Bilan hebdo : le CAC 40 dans l'attente de la BCE et de la FED

(Boursier.com) — Une semaine sans grand changement pour le marché parisien. Dans l'attente des décisions de politique monétaire des grandes Banques centrales, les investisseurs ont limité leurs initiatives. Résultat, le CAC40 recule de 0,79% sur cinq séances, à 7.213 points ce vendredi soir. Avant la Fed mercredi soir puis la BCE le lendemain, les opérateurs surveilleront avec intérêt les données de l'inflation américaine mardi. Le marché évalue désormais à plus de 72% les chances d'un statu quo de la Fed la semaine prochaine et à plus de 50% la probabilité d'une hausse de 25 pb lors de la réunion suivante, montre l'outil CME FedWatch. "Nous nous attendons à une dernière hausse dans ce cycle en juillet. Nous pensons que l'affaiblissement des données sur l'activité et l'emploi conduira à une pause plus durable en septembre, avant une première baisse en mars 2024", estiment les économistes de BNP Paribas.

Sur le Vieux continent, la Banque centrale européenne devrait à nouveau rehausser ses taux d'un quart de point en juin et en juillet, avant de marquer une pause pour le reste de l'année, selon une enquête de 'Reuters' auprès de 59 économistes. Des anticipations renforcées par les dernières déclarations de Christine Lagarde. La présidente de l'institution a affirmé lundi qu'il n'y avait pas de "preuve tangible" qu'un pic ait été atteint sur l'inflation de base. En Chine, les investisseurs semblent de plus en plus parier sur la possibilité d'un plan de relance alors que les derniers indicateurs renforcent l'idée d'un ralentissement prolongé de l'économie locale.

Sur le front des valeurs, les S&M ont encore une fois animé le palmarès à l'image de Transgène, Casino, Soitec ou encore Atos.

Sur le marché pétrolier, le brut est quasi stable sur la semaine avec un baril de Brent qui se négocie à 76,2$ à Londres. Sur le marché des devises, l'indice dollar évolue proche des 103,5 pts, tandis que l'euro se négocie toujours autour des 1,075$ entre banques.

LES VALEURS

* Casino bondit de 15,5%. Comme pressenti, Teract jette l'éponge. Teract et le groupe Casino avaient engagé, le 9 mars, une période de discussions exclusives visant à créer un leader français de la distribution responsable et durable, conduisant potentiellement au regroupement de leurs activités de distribution en France et à la mise en place de filières d'approvisionnement communes avec les coopératives agricoles du groupe InVivo, actionnaire majoritaire de Teract. Au terme de cette période d'exclusivité, qui a été renouvelée le 24 avril et court jusqu'à ce jour, Teract et le groupe Casino ont décidé, d'un commun accord et compte tenu de l'évolution de la situation, de ne pas poursuivre ces discussions. Xavier Niel, Matthieu Pigasse, Moez Alexandre Zouari, agissant en leur nom, travaillent néanmoins pour faire émerger une solution industrielle et financière pérenne pour Casino. "Cette solution s'accompagnerait d'une mise en place d'un projet industriel et social fort et d'un plan financier rétablissant les grands équilibres du groupe Casino, en s'appuyant pleinement sur ses équipes", ont commenté les intéressés.

* Transgene gagne 11%. Le courtier a annoncé la présentation de nouvelles données sur TG4001. Ces données confirment la capacité de ce candidat vaccin thérapeutique contre le cancer à induire des réponses immunitaires contre les antigènes du HPV16, qui sont associées à des réponses antitumorales. Ces résultats ont été présentés dans un poster lors du congrès annuel de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO 2023), à Chicago (États-Unis).

* Valeo s'adjuge 9%. Le compartiment automobile a été tiré vers le haut à la suite de la parution de donnés positives en provenance de Chine. Selon l'Association chinoise des voitures de tourisme, la production de véhicules particulières en mai a augmenté de 18,7% en glissement annuel pour atteindre 1,99 million d'unités. Les ventes ont de leur côté bondi de 26,8% sur un an, à 1,74 million d'unités.

* Soitec progresse de 8,5% après la publication de résultats annuels sans grande surprise et de la confirmation de sa feuille de route stratégique à l'horizon 2025-2026 en amont d'une journée investisseurs. L'absence de nouveau profit warning et la poursuite d'une politique soutenue d'investissements sont des éléments rassurants, affirme Oddo BHF. L'analyste est dorénavant dans l'attente de nouveaux contrats (SiC, POI, FDSOI...) venant crédibiliser la feuille de route 2026. Le derating offre toujours, selon lui, une opportunité de se repositionner dès lors que les technologies du groupe continuent à pénétrer l'industrie des semiconducteurs. Le broker est à 'surperformer' sur le titre avec une cible de 170 euros.

