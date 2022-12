Bilan hebdo : l'incroyable remontée du CAC40 prend fin

(Boursier.com) — La folle remontée du CAC40 aura pris fin lors de cette première semaine de décembre. Après neuf semaines consécutives de progression, le marché parisien cède 1,05% sur cinq séances, à 6.678 points ce vendredi soir. La prudence a repris le dessus dans les salles de marché alors que les Banques centrales seront à nouveau au centre du jeu dans les prochains jours avec les réunions de la Fed, de la BCE et de la Banque d'Angleterre.

La grande majorité des observateurs s'attend à un tour de vis de 50 points de base de la Fed la semaine prochaine malgré les récents indicateurs économiques meilleurs que prévus aux Etats-Unis, qui ont quelque peu jeté le trouble. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une hausse de taux de la Fed de 50 points de base le 14 décembre est de 79,4%, contre 20,6% de probabilité d'un geste plus fort de 75 points de base. C'est un resserrement de même ampleur qui est privilégié pour la BCE le 15 décembre à la suite de la légère accalmie des pressions inflationnistes de la zone euro, ce qui ramènerait le principal taux directeur de la région à 2,5%.

La semaine a par ailleurs été marquée par le violent décrochage des cours de l'or noir avec l'entrée en application des dernières sanctions occidentales visant Moscou et les craintes de récession mondiale. Le baril de Brent s'échange autour des $ ce vendredi. Sur le marché des devises, l'indice dollar est proche des 105 pts tandis que l'euro poursuit sa remontée, au-dessus des 1,05$ entre banques. Le Bitcoin se négocie sous les 17.180$ ce soir.

Côté entreprises, ALD, Derichebourg et Sanofi se sont démarqués. A l'inverse, Euroapi et Groupe ADP ont chuté.

LES VALEURS

* ALD s'envole de plus de 16%, dopé par une note de Stifel qui a débuté le suivi de la société spécialisée dans la location longue durée et dans la gestion de flotte automobile avec un avis 'achat' et une cible de 21 euros. ALD devrait enregistrer des bénéfices records en 2022, qui, selon le broker, resteront élevés malgré la récession et pour longtemps, car l'augmentation fondamentale de la valeur des véhicules fait grimper les bénéfices. Le groupe, qui est également sur le point de changer de taille avec l'acquisition de LeasePlan, est, selon l'analyste, largement sous-valorisé.

* Derichebourg grimpe de 8,5%, dopé par des résultats historiques. Le groupe de services aux entreprises et aux collectivités a réalisé sur son exercice 2021-2022 clos fin septembre un EBITDA courant de 510,1 ME pour un chiffre d'affaires de 5,3 milliards d'euros, en progression de 45,9%. Le résultat opérationnel s'est établi à 344,5 ME, en hausse de 31,1% et le résultat net revenant aux actionnaires à 237,6 ME, en progression de 36,5%. Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale le versement d'un dividende de 0,32 euro par action, représentant 21,5% du résultat net revenant aux actionnaires.

* Elior prend près de 8%. Derichebourg a profité de sa publication annuelle, par ailleurs excellente, pour confirmer ne pas avoir l'intention de déposer une OPA sur le groupe de restauration collective. La société a en revanche réaffirmé l'existence de discussions avec Elior pour l'éventuel apport de sa branche multiservices tout en précisant bien qu'"à ce jour, il n'existe aucune certitude quant à l'issue de ces discussions et à la conclusion d'un accord ferme relatif à cet apport". Sur le front des analystes, UBS ('neutre') a ajusté son objectif de 3 à 3,2 euros alors que Stifel a rehaussé, en début de semaine, sa recommandation sur le titre à 'conserver' avec une cible remontée de 2,2 à 2,9 euros.

* Sanofi gagne 3,5%, porté par une importante victoire judiciaire aux États-Unis. Plusieurs milliers de plaintes déposées devant la justice fédérale contre les groupes pharmaceutiques GSK, Pfizer, Boehringer Ingelheim et le géant français établissant un lien entre le Zantac, médicament contre l'acidité gastrique, et le cancer ont été rejetées mardi par un juge de Floride. Robin Rosenberg, juge de district de West Palm Beach, a en effet estimé que les plaintes n'étaient pas étayées par de solides arguments scientifiques. Le Zantac, approuvé en 1983, est devenu le médicament le plus vendu au monde en 1988 et l'un des premiers à dépasser 1 milliard de dollars de ventes annuelles. D'abord commercialisé par un prédécesseur de GSK, il a été ensuite vendu successivement à Pfizer, Boehringer puis finalement Sanofi. En 2019, plusieurs fabricants ont cessé la vente du Zantac par crainte que son ingrédient actif, la ranitidine, ne se dégrade avec le temps pour former la NDMA, un produit chimique présent à faible dose dans l'eau et la nourriture, mais connu pour devenir cancérigène à dose plus élevée.

