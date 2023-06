Bilan hebdo : le CAC 40 remonte de plus de 3% à l'issue de 5 séances de hausse !

(Boursier.com) — Un sans-faute !... A l'inverse de la semaine dernière, le CAC40 a aligné 5 séances de hausse consécutive en reprenant 3,3% pour retrouver les 7.400 points tout rond ! Les indicateurs plus fermes que prévu aux Etats-Unis ont soutenu la tendance, tandis que l'inflation a encore ralenti conformément aux attentes des analystes... L'indice PCE des prix à la consommation a augmenté de 0,1% sur le même mois après +0,4% en avril. La hausse sur un an s'est établie à 3,8% après +4,3%. L'indice d'inflation de base "core PCE" (hors énergie et alimentation), a progressé de 0,3% sur un mois après +0,4% en avril. Sur un an, la hausse est de 4,6%, contre 4,7% un mois plus tôt.

En France, l'indice des prix à la consommation s'est lui aussi encore un peu refroidi, en hausse de 4,5% sur les douze mois à fin juin, contre 5,1% à fin mai et 4,6% attendu par le consensus de place.

Sur le marché pétrolier, le brut a rebondi sur les 75$ après des indicateurs économiques plus solides que prévu aux Etats-Unis, à commencer par le PIB US qui résiste à la pression. Sur le marché des devises, l'indice dollar est remonté proche des 103 pts, tandis que l'euro reste victime du statu de valeur refuge du billet vert et évolue toujours sous les 1,09$ entre banques. Le Bitcoin culmine de son côté à 31.000$.

LES VALEURS

ESI Group grimpe de 40% ! Keysight Technologies Inc et ESI Group ont annoncé que Keysight avait remis une offre ferme à certains actionnaires d'ESI Group, aux fins de procéder à l'acquisition d'un bloc de contrôle du capital d'ESI Group, représentant au total 50,6% du capital social et 55,8% des droits de vote théoriques d'ESI Group, au prix de 155 euros par action, payé en espèces, et en contrepartie de l'exclusivité accordée.

Le prix offert de 155 euros par action représente une prime d'environ : 72% du cours de clôture de 90 euros par action le 17 mai 2023, dernier jour ouvrable avant l'annonce par ESI Group de l'existence de discussions préliminaires avec certains tiers en réponse à des rumeurs dans la presse (la "Date de Communiqué de Fuite") ; et 95% du prix moyen pondéré en volume de 79.4 euros par action pour les trois mois précédant la Date de Communiqué de Fuite.

OVH : +10% dans la foulée de ses comptes, suivi de Soitec

CGG : +10% avec TechnipEnergies dans le sillage du baril, suivi de Vallourec

Scor remonte de 9% avec Arkema, Aramis

Engie +8%, alors que le groupe a revu à la hausse ses prévisions de résultat net récurrent part du groupe 2023 qui devraient désormais se situer entre 4,7 et 5,3 Milliards d'euros. Le groupe prévoyait précédemment que le Résultat Net Récurrent part du groupe se situerait dans le haut de la fourchette de 3,4 à 4 milliards d'euros. L'EBIT hors nucléaire est désormais attendu dans la fourchette indicative de 8,5 à 9,5 milliards d'euros contre "dans le haut de la fourchette de 6,6 à 7,6 milliards d'euros" précédemment indiqué.

La révision à la hausse est principalement liée aux bons résultats enregistrés par GEMS, sa solide performance du premier trimestre 2023 se poursuivant en avril et en mai.

"Cela s'explique par :

- la normalisation progressive des conditions de marché, conduisant à un retournement continu des réserves de marché ;

- la bonne tenue de l'activité 'B2B', dans un environnement de marché permettant une valorisation complète du coût du risque ;

- et une bonne performance des activités de gestion de l'énergie en Europe, qui bénéficient toujours de bonnes conditions de marché, quoique moins favorables qu'en 2022".

Dans le contexte de baisse tendancielle des prix de l'énergie observée en début d'année en Europe, partiellement compensée par l'impact réduit des taxes inframarginales, le reste des activités du groupe évolue conformément aux attentes...

Renault : +7,5%. Le groupe a revu à la hausse ses perspectives financières pour l'exercice 2023 et prévoit une marge opérationnelle comprise entre 7% et 8%, contre supérieure ou égale à 6 % précédemment. Renault attend aussi un free cash-flow opérationnel de l'Automobile supérieur ou égal à 2,5 milliards d'euros (contre supérieur ou égal à 2 milliards d'euros précédemment).

"Cette révision s'explique principalement par la qualité du mix de ses ventes en lien avec le succès des nouveaux lancements et la poursuite de la politique commerciale axée sur la valeur", commente le groupe.

Renault Group prévoit pour le 1er semestre 2023 une marge opérationnelle du Groupe supérieure à 7 % et un free cash-flow opérationnel de l'Automobile d'environ 1,5 milliard d'euros intégrant 600 millions d'euros de dividendes de Mobilize Financial Services.

Imerys : +7% avec Seb et Assystem

Stellantis : +6% en compagnie de SG, Carrefour, Infotel et Lisi

BioMerieux : +5% avec Worldline, Bouygues et L'Oreal

Orange : +4% avec Hermès

A la baisse, Rallye a chuté de près de 70% en vue d'une grosse dilution dans le cadre du plan de sauvetage de Casino (-50%)

Valneva : -8% suivi de Solocal et de DBV

Orpea recule de 6% avec Waga et Poxel

Virbac : -3% avec Trigano et Thermador