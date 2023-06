Bilan hebdo : le CAC 40 reprend plus de 2% !

(Boursier.com) — Le marché parisien boucle une semaine, pourtant redoutée, en forte hausse de 2,4% à 7.389 points. Les Banques centrales étaient au centre des débats ces derniers jours puisque la Fed, la BCE et la Banque du Japon étaient sur le pont, en attendant la Banque d'Angleterre la semaine prochaine. Aux Etats-Unis, la Fed a choisi mercredi soir de maintenir ses taux entre 5 et 5,25%, observant une pause afin de prendre le temps d'observer l'impact des mesures antérieures. Mais les responsables de la Réserve fédérale envisagent encore deux hausses de taux d'ici la fin de l'année, comme le montre le fameux 'dot plot', qui présente sous forme de graphique à points les prévisions des membres de la Fed.

Refusant ce scénario, les opérateurs misent eux sur la fin toute proche du cycle de durcissement. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la Fed pourrait relever ses taux d'un quart de point le 26 juillet, entre 5,25 et 5,5%, mais le taux terminal sera alors très probablement atteint.... "Les attentes changent considérablement et très régulièrement, les marchés estimant désormais qu'il n'y aura pas de baisse des taux aux États-Unis cette année, mais qu'il y a de fortes chances qu'il y ait une nouvelle hausse, ce qui reste en deçà de la médiane des deux relevés de la courbe de la Fed. La banque centrale a choisi de gagner du temps mercredi, ce qui pourrait s'avérer une bonne décision compte tenu de l'ampleur du resserrement déjà observé et des progrès constatés sur une sélection d'indicateurs", affirme Craig Erlam, analyste de marché senior chez OANDA.

En Europe, la BCE a, sans surprise, poursuivi son resserrement monétaire en annonçant une nouvelle hausse de ses taux directeurs d'un quart de point, Christine Lagarde ajoutant qu'une autre hausse en juillet était très probable. Joachim Nagel, un "faucon" du Conseil des gouverneurs, a estimé pour sa part qu'il pourrait être nécessaire que la remontée des taux continue après la pause estivale. Au Japon, la BoJ a maintenu vendredi sa politique monétaire ultra-accommodante, en dépit d'une inflation plus élevée qu'anticipé, et réitéré son engagement à la maintenir "patiemment" pour atteindre ses objectifs, alors qu'elle privilégie de soutenir l'économie dans un contexte de ralentissement mondial.

Sur le front des entreprises, l'actualité est clairement moins dense mais Orpea et Casino continuent à animer l'actualité. La semaine prochaine, les valeurs aéronautiques seront sur le devant de la scène avec la tenue du Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget.

Sur le marché pétrolier, le brut affiche une hausse d'environ 1% sur la semaine avec un baril de Brent qui se négocie à 76$ à Londres. Sur le marché des devises, l'indice dollar est tombé sous les 102 pts, tandis que l'euro a rattrapé une partie du terrain récemment perdu et évolue autour des 1,095$ entre banques.

LES VALEURS

* Orpea s'envole de 40%, alors que certains créanciers et actionnaires continuent de s'opposer au plan de restructuration de la compagnie qui promet une très forte dilution. Compte tenu du caractère politique du dossier, le directeur général de la Caisse des dépôts, Eric Lombard, et le président de sa commission de surveillance, Alexandre Holroyd, ont été auditionnés mercredi par les députés sur la recapitalisation du groupe. Ils ont tenté de rassurer sur l'utilisation de l'argent du contribuable et rappelé la nécessité de l'intervention de la CDC pour prendre le contrôle d'un groupe à la dérive. Les différentes parties prenantes devront se prononcer sur la restructuration le 28 juin.

* Casino grimpe de 28%. Le trio Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari compte bien tenter sa chance dans le dossier. En réponse aux rumeurs dont la presse s'est fait l'écho, le distributeur a indiqué avoir reçu une lettre d'intention préliminaire des trois hommes d'affaires relative à une proposition de renforcement des fonds propres de Casino Guichard Perrachon jusqu'à un montant de 1,1 milliard d'euros, dont 200 à 300 millions seraient investis directement par eux, le solde étant souscrit par des partenaires qui s'associeraient à leur projet (dont les créanciers actuels qui souhaiteraient réinvestir en capital). Cette proposition serait assortie, dans la mesure du nécessaire, d'une adaptation de la dette existante de Casino à ses capacités et à la préservation de son potentiel de croissance. A ce stade, il ne s'agit pas d'une offre ferme mais d'une manifestation d'intérêt préliminaire qui pourrait ne pas aboutir, a précisé Casino. Le trio est désormais opposé à Daniel Kretinsky associé à Fimalac. L'homme d'affaires tchèque a proposé d'injecter 750 millions d'euros dans le distributeur, et offre "à Fimalac, qui est actionnaire de la société, la possibilité de souscrire à une augmentation de capital qui lui serait réservée, à hauteur de 150 millions d'euros".

