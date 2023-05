Bilan hebdo : le CAC 40 de retour proche des 7.500 points

(Boursier.com) — Le CAC40 a retrouvé la zone des 7.500 points ce vendredi, en rebond d'une centaine de points sur la semaine dans un marché calme, mais globalement rassuré par la perspective de voir les Etats-Unis relever le plafond de leur dette... L'accalmie autour des banques régionales américaines a aussi contribué à calmer le jeu dans les rangs des intervenants. Le CAC40 termine ainsi la semaine à 7.491 points.

Le président de la Chambre des Représentants, Kevin McCarthy, s'est montré confiant dès le début de semaine dans une résolution de la question du plafond de la dette américaine : Alors qu'il reste selon lui encore "du travail à faire", McCarthy a indiqué que les négociations concernaient la portée de la réduction des dépenses et de la levée du plafond... Il suggère que des progrès importants ont été réalisés depuis une semaine et anticipe donc la concrétisation d'un accord. Il estime que la Chambre des Représentants pourrait être en mesure de voter "dès la semaine prochaine" un accord sur le plafond de la dette. Le dirigeant républicain insiste sur l'importance de parvenir à un accord de principe dès ce week-end...

Le président Joe Biden a indiqué de son côté que la prochaine mise à jour sur le plafond de la dette aurait lieu ce dimanche... L'accord tant espéré pourrait inclure des plafonds de dépenses discrétionnaires, la réaffectation des fonds de secours Covid inutilisés et la rationalisation des infrastructures énergétiques en échange de la levée du plafond de la dette jusqu'en 2025. Cependant, l'échéance du 1er juin fixée par la Secrétaire au Trésor Janet Yellen approche rapidement.

Les discussions sont désormais gérées par un plus petit contingent de responsables de la Maison Blanche et d'alliés de McCarthy au lieu d'un groupe de négociateurs "trop lourd". Le conseiller de la Maison Blanche Steve Ricchetti, la directrice de l'OMB Shalanda Young et la directrice des affaires législatives de la Maison Blanche Louisa Terrell dirigeront les discussions pour Biden. Le personnel de McCarthy et le représentant Garret Graves mèneront les débats du côté républicain.

Du côté des taux, la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, a calmé certaines ardeurs en déclarant qu'elle craignait que l'inflation, actuellement "beaucoup trop élevée", ne se refroidisse pas assez rapidement pour permettre à la banque centrale américaine de suspendre son cycle de hausse des taux d'intérêt en juin... "Les données des semaines à venir pourraient encore montrer qu'il est approprié de passer une réunion", autrement dit d'opter pour le statu quo, a indiqué Logan dans des remarques préparées pour la Texas Bankers Association de San Antonio, faisant référence à la prochaine réunion monétaire des 13 et 14 juin. Néanmoins, à ce stade, la responsable juge qu'il n'est pas justifié de se passer d'une hausse des taux supplémentaire en juin.

Ainsi, Logan ne paraît pas pour l'heure voir de motif clair pour une pause de la Fed, évoquant les données actuelles. Elle ne semble pas cependant exclure non plus de réviser sa position en fonction des nouvelles données. D'après elle, la gestion des risques ne doit pas empêcher la Fed de faire ce qui est nécessaire pour revenir à une inflation de 2%, alors que les progrès de ce point de vue sont jugés insuffisants.

Philip Jefferson, gouverneur de la Fed tout récemment choisi comme vice-président de l'institution monétaire par Joe Biden, a indiqué pour sa part que l'inflation était toujours trop élevée, les progrès semblant ralentir... Une année ne serait toutefois pas suffisante selon lui pour ressentir le plein effet des hausses de taux antérieures. "La désinflation a été plus lente et plus inégale que nous le souhaitions", a regretté Jefferson, qui prévoit toutefois que l'inflation devrait s'apaiser et l'économie continuer à progresser dans le même temps, avec un ralentissement attendu ordonné. Le responsable juge que la demande a clairement commencé à ressentir les effets du durcissement monétaire, mais que l'inflation des services de base hors logement reste obstinément élevée. Enfin, les éléments à ce stade suggèrent un "léger resserrement progressif" des conditions de crédit après le récent 'stress bancaire'.

Sur le marché pétrolier, le brut remonte un peu sur la semaine avec un baril de Brent qui se négocie à 77$ à Londres. Sur le marché des devises, l'indice dollar évolue autour des 102,4 pts, tandis que l'euro recule sous les 1,08$ entre banques.

LES VALEURS

Esi Group : +19%. Dans le contexte des rumeurs récentes parues dans la presse, le groupe vient d'indiquer dans un bref communiqué "être actuellement en discussions préliminaires avec certains tiers suite à la réception de propositions non-engageantes portant sur une potentielle acquisition de la société". ESI Group "demeure pleinement confiante et mobilisée à la réalisation du plan 'OneESI 2024 - Focus to Grow', et il n'y a aucune certitude à ce stade que ces discussions préliminaires aboutiront à un accord ou une opération", insiste bien le groupe, qui communiquera sur tout développement significatif éventuel "en temps utile et conformément aux exigences réglementaires".

