Bilan hebdo : le CAC 40 retombe de 3% !

(Boursier.com) — Un sans-faute... mais pas celui espéré. Le marché parisien boucle une semaine entièrement rouge sur une perte hebdomadaire de 3,05%, à 7.163 points ce vendredi soir. Après le gros rallye de cette première partie d'année, les investisseurs se demandent si le marché n'est pas allé un peu vite en besogne alors que la crainte d'une austérité monétaire durable, ravivée par les derniers commentaires de Jerome Powell, est montée d'un cran ces derniers jours. Lors de son audition devant le Congrès, le patron de la Fed a répété que le chemin restait long pour réduire l'inflation jusqu'à 2%... Il a rappelé que presque tous les responsables de la Réserve fédérale s'attendaient à relever les taux d'intérêt plus tard cette année, et plutôt deux fois qu'une, après que la Banque centrale eut choisi de faire une pause la semaine dernière.

Dans la même direction, la Banque nationale suisse, la Banque de Norvège et la Banque d'Angleterre ont procédé jeudi à un nouveau relèvement de leurs taux directeurs respectifs tout en prévenant que d'autres hausses étaient en préparation.

De quoi renforcer les inquiétudes autour de la santé de l'économie mondiale. Alors que la Chine peine à franchement repartir de l'avant après sa sortie de crise sanitaire, ce resserrement monétaire à marche forcée de part et d'autre de l'Atlantique pourrait bien finir par faire tomber l'économie mondiale en récession. Les indices PMI flash dévoilés ce vendredi pointent d'ailleurs vers un net ralentissement de l'activité en Europe comme aux Etats-Unis, même si les indices restent pour le moment en territoire positif outre-Atlantique.

Sur le front des entreprises, il fallait s'appeler SES pour faire les gros titres : l'opérateur satellites a gagné du terrain après avoir renoncé à un rapprochement avec Intelsat, tandis que SES-imagotag s'est effondré après un rapport à charge de Gotham City Research. Le secteur aéronautique a également été entouré avec la tenue du Salon du Bourget.

Sur le marché pétrolier, le brut fait logiquement les frais de ces craintes sur la croissance mondiale et affiche une baisse de près de 5% sur la semaine avec un baril de Brent qui se négocie à 76$ à Londres. Sur le marché des devises, l'indice dollar est remonté proche des 103 pts, tandis que l'euro est victime du statu de valeur refuge du billet vert et retombe sous les 1,09$ entre banques.

LES VALEURS

* Valneva bondit de près de 8%. Le conseil de surveillance du fabricant de vaccins a recommandé un changement de son système de gouvernance. " Les membres du conseil de surveillance de la société ont voté en faveur d'une recommandation aux actionnaires visant à passer du système actuel de gouvernance de la Société à deux niveaux, avec un conseil de surveillance et un directoire, à un système à un seul niveau basé sur un conseil d'administration (Board of Directors), dont le Chief Executive Officer de la Société Thomas Lingelbach serait un membre exécutif. Le conseil de surveillance recommande également la création d'un comité exécutif comprenant, entre autres, les membres de l'actuel directoire". Cette proposition de modification de la structure de gouvernance de Valneva sera soumise au vote des actionnaires de la société lors d'une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra plus tard cette année.

* SES grimpe de 7%. Les investisseurs ont accueilli favorablement la fin des discussions concernant un éventuel rapprochement avec Intelsat. L'annonce du départ surprise du directeur général, Steve Collar, il y a une dizaine de jours, avait déjà été perçue par certains comme le début de la fin pour cette fusion qui aurait débouché sur la création d'une entreprise pesant plus de 10 milliards de dollars, dette comprise. Elle aurait permis aux deux opérateurs de mieux faire face à la concurrence des milliardaires Elon Musk et Jeff Bezos et leurs fameux grands projets spatiaux. "Intelsat engage régulièrement des conversations stratégiques avec des partenaires potentiels, et nous ne commentons pas publiquement le contenu ou le résultat de ces discussions", a de son côté déclaré Intelsat.

* Sanofi gagne 3%. Le laboratoire a remporté une importante victoire judiciaire aux Etats-Unis dans la mesure où le "tribunal arbitral a rejeté la demande de Boehringer Ingelheim contre Sanofi relative à l'indemnisation des dommages pouvant éventuellement découler du litige en cours aux États-Unis relatif au Zantac". Cette décision est finale et n'est pas susceptible d'appel. Sanofi reste pleinement confiante dans la solidité de ses arguments de défense dans le cadre du litige relatif au Zantac aux États-Unis. Aucune preuve scientifique fiable ne permet d'établir l'existence d'un lien entre le Zantac et les préjudices allégués dans les contentieux engagés contre GSK, Pfizer, BI, Sanofi et d'autres entreprises aux Etats-Unis. La FDA et l'Agence européenne des médicaments ont évalué les données disponibles, sans trouver de preuve que la ranitidine, le principe actif du Zantac, soit cancérigène, a souligné Sanofi.

* Casino (+1%), dont la procédure de conciliation se poursuit, a annoncé le lancement de la vente de sa participation résiduelle dans Assaí, soit 57.582.850 actions, représentant 11,7% du capital du groupe brésilien. Cette cession sera réalisée par la constitution d'un livre d'ordres accéléré exécuté par la bourse de São Paulo (B3), conformément aux règles en vigueur sur cette place de marché. Casino communiquera ultérieurement sur le résultat de ce placement.

A l'inverse, * SES-imagotag chute de près de 60%, plombé par la parution jeudi matin, d'un rapport à charge de Gotham City Research. Le spécialiste des étiquettes électroniques a répondu à ces accusations, pointant en particulier la relation avec son actionnaire et fournisseur, BOE Technology : il considère unanimement que le rapport de Gotham City Research "comprend de nombreuses inexactitudes grossières et/ou incompréhensions, auxquelles la société répondra dans les prochains jours".

* Orpea retombe de 21,8% et entraîne avec lui Clariane (-14%).

* Sartorius Stedim Biotech décroche de 16,3% après son gros avertissement sur résultats. Un warning accompagné logiquement d'un avertissement de sa maison-mère Sartorius AG qui soulèvent des questions sur la réalisation par Sartorius AG de ses objectifs à long terme et sur l'acquisition de Polyplus par Sartorius Stedim. Parmi les derniers avis d'analystes, Credit Suisse a coupé sa cible de 300 à 250 euros en étant 'neutre', car si la réduction des prévisions pour Sartorius était attendue, "elle est plus profonde que redouté".

* Eramet abandonne 9,7%. Oddo BHF a ramené sa cible sur le groupe minier de 137 à 126 euros tout en restant à 'surperformer'. Comme les autres minières, le broker explique qu'Eramet fait face à un contexte de marché difficile avec des cours tirés vers le bas par la réouverture décevante post-Covid en Chine. La situation est la plus ardue sur le nickel car, en plus d'une demande faible en Chine, le marché pâtit d'un afflux d'offre en provenance d'Indonésie à la suite des cours records atteints l'an passé. Le momentum reste négatif sur les prochains mois et le risque de révisions à la baisse est réel puisque Oddo BHF se situe 28% sous le consensus 2023.

* Airbus cède 3,4% malgré une belle moisson au Bourget.