* Nexans s'enflamme de 12%. Le flux acheteur sur le câblier a été nourri par une note de Bank of America qui est passé de 'sous-performer' à 'acheter' sur le titre en visant 100 euros. La banque explique que Nexans est le moyen le plus direct de participer à l'augmentation des investissements dans les réseaux électriques alors que la valorisation est attrayante. Le titre se négocie avec une décote d'environ 40% sur le secteur, précise ainsi le courtier.

* Teleperformance prend 12%, porté par le buzz autour de l'IA. Le spécialiste des centres d'appels a par ailleurs reçu le statut de partenaire Microsoft Solutions Infrastructure. Cette reconnaissance atteste de l'expertise de la société et de son engagement continu à déployer des solutions complètes Microsoft d'infrastructure dans le cloud. Ce statut de partenaire Microsoft Solutions distingue les entreprises qui permettent à leurs clients d'accélérer leur migration vers la plateforme cloud Microsoft Azure.

* Valneva grimpe aussi de 12%. La société spécialisée dans les vaccins a annoncé que les données cliniques de l'essai pivot de Phase 3 pour son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya, VLA1553, ont été publiées dans The Lancet, l'une des revues médicales les plus reconnues au monde. L'article fournit une analyse détaillée des résultats de Phase 3, rapportant notamment que VLA1553 a montré un taux de séro-réponse très élevé de 98,9% 28 jours après une seule injection du vaccin. Ce profil d'immunogénicité était comparable chez les jeunes adultes et les adultes plus âgés de l'étude, et 96% des participants ont maintenu une réponse immunitaire six mois après la vaccination. VLA1553 a démontré un bon profil d'innocuité et a été bien toléré tant chez les jeunes adultes que chez les adultes plus âgés.

* Ipsos avance de 12%. Portzamparc voit un upside conséquent après la baisse du titre, avec une valorisation de seulement 7X EV/EBIT 2023. De quoi passer de 'conserver' à 'acheter' sur la valeur et viser un cours de 64,20 euros. Gilbert Dupont avait déjà relevé récemment à 'acheter' sa recommandation en visant un cours de 62 euros.

A l'inverse, * SES plonge de 12%. Les investisseurs vendent le titre après le départ surprise de son directeur général, Steve Collar. Ce dernier quittera ses fonctions à la fin du mois afin de poursuivre d'autres projets professionnels et personnels. La recherche d'un successeur est en cours et Ruy Pinto, actuellement Chief Technology Officer de SES, assumera le rôle de CEO jusqu'à ce qu'un successeur permanent soit annoncé. Barclays ('surpondérer') affirme que ce départ soulève des questions sur la réalisation à court terme des objectifs financiers et sur la proposition de combinaison avec Intelsat. Il note que le lancement des satellites O3b mPOWER a été une grande priorité pendant le mandat de S.Collar et que les grandes transactions complexes doivent être dirigées par un DG expérimenté.

* Verallia trébuche de 5%, plombé par une note de Berenberg. Dans une étude dédiée au secteur, le courtier explique que les risques pour les producteurs de verre européens ont légèrement augmenté. S'il n'est immédiatement inquiet des ajouts de capacité faisant basculer l'équilibre entre l'offre et la demande, il voit certains signaux qui incitent à la nécessité d'une approche plus sélective. Les clients "ont du mal" à accepter des prix plus élevés, de nouvelles capacités arrivent en ligne et la demande est "modestement plus faible", souligne ainsi le broker.

* Atos cède 3%. La société internationale indépendante de conseil en vote, Institutional Shareholder Services ("ISS"), recommande aux actionnaires de voter pour toutes les résolutions proposées par le Conseil d'Administration (Résolutions 1 à 24) et contre les quatre projets de résolutions supplémentaires (Résolutions "A", "B", "C", "D") proposés par trois actionnaires activistes détenant chacun moins de 1% des actions de la société. Ces derniers demandent notamment la révocation de Bertrand Meunier, Mme Aminata Niane et M.Vernon Sankey de leur mandat d'administrateur et la nomination de Léo Apotheker en tant qu'administrateur. Dans son rapport publié le 13 juin, ISS, qui soutient la recommandation du Conseil d'Administration d'Atos, souligne les points suivants : "... la partie dissidente ne s'est pas opposée à la stratégie de redressement proposée et n'a pas présenté de proposition pour améliorer les performances opérationnelles... la partie dissidente n'a pas présenté d'arguments suffisamment convaincants pour justifier un changement à ce stade... Il n'y a pas de preuve tangible que le Conseil, qui a été considérablement renouvelé au cours des dernières années, ne fonctionne pas de manière satisfaisante".