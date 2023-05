Bilan hebdo : le CAC 40 perd 2,3% sur la semaine

(Boursier.com) — Le CAC40 a perdu 2,3% sur la semaine dans une ambiance alourdie par l'enlisement des négociations autour du plafond de la dette US... Le CAC40 termine ainsi la semaine à 7.319 points, malgré un redressement de fin de semaine dans le sillage des bons chiffres de l'américain Nvidia.

Les doutes persistent quant aux négociations sur le plafond de la dette américaine, même si quelques nouvelles plus favorables sont arrivées dans la soirée de jeudi... Si le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a encore une fois affiché son optimisme à l'issue d'une nouvelle réunion de 4 heures mercredi ("je pense toujours que nous avons le temps de parvenir à un accord et de le faire"), Fitch a rappelé tout le monde à l'ordre : L'agence a placé la note "AAA" des Etats-Unis sous surveillance, en raison de l'enlisement des négociations. Fitch estime ainsi que la note des Etats-Unis pourrait être dégradée si le plafond de la dette n'était pas relevé ou suspendu d'ici à la date butoir du 1er juin.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a quant à elle une nouvelle fois averti que Washington pourrait manquer d'argent pour payer les factures dès le début du mois prochain. Cette incertitude est clairement visible sur le marché obligataire où les rendements des obligations d'Etat américaines se tendent fortement, notamment sur les maturités les plus courtes.

Aux dernière nouvelles, toutefois, les positions des deux camps seraient désormais séparées seulement de 70 milliards de dollars pour les dépenses discrétionnaires, ont rapporté certaines sources à l'agence Reuters. L'accord devrait porter sur un nombre restreint de financements plutôt que sur un projet de loi étoffé, long de centaines de pages, qui pourrait nécessiter des jours pour être rédigé par les parlementaires.

Les négociateurs devraient s'accorder sur les principaux montants alloués aux dépenses discrétionnaires, pour fixer notamment le budget accordé à l'armée, mais laisser les élus du Congrès se pencher sur les détails via les procédures classiques lors des prochains mois, a rapporté une proche du dossier.

En 2022, les dépenses discrétionnaires des Etats-Unis ont atteint 1.700 milliards de dollars, soit 27% de l'ensemble des dépenses publiques qui s'élevaient à 6.270 milliards de dollars, selon des données fédérales. Près de la moitié de ce montant concernait la défense, un secteur pour lequel les républicains refusent de réduire les dépenses...

Concernant les taux d'intérêt justement, d'après les "minutes" de la Fed dévoilées mercredi soir, les responsables de la Banque centrale américaine sont "globalement convenus" lors de la réunion des 2 et 3 mai que la nécessité de continuer à relever les taux d'intérêt était devenue "moins certaine"... Il est désormais attendu que la Fed marque une pause dans sa campagne agressive de relèvement des taux d'intérêt lors de sa réunion des 13 et 14 juin : l'outil FedWatch évalue les chances de statu quo à environ 70%. L'hypothèse d'une baisse des taux cette année, envisagée par certains acteurs du marché, a toutefois été écartée par des commentaires récents de certains responsables de la banque centrale américaine.

Sur le front macro, l'économie américaine a progressé un peu plus qu'initialement estimé. Selon la seconde lecture du PIB pour le premier trimestre 2023, l'activité a augmenté de 1,3% en rythme annualisé sur la période, contre 1,1% en première estimation, et après une croissance de +2,6% au trimestre précédent. Les dépenses personnelles de consommation augmentent de 3,8%, contre +3,7% estimé précédemment, et +1% pour l'évaluation antérieure. L'indice des prix attaché au PIB affiche une hausse de 4,2% contre un gain de 4% dévoilé en première lecture, après +3,9% au quatrième trimestre 2022. L'indice des prix 'core' augmente pour sa part de 5% contre +4,9% estimé initialement et +4,4% au trimestre précédent.