* STMicroelectronics (+5%) et GlobalFoundries vont bénéficier d'une subvention de l'Etat français de 2,9 milliards d'euros pour la création de leur nouvelle usine de semi-conducteurs en France d'un montant total de 7,5 milliards d'euros, a annoncé lundi le ministre de l'Economie et des Finances. "2,9 milliards d'euros vont être consacrés à cet investissement pour l'ouverture d'une nouvelle unité de production sur ce site de Crolles entre GlobalFoundries et STMicroelectronics", a indiqué Bruno Le Maire devant des journalistes à Bercy, en compagnie des dirigeants des deux entreprises. STMicroelectronics et GlobalFoundries ont annoncé en juillet 2022 la création d'une usine de semi-conducteurs en France pour un investissement initial de 5,7 milliards d'euros, selon l'Elysée, et qui mènera à la création de 1.000 emplois sur le site de Crolles, en Isère, où STMicroelectronics possède déjà une usine

* Verallia avance de 5,7%. Standard & Poor's a relevé la note de crédit long terme du Groupe à 'BBB-' avec une perspective 'positive'. "Ce relèvement de la notation de crédit de Verallia par l'agence Standard & Poor's, peu de temps après le relèvement de la notation de crédit de l'agence Moody's, confirme le positionnement Investment Grade du Groupe. Il témoigne de la confiance de l'agence Standard & Poor's dans notre politique financière ainsi que dans la solidité de notre performance opérationnelle et de notre stratégie de croissance profitable, renforcée par une trajectoire claire de décarbonation" a commenté Nathalie Delbreuve, directrice financière de Verallia.

* SII grimpe de 4,5%, alors que le spécialiste des métiers de l'ingénieur a dégagé sur son exercice 2022-2023 un résultat opérationnel qui dépasse pour la première fois les 100 ME, à 100,7 ME (+27% par rapport à l'exercice précédent). Le Taux d'activité (TACE) s'améliore encore pour atteindre son optimum à 89,9% sur l'ensemble des activités. La marge opérationnelle atteint un niveau inégalé à 9,8%. En France, la marge opérationnelle ressort en légère amélioration à 7,17% (7,03% lors du précédent exercice). La marge opérationnelle internationale affiche un taux de 11,8%, contre 11,7% à fin mars 2022.

A l'inverse, * OVH recule de 6,7% alors que le titre va sortir du SBF120. Il sera remplacé par ID Logistics à compter du 19 juin.

* Bolloré abandonne 4%, plombé par une note de Kepler Cheuvreux qui a dégradé le titre à 'conserver' tout en réduisant sa cible de 6,6 à 6,4 euros. L'analyste note que Bolloré a surperformé Vivendi, UMG et le CAC40. L'entreprise dispose d'une trésorerie de 6 milliards d'euros mais le broker ne voit aucun catalyseur pour une réallocation immédiate étant donné que sa priorité actuelle est de clôturer la cession de son unité Logistique. Une offre publique d'achat sur Vivendi et une simplification de la cascade de participations ne sont pas à l'ordre du jour de l'entreprise, souligne le courtier. Il estime enfin que la marge de manoeuvre pour réduire la décote du conglomérat par rapport à ses participations est limitée par rapport aux 32% actuels, qui sont les plus bas depuis deux ans.

* Dassault Systèmes se replie de 3,5% après la présentation de ses objectifs de moyen/long terme et l'annonce d'un nouveau directeur général pour 2024. L'éditeur de logiciels table sur un BNPA non-IFRS compris entre 2,20 euros et 2,40 euros d'ici 2028, deux fois plus qu'en 2022, ou il s'était élevé à 1,13 euros. Comme de nombreux fournisseurs de logiciels, le groupe passe d'un modèle centré sur la distribution de licences, où les clients paient le logiciel à l'avance, à un modèle d'abonnement, où les paiements sont effectués à intervalles réguliers. Les partisans de ce modèle affirment qu'il permet aux entreprises de disposer d'un flux de revenus plus prévisible, ce qui facilite la planification et la gestion des coûts. "Dassault Systèmes devrait ainsi accroître ses marchés adressables de 100 milliards d'euros aujourd'hui à 1.000 milliards d'euros en 2040", a déclaré Pascal Daloz, directeur général délégué du groupe.

* Atos cède 2,3% alors que le groupe de services du numérique a relevé ses objectifs de moyen terme de croissance, de rentabilité et de FCF avant intérêts et impôts de sa division Tech Foundations. Le groupe a redéfini son portefeuille d'activités coeur de métier afin de mieux répondre aux priorités de ses clients et de se positionner stratégiquement pour bénéficier des tendances du marché telles que les nouvelles organisations des espaces de travail numériques post-covid, la transition rapide vers le multi-cloud et les configurations hybrides, ainsi que l'importance accrue du cloud souverain et de l'intelligence artificielle.