Rappelons que selon les sources de Bloomberg, l'éditeur de logiciels explorerait une cession potentielle alors qu'il serait la cible de multiples prétendants, dont Dassault Systemes. ESI travaillerait avec des conseillers qui évalueraient diverses options, d'après les sources de l'agence. Les sociétés de capital-investissement TA Associates et Francisco Partners feraient également partie des possibles prétendants. Les délibérations seraient en cours, sans certitude d'une issue positive...

Forvia remonte de 15% avec Air France KLM sur des recommandations de brokers plus favorables

Alstom s'adjuge 12%. Le géant du ferroviaire a réalisé une marge d'exploitation ajustée de 5,2% sur l'exercice clos fin mars et un résultat d'exploitation ajusté de 852 millions d'euros, légèrement supérieur à l'estimation moyenne des analystes. Le carnet de commandes s'élevait à 87,39 milliards d'euros à la fin de l'exercice. Alstom a indiqué qu'il proposerait un dividende de 0,25 euro par action lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires en juillet.

Bastide : +9% avec P&V et Vallourec

Trigano : +8,5%, soutenu par une guidance rassurante. Le groupe de loisirs a fait état d'un bénéfice opérationnel courant consolidé de 173,4 ME (-3,3%) sur les six premiers mois de son exercice pour un chiffre d'affaires, déjà publié, de 1,61 milliard d'euros, en recul de 0,2% à taux de change et périmètre constants. Dans un contexte resté impacté par les difficultés d'approvisionnement en bases roulantes pour camping-cars, Trigano est parvenu à maîtriser l'évolution de ses coûts de production et de ses frais généraux, tout en poursuivant sa politique d'ajustement progressif de ses tarifs de vente. Les activités de production de véhicules de loisirs ont particulièrement bien performé, tandis que celles de négoce d'accessoires, affectées par des phénomènes de déstockage de la distribution, sont légèrement en retrait. L'activité des sociétés de distribution de véhicules de loisirs acquises en 2022 étant marquée par une forte saisonnalité, leur contribution aux résultats du semestre est marginale avec un effet dilutif sur les taux de rentabilité. Enfin, le résultat opérationnel courant de l'activité équipement des loisirs a été impacté par la sous-activité du pôle Remorques, qui n'a pas permis d'optimiser la consommation des moyens de production et a pesé sur les coûts de fabrication et la productivité.

Compte-tenu du niveau élevé de ses carnets de commandes et de la nette amélioration des réceptions de châssis pour camping-cars constatée depuis plusieurs semaines, Trigano devrait enregistrer une bonne progression de ses ventes et de sa rentabilité au second semestre. Forte d'une situation financière solide et d'une trésorerie nette positive, Trigano a les moyens de poursuivre sa croissance à un rythme soutenu. Les investissements structurants initiés dans la distribution des véhicules de loisirs et la production de mobil-homes permettront de rendre l'entreprise encore plus robuste et compétitive sur le long terme.

Valeo : +8% avec Neurones qui remonte en compagnie de STM et SG

Eramet : +5% avec ESSO, Atos, Airbus, TechnipEnergies,

Rexel : +4% avec Schneider, Saint-Gobain

A la baisse, Elior chute de 17%

Ubisoft : -6% malgré la confirmation de ses objectifs 2023-2024. L'éditeur de jeux vidéo a il est vrai affiché une perte opérationnelle non-IFRS de 500,2 millions d'euros pour l'ensemble de l'exercice 2022-2023, la plus grosse de son histoire mais en ligne avec l'objectif annoncé en janvier, en raison de la détérioration de l'économie et des retards dans la production de jeux. Il a néanmoins maintenu ses prévisions, évoquant un regain d'intérêt pour les titres à succès.

Le groupe anticipe un net bookings du premier trimestre 2023-24 aux alentours de 240 ME, contre un consensus logé à 332 ME. Sur l'ensemble de l'exercice en cours, le management a confirmé ses objectifs financiers de forte croissance du net bookings et son objectif de résultat opérationnel non-IFRS de l'ordre de 400 ME. La direction a par ailleurs réaffirmé son intention d'intégrer l'intelligence artificielle (IA) générative dans le développement de ses jeux, après avoir présenté en mars "Ghostwriter", un outil d'IA interne conçu pour écrire les premières ébauches de dialogue des personnages non joueur.

Carmila : -5% avec Imerys et Euronext après ses comptes

Tikehau : -4% avec Groupe Crit, Michelin, Eiffage, Savencia, IPSOS

Rémy Cointreau recule encore de 3%. Outre les mauvaises stats du commerce extérieur chinois, Stifel a ramené son objectif de 197 à 185 euros sur le groupe de spiritueux après que ce dernier eut dernièrement dévoilé de nouvelles prévisions décevantes pour l'exercice 2024, tant pour le chiffre d'affaires que pour la rentabilité. L'ampleur de 'phasing' progressif du cognac aux États-Unis soulève des questions sur l'opportunité de la catégorie aux États-Unis (les tendances étaient fortes dans d'autres régions) et sur les pertes de parts au profit de la tequila ou du bourbon. Le courtier reste néanmoins confiant sur le plus long terme et réitère son avis 'achat'.

Carrefour : -2% avec Vivendi, Bouygues, Engie, Seb