Les inscriptions au chômage ont pour leur part légèrement progressé la semaine passée... Le Département américain au Travail vient en effet d'annoncer, pour la semaine close au 20 mai, que les inscriptions au chômage ont atteint 229.000, en hausse de 4.000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus était positionné à 245.000. A noter que les données de la semaine précédente ont été revues en forte baisse (-17.000). La moyenne à quatre semaines s'établit à 237.750, stable sur une semaine. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 13 mai ressort à 1,794 million, en baisse de 5.000 sur sept jours (1,800 million de consensus).

Sur le marché immobilier, les promesses de ventes de logements (données de la National Association of Realtors) pour le mois d'avril sont restées stables sur un mois après avoir affiché leur premier déclin depuis novembre en mars (-5,2%). Elles étaient attendues en hausse de 1%. Les promesses de ventes sont souvent considérées comme un indicateur avancé des achats de maisons existantes, étant donné que les biens immobiliers font généralement l'objet d'un contrat un mois ou deux avant d'être vendus. En glissement annuel, les promesses chutent de 22,6%.

Sur le marché pétrolier, le brut recule avec un baril de Brent qui se négocie à 77$ à Londres. Sur le marché des devises, l'indice dollar a gagné encore du terrain autour des 104 pts, tandis que l'euro tombe à 1,0735$ entre banques.

LES VALEURS

Aramis a repris 11%. Le groupe automobile a dégagé sur les six premiers mois de son exercice décalé un Ebitda ajusté positif à hauteur de 1 million d'euros, pour un chiffre d'affaires de 940,8 millions d'euros, en hausse de +7,8%. Les volumes vendus de voitures reconditionnées ont progressé de 15,6% par rapport au 1er semestre 2022, dont +4,9% hors acquisitions en Autriche et Italie, soit une nette surperformance par rapport à la dynamique du marché des véhicules d'occasion en recul de -9%.

La Marge brute par véhicule vendu (GPU) se situe à 2.166 euros, à un niveau élevé et conforme à celui de 2.150 euros visé par Aramis Group, et ce malgré l'effet dilutif des acquisitions en Autriche et Italie. Sauf détérioration supplémentaire de l'environnement macroéconomique, Aramis Group table sur l'ensemble de l'exercice sur une croissance organique positive de ses volumes vendus de véhicules reconditionnés à particulier et un EBITDA ajusté positif.

LFE prend 10%. Le producteur d'énergie à empreinte carbone négative a annoncé avoir découvert d'importantes concentrations d'hydrogène naturel (dit "hydrogène blanc ou natif") dans un des puits précédemment forés par FDE.

Dans le cadre du projet de recherche Regalor mené en collaboration avec l'Université de Lorraine et le CNRS, un programme innovant de mesures déployées sur le puits de Folschviller a en effet permis de quantifier des teneurs importantes en hydrogène dissous dans l'aquifère du Carbonifère à différentes profondeurs.

FDE a ainsi déposé une demande d'octroi de permis exclusif de recherches de mines dit "Permis des Trois-Évêchés" pour l'exploration de l'hydrogène naturel (H2) dans le bassin minier lorrain.

La demande de permis déposée couvre une superficie de 2 254 km(2), sur les départements de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle. Dans ce cadre, FDE prévoit déjà la réalisation de nouvelles mesures de concentration d'hydrogène dans trois puits existants afin d'enrichir les études sur les mécanismes de formation, de transfert et de production d'hydrogène blanc dans le contexte géologique lorrain. Un site pilote sera identifié sur la base des résultats obtenus puis mis en oeuvre pour initier une production et une valorisation locale d'hydrogène naturel dans le Grand-Est.

Ce permis d'exploration d'hydrogène naturel s'inscrit ainsi dans la stratégie de développement du Groupe dans l'écosystème H2 de la Grande Région (Grand Est, Wallonie, Luxembourg, Sarre et Rhénanie-Palatine) afin de fournir une production locale d'énergies écologiquement et économiquement compétitives aux habitants, industriels et collectivités de ces territoires, importants consommateurs d'énergie. Ce projet bénéficiera également de la future mise en service de MosaHYc porté par GRTgaz et CREOS, qui permettra le transport d'H2 via une canalisation transfrontalière 100% hydrogène.

