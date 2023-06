Bilan hebdo : le CAC 40 limite la casse, Casino coule

(Boursier.com) — Deux belles séances de hausse jeudi et vendredi permettent au CAC40 de limiter la casse sur la semaine avec un repli de 0,58%, à 7.270 points ce vendredi soir. Plus restreinte au niveau micro, la saison des trimestriels étant terminée, l'actualité a été dense au niveau macro. Aux Etats-Unis tout d'abord, après la Chambre des représentants mercredi, le Sénat a approuvé jeudi soir le projet de loi prévoyant une suspension provisoire du plafond de la dette du pays, écartant ainsi le spectre d'un défaut de paiement. Les nombreuses stats programmées ces derniers jours sont ressorties assez mitigées même si le marché de l'emploi a encore une fois démontré sa solidité avec des créations de postes deux fois plus élevées qu'anticipé en mai. De quoi relancer les débats autour d'une pause ou d'une nouvelle hausse des taux de la Fed le 14 juin.

En Europe, les derniers indicateurs ont confirmé que le pic d'inflation est bel et bien derrière nous et la baisse des prix enclenchée même si elle reste encore très élevée, notamment l'inflation 'core', et devrait pousser la BCE a encore resserré sa politique monétaire. Enfin, en Chine, les indicateurs sont plus inquiétants et confirment que la reprise de la seconde économie mondiale post crise sanitaire sera sans doute moins vigoureuse qu'espéré par certains. Les valeurs dépendantes de la Chine, luxe en tête, en ont fait les frais cette semaine.

Casino a par ailleurs encore fait beaucoup parler ces derniers jours, tout comme Orpea. Sans oublier le phénomène IA et Nvidia qui ont porté le secteur de la tech et le Nasdaq dans son ensemble.

Sur le marché pétrolier, le brut recule légèrement avec un baril de Brent qui se négocie à 76$ à Londres. Sur le marché des devises, l'indice dollar reste proche des 104 pts, tandis que l'euro évolue toujours proche des 1,07$ entre banques.

LES VALEURS

* Ubisoft rebondit de 8,7% à l'issue d'une semaine entièrement verte. L'éditeur de jeux vidéo a notamment été soutenu par plusieurs notes d'analystes, dont une de HSBC qui a rehaussé sa cible de 26 à 31 euros ('achat'). Le groupe a par ailleurs donné rendez-vous le 12 juin pour son événement 'Ubisoft Forward' au cours duquel il proposera des aperçus inédits sur plusieurs jeux à venir.

* Capgemini prend 6,9%. Outre le gain de deux contrats en Catalogne, l'entreprise de services du numérique a été dopée par l'annonce d'une extension majeure de son partenariat stratégique de longue date dans l'analyse de données et l'intelligence artificielle (IA) avec Google Cloud. Les deux parties vont créer un Centre d'excellence (CoE) Google Cloud IA générative mondial pour aider les entreprises à exploiter pleinement le potentiel des technologies d'IA. Le nouveau CoE aidera les clients à atteindre leurs objectifs de transformation d'entreprise, à renforcer l'engagement avec leurs clients et à accélérer la création de valeur à partir des investissements dans l'IA.

* JCDecaux (+6,3%) a annoncé le rachat des activités en Italie et en Espagne de Clear Channel Outdoor Holdings. Ces opérations sont conduites de manière indépendante et répondent à des opportunités de marché différentes. Le montant de l'acquisition (avant prise en compte des positions de trésorerie/dette nette) de Clear Channel Italie est de 15,1 millions d'euros et celui de Clear Channel Espagne est de 60,0 millions d'euros, soit 6,7 fois l'EBITDA des 12 derniers mois à fin mars 2023 combiné des deux pays, avant prise en compte des synergies.

* Atos gagne 3,5%. Comme attendu, Sycomore AM va bien demander le départ de Bertrand Meunier lors de la prochaine assemblée générale mixte de l'entreprise. L'actionnaire minoritaire de la société de services du numérique a envoyé une lettre au président d'Atos, demandant que les résolutions sur la révocation du mandat de trois administrateurs, dont B.Meunier, soient inscrites à l'ordre du jour de l'AG prévue le 28 juin. Dans cette lettre que s'est procurée l''Agefi-Dow Jones', le gestionnaire d'actifs explique que Bertrand Meunier, qui siège au conseil d'administration d'Atos depuis plus de 15 ans, a "une part de responsabilité importante dans la crise de gouvernance" du groupe. "Témoignant de cette crise, trois équipes de direction générale se sont succédé en trois ans, tandis que l'assemblée générale de la société de 2022 a rejeté les comptes consolidés à 57%... Cette situation a pour conséquence une perte de confiance du marché dans la société, reflétée par son cours de Bourse (-81% entre fin décembre 2019 et fin mai 2023), qui fait quant à elle craindre une perte de confiance des clients de la société", souligne Sycomore AM.

