Lacroix plonge de 16%, sanctionné après son avertissement. Face à l'aggravation sensible des tensions d'approvisionnement en composants électroniques depuis le mois de septembre, le management indique être confiant sur sa capacité à afficher une rentabilité sensiblement proche de ses niveaux d'avant crise, à savoir une marge d'EBITDA courant entre 5,8% et 6,1%, mais non plus 6,5% comme espérés précédemment... Il vise en revanche toujours un chiffre d'affaires 2021 de 500 ME. Sur la première partie de l'exercice, la firme a enregistré un Ebitda courant de 14,9 ME contre 12,3 ME un an plus tôt pour un chiffre d'affaires de 254,8 ME, en hausse de 31,7%. Le résultat net part du Groupe est de 5,8 ME contre 2,9 ME précédemment.

* Beneteau redonne près de 13%, victime de prises de profits après sa publication semestrielle. Le plaisancier, qui avait déjà fait état d'un chiffre d'affaires consolidé de 658,7 millions d'euros, en croissance de 3,4% par rapport au 1er semestre pro-forma de l'année 2020 (+5,1% à taux de change constant), a dévoilé un EBITDA consolidé de 97,5 ME, soit près de 15% du CA (en progression de 3,4 points) grâce au double effet de la croissance et des mesures d'adaptation décidées en 2020. Le résultat opérationnel courant s'élève à 61,3 ME (9,3% du chiffre d'affaires), en hausse de 75,4%. Au 31 août, le carnet de commande global ressort à 2,075 MdsE, en hausse de 40% en données publiées par rapport à celui de fin août 2020. Le management a confirmé une croissance attendue de son chiffre d'affaires supérieure à 7% en données publiées sur l'exercice 2021 (supérieure à 6% pour la division Bateau et à 15% pour la division Habitat), avec un ROC pro forma au moins doublé par rapport au niveau de 2020 (27,5 ME).

* Sartorius trébuche de 12,2%, victime d'une note d'analyste. La SocGen a dégradé à 'conserver' sa recommandation sur le dossier avec 500 euros dans le viseur, contre 522 euros précédemment. Le broker a rehaussé pour la troisième fois cette année ses estimations de ventes. Les fondamentaux de l'industrie restent solides et Stedim est leader. Mais les prévisions de coûts ont été revues à la hausse, entraînant une réduction de 7% des estimations de BPA. Au global, le courtier juge le titre correctement valorisé après la forte performance depuis le début de l'année.

* Navya chute de 11,3%, sanctionné après le creusement de ses pertes au premier semestre. Le spécialiste des véhicules autonomes a vendu 9 navettes Autonom Shuttle sur les six premiers mois de l'année et réalisé un chiffre d'affaires de 4,6 ME, en ligne avec l'activité du premier semestre 2020. La crise sanitaire continue d'impacter l'activité commerciale de la Société du fait des restrictions de déplacement dans certains pays (Corée du Sud, Japon, États-Unis). Le résultat opérationnel et le résultat net atteignent respectivement -11,7 ME et -12,5 ME, les deux connaissant une baisse de 0,9 ME et de 1,2 ME par rapport au premier semestre 2020.

* Ipsos abandonne 7,3%. Il faut dire que le spécialiste des études a surpris en annonçant que Nathalie Roos ne prendrait finalement pas la tête de l'entreprise en raison de "profondes divergences" avec Didier Truchot, qui restera Président. C'est Ben Page qui prendra les fonctions de CEO à partir du 15 novembre.

* STMicroelectronics (-5,4%), Dassault Systemes (-9,6%) ou encore Capgemini (-4,2%). Le compartiment technologique a souffert à Paris, sur fond de nette remontée des rendements obligataires, dans l'anticipation d'une politique monétaire bientôt moins accommodante de la part de la Fed et de la BCE à la faveur de la reprise économique mondiale et d'envolée de l'inflation.

* Plastic Omnium (-6,5%). Il faut dire qu'après Faurecia, l'équipementier a également revu à la baisse ses objectifs annuels en raison de la pénurie de semi-conducteurs qui affecte la production automobile mondiale. Alors qu'une normalisation du marché était attendue au troisième trimestre par Plastic Omnium, l'intensification soudaine des arrêts de production des usines à travers le monde au cours des dernières semaines, amplifiée avec la récente publication de IHS Markit (production mondiale en hausse de 1,6% vs +8,5%), ont conduit le groupe à aligner son hypothèse annuelle sur une production automobile mondiale pour 2021 entre 71 et 73 millions de véhicules, contre 77 millions précédemment. Dans ce contexte, la société vise désormais un chiffre d'affaires en croissance contre en fort rebond précédemment tandis que la marge opérationnelle devrait être comprise entre 4 et 5%, contre au moins 6% précédemment. Enfin, le cash-flow libre est attendu d'au moins 220 ME contre significativement supérieur à 220 ME précédemment.

* LVMH (-2%) avec Kering (-1%) et Hermès (-7,2%). Les craintes de ralentissement de l'économie chinoise continuent à pénaliser l'industrie du luxe.