Avec cette découverte et le développement parallèle de projets stratégiques de valorisation de gaz, d'hydrogène et de stockage de CO2 en Lorraine, FDE démontre une nouvelle fois le riche potentiel du bassin lorrain et le positionnement du Groupe comme acteur de premier plan de l'économie circulaire des territoires afin de favoriser la réduction de leur empreinte carbone.

Esi Group : +7%. Dans le contexte des rumeurs récentes parues dans la presse, le groupe a indiqué "être actuellement en discussions préliminaires avec certains tiers suite à la réception de propositions non-engageantes portant sur une potentielle acquisition de la société". ESI Group "demeure pleinement confiante et mobilisée à la réalisation du plan 'OneESI 2024 - Focus to Grow', et il n'y a aucune certitude à ce stade que ces discussions préliminaires aboutiront à un accord ou une opération", insiste bien le groupe, qui communiquera sur tout développement significatif éventuel "en temps utile et conformément aux exigences réglementaires".

Rappelons que selon les sources de Bloomberg, l'éditeur de logiciels explorerait une cession potentielle alors qu'il serait la cible de multiples prétendants, dont Dassault Systemes. ESI travaillerait avec des conseillers qui évalueraient diverses options, d'après les sources de l'agence. Les sociétés de capital-investissement TA Associates et Francisco Partners feraient également partie des possibles prétendants. Les délibérations seraient en cours, sans certitude d'une issue positive...

Dassault Systèmes remonte de 6% avec M&P avec Ramsay

Atos grimpe de 5%

Bonduelle remonte de 5% après le changement de gouvernance, suivi de Catana et SG (+3%)

Soitec reprend 2% avec Transgène, Axway et ALD

A la baisse, Rallye chute de 20%, tandis que Casino cède 9%. Comme pressenti, le distributeur a annoncé l'ouverture d'une procédure de conciliation pour une durée initiale de quatre mois, éventuellement prorogeable d'un mois. Cette procédure a pour objectif de permettre au groupe Casino d'engager des discussions avec ses créanciers financiers dans un cadre juridiquement sécurisé. Dans le cadre des discussions en cours avec le groupe TERACT et le Groupement Les Mousquetaires d'une part, ainsi que dans le prolongement de la proposition qui lui a été faite par EP Global Commerce d'autre part, le groupe Casino considère que la procédure de conciliation permettra d'encadrer au mieux les discussions avec ses créanciers et des investisseurs potentiels.

L'endettement consolidé net du groupe atteignait 6,4 milliards d'euros à fin décembre. Casino doit rembourser 3 milliards d'euros de dettes au cours des deux prochaines années et la holding par laquelle Jean-Charles Naouri le contrôle est également lourdement endettée.

Casino a par ailleurs annoncé la signature avec le Groupement Les Mousquetaires, propriétaire de la chaîne de supermarchés Intermarché, d'un "protocole d'intentions qui prolonge et étend significativement leurs partenariats industriels et d'achat, et qui optimise leurs réseaux respectifs". Ce protocole prévoit la cession par le groupe Casino au Groupement Les Mousquetaires d'un ensemble de points de vente issus du périmètre Casino France (Hypermarchés, Supermarchés, Enseignes de proximité) représentant environ 1,05 milliard d'euros de chiffre d'affaires HT. Le Groupement Les Mousquetaires s'est également engagé (promesse d'achat) à acquérir auprès du groupe Casino, si celui-ci en fait la demande, un volume complémentaire de magasins représentant 461 millions d'euros de chiffre d'affaires HT.

Enfin, le Groupement Les Mousquetaires participera, dans des conditions de participation minoritaire, au futur tour de table du groupe Casino, avec un investissement en fonds propres à hauteur de 100 ME...

Chargeurs recule de 14% après des comptes décevants, suivi de BigBen (-13%), de P&V (-12%) et de Nexity

Derichebourg : -11%, suivi de Vivendi après la vente de titres par Bolloré, suivi de Sopra (-9%) et Amundi (-8%)

Téléperformance : -7% avec Groupe Crit, Seb et BNP Paribas (-5%) avec Vallourec, Believe, Euronext et FNAC

LVMH : -4% avec le secteur du luxe qui redoute un ralentissement chinois. Kering cède 4%.

Dassault Aviation : -3% suivi de OVH, Gl Events, Interparfums.