* Elis progresse de 3,1%, au plus haut depuis début septembre. Il faut dire que le groupe spécialisé dans le nettoyage et l'hygiène a bénéficié d'un soutien de poids puisque JP Morgan a rehaussé à 'surpondérer' sa recommandation sur le dossier tout en maintenant son objectif à 16,5 euros. Les volumes devraient rester 'défensifs', avec une saison hôtelière d'hiver potentiellement plus forte fournissant un certain soutien au début de l'année prochaine, affirme la banque américaine. Elle souligne que la direction a indiqué qu'elle pouvait compenser avec succès les nouvelles pressions sur les coûts au second semestre 2022 et a déjà sécurisé des augmentations de prix pour l'exercice 2023.

* Saint-Gobain (+2,4%) serait proche de se séparer de Jewson. Deux mois après avoir indiqué que le groupe français avait lancé le processus de vente de ce distributeur anglais, 'Bloomberg' a annoncé qu'un accord avec CVC Capital Partners est sur le point d'être conclu. Selon les sources de l'agence, les derniers détails sont en train d'être finalisés. Alors que les délibérations sont toujours en cours, un autre acheteur pourrait encore émerger si les pourparlers traînent en longueur ou s'effondrent, précise néanmoins l'agence. Acquis en avril 2000, Jewson pourrait rapporter plus d'un milliard de livres à Saint-Gobain. Fondée en 1836, Jewson emploie près de 6.000 personnes outre-Manche. La firme a réalisé environ 170 millions de livres d'Ebitda l'an passé.

A l'inverse, * Euroapi chute de 16,2%, secoué après son avertissement sur résultats. Après avoir identifié certains écarts par rapport aux bonnes pratiques de fabrication de certaines prostaglandines, relatifs à la gestion de la documentation, sur son site de Budapest, une suspension temporaire de la production a été mise en place. Une décision qui a contraint le numéro 1 mondial des principes actifs pharmaceutiques à revoir à la baisse ses prévisions financières pour l'année en cours. Les ventes sont désormais attendues à 980 ME, contre 1 MdE précédemment, avec une marge d'Ebitda de 12-13% contre une guidance initiale d'au moins 14%.

* GTT trébuche de 11,1%. Le groupe a déclaré que par une décision en date du 1er décembre 2022, la High Court de Séoul avait partiellement fait droit à son appel contre l'ordonnance rectificative (corrective order) de la Korea Fair Trade Commission en annulant l'amende administrative de 9,5 millions d'euros payée par GTT début 2021... Dans la même décision, la High Court de Séoul a confirmé l'obligation de GTT de séparer l'accord de licence technologique de l'assistance technique si les chantiers navals coréens le demandent. GTT a aussitôt annoncé étudier en détail cette décision afin de définir les actions les plus appropriées à mettre en oeuvre pour faire valoir ses droits et considère que son expertise unique est la clé d'un développement sûr du transport maritime de GNL, lui permettant de fournir des technologies toujours plus innovantes, sûres et performantes, pour le bénéfice de l'ensemble de l'industrie.

* Groupe ADP décroche de 10,1% après que Royal Schiphol Group eut annoncé la cession de sa participation résiduelle dans Aéroports de Paris (Groupe ADP). La société néerlandaise a cédé plus de 3,85 millions d'actions du gestionnaire des aéroports parisiens, soit environ 3,91% du capital, dans le cadre d'un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels au prix de 133 euros par titre. Un niveau qui matérialise une décote de près de 10% sur le cours de clôture précédant l'annonce. Conformément à l'accord de sortie qui avait été conclu entre les parties le 1er décembre 2008, Royal Schiphol Group va racheter les titres détenus par le Groupe ADP dans Royal Schiphol Group, ce qui marquera la fin du processus de débouclage des participations croisées avec Royal Schiphol Group. Le produit de cette transaction, au profit du Groupe ADP, s'élève à environ 420 ME.

* Quadient perd 10%. SES Imagotag va remplacer la firme spécialisée dans le matériel logistique et le traitement du courrier au SBF 120 et au CAC Mid 60.

* Plastic Omnium rend 8,4%. Le flux vendeur sur l'équipementier automobile a été alimenté par une note de JP Morgan qui a dégradé le dossier à 'sous-pondérer' tout en réduisant son objectif de 17 à 14 euros. Jeudi, c'est Kepler Cheuvreux qui avait abaissé sa recommandation sur la valeur à 'conserver' avec une cible ajustée de 18 à 16 euros. Au global, les analystes sont désormais assez partagés sur le titre puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 4 sont 'positifs', 4 sont 'neutres' et 2 sont à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 17,37 euros.

* Worldline abandonne 7,5%. JP Morgan a dégradé le titre du spécialiste des paiements à 'neutre' tout en réduisant sa cible de 59 à 55 euros. La banque explique que le groupe devrait faire face à des comparables plus difficiles en 2023, et voit des risques pour la croissance de la branche services marchands compte tenu d'un contexte macroéconomique difficile et d'une contribution moindre des compagnies aériennes. Adyen est désormais le premier choix du broker dans le secteur en raison d'une présence mondiale plus diversifiée et d'attentes du marché ayant baissé.

* Vallourec cède 7,2%. Selon les informations de 'Bloomberg', Nippon Steel a cédé la totalité de sa participation dans le fabricant de tubes sans soudure en vendant 7,85 millions d'actions à un prix unitaire de 9,90 euros. Un niveau qui représente une décote de 5,7% sur le cours de clôture précédant l'annonce.