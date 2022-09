Bilan hebdo : la série négative du CAC40 s'arrête là

(Boursier.com) — Grâce à une belle dernière séance, le CAC40 met fin à trois semaines consécutives de repli et s'offre un gain hebdomadaire de 0,73%, à 6.212 points ce vendredi soir. L'actualité a été dominée par la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne ainsi que par la poursuite de la crise énergétique en Europe. Concernant le premier point, la BCE a décidé jeudi d'augmenter le coût du crédit de 75 points de base, du jamais vu, tout en laissant entendre que son resserrement monétaire allait se poursuivre, donnant ainsi la priorité à la lutte contre l'inflation malgré le risque d'une récession dans la zone euro.

Du côté de l'énergie, les ministres de l'Energie de l'Union européenne, réunis vendredi à Bruxelles pour définir une stratégie face à l'impact de la guerre en Ukraine, se sont mis d'accord pour un plafonnement provisoire du prix du gaz et la création d'une "contribution de solidarité" appliquée aux secteurs du pétrole, du gaz et du charbon.

Sur le front des matières premières justement, le baril de brut affiche une légère baisse sur la semaine (86$ pour le WTI) et évolue proche de ses niveaux du début d'année. Les craintes de baisse de la demande sur fond de ralentissement économique, voire de récession en Europe, continuent à peser sur les cours. L'once d'or s'échange autour des 1.718$ et le Bitcoin évolue proche des 21.250$ sur Coindesk.

Dans l'actualité entreprises, la hausse des taux obligataires a profité aux banques, plusieurs Small&Midcaps ont publié leurs résultats (Interparfums, Rubis, Somfy...) et Ubisoft et Atos ont décroché.

LES VALEURS

* Worldline grimpe de 7,3%. Ingenico et Paysys Sdn Bhd, une filiale à 100% de GHL Systems, ont conclu un accord sur le marché malaisien des paiements. Dans le cadre de de partenariat, Ingenico vendra à GHL une partie de ses actifs commerciaux et de son portefeuille clients en Malaisie. En créant ce nouveau modèle opérationnel, Ingenico renforcera sa présence en Malaisie en s'appuyant sur la connaissance approfondie du marché de Paysys et apportera sa large gamme de solutions de paiement pour ouvrir de nouvelles opportunités avec plus de clients et débloquer de nouvelles expériences de paiement. Aucun détail financier n'a été communiqué.

* Valneva prend 3,9%. Le groupe a annoncé un partenariat avec la société américaine VBI Vaccines pour la distribution et la commercialisation de PreHevbri, vaccin approuvé très récemment en Europe contre l'hépatite B. Portzamparc a par ailleurs rehaussé sa recommandation sur le dossier de 'conserver' à 'acheter' avec 11,1 euros dans le viseur.

* Rubis bondit de 3,6%. Il faut dire que le groupe spécialisé dans l'aval pétrolier et chimique a réalisé une très belle première partie d'exercice avec un résultat opérationnel courant en hausse de 30% à 244 ME, dépassant le niveau record du S1 2019, pré-Covid. Rubis précise que si toutes les régions ont affiché une évolution positive, la région des Caraïbes a été le principal moteur de croissance grâce à une forte reprise après la crise Covid et à une base de comparaison favorable. Pour l'ensemble de l'année 2022, bien que la base de comparaison soit en voie de normalisation et malgré les incertitudes du macro-environnement, le groupe est confiant dans sa capacité à générer une bonne croissance de ses résultats.

* Imerys avance de 3,3%. La société a annoncé être entrée en négociation exclusive avec Syntagma Capital en vue de la cession de la plupart des actifs produisant du kaolin, carbonate de calcium naturel, carbonate de calcium précipité et talc, qui servent principalement les marchés du papier, pour une valeur d'entreprise de 390 millions d'euros incluant un earn-out dépendant de la performance future des actifs cédés. Ces activités emploient approximativement 950 employés répartis dans 24 usines en Amériques et Asie, ainsi que dans certains sites en Europe.

* Hermès International progresse de 3%. L'actualité autour du sellier est marquée par une note de Barclays qui a rehaussé à 'surpondérer' sa recommandation sur la valeur en visant 1.450 euros contre 1.340 euros précédemment.

* Société Générale prend 2,8% et BNP Paribas gagne 2,5%. Les banques ont été soutenues par la hausse des taux obligataire (2,3% pour le 10 ans français) après de la décision historique de la Banque centrale européenne.

A l'inverse, * Ubisoft chute de 18,7%. L'annonce d'un accord sur la montée au capital de l'éditeur de jeux-vidéo du chinois Tencent est venue doucher les espoirs d'OPA, à court terme du moins. Le géant chinois a en effet pris une participation de 49,9% au capital de Guillemot Brothers Limited, holding de la famille Guillemot, fondatrice d'Ubisoft en 1986. Tencent est en outre autorisé à porter de 4,5% à 9,99% sa participation en direct dans Ubisoft. Le colosse asiatique ne pourra vendre ses actions Ubisoft avant 5 ans (et au-delà fera bénéficier la famille Guillemot d'un droit de priorité) et ne pourra augmenter sa participation dans Ubisoft au-delà de 9,99% du capital et des droits de vote d'Ubisoft avant 8 ans.

* Carmila plonge de 12,8%. La société qui détient et gère des centres commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France, en Espagne et en Italie est lourdement pénalisée par l'annonce de la cession de 5 millions de titres par Sci Vendome Commerces. Selon les informations obtenues par 'Bloomberg', les actions ont été cédées au prix de 13,60 euros pièce, matérialisant une décote de 13,4 % sur le cours de clôture de jeudi.

* Atos décroche de 12,7%. Le groupe de services informatiques, qui vit une année cauchemardesque en Bourse, a encore abandonné % cette semaine... La toujours très influente banque d'affaires américaine Goldman Sachs a dégradé la valeur à 'vendre' tout en coupant son objectif de 23 à 8 euros. Selon le consensus 'Bloomberg', seul un analyste recommande encore d''acheter' le dossier alors que neuf sont à 'conserver' et six à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 12,86 euros.

* Somfy abandonne 5,8%, lourdement sanctionné après l'annonce de résultats en recul au premier semestre, impactés par un ralentissement de la croissance dans un contexte macro-économique et géopolitique dégradé. Sur les six premiers mois de l'exercice, le spécialiste des automatismes d'ouvertures et de fermetures de la maison et du bâtiment a enregistré un résultat opérationnel courant de 198 millions d'euros, en recul de 7,4% sur un an, soit une marge opérationnelle courante de 23,4%, inférieure à celle de 2021 qui s'était établie à un niveau record (26,6%), mais largement supérieure à celles des périodes pré-Covid (de l'ordre de 18% en semestriel).