A l'inverse, * Casino chute de plus de 20%, au plus bas historique. Alors que le distributeur lutte pour sa survie, Jean-Charles Naouri a été auditionné dans les locaux de la police judiciaire parisienne dans le cadre d'une enquête pour manipulation de cours et délit d'initié, a annoncé le 'JDD'. Selon l''AFP', qui a confirmé cette information, l'enquête a été ouverte en 2020 par le Parquet national financier pour des faits qui remonteraient à 2018 et 2019. Le détaillant, dont la notation crédit a encore été dégradée par Moody's, a annoncé la semaine passée l'ouverture d'une procédure de conciliation pour une durée initiale de quatre mois, éventuellement prorogeable d'un mois. Cette procédure a pour objectif de permettre au groupe Casino d'engager des discussions avec ses créanciers financiers dans un cadre juridiquement sécurisé.

* Nexity trébuche de 12,6%. AlphaValue a dégradé le titre du groupe immobilier à 'vendre', affirmant que le marché sous-estime l'ajustement sous-jacent en cours dans le développement résidentiel français. Le broker affirme que l'ajustement est similaire à la situation vécue par d'autres pays européens à un moment où il n'y a aucun signe réel d'un renversement des taux d'intérêt. L'objectif est ramené de 23,5 à 16,5 euros. Le courtier juge le dividende insoutenable (2,50 euros par action payé en 2023) alors que le résultat net devrait bientôt être impacté par la hausse des frais financiers et que la marge opérationnelle devrait se contracter en 2024-25 avec la baisse des revenus. Le groupe immobilier a par ailleurs annoncé la cession de 100% de ses activités de promotion en Pologne à Develia, promoteur Polonais. Cette vente, dont le prix a été fixé à 100 millions d'euros, s'inscrit dans le planning annoncé par Nexity en février lors de ses résultats annuels et participera au désendettement du Groupe.

* Orpea plonge de 13,6%. Le tribunal de commerce de Nanterre a débouté l'association des actionnaires minoritaires du groupe qui demandait la convocation d'une AG pour qu'elle se prononce sur le plan de restructuration de la société et sur la proposition alternative portée par Concert'O et Support. Le tribunal a jugé irrecevable la demande, estimant que l'urgence d'une assemblée générale n'est pas démontrée. L'ADAMO s'est par ailleurs dit scandalisée par la décision de l'AMF qui a accordé au groupement mené par la Caisse des dépôts une dérogation lui permettant de ne pas déposer un projet d'offre publique sur la société. Elle évoque "une décision qui aura de graves conséquences car l'AMF, garante de l'épargne des français, autorise des acteurs économiques étrangers à une entreprise (ni créanciers, ni actionnaires) à en prendre le contrôle sans avoir à lancer d'OPA". En outre, Orpea a indiqué que le vote de chacune des classes de parties affectées par le projet de plan de sauvegarde accélérée se tiendra le 16 juin. " Les classes de parties affectées, en ce inclus la classe des actionnaires, se prononceront sur une résolution unique, à savoir l'approbation du plan de sauvegarde accélérée d'Orpea".

* Remy Cointreau rend 2,6% après son point annuel. Alors que les analystes étaient majoritairement convaincus par les résultats, Jefferies met en avant la pression continue sur les activités de cognac de la société aux États-Unis. Remy Cointreau prévoit en effet un repli de ses ventes au premier semestre en raison d'une "très forte" baisse des achats américains de ses boissons premium, notamment le cognac Remy Martin et le rhum Mount Gay. Le distillateur avait mis en garde en avril contre le potentiel ralentissement aux États-Unis de la demande de spiritueux haut de gamme dans un contexte d'inflation élevée et d'incertitude économique. Il a néanmoins confirmé ses objectifs 2023-2024.

* Orange recule de 3%. Le secteur télécoms a piqué du nez en fin de semaine, plombé par une information de 'Bloomberg News'. L'agence affirme qu'Amazon prévoit d'offrir un service de téléphonie mobile à bas prix ou éventuellement gratuit à ses abonnés Prime aux États-Unis. Une annonce qui pourrait bouleverser l'industrie si elle venait à être confirmée.

* LVMH (-1,5%) et Kering (-2,1%) ont perdu du terrain, pénalisés par de nouvelles inquiétudes concernant la Chine - un marché clé pour les entreprises du luxe - après des indicateurs de conjoncture plutôt